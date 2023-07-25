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Британцы теперь не легионеры в Серии А. Это упростит трансфер Захаряна?

Валентин Кастельянос Валентин Кастельянос
Каллум Хадсон-Одои Каллум Хадсон-Одои
Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик
Фикайо Томори Фикайо Томори
Тэмми Абрахам Тэмми Абрахам
Крис Смоллинг Крис Смоллинг
Адемола Лукман Адемола Лукман
Лацио Лацио
Арсен Захарян Арсен Захарян
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Рикардо Родригес Рикардо Родригес
Футбол Футбол

Есть косвенная связь.

Важная реформа в Серии А: начиная с сезона-2023/24, игроки из Великобритании и Швейцарии приравниваются к гражданам Евросоюза. Этим вопросом занимался Национальный олимпийский комитет Италии – Серия А лишь просила ослабить лимит, лиге пошли навстречу. 

Теперь британцев можно не учитывать в лимите на игроков, не представляющих страны ЕС – кажется, сработали возмущения президента «Наполи» Аурелио де Лаурентиса: «Только в Италии действуют такие ограничения. Клубы не могут поступать по-своему, потому что есть слишком много ограничений для настоящего бизнеса». 

Серия А ограничивает количество легионеров-новичков: если в заявке уже есть 2 игрока не из ЕС, то в следующем сезоне клуб может подписать еще не больше двух таких же легионеров. При этом клуб должен освободить место под второго: уже имеющийся легионер должен получить гражданство ЕС.

Теперь британцы и швейцарцы не считаются легионерами – например, «Милану» вернут потраченный слот за Рубена Лофтус-Чика. 

Как это повлияет на возможный переход Захаряна в «Лацио»?

В «Лацио» три футболиста не из ЕС (черногорец Марушич и бразильцы Фелипе Андерсон и Маркос Антонио) – этим летом римляне могут забрать всего двух игроков не из ЕС. Уже подписали Валентина Кастельяноса из «Жироны» – это аргентинский нападающий, в прошлом сезоне он повалил «Реал» покером

Остается один слот. И вот какой расклад.

•‎ «Лацио» претендует на Каллума Хадсон-Одои. По информации журналиста Альфредо Педуллы, римляне хотят арендовать игрока у «Челси» с правом выкупа. 22-летний полузащитник согласен на переход. У Одои есть английский паспорт, теперь он не займет второй слот

• Поэтому «Лацио» может спокойно купить Захаряна вместе с Одои. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, клуб уже согласовал трансфер Арсена: «Динамо» получит 10+4 млн евро. Альтернатива россиянину – японец Даити Камада, у которого закончился контракт с «Айнтрахтом».

При этом «Лацио» может взять и Захаряна, и опытного футболиста – тогда Арсена отправят в аренду. 

Кто теперь не легионер в Серии А?

Ярчайший пример – недавний переход Рубена Лофтус-Чика в «Милан». Он англичанин, воспитанник «Челси», с лондонским клубом выиграл три трофея: АПЛ, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Новая реформа упрочила его позиции в «Милане».

Есть и другие заметные футболисты:

«Милан»: Фикайо Томори

«Рома»: Тэмми Абрахам, Крис Смоллинг

«Аталанта»: Адемола Лукман

«Торино»: Роналду Виейра, Рикардо Родригес

«Эмполи»: Лиэм Хендерсон, Николас Хаас

«Болонья»: Льюис Фергюсон, Мишель Эбишер

«Верона»: Джош Дойг

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Фото: East News/ANDER GILLENEA / AFP; Maksim Konstantinov/Global Look Press

1 комментарий

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Andrey Khapaev
а что там с Брекзитом?))
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