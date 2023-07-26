19 комментариев

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Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый

Карим Бензема Карим Бензема
Малком Малком
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Нголо Канте Нголо Канте
Марцело Брозович Марцело Брозович
Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Жота Невеш Жота Невеш
Эдуар Менди Эдуар Менди
Эвер Банега Эвер Банега
Футбол Футбол

Малком переходит в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии – сумма трансфера, по сообщениям журналиста Relevo Маттео Моретто составит 45+15 млн евро, а получать бразилец будет 18 млн евро в год.

Конечно, он не станет самым высокооплачиваемым футболистом Саудовской Аравии, но войдет в топ и даже опередит несколько известных игроков.

• Гигантского увеличения не прочувствуют разве что Калиду Кулибали и Роберто Фирмино – их зарплата увеличилась почти в два раза, но у других игроков повышение заметно сильнее.

• Самое серьезное увеличение – у Жоты Невеша. В 16 раз.! В «Селтике» игрок получал меньше миллиона в год.

• Зарплата Малкома вырастет в пять раз. Тоже солидно.

Малком – самая дорогая покупка саудовских команд

Роналду, Канте, Бензема и Фирмино бесплатно перебрались в Саудовскую Аравию. За Кулибали, Брозовича, Жоту, Фофана и Менди не платили больше 30 млн евро.

Тройку замыкает Милинкович-Савич – «Аль-Хилаль» не пожалел за него 40 миллионов евро.

Второе место – у Рубена Невеша, за которого саудовцы выложили «Вулверхэмптону» 55 млн.

Малком же возглавляет список самых дорогих покупок в истории Саудовской Аравии. И опять в центре внимания «Аль-Хилаль», который за это лето выкладывает 178 млн евро за четырех футболистов (помимо Милинкович-Савича, Невеша и Малкома – еще и 23 млн за Кулибали).

Всем им предстоит играть под руководством Жорже Жезуша – нового тренера «Аль-Хилаля».

Трансфер Малкома – крупнейший для РПЛ

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил: Малком уходит за 60 миллионов евро, и это фиксированная сумма, бонусы не предусмотрены. «Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу», – уточнил Медведев.

Трансфер Малкома обновляет рекорд продаж для клуба РПЛ. В 2016 году его также установил «Зенит», отправив в «Шанхай СИПГ» Халка за 56 млн евро.

Кто может перебить трансфер Малкома по деньгам в Саудовской Аравии

Какое-то время бразилец точно будет самым дорогим трансфером страны. Впрочем, в июле CBS Sports писал, что «Аль-Хилаль» (опять он!) готов заплатить 70 миллионов евро «Манчестер Сити» за Бернарду Силву.

Также в июле была новость от Goal: «Аль-Хилаль» замахнулся аж на самого Килиана Мбаппе! И хотя о сумме трансфера не говорится (только о 700-миллионной зарплате), уж едва ли она стала бы меньше 60 млн евро, ведь у Мбаппе еще год контракта с «ПСЖ».

Хотя трансфер Силвы за 70 млн кажется не очень реальным, да и еще меньше шансов на переезд Мбаппе в Саудовскую Аравию, но 60 млн за Малкома явно не предел. Наверняка рекорд будет побит.

Ждем.

«Аль-Хилаль» Малкома – наглецы с трофеями. Звали Месси и Роналду, ждут Мбаппе и летают на самолете с золотым троном

Фото: instagram.com/malcomoliveira_97

19 комментариев

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igls54
Саудитам хорошо - у них нефть есть. Не то, что в России
+16
-5
+11
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Динозавр которому платит Озил
Ответ igls54
Саудитам хорошо - у них нефть есть. Не то, что в России
Да только страна у них меньше и забот тоже )
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f_stahel
безмерно печально видеть некоторые фамилии на этом изображении...
+3
-1
+2
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Тюменский медвежонок
Ответ f_stahel
безмерно печально видеть некоторые фамилии на этом изображении...
некоторые? да почти полностью список печально видеть потому что футболисты сильные по сей день
+1
0
+1
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Madyavchik
Ответ igls54
Саудитам хорошо - у них нефть есть. Не то, что в России
Да. Хорошо, когда страна меньше московской области, населения меньше, чем в Питере, а запасов ресурсов на несколько Россий. У нас примерно столько же народу, а скорее и больше, как в СА или ОАЭ и жируют, а остальные на уровне рабочих мигрантов
+1
0
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Непристойное предложение
Ответ Нурлан Агзамов
С ума сойти,200 миллионов в год, что делать с такими деньгами? От них может крыша поехать
Мбаппе: подержи моё пиво..
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Anton Vasilev
2023-2024 Zenit Salaries and Contracts €32,700,000
annual payroll
2023-2024 Spartak Moscow Salaries and Contracts
€25,270,000
annual payroll
это что получается денежный мешок Зенит платит всего на 30% больше 2го места - спартака 😁
ойойойойой
Очень интересный ресурс, спасибо
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Silent2006
Ответ Нурлан Агзамов
С ума сойти,200 миллионов в год, что делать с такими деньгами? От них может крыша поехать
Да, то ли дело - рядовые 700 лямов у Мбаппе, если перейдет
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vaniaEee
Ответ f_stahel
безмерно печально видеть некоторые фамилии на этом изображении...
Им по..фиг
+1
-1
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Нурлан Агзамов
С ума сойти,200 миллионов в год, что делать с такими деньгами? От них может крыша поехать
+1
-1
0
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Пацанчик реальный
Ответ f_stahel
безмерно печально видеть некоторые фамилии на этом изображении...
Тебе тоже печально что Эвер Банега перешел к саудитам?
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f_stahel
Ответ Пацанчик реальный
Тебе тоже печально что Эвер Банега перешел к саудитам?
в меньшей степени, потому что перешёл туда довольно давно, но игрок его таланта и калибра явно мог за эти три года внести существенный вклад в футбол высочайшего уровня.
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Пацанчик реальный
Ответ f_stahel
в меньшей степени, потому что перешёл туда довольно давно, но игрок его таланта и калибра явно мог за эти три года внести существенный вклад в футбол высочайшего уровня.
Вполне возможно такими темпами года через 3-4 половина футболистов высочайшего уровня будут играть там!Ну а если серьезно,то для них футбол это работа и нельзя винить человека в том,что он хочет максимализировать свою прибыль,тем более век футболистов не долог!
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f_stahel
Ответ Пацанчик реальный
Вполне возможно такими темпами года через 3-4 половина футболистов высочайшего уровня будут играть там!Ну а если серьезно,то для них футбол это работа и нельзя винить человека в том,что он хочет максимализировать свою прибыль,тем более век футболистов не долог!
безусловно, это неразрешимое противоречие, но всё же, лично мне хочется верить в некий компромисс, баланс, если хотите. профессиональный рост и достойная оплата.
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Пацанчик реальный
Ответ f_stahel
безусловно, это неразрешимое противоречие, но всё же, лично мне хочется верить в некий компромисс, баланс, если хотите. профессиональный рост и достойная оплата.
Тут дело в том,я вот думаю,что я бы делал на месте некоторых футболистов,понятно что если ты игрок условных Реала или Сити,ты звезда,играешь на супер стадионах,у тебя и так огромная зарплата,ты борешься за все возможные трофеи,в таком случае наверное бы не ушел!Но вот взять например Милинковича-Савича,тебе под 30,ты играешь в далеко не самом сильном Лацио,зарплата у тебя не самая большая в мире футбола,играть тебе осталось не так долго,большая часть картеры позади,никаких трофеев с Лацио ты точно не выиграешь,ну займешь ты 4-5 место в Серии А,ну максимум выйдешь из группы ЛЧ и отлетишь сразу в 1/8 и тут тебе предлагают лигу,которая становится интереснее каждый день и супер огромные деньги,ну лично я его прекрасно понимаю!
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Anton Vasilev
Так падажжите, вчера головин рассказывал что Малком получал 6, тут уже пишете что 3.5.
Спортс вы уже определитесь там
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Ярик01
Малком в России, конечно же, 3.5 млн получал))
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DevilBrO
Ответ Terry Coylor
У России газ вроде бы есть, но тоже не для всех
ни для кого кроме 1% с рублевки если уточнять до конца )))
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