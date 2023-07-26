19 комментариев

Малком переходит в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии – сумма трансфера, по сообщениям журналиста Relevo Маттео Моретто составит 45+15 млн евро, а получать бразилец будет 18 млн евро в год.

Конечно, он не станет самым высокооплачиваемым футболистом Саудовской Аравии, но войдет в топ и даже опередит несколько известных игроков.

• Гигантского увеличения не прочувствуют разве что Калиду Кулибали и Роберто Фирмино – их зарплата увеличилась почти в два раза, но у других игроков повышение заметно сильнее.

• Самое серьезное увеличение – у Жоты Невеша. В 16 раз.! В «Селтике» игрок получал меньше миллиона в год.

• Зарплата Малкома вырастет в пять раз. Тоже солидно.

Малком – самая дорогая покупка саудовских команд

Роналду, Канте, Бензема и Фирмино бесплатно перебрались в Саудовскую Аравию. За Кулибали, Брозовича, Жоту, Фофана и Менди не платили больше 30 млн евро.

Тройку замыкает Милинкович-Савич – «Аль-Хилаль» не пожалел за него 40 миллионов евро.

Второе место – у Рубена Невеша, за которого саудовцы выложили «Вулверхэмптону» 55 млн.

Малком же возглавляет список самых дорогих покупок в истории Саудовской Аравии. И опять в центре внимания «Аль-Хилаль», который за это лето выкладывает 178 млн евро за четырех футболистов (помимо Милинкович-Савича, Невеша и Малкома – еще и 23 млн за Кулибали).

Всем им предстоит играть под руководством Жорже Жезуша – нового тренера «Аль-Хилаля».

Трансфер Малкома – крупнейший для РПЛ

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил: Малком уходит за 60 миллионов евро, и это фиксированная сумма, бонусы не предусмотрены. «Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу», – уточнил Медведев.

Трансфер Малкома обновляет рекорд продаж для клуба РПЛ. В 2016 году его также установил «Зенит», отправив в «Шанхай СИПГ» Халка за 56 млн евро.

Кто может перебить трансфер Малкома по деньгам в Саудовской Аравии

Какое-то время бразилец точно будет самым дорогим трансфером страны. Впрочем, в июле CBS Sports писал, что «Аль-Хилаль» (опять он!) готов заплатить 70 миллионов евро «Манчестер Сити» за Бернарду Силву.

Также в июле была новость от Goal: «Аль-Хилаль» замахнулся аж на самого Килиана Мбаппе! И хотя о сумме трансфера не говорится (только о 700-миллионной зарплате), уж едва ли она стала бы меньше 60 млн евро, ведь у Мбаппе еще год контракта с «ПСЖ».

Хотя трансфер Силвы за 70 млн кажется не очень реальным, да и еще меньше шансов на переезд Мбаппе в Саудовскую Аравию, но 60 млн за Малкома явно не предел. Наверняка рекорд будет побит.

Ждем.

Фото: instagram.com/malcomoliveira_97