40 комментариев

Очень тревожная тенденция.

Ужасные новости пришли из Франции – в Париже ограбили голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

Доннарумму и его жену связали. Даже охранник не помог

По данным Actu17, преступники проникли в дом Доннаруммы, выломав дверь – в тот момент в доме находились Джанлуиджи, его девушка и охранник. Пару заставили раздеться и связали – то же самое сделали с охранником.

Доннарумму ударили по голове, у него образовались две кровоточащие раны. Грабители связали жертв и держали их под дулом пистолета, пока собирали по дому украшения, люксовые сумки и часы. Затем скрылись.

Ущерб составляет порядка 500 тысяч евро. Уже глубокой ночью Доннарумма и его девушка освободились и добрались до одного из отелей, расположенных неподалеку. Сотрудники отеля вызвали полицию, а потерпевшие были госпитализированы в шоковом состоянии. Теперь преступлением займется парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Ограбление произошло в восьмом округе Парижа – это элитный район, в котором проживают преимущественно состоятельные граждане. Также восьмой округ считается политическим центром Парижа – там находятся Елисейский дворец и министерство внутренних дел.

Серхио Рико грабили дважды, а к Маркиньосу и Ди Марии врывались в один день

В Париже игроков «ПСЖ» грабят регулярно.

• В конце ноября прошлого года грабители проникли в дом Преснеля Кимпембе: были быстро обнаружены охраной, но успели вынести вещей на 8 тысяч евро.

• За пару недель до этого грабитель ворвался в дом Серхио Рико. Испанский вратарь вовремя заметил преступника, не испугался и успел ударить его по лицу – однако грабителю все же удалось скрыться. За полтора года до этого грабители уже врывались в дом к Рико – тогда ущерб от ограбления составил 25 тысяч евро.

• В начале 2021-го жертвой ограбления стал Мауро Икарди, который тогда находился на игре с «Лорьяном». Итог – ущерб на 400 тысяч евро.

• Два года назад ограбили дом Маркиньоса. Сам игрок в то время играл против «Нанта», но в доме была его семья – злоумышленники избили отца бразильского защитника, а затем вынесли из дома 1300 евро наличными и несколько дизайнерских сумок.

• В тот же день от ограбления пострадал Анхель Ди Мария – преступники вынесли из его дома сейф, общая стоимость вещей в котором превышала 500 тысяч евро. Никто не пострадал, но Ди Марию в матче с «Нантом» на всякий случай заменили.

• В феврале 2019-го преступники проникли в дом Дани Алвеса через открытое окно на первом этаже – бразилец в это время находился на матче с «Монпелье». Ущерб от ограбления составил 10 тысяч евро.

• В декабре 2018-го грабители ворвались в дом Тиаго Силвы и утащил вещей в общей сложности на 900 тысяч евро.

• За месяц до этого, когда «ПСЖ» играл с «Ливерпулем» в ЛЧ, преступники ограбили нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга – его квартира располагалась недалеко от «Парк де Пренс». Камерунец лишился драгоценностей и сумок на сумму в 60 тысяч евро.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Alex Grimm