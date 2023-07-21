40 комментариев

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Грабители раздели и избили Доннарумму в элитном районе Парижа. Такое постоянно случается с игроками «ПСЖ»

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Очень тревожная тенденция.

Ужасные новости пришли из Франции – в Париже ограбили голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. 

Доннарумму и его жену связали. Даже охранник не помог

По данным Actu17, преступники проникли в дом Доннаруммы, выломав дверь – в тот момент в доме находились Джанлуиджи, его девушка и охранник. Пару заставили раздеться и связали – то же самое сделали с охранником. 

Доннарумму ударили по голове, у него образовались две кровоточащие раны. Грабители связали жертв и держали их под дулом пистолета, пока собирали по дому украшения, люксовые сумки и часы. Затем скрылись.

Ущерб составляет порядка 500 тысяч евро. Уже глубокой ночью Доннарумма и его девушка освободились и добрались до одного из отелей, расположенных неподалеку. Сотрудники отеля вызвали полицию, а потерпевшие были госпитализированы в шоковом состоянии. Теперь преступлением займется парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Ограбление произошло в восьмом округе Парижа – это элитный район, в котором проживают преимущественно состоятельные граждане. Также восьмой округ считается политическим центром Парижа – там находятся Елисейский дворец и министерство внутренних дел.

Серхио Рико грабили дважды, а к Маркиньосу и Ди Марии врывались в один день

В Париже игроков «ПСЖ» грабят регулярно.

• В конце ноября прошлого года грабители проникли в дом Преснеля Кимпембе: были быстро обнаружены охраной, но успели вынести вещей на 8 тысяч евро.

• За пару недель до этого грабитель ворвался в дом Серхио Рико. Испанский вратарь вовремя заметил преступника, не испугался и успел ударить его по лицу – однако грабителю все же удалось скрыться. За полтора года до этого грабители уже врывались в дом к Рико – тогда ущерб от ограбления составил 25 тысяч евро.

• В начале 2021-го жертвой ограбления стал Мауро Икарди, который тогда находился на игре с «Лорьяном». Итог – ущерб на 400 тысяч евро.

• Два года назад ограбили дом Маркиньоса. Сам игрок в то время играл против «Нанта», но в доме была его семья – злоумышленники избили отца бразильского защитника, а затем вынесли из дома 1300 евро наличными и несколько дизайнерских сумок.

• В тот же день от ограбления пострадал Анхель Ди Мария – преступники вынесли из его дома сейф, общая стоимость вещей в котором превышала 500 тысяч евро. Никто не пострадал, но Ди Марию в матче с «Нантом» на всякий случай заменили.

• В феврале 2019-го преступники проникли в дом Дани Алвеса через открытое окно на первом этаже – бразилец в это время находился на матче с «Монпелье». Ущерб от ограбления составил 10 тысяч евро.

• В декабре 2018-го грабители ворвались в дом Тиаго Силвы и утащил вещей в общей сложности на 900 тысяч евро.

• За месяц до этого, когда «ПСЖ» играл с «Ливерпулем» в ЛЧ, преступники ограбили нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга – его квартира располагалась недалеко от «Парк де Пренс». Камерунец лишился драгоценностей и сумок на сумму в 60 тысяч евро.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Alex Grimm

40 комментариев

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Demyan Grachev
по ходу рептилия новодчик
+17
-2
+15
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Zeitgeist Zeppelin
Вообще, выломать более или менее нормальную дверь - не такая простая задача. Если в доме был охранник, то вдвойне странно, что все так получилось, как получилось. И очень странно, что это целая длинная серия преступлений. Полиция профнепригодна, значит.
+14
0
+14
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Lifar Skladchikov
Ответ United_LP
Охранник для галочки, видимо, был.
из пятерочки этот мужик со сканвордами и чехлом-книжкой
+13
0
+13
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riverman1980
Это все киселевское пропаганда.
Любой совковый либерал убедительно докажет, что во Франции свобода, демократия и сменямость власти, а значит благополучие и безопасность.
+24
-13
+11
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Иван Пупкин
"Теперь преступлением займется парижская бригада по борьбе с бандитизмом."
Посмотрим, как Жан Жеглуа выйдет на след "Чёрной кошки", причем ключевое слово не кошка
+11
0
+11
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United_LP
Охранник для галочки, видимо, был.
+10
0
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vladimir.kostrichko
Если бандыты окажутся представителями толерантной расы,то я надеюсь ,что их не задержат-а то не дай Бог опять беспорядки будут.
+10
0
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Андрей Рязанов
Ответ United_LP
Охранник для галочки, видимо, был.
Он до сих пор связанный лежит.
+9
0
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troppe
Ответ riverman1980
Это все киселевское пропаганда. Любой совковый либерал убедительно докажет, что во Франции свобода, демократия и сменямость власти, а значит благополучие и безопасность.
во Франции не вытирают жопу Конституцией. во Франции не набирают зеков в чвк по тюрьмам в обход всех существующих законов у всех на глазах. во Франции депутаты парламента не клянутся Аллахом отрезать головы. во Франции ты замучаешься хоть где-то кому-то взятку дать. и я этот список могу очень долго продолжать. ты правда всерьез хочешь всесторонне сравнить РФ с Францией? Ну давай проведем сравнительный анализ.

А вообще прикольная реплика. Ха-ха, смотрите на Западе есть что-то плохое, ох уж эти либералы, все врут нам что там идеально. Это при том, что я ни разу не видел лебарала, утверждающего, что на Западе нет вообще никаких проблем. Это, разумеется, было бы полным абсурдом.
+16
-8
+8
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Anavrin
А еще стремятся к почетному званию - страна высокой культуры быта
+7
0
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filbratuha@yandex.ru
Ответ JohnnyMulka
Если честно, я не представляю, чтобы в Москве несколько лет подряд бы грабили футболистов Этого нет у нас уже лет 20
Да вообще в любом городе России. У нас если пострадает более менее известный человек, всю область на уши поставят.
+4
-1
+3
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igls54
В этой ситуации лучше всех проявил себя охранник
+3
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JohnnyMulka
Ответ filbratuha@yandex.ru
Да вообще в любом городе России. У нас если пострадает более менее известный человек, всю область на уши поставят.
Да
Я просто привел в Москву в пример, так как она столица, как и Париж

Понимаю, что мой комментарий расценят как пропаганду
Но у нас в столице (да и во многих регионах) все давным давно в камерах через каждый метр
И такие молодчики, решившие грабануть условного Смолова, уже бы к утру грели нары
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Alexander Antonov-Senior
Ответ riverman1980
Это все киселевское пропаганда. Любой совковый либерал убедительно докажет, что во Франции свобода, демократия и сменямость власти, а значит благополучие и безопасность.
Ну , конечно, во Франции размах не тот. То ли дело у нас - города до основания стирают.
+9
-7
+2
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Стэн Смит
Жесть.
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DanMus
Ведь воры, судя по цепочкам событий, знают, в какой дом идти. Футболисты тоже не враги себе, по-любому с такой зарплатой и имеющейся в доме роскошью у них стоят охранные сигнализации и прочие системы безопасности. Выходят, воры их обходят. Ощущение, что ограбление происходит по наводке людей, которые неоднократно бывали в домах этих футболистов)
+1
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K. Eropegov
>> люксовые сумки
>> несколько дизайнерских сумок
>> лишился драгоценностей и сумок

Что за страсть к сумкам?
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Blork_the_Orc
а это не там все улыбаются друг другу и спрашивают: "как дела?" Возможно, перепутал. С Лос-Анджелесом
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Бродяга-симпатяга
Франция давно скатилась в мультикультурную жопу. К сожалению наши власти повторили ее путь в три раза быстрее
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ДнепрЧемпион1983
Дожили- люксовые сумки стали ценностями!:) мой прогноз-Потом начнут татуировки воровать :)
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Victor B Oyko
Ответ K. Eropegov
>> люксовые сумки >> несколько дизайнерских сумок >> лишился драгоценностей и сумок Что за страсть к сумкам?
Как для нас атрибут - машина (и часы), для баб обычно сумки, это проще. Погуглите сколько стоит Hermes Birkin ну и тп
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BaldFraud
А вот в США такого скорее всего не случилось бы. Потому что у охранника была бы пушка.
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Фарид Алекперов
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Вообще, выломать более или менее нормальную дверь - не такая простая задача. Если в доме был охранник, то вдвойне странно, что все так получилось, как получилось. И очень странно, что это целая длинная серия преступлений. Полиция профнепригодна, значит.
полиция на сегодняшний день во всём мире профнепригодна. Времена талантливых сыщиков, детективов и рядовых полицейских, приходящих в эту профессию реально предотвращать преступления и бороться с криминалом давно уже прошли. Сейчас в эту профессию идут, чтобы набрать стаж на гос службе и быстро выйти на пенсию. Это характерно для большинства стран.
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troppe
Ответ Себястьян
Плохо ты знаешь Францию. Самый натуральный ЧВК это французский легион.
ты вообще читал, что я написал? Во Франции законом запрещены такие легионы или нет? Скажи мне. В РФ чвк запрещены законом, при этом про Вагнер знала каждая собака. А ты можешь себе представить ситуацию когда по французским тюрьмам ездит некое частное лицо и само заключенных куда-то забирает? Ты правда не понимаешь разницы?
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sah_mz
Ответ riverman1980
Это все киселевское пропаганда. Любой совковый либерал убедительно докажет, что во Франции свобода, демократия и сменямость власти, а значит благополучие и безопасность.
Во франции бардак на всех уровнях власти и гос аппарата и ни одна служба нормально и в срок не работает
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