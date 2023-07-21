40 комментариев

Грабители раздели и избили Доннарумму в элитном районе Парижа. Такое постоянно случается с игроками «ПСЖ»
Очень тревожная тенденция.
Ужасные новости пришли из Франции – в Париже ограбили голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.
Доннарумму и его жену связали. Даже охранник не помог
По данным Actu17, преступники проникли в дом Доннаруммы, выломав дверь – в тот момент в доме находились Джанлуиджи, его девушка и охранник. Пару заставили раздеться и связали – то же самое сделали с охранником.
Доннарумму ударили по голове, у него образовались две кровоточащие раны. Грабители связали жертв и держали их под дулом пистолета, пока собирали по дому украшения, люксовые сумки и часы. Затем скрылись.
Ущерб составляет порядка 500 тысяч евро. Уже глубокой ночью Доннарумма и его девушка освободились и добрались до одного из отелей, расположенных неподалеку. Сотрудники отеля вызвали полицию, а потерпевшие были госпитализированы в шоковом состоянии. Теперь преступлением займется парижская бригада по борьбе с бандитизмом.
Ограбление произошло в восьмом округе Парижа – это элитный район, в котором проживают преимущественно состоятельные граждане. Также восьмой округ считается политическим центром Парижа – там находятся Елисейский дворец и министерство внутренних дел.
Серхио Рико грабили дважды, а к Маркиньосу и Ди Марии врывались в один день
В Париже игроков «ПСЖ» грабят регулярно.
• В конце ноября прошлого года грабители проникли в дом Преснеля Кимпембе: были быстро обнаружены охраной, но успели вынести вещей на 8 тысяч евро.
• За пару недель до этого грабитель ворвался в дом Серхио Рико. Испанский вратарь вовремя заметил преступника, не испугался и успел ударить его по лицу – однако грабителю все же удалось скрыться. За полтора года до этого грабители уже врывались в дом к Рико – тогда ущерб от ограбления составил 25 тысяч евро.
• В начале 2021-го жертвой ограбления стал Мауро Икарди, который тогда находился на игре с «Лорьяном». Итог – ущерб на 400 тысяч евро.
• Два года назад ограбили дом Маркиньоса. Сам игрок в то время играл против «Нанта», но в доме была его семья – злоумышленники избили отца бразильского защитника, а затем вынесли из дома 1300 евро наличными и несколько дизайнерских сумок.
• В тот же день от ограбления пострадал Анхель Ди Мария – преступники вынесли из его дома сейф, общая стоимость вещей в котором превышала 500 тысяч евро. Никто не пострадал, но Ди Марию в матче с «Нантом» на всякий случай заменили.
• В феврале 2019-го преступники проникли в дом Дани Алвеса через открытое окно на первом этаже – бразилец в это время находился на матче с «Монпелье». Ущерб от ограбления составил 10 тысяч евро.
• В декабре 2018-го грабители ворвались в дом Тиаго Силвы и утащил вещей в общей сложности на 900 тысяч евро.
• За месяц до этого, когда «ПСЖ» играл с «Ливерпулем» в ЛЧ, преступники ограбили нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга – его квартира располагалась недалеко от «Парк де Пренс». Камерунец лишился драгоценностей и сумок на сумму в 60 тысяч евро.
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Alex Grimm
Любой совковый либерал убедительно докажет, что во Франции свобода, демократия и сменямость власти, а значит благополучие и безопасность.
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А вообще прикольная реплика. Ха-ха, смотрите на Западе есть что-то плохое, ох уж эти либералы, все врут нам что там идеально. Это при том, что я ни разу не видел лебарала, утверждающего, что на Западе нет вообще никаких проблем. Это, разумеется, было бы полным абсурдом.
Я просто привел в Москву в пример, так как она столица, как и Париж
Понимаю, что мой комментарий расценят как пропаганду
Но у нас в столице (да и во многих регионах) все давным давно в камерах через каждый метр
И такие молодчики, решившие грабануть условного Смолова, уже бы к утру грели нары
>> несколько дизайнерских сумок
>> лишился драгоценностей и сумок
Что за страсть к сумкам?