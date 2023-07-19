14 комментариев

До этого ломал ногу.

Перед стартом предсезонки «Челси» потерял самого дорогого защитника: Уэсли Фофана порвал кресты, ему уже сделали операцию. Обычно это минимум полгода восстановления. Хотя источник в медштабе клуба предполагает худшее: травма выглядит очень серьезно, Фофана может вернуться только к следующему лету.

В прошлом сезоне защитник из-за травм пропустил 20 матчей – за «Челси» пока сыграл столько же.

Для Фофана это уже вторая серьезная травма. В «Лестере» выпадал аж на 7 месяцев

Фофана не позавидуешь: к 22 годам собрал уже такое количество травм, которое некоторые не получают за всю карьеру.

Повреждения преследуют француза еще с «Сент-Этьена»: там он травмировал колено, причем дважды. Из-за этого в 2019-м пропустил аж 75 дней и 12 матчей.

Дальше был «Лестер» – и те же проблемы. В сезоне-2020/21 Фофана дважды лежал с коленом и еще раз – с повреждением мышц бедра. Грустный итог – 44 дня без футбола (9 матчей).

Но самую жуткую до недавнего времени травму Уэсли, как и сейчас, словил во время предсезонки. В игре с «Вильярреалом» перед началом сезона-2021/22 в него влетел нападающий Фер Ниньо. Фофана унесли с поля на носилках.

Уэсли получил перелом малоберцовой кости и вернулся на поле только спустя 223 (!) дня – тогда он сразу же забил в Лиге конференций «Ренну». Защитник пробил головой после подачи Лукмана и сразу побежал к Брендану Роджерсу – тренер «Лестера» всегда поддерживал игрока.

«Он просто вышел и забил. Я восхищаюсь этим железным парнем», – радовался бывший игрок «Лестера» Иван Робертс.

Перед трансфером в «Челси» Уэсли обследовали в Нью-Йорке: за 10+ часов проверили все

Даже такая внушительная история травм позволила защитнику перейти в «Челси»: его забрали у «Лестера» за 70+5 млн фунтов. Но лондонский клуб перестраховался: перед трансфером провели углубленное обследование в Нью-Йорке – по словам Фофана, оно длилось больше 10 часов.

«Я думал, что его будут делать в Лондоне, а потом узнал, что проведут в Нью-Йорке. Это был срочный визит, но я провел в клинике много времени. Они обследовали мою лодыжку. Все проанализировали – даже те части тела, о которых я не могу говорить. Все, чтобы увидеть, как я восстановился после травмы.

Это продолжалось больше 10 часов. Учитывая количество денег, потраченных на меня, это нормально», – рассказывал Фофана.

Но в «Челси» травмы не отпустили игрока. В октябре 2022-го он вновь повредил колено, восстанавливался во время ЧМ и должен был вернуться к рестарту АПЛ, но затем снова вылетел с рецидивом в товарищеском матче против «Брентфорда» – за неделю до официальной игры в чемпионате. В итоге набралось 20 пропущенных матчей за прошлый сезон при 20 сыгранных во всех турнирах.

Из-за хейта в соцсетях Фофана деактивировал твиттер и закрыл инстаграм. Почеттино поддержал парня

Травмы мешают Фофана как следует заиграть в АПЛ: количество матчей по сезонам с 2020/21 – 28, 7, 17.

Новый сезон еще не начался, но Фофана уже наверняка пропустит его большую часть. Из-за навалившихся оскорблений от фанатов игрок деактивировал профиль в твиттере и закрыл инстаграм – да, вы правильно поняли: футболиста винят в том, что он порвал кресты. Рис Джеймс и Бенуа Бадьяшиль поддержали партнера в соцсетях.

Главный тренер Маурисио Почеттино тоже выступил с поддержкой: «Это очень грустные, плохие новости. Мы все очень расстроены. Все, что мы можем сделать для него, это помочь ему снова вернуться в строй. Мы желаем ему всего наилучшего. Надеюсь, он сыграет в этом сезоне».

Мы тоже на это надеемся.

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan