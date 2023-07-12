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Кто уже в Саудовской Аравии, а кого еще ждем? Картинка со всеми трансферами

Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Карим Бензема Карим Бензема
Эдуар Менди Эдуар Менди
Рубен Невеш Рубен Невеш
возможные трансферы возможные трансферы
трансферы трансферы
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Марцело Брозович Марцело Брозович
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия – главный ньюсмейкер трансферного лета. Уже не удивляют даже совсем невероятные сценарии об интересе к Килиану Мбаппе.

Ловите картинку, которая поможет сориентироваться в возможных и уже случившихся трансферах.

• Есть версия, что Карим Бензема ушел не свободным агентом. Испанские журналисты Ромен Молина и Аранча Родригес сообщали, что контракт француза не истекал в 2023 году, а действовал до 2024-го. По данным Молина, «Реал» получил за Бензема чуть более 40 млн евро – именно с этим были связаны метания игрока, когда он сначала опроверг новость об уходе, а вскоре ушел.

«В это время Карим еще не знал, согласится ли клуб выплатить «Реалу» компенсацию за трансфер, – пишет Молина. – Флорентино Перес решил, что обладатель «Золотого мяча» не может уйти бесплатно. После 5-6 дней переговоров стороны достигли соглашения».

• «Аль-Наср» Роналду получил трансферный бан от ФИФА. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс – клуб не выплатил «Лестеру» бонусы за переход Ахмеда Мусы.

Этим летом «Аль-Наср» успел купить Марцело Брозовича, но проявлял интерес еще к ряду топов. Наиболее близок к переходу был Хаким Зиеш, но затем вскрылись подробности о старых повреждениях марокканца. Почти закрытая сделка сорвалась в последний момент.

• Ближе всех к новому переходу сейчас Сергей Милинкович-Савич: Фабрицио Романо сообщил, что «Лацио» и «Аль-Хилаль» оформили документы, остался медосмотр и подписание контракта. Хавбека покупают за 40 млн евро. Больше саудовцы платили только за Рубена Невеша (55 млн евро).

За Бернарду Силву готовы отдать 70 млн евро, португальцу предлагают 50 млн евро в год – значительно больше, чем он получает в «Сити». Силва в раздумьях.

• Вслед за игроками в Саудовскую Аравию потянулись и тренеры. Пока из самых больших имен Стивен Джеррард и Славен Билич. Саудовцы соблазняли Аллегри и Моуринью, но получили отказ. Гаттузо думает, новая цель – Кристоф Гальтье.

Большие клубы, хорошие люди, новый вызов: как новички лиги Саудовской Аравии объясняют выбор

Саудовские клубы скупают звезд футбола. Зачем им это нужно?

Фото: IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press; Instargam/ittihadclub.sa

2 комментария

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krealpmoney
Из все еще играющих обладателей ЗМ в Европе только Модрич остался, получается :)

К тому сказал, что если Месси возьмет грядущий ЗМ, а Модрич закончит или уйдет из Реала, то в следующем сезоне в Европе не будет обладателей ЗМ вообще, забавно...
+7
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форест
Этот шарик когда нибудь лопнет.Как китайский в своё время
+2
0
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