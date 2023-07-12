Саудовская Аравия – главный ньюсмейкер трансферного лета. Уже не удивляют даже совсем невероятные сценарии об интересе к Килиану Мбаппе.

Ловите картинку, которая поможет сориентироваться в возможных и уже случившихся трансферах.

• Есть версия, что Карим Бензема ушел не свободным агентом. Испанские журналисты Ромен Молина и Аранча Родригес сообщали, что контракт француза не истекал в 2023 году, а действовал до 2024-го. По данным Молина, «Реал» получил за Бензема чуть более 40 млн евро – именно с этим были связаны метания игрока, когда он сначала опроверг новость об уходе, а вскоре ушел.

«В это время Карим еще не знал, согласится ли клуб выплатить «Реалу» компенсацию за трансфер, – пишет Молина. – Флорентино Перес решил, что обладатель «Золотого мяча» не может уйти бесплатно. После 5-6 дней переговоров стороны достигли соглашения».

• «Аль-Наср» Роналду получил трансферный бан от ФИФА. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс – клуб не выплатил «Лестеру» бонусы за переход Ахмеда Мусы.

Этим летом «Аль-Наср» успел купить Марцело Брозовича, но проявлял интерес еще к ряду топов. Наиболее близок к переходу был Хаким Зиеш, но затем вскрылись подробности о старых повреждениях марокканца. Почти закрытая сделка сорвалась в последний момент.

• Ближе всех к новому переходу сейчас Сергей Милинкович-Савич: Фабрицио Романо сообщил, что «Лацио» и «Аль-Хилаль» оформили документы, остался медосмотр и подписание контракта. Хавбека покупают за 40 млн евро. Больше саудовцы платили только за Рубена Невеша (55 млн евро).

За Бернарду Силву готовы отдать 70 млн евро, португальцу предлагают 50 млн евро в год – значительно больше, чем он получает в «Сити». Силва в раздумьях.

• Вслед за игроками в Саудовскую Аравию потянулись и тренеры. Пока из самых больших имен Стивен Джеррард и Славен Билич. Саудовцы соблазняли Аллегри и Моуринью, но получили отказ. Гаттузо думает, новая цель – Кристоф Гальтье.

Фото: IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press; Instargam/ittihadclub.sa