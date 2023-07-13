11 комментариев

Далер Кузяев перебирается в Лигу 1 – будет играть за «Гавр». До него в чемпионате Франции залетали больше 10 россиян. Вспоминаем всех.

Алексей Косоногов («Бордо») и Амир Адуев («Монпелье») – 0 матчей в Лиге 1

У Косоногова удивительный путь во Францию: в 1997-м победил в зоне третьей лиги ПФЛ с «Металлургом» из Выксы (город Нижегородской области), а уже в 1999-м транзитом через нижегородскую «Электронику», спортшколу «Спартака» и литовскую «Кареду» оказался в «Бордо».

«Я играл за молодежную сборную, мы встречались на «Торпедо» с французами, – вспоминал нападающий в разговоре со Sports.ru. – После игры ко мне подошел менеджер «Бордо», я сказал, чтобы он поговорил с Сарсанией. Они порешали вопрос, и через месяц я уехал. Раньше молодым игрокам не давали играть в России, за рубежом все было мягче, подпускали к основной команде. Алексей Смертин мне потом сказал: правильно сделал, что уехал, игрового времени в «Спартаке» тебе не давали бы».

В «Бордо» Косоногов провел 6 лет, но за основу сыграл лишь 18 минут в двух матчах: 4 минуты в Кубке УЕФА и 14 в Кубке лиги. В остальное время Алексей играл за резерв и на сезон уезжал в аренду в «Кретей». Примерно в то же время «Бордо» подписал еще одного россиянина со звучной фамилией – Александра Колотилко. Но 20-летний форвард до основы так и не добрался.

У Амира Адуева совсем иной путь: он родился в Грозном в 1999 году, в два года переехал во Францию, где и пошел в академию «Монпелье». Адуев вызывался в сборную Франции U-18 ( не играл), ярко заявил о себе в молодежной ЛЧ, несколько раз попадал в заявку основы «Монпелье», но дальше не пошло. В 2019-м Амир сыграл два матча за молодежную сборную России, затем оказался в «Ахмате», а дальше поехал уже в в карагандинский «Шахтер».

Александр Панов («Сент-Этьен») – 7 матчей в Лиге 1

В 1999-м Панов отгрузил дубль французам в памятном матче сборной России на «Стад де Франс», а уже в 2000-м подписал 4-летний контракт с «Сент-Этьеном». «Зениту» французы пообещали 5 млн евро, но выплатили всю сумму после судов только в 2009-м. «Сент-Этьен» не хотел платить, так как из-за состояния здоровья и частых травм Панов не оправдал ожиданий.

Нападающий отметился лишь одним голом в семи матчах Лиги 1: чаще игрок лечился, затем его отдали в аренду в швейцарскую «Лозанну».

К единственному голу тоже есть вопросы: отдававший на Панова партнер подыграл себе рукой.

Игорь Добровольский («Марсель») – 8 матчей в Лиге 1

Добровольский провел в «Марселе» 12 игр во всех турнирах, но зацепил Лигу чемпионов и золото чемпионата. Правда, из-за скандала с попыткой подкупа соперников команду лишили титула.

Карьера у Добровольского в «Марселе» не сложилась из-за личных взаимоотношений: его из «Дженоа» арендовал одиозный президент клуба Бернар Тапи, но перед этим даже не спросил мнения главного тренера Раймона Гуталса. Бельгиец новичку особо не доверял, поэтому в той же ЛЧ полузащитник сыграл только один матч против ЦСКА (1:1).

В интервью Евгению Савину Добровольский рассказывал, что сложности были не только с тренером: «Единственное, что меня огорчает, что не был на финале. У меня были большие проблемы с генеральным директором, из-за чего я перестал играть. У меня температура была около 40, не мог видеть, слезы. А он говорит: «Нет, ты должен выйти и играть». Я говорю: «Нет», он говорит: «Тогда ты вообще не будешь играть». После этого меня перестали ставить, тренер кричал: «Иди, разминайся», а директор спускался сверху и говорил: «Посадите его обратно».

Но когда у «Марселя» начались проблемы с травмами, сам лично Тапи ко мне подошел и говорит: «Я знаю, ты – профессионал. У тебя нет обид, если что?» Я говорю, что нет. И я вышел в Лиге чемпионов благодаря вот этому, а так бы вообще не вышел»

Руслан Пименов («Метц») – 10 матчей в Лиге 1

Пименов заглядывал во Францию дважды: в 2004-м отыграл в трех матчах за «Метц», затем поехал в «Аланию» и вскоре снова «Метц» – теперь уже 7 игр и вылет из Лиги 1. Все это время нападающий принадлежал «Локомотиву» и ездил по арендам.

За два захода Пименов так и не забил во Франции.

Александр Рычков (Ланс») – 17 матчей в Лиге 1

В 1992-м опорник «Локо» уехал в бельгийский «Стандард», а затем построил насыщенную европейскую карьеру: «Ланс», «Кельн», «Базель», «Падерборн» и еще несколько клубов из Швейцарии.

Во Франции получилось бесславно: в его допинг-пробе нашли следы марихуаны, дисквалифицировали на два месяца и отчислили из команды.

«После игры у нас был выходной, – рассказывал Рычков. – Знакомые позвали на день рождения в Голландию. На вечеринке были и русские ребята, и местные. Выпили маленько, напоследок мне предложили чай с тортом. Кто мог знать, что они решат подшутить и подсыпать марихуану? Тогда я даже ничего не почувствовал, а через неделю – матч с «Монако»: на допинг-тест вызвали меня, Шмицера и какого-то африканца. Вскоре меня дисквалифицировали».

Дмитрий Ананко («Аяччо») – 18 матчей в Лиге 1

Защитник «Спартака» поехал во Францию в 29, заиграть помешали проблемы с коленом. Но Ананко очень хотел попробовать себя за границей, поэтому даже вел переговоры с «Аяччо» лично.

«Наши трудовые отношения со «Спартаком» зашли в тупик. Искал команду, – вспоминал Ананко в интервью Sport24. – Позвонил Семак, спросил, есть ли желание перейти в «Аяччо» – у него были контакты. Меня еще тогда «Спартак» пытался устроить в «Аланию», там условия были гораздо лучше.

Но решил лететь за границу – давно хотел поиграть за рубежом, в одном из топ-5 чемпионатов. Было интересно выучить язык, узнать другую культуру. Плюс место шикарное: Корсика – рай. Солнце, море, яхты, пляжи, лето почти целый год, люди улыбчивые. Больше всего удивил во Франции профессионализм. За год я не увидел ни одного человека в клубе с лишним весом».

На первой тренировке Ананко выбил одноклубнику зуб: «Приехал, еще без контракта был. Мне как новичку один мощный уругваец (Вальтер Гульельмоне) устроил проверку – локтем специально ударил. В следующем моменте я его на место поставил – пошел в жесткий стык, и так получилось, что выбил зубы. Причем передние!»

Ананко быстро адаптировался, начал осваивать французский, но подводило здоровье. По окончании сезона с игроком не продлили контракт.

Сергей Семак («ПСЖ») – 26 матчей в Лиге 1

В декабре 2004-го Семак оформил хет-трик на «Парк де Пренс» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов – в матче, где ЦСКА устраивала только победа, чтобы остаться в еврокубках. Москвичи выиграли 3:1, отобрали у «ПСЖ» третье место (впереди были «Порту» и «Челси») и попали в плей-офф Кубка УЕФА, который затем выиграли. Но трофей москвичи взяли уже без Семака, который восхитил тренера «ПСЖ» Вахида Халилходжича – парижане заплатили за игрока 2,5 млн евро.

Семак забил всего один мяч в 26 матчах, но у него был шанс остаться во Франции – интересовался «Марсель».

«Хотели взять меня в аренду, – рассказывал Сергей «Экспресс газете» в декабре 2005-го. – Но «ПСЖ» и «Марсель» – два непримиримых врага. Нельзя балансировать между ними. Болельщики клубов относятся болезненно к таким вещам. И я отказался».

После года в Париже Семак отправился в «Москву».

Дмитрий Сычев («Марсель») – 33 матча в Лиге 1

Сычев уезжал во Францию со скандалом: рассорился с руководством «Спартака», получил 4-месячную дисквалификацию за односторонний уход, подписал предварительный контракт с киевским «Динамо» и вопреки их протестам ушел в «Марсель».

Во Франции Сычев забил 7 мячей во всех турнирах, запомнился голом в ворота «Аустрии» (вывел команду в групповой этап ЛЧ), но не выдержал конкуренции с Дидье Дрогба.

Игорь Яновский («ПСЖ») – 68 матчей в Лиге 1

Полузащитник провел в «ПСЖ» три сезона, но тогда клуб имел совсем другие возможности: самым громким успехом россиянина стали серебро чемпионата и финал Кубка лиги в 2000-м.

В 2001-м Янковский вернулся в Россию: «Были варианты во Франции, приглашала «Тулуза». Но когда позвонили из ЦСКА, я долго не думал. В том же «ПСЖ», когда я там выступал, особого порядка не наблюдалось. Были разброд и шатания. А в ЦСКА все четко, все выстроено».

Александр Мостовой («Кан», «Страсбур») – 76 матчей в Лиге 1

Европейский путь Мостовой начал в Португалии, но в «Бенфике» не закрепился, поэтому карьеру будущего царя «Сельты» перезагрузила Франция. Здесь Мостовой помог «Кану» не вылететь из Лиги 1, а затем вместе с тренером Даниэлем Жандюпе отправился в «Страсбур».

Мостовой много играл в чемпионате и помог новому клубу в еврокубках: забивал в Кубке УЕФА и в финале Кубка Интертото (и взял трофей).

Алексей Смертин («Бордо») – 85 матчей в Лиге 1

Еще один игрок, который приглянулся французам после той самой победы сборной России в Париже. Смертин оправдал ожидания: провел три крепких сезона, после которых «Челси» выложил за игрока 5,5 млн евро. Россиянин выиграл Кубок лиги (отдал два ассиста в финале), а еще открыл для себя другую жизнь. Подробнее об этом футболист вспоминал в своем блоге:

«На третий сезон я почувствовал, что начался процесс стагнации, – писал Смертин. – Я твердо закрепился в основе, но команда не могла ставить большие цели, о которых я задумывался. Оставалось еще два года контракта – и я не стал доигрывать. Не жалею, что снова решился на перемены. В 2003 году перешел в «Челси», где поработал с Жозе Моуринью и выиграл АПЛ».

Александр Головин («Монако») – 137 матчей в Лиге 1

Первый россиянин, пробивший больше 100 матчей в чемпионате Франции. В прошлом сезоне у Головина 15 (8+7) результативных действий – личный рекорд. Среди футболистов «Монако» больше только у Виссама Бен-Йеддера (19+6).

Агент Александр Клюев не считает, что Головин выдал лучший сезон. «Не скажу, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане. Он никогда в «Монако» не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам».

Фото: fcmetz.com; выкса.рф; footballdatabase.eu; Facebook/Souvenirs de Première et Deuxième Division; ebay.co.uk; Gettyimages.ru/Eddy LEMAISTRE/Corbis AFP/GERARD JULIEN, JEAN-PHILIPPE KSIAZEK, MICHEL GANGNE; SERGE HAOUZI/Global Look Press