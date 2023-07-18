91 комментарий

Наше богатство.

Мы любим футбол России не только за саму игру, но и за веселье вокруг. Его всегда было столько, что наберется и 1000 мемов. Всей редакцией Sports.ru мы выбрали сто самых легендарных – в них все наши теплые чувства к родной лиге, которую не заменит ни один другой чемпионат на свете.

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1. Финт Гатагова

Начнем с неповторимого – импровизационного финта Алана Гатагова, который он сотворил осенью 2010-го. Лучше всего про него рассказал сам автор шедевра:

«Скользко, сыро. Я рванул по флангу и от спешки вытворил нечто чудное: наступил на мяч, опорная нога поехала, другой я попытался с силой попасть по мячу, но промахнулся, руки как мельницы завертелись. В общем, получилась какая-то абракадабра».

2. Мукунку – хороший

Грановский перебегает Роберто Карлоса. Монахов, Ирисметов и Митрески – находки. А Мукунку – вы и сами прекрасно знаете!

3. Кариока – двойка!

Все мы, конечно, скучаем по плотной аналитике Александра Викторовича Бубнова. И по улыбке Кариоки, несомненно, тоже.

4. Я капитан команды, #####!

Вряд ли сейчас в РПЛ есть футболист, который может давить на судей, как Сергей Овчинников. Было бы очень грустно, если бы он завершил карьеру скучным и ничего не решающим матчем с кругом почета, но, к счастью, Босс нас не подвел.

5. ### вам от Евсеева

Если вам под 30 и больше, то этот момент точно в топе самых эмоциональных. Если меньше, вам повезло чуть меньше.

6. Ваши ожидания – ваши проблемы

В 2012-м Андрей Сергеевич Аршавин выдал базу, которая точно не раз пригодилась вам в жизни.

7. Пас Адамова на Хиддинка

Вспоминаете – и неловко становится, да?

8. Мы говно

После провала на Евро-2016 Леонид Слуцкий дал огромное интервью Sports.ru с таким заголовком «Ко мне в номер зашла группа игроков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

Интересно, что заголовок мог быть таким: «Леонид Слуцкий: «Мне ужасно стыдно». В последний момент выбрали другую цитату – и подарили миру очередной мем русского футбола.

9. Гжежев, Форлан и Жакоб от Семина

А еще Янбаев был не Ренатом, а Маратом, Митчелл Дональд – Дональдом Даком, Мацей Рыбус – Маттеусом, а Деннис Хаджикадунич – Джукадуковичем.

10. Варежки сними

«Убери варежки! Варежки сними. И начинай работать!» – как же красиво Семин отправлял Булыкина разминаться. Согласитесь: это всегда цитата со звуком.

11. Фалькао к нам не поедет

Здесь комментарии не нужны. Фалькао так и не приехал.

12. «Твенте» сраный трешку отгрузил

В оригинале звучит «тройку», но пусть будет с трешкой – так комфортнее. И легендарнее.

13. Пятка болит у пидораса

Полностью согласны?

14. Валера, верим!

Четыре великих мема из одного видео – на такой способен только Карпин.

15. Я щас закончу вообще все

ВЫ ВИДЕЛИ ЭТО? ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? ВЫ ВИДЕЛИ, ЧТО СДЕЛАЛ АРШАВИН???!!!

16. Вперед, ублюдки, вперед, тупые!

Иногда кажется, что никто так не любит собственную команду, как болельщики «Динамо».

17. Извините, пирожки

Лучшее интервью в микст-зоне в истории РПЛ от Александра Рязанцева.

18. Кошелек Быстрова

Похоже, правды об этой истории мы не узнаем. Ни Дзюба, ни Быстров на вопрос не отвечают.

19. Колодин – пушка страшная

Сделать футболиста популярным одной фразой? Черданцев-2008 был способен и на такое.

20. Файзулин исчез

Благодарим ВГИК за творчество.

21. Наш тренеришка

Дзюба всегда разбирался в футболе.

22. Усы надежды

Иван Ургант пусть и на время, но сделал Станислава Черчесова одним из самых положительных персонажей российского футбола.

23. Пес и Вагнер Лав

Пожалуй, самый милый момент в истории главного дерби страны.

24. Все будет ########## от Тодора Тимонова

«Просто мы должны забить пенальти вообще. И ########## все будет», – сказал полузащитник «Анжи» Тодор Тимонов в прямом эфире канал «Наш футбол».

И в чем он не прав?

25. Угол головы Савина

Смеетесь? А будто с вами такого не было!

26. Гол Сапогова головой

Главная несправедливость мира: после этого гола «Ювентус» не прислал оффер.

27. Алло, Шапи, это Володька

Конечно, это самый непосредственный звонок из студии в истории российского телевидения.

28. Не для тебя играю, ###

Роман Широков всегда уважительно относился к болельщикам. И не злил их частой сменой принципиальных команд.

29. Нашел щелочку Роман

Геннадий Орлов старался говорить разнообразнее, а вам лишь бы все опошлить.

30. Лет ми спик фром май харт

Как же хорош был праймовый Виталий Леонтьевич.

31. Говно в воротах

Дмитрий Губерниев не до конца раскрыл потенциал футбольного комментатора и эксперта, но еще не поздно!

32. Багаж Аленичева

Разумеется, слово «багаж» Аленичев не произносил, а сказал вот что: «Пока «Спартак» держится на том фундаменте, который заложил наш штаб».

Это было после 7-го тура чемпионского сезона: команда Карреры шла первой с 19 очками.

33. Грацио, #####

Комбаров говорит Каррере не «грацио», а итальянское ругательство «каццо», но какая уже разница.

34. Судья-скандинав от Быстрова

Володька в 2005-м по-своему представлял карту Европы. Тогда ирландский судья Алан Келли в игре молодежных сборных Дании и России (3:1) удалил пятерых (!) россиян, а Быстров после матча возмущался, что игру Дании судит скандинав.

35. Игоряна с сухарем

11 лет и 1 день продолжалась серия Игоря Акинфеева без сухих матчей в Лиге чемпионов. Вряд ли ее возможно повторить.

36. Гол болельщика Кински

Согласитесь, это наш самый любимый пенальти.

37. Фото Урунова с пакетами из ЦУМа

Стал ли Остон легендой РПЛ? Определенно!

38. У нас футбол в чем заключается? В забитии голов, что ли, или в чем?

Вадим Валентинович Евсеев и его личная философия.

39. Газзаев и Николай Чудотворец

Цитата заслуженного тренера: «Владимир Владимирович, вы по духу – победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».

40. Люксовый самолет «Анжи»

Тот роскошный Ту-154М, как говорят, делали на заказ для бывшего губернатора Самарской области, но губернатора сняли – и «Анжи» взял самолет.

41. Тренер-овен с буквой «Р» в имени

Зареме даже нашли такого – Руй Витория проходил по всем параметрам: буква «Р» и в имени, и в фамилии, а день рождения – 16 апреля.

42. Жду говна в комментариях

Признавайтесь, удовлетворили тогда просьбу Павла?

43. Запрет слов от Черчесова

«Что беспокоит главного тренера на данный момент? – «Беспокоит» – неправильное слово». Эх, а тогда заскоки Черчесова казались реальной проблемой!

44. «Рты позатыкали, козлы вонючие!»

Валерий Газзаев однажды был очень недоволен кричалкой фанатов «Торпедо».

45. В атаке пошире, в защите поуже

Жаль, Ольга Юрьевна в итоге не стала тренером.

46. Ребров целует штанги

Все вратари их любят, но только Артем Ребров не стеснялся выражать чувства публично.

47. Забил ли Смолов?

Целый год мы отвечали, что нет!

48. Танец майонеза в Екатеринбурге

Даже интересно, можно ли вообще такое превзойти?

49. Берегите себя от Гусева

Просто еще одна цитата со звуком.

50. Пацаны….

Продолжайте в комментариях по буквам, что ли.

51. Поездка Сапогова на матч «Ювентуса»

Если агенты не могут устроить в клуб мечты, почему не действовать самостоятельно и не передать «Ювентусу» хайлайты лично? Можно даже не сообщать клубу, куда ты пропал.

52. Книги Рабинера

Это было точно веселее некоторой классики из школьной программы.

53. Вертолет Габулова и Жиркова

Не успеваете доехать в Кратово по земле? Не беда! Берите вертолет в «Крокусе» и летите. Жирков и братья Габуловы однажды так и поступили. Правда, за лишний шум их отругали какие-то генералы.

54. Мог дома сидеть

На связи Роман Широков и его софт-скилз.

55. «Человеческой мерзости нет предела»

Как же крепко тогда выступил Анатолий Федорович.

56. Игра была равна, играли два...

Идеальное резюме Карпина после матча «Спартака» и «Динамо».

57. Черные жемчужинки Гамулы

В 2014-м Игорь Гамула в ответ на предложение взять в «Ростов» Бенуа Ангбва ответил: «У нас и так шесть черных, ты что, хочешь мне седьмого?» Шутку не очень поняли, пришлось объясняться: «Я очень ценю и люблю своих чернокожих игроков, как и всех остальных. Я даже их ласково называю «мои черные жемчужинки».

58. Промах Баженова

Спустя годы Никита радуется, что интернет в 2011-м был развит чуть хуже, чем сейчас, иначе пришлось бы совсем нелегко.

59. 1:18 «Спартака» в Лиге чемпионов

Давайте сосредоточимся на позитивном: гол Данишевского «Ливерпулю» получился отличным.

60. «Судья сломал игру: пятый и седьмой голы забили из офсайда»

1995 год, 5-й тур, «Ротор» громит сочинскую «Жемчужину» со счетом 7:0. Главный тренер гостей Арсен Найденов в ярости говорит легендарное: «Судья испортил нам игру. Пятый и седьмой гол были забиты из офсайда».

61. «Знаешь ли ты» от МакSим

Загадка, как девчачья песня из 2006-го спустя годы объединила кучу брутальных мужиков, но здесь явно не стоит искать разумное объяснение.

62. Вандефульно от Григоряна

Этот шоумен не мог не попасть в наш топ!

63. «Ну и» от Карпина

Ну и?

64. «Глушаков – это похороны»

Все еще лучший прогноз в истории российского футбола.

65. Баня и чехи от Глушакова

Войсы Дениса Глушакова – искусство, достойное музея РПЛ.

66. Проверим-проверим

Нам казалось, что переговоры судей с арбитрами на ВАР похожи на работу каких-нибудь спецслужб, а потом мы их послушали. И узнали, что Жи́го сбивает.

67. Гинер все купил

Эх, были времена. Сейчас ситуация изменилась.

68. Судья продажная!

Козел ты!

69. Аршавин в рекламе Lay’s

Наш маленький чипсоед!

70. Ты просто космос, Стас

В июне-июле 2018-го – просто наша вселенная, да.

71. Мужик из рекламы «Сеалекса»

Легенда РПЛ уровня Сапогова, а может, даже и выше.

72. «Я тебя, во-первых, приветствую»

Привет Денису Казанскому!

73. ФНЛ – лучшая лига мира

Что-то меняется, а что-то вечно.

74. «Вы вообще за Россию болеете?»

Казалось, смутить Владимира Стогниенко невозможно, но Мария Погребняк смогла.

75. Усталость – это иллюзия

Верим Евгению Башкирову?

76. Принса Амоако вывозили в лес

Главная байка российского футбола. Говорят, после этого сразу начал забивать!

77. «Бил, бью, буду бить»

Кержаков такого не говорил (фразу придумали за него), но кого это уже волнует.

78. Очищение пердивом

Кому не помешает?

79. Бл#стяще

Элитный момент карьеры Романа Нагучева.

80. Ноу криминалити

Внесем ясность словами самого Мутко: «Если вы думаете, что я планировал, чтобы мои фразы на английском языке стали мемами, то это не так. Иногда само собой получается. История с «Ноу криминалити», например. Это был конгресс ФИФА, передо мной много камер, микрофоны в лицо. Все вопросы: «Россия», «безопасность», «коррупция», «криминалитет». Я им в ответ: «Ноу криминалити». И ушел. А что оставалось делать?»

81. Смолов = Джордан

Недавно в интервью Нобелю Смолов назвал тот момент «нелепой попыткой защититься». Принимаем?

82. В КДК сидят дебилы

«Я не боюсь санкций. Ни финансовых, ни каких-либо других. Можешь так прямо и писать: в нашем КДК сидят дебилы!» – так Владислав Радимов подарил нам фразу на века.

83. Судья – клоун приличный

Резюме Широкова по Сергею Карасеву. Ответ судьи: «Клоун – это нормальная профессия в цирке, люди всю жизнь этому учатся. Так что клоун – не обидное определение».

84. «Мы просто обосрались»

Слишком честное интервью Константина Зырянова после матча с Израилем в 2007 году.

85. «Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему, что происходит»

На такое величие способен только Анатолий Бышовец.

86. Погребняк о судьях и «Спартаке»

«Вы посмотрите, как, ###, «Спартак» работает с судьями, ###! Он переплюнул нас в этом, ###! Только в одном: он отлично, ###, с судьями работает. Как судил Егоров, ###, как сейчас Сухина. Это просто ######, ###!»

87. Как же хорош «Зенит»

88. Карпин и бред

«Бред».

89. Колхоз обыграли

«Один колхоз обыграли сегодня, что же, теперь другой колхоз не обыграем, что ли? А во что словаки играли? Грубость одна, а по игре толком ничего и не создали».

В 2011-м Широков так комментировал победу над Словакией, а еще был уверен в победе над Андоррой!

90. Терри – легенда «Спартаке»

Как же Джон был хорош в Москве.

91. Федун снимает «Спартак» с чемпионата

– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

– Серьезно?

– Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен.

92. Телевидение или пресса от Юрана

«Че ты смеешься? Я не могу понять. Здесь цирк или че, ###?»

93. Мнение Журавеля никого не интересует

Интересно, что Якин думает о челленджах Тимура?

94. Моральный камертон Шмурнов

Простите, но другого камертона у нас для вас нет.

95. Я ненавижу негров – легендарный монтаж

«Реакции» Шмурнова и Генича – даже смешнее «спича» Карпина.

96. «Боже мой» от Голованова

Еще одна картинка со звуком.

97. Кальяны и сборная России

Великий дуэт.

98. Медведь Комбарова

И ведь никто до сих пор не превзошел!

99. Фло укусил Шикунова

Слово Андрею Червиченко: «Объясняли Фло: мы с тобой расторгаем контракт, поскольку ты не играешь; либо ты уезжаешь, либо будем искать тебе здесь российскую команду. Когда все это Шикунов ему объявил, Фло просто взял и укусил его за руку. И прокусил! Я потом Шикунова травил: «Иди от бешенства сделай укол».

100. Пиджак Кононова

Тот незабываемый атакующий футбол.

Конечно, великих мемов куда больше сотни: что-то мы упустили, что-то – забыли. Пишите в комментариях, какие шедевры обязательно должны здесь быть – и сделаем вторую часть.