О духе времени
Блог

Большие клубы, хорошие люди, новый вызов: как новички лиги Саудовской Аравии объясняют выбор

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Луиш Каштру Луиш Каштру
Жорже Жезуш Жорже Жезуш
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Карим Бензема Карим Бензема
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

Все больше игроков и тренеров уезжают в Саудовскую Аравию играть в футбол. Впереди матчи Криштиану Роналду против Карима Бензема, Марцело Брозовича против Нголо Канте, Роберто Фирмино против Калиду Кулибали. Жорже Жезуш будет тренировать Рубена Невеша и противостоять Луишу Каштру или Стивену Джеррарду.

Их переходы понятны с точки зрения денег. Но как они публично объясняют выбор Саудовской Аравии? Пока есть только несколько цитат, потому что еще не все игроки раздали приветственные интервью.

Возможно, мы еще услышим откровения Невеша, Канте, Менди, Жоты и Брозовича, чтобы пополнить список цитат. Пока же о деньгах сказал лишь Кулибали – и то косвенно. Интересно, будут ли еще подобные слова.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NickN
Кулибали единственный, кто был честен, пусть и косвенно. Забавно, конечно, наблюдать этот фарс в стиле "с детства за Ай-Яяйяй" и прочее.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bender rules
А автор думал, что после того как Саудиты отвалили им денег, они возьмут и скажут: чемпионат слабый, жить тут неинтересно, непонятные мне люди и порядки но столько бабок за то, что бы в чемпионате верблюдов играл в полноги мне никто бы никогда не дал, жизнь удалась?😂
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
Ну, конечно, это же такой крутой челлендж! Сыграть в чемпионате Саудовской Аравии куда круче, чем победить в какой-то там АПЛ.

P.S. Отдельно очень интересует, что имел в виду Криштиану Роналду, говоря про женщин?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Козлов
Ответ Kabardinka
Бензема, своим "я всегда хотел здесь жить", напомнил Татарина из Брат-2.
А мне почему то напомнил Бората, собравшегося жить в лифте.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Так это ведь им пиарщики написали, смысл обсуждать? Какие уж тут деньги могут быть)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kabardinka
Бензема, своим "я всегда хотел здесь жить", напомнил Татарина из Брат-2.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Просто вежливость и не более, в чем смысл говорить "я тут только ради денег"?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ krokodilych
Ну, конечно, это же такой крутой челлендж! Сыграть в чемпионате Саудовской Аравии куда круче, чем победить в какой-то там АПЛ. P.S. Отдельно очень интересует, что имел в виду Криштиану Роналду, говоря про женщин?
Может, собирается гарем организовать?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
парад лицемерия просто. нельзя было как тот же Кулибали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Topson_77
Фирмино: "Я всегда играл за большие команды. А теперь я в Аль-Ахли"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Хорошие тамады и конкурсы интересные...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xion76
Лицемеры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
У Фирмино с пояснением получилось хуже всех, на мой взгляд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Да, Господи, какие деньги. Бескорыстнейшие люди...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Динар
Да 99 процентов людей скажут подобного рода вещи когда им предложат столько денег за работу в неинтересной компании, а что ещё они скажут? Единственное раздражает когда начинают говорить лишнего, наводят лишний пафос как Карим, если всегда хотел здесь жить, то почему не жил то? Небось и не приезжал то раньше туда ни в отпуск ни просто так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ Игорь Климов
Бензема тоже честно сказал.
да-да-да, по три раза на месяц в Мекку на частном самолете летал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий