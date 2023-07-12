18 комментариев

Все больше игроков и тренеров уезжают в Саудовскую Аравию играть в футбол. Впереди матчи Криштиану Роналду против Карима Бензема, Марцело Брозовича против Нголо Канте, Роберто Фирмино против Калиду Кулибали. Жорже Жезуш будет тренировать Рубена Невеша и противостоять Луишу Каштру или Стивену Джеррарду.

Их переходы понятны с точки зрения денег. Но как они публично объясняют выбор Саудовской Аравии? Пока есть только несколько цитат, потому что еще не все игроки раздали приветственные интервью.

Возможно, мы еще услышим откровения Невеша, Канте, Менди, Жоты и Брозовича, чтобы пополнить список цитат. Пока же о деньгах сказал лишь Кулибали – и то косвенно. Интересно, будут ли еще подобные слова.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh