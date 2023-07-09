37 комментариев

Можно собрать и 110 тысяч.

20-е дерби Лос-Анджелеса полностью оправдало название – Эль-Трафико. Непрерывный поток людей был как на стадионе, так и на подъездах к городу.

82 110 болельщиков наблюдали за тем, как воспитанник «Барсы» Рики Пуч делал результат: сначала отдал голевую, а затем забил победный. «ЛА Гэлакси» победил «Лос-Анджелес» 2:1, а Пуч как будто вернулся домой (средняя посещаемость «Камп Ноу» в прошлом сезоне – чуть больше 83 тысяч).

У фанатов «Гэлакси» редкий повод для радости в этом сезоне: лишь четвертая победа в 20 турах, команда идет на предпоследнем 13-м месте в Западной конференции.

Действующий чемпион «Лос-Анджелес», напротив, бьется за вторую строчку с «Сиэтлом» и пытается догнать «Сент-Луис», неожиданно лидирующего на Западе новичка МЛС.

Играли на стадионе, где проходил финал ЧМ-1994

Дерби Лос-Анджелеса должно было открывать сезон в феврале, но из-за непогоды игру перенесли на лето. Дату выбрали знаковую – День независимости США.

Родной стадион «Гэлакси» вмещает 27 тысяч зрителей, но такая скромная цифра не отвечала масштабу матча. Рекордная посещаемость стала возможна благодаря тому, что дерби перенесли на «Роуз Боул», который расположен в пригороде Лос-Анджелеса Пасадене.

Обычно здесь играет команда Калифорнийского университета по американскому футболу, но широкой соккерной публике арена известна по другому поводу: она принимала ЧМ-1994, в том числе полуфинал, матч за третье место и финал. Трагический промах Роберто Баджо в послематчевой серии пенальти случился именно здесь.

«Роуз Боул» – культовый стадион: ему чуть больше 100 лет, он принимал Олимпиады 1932 и 1984 годов, женский ЧМ по футболу-1999 (в том числе финал), 5 Супербоулов, финалы студенческого турнира по американскому футболу, а также важный традиционный матч «Роуз Боул».

«Роуз Боул»-1973 собрал здесь 106 869 любителей американского футбола. Скорее всего, это вечный рекорд арены. Современная конфигурация стадиона вмещает 92 542 зрителя – 16-й по величине стадион мира, а еще лишь 11-й в США и 10-й в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта – традиционно собирает в Штатах больше всего зрителей).

«Захватывающая атмосфера, – поделился впечатлениями главный тренер «Гэлакси» Грег Ванни. – Невероятно вернуться на заполненный «Роуз Боул», задуматься на секунду и понять, как далеко продвинулась МЛС с тех пор, как мы ее запустили в 1996 году».

Коллега из «Лос-Анджелеса» Стив Черандоло тоже в восторге: «Это было похоже на игру плей-офф и матч, который важен не только для 22 игроков на поле, но и для 82 тысяч человек здесь и вокруг Лос-Анджелеса. Фантастическая атмосфера».

Приезд Месси может пробить новый рекорд посещаемости. Но для этого тоже нужно переносить матч на другой стадион

Предыдущий рекорд посещаемости МЛС продержался лишь чуть больше года: тогда «Гэлакси» играл на выезде в Шарлотте. Две эти игры подвинули достижения «Атланты», которая традиционно лидирует по средней посещаемости в лиге.

Интересно, что в топ-5 залетел только один матч плей-офф: финал 2018 года, в котором «Атланта» в первый и пока последний раз забрала титул. Тренировал ту команду Херардо Мартино – новый тренер Месси и Бускетса в «Интер Майами».

Еще до приезда Лео МЛС все активнее притягивала болельщиков. The Daily Mirror пишет, что за последний год средняя посещаемость «Интер Майами» увеличилась на 32,3%, рост «Сан-Хосе» – 29,2%, «Нью-Йорк Сити» – 24,1%, «Орландо Сити» – 14,7%, «Цинциннати» – 12,5%, «Даллас» – 11,7%, «Нью-Инглэнд Революшн» – 10,1%.

В топ-3 лиги по средней посещаемости нынешнего сезона привычные лидеры: «Атланта» (45 тысяч), «Шарлотт» (33 тысячи) и «Сиэтл» (около 32 тысяч).

Месси точно станет катализатором нового взрывного роста. «Интер Майами» в прошлом сезоне собирал в среднем меньше всех – 12 тысяч. В этом сезоне даже без Лео на команду ходят около 17 тысяч (стадион вмещает 18). «Интер» уже взвинтил цены почти в 20 раз, но билеты все равно раскупают молниеносно.

Прямо сейчас самый вместительный стадион МЛС у «Атланты» – около 45 тысяч на футболе, но по особенным поводам расширяется до 72 тысяч. «Шарлотт» обычно использует 38 тысяч мест, с расширением – около 75 тысяч.

Пока это максимум лиги, поэтому для нового рекорда придется вновь переносить игру на один из стадионов NCAA. В США есть 10 арен вместительнее 90-тысячного «Роуз Боул», 8 из них могут собрать больше 100 тысяч зрителей.

Самый крупный – «Мичиган Стэдиум», который принимает матчи университета Мичигана по американскому футболу и вмещает около 110 тысяч зрителей. В 2014 году здесь побили рекорд посещаемости футбольных матчей в США, когда «Реал» и «МЮ» собрали 109 318 человек.

Звучит как новый вызов для Лео Месси. Правда, в этом штате нет команды МЛС.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann / Staff, Mike Powell / Staff; Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press