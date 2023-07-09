37 комментариев

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82 тысячи на дерби Лос-Анджелеса – новый рекорд МЛС. И это еще не подъехал Месси

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Можно собрать и 110 тысяч.

20-е дерби Лос-Анджелеса полностью оправдало название – Эль-Трафико. Непрерывный поток людей был как на стадионе, так и на подъездах к городу.

82 110 болельщиков наблюдали за тем, как воспитанник «Барсы» Рики Пуч делал результат: сначала отдал голевую, а затем забил победный. «ЛА Гэлакси» победил «Лос-Анджелес» 2:1, а Пуч как будто вернулся домой (средняя посещаемость «Камп Ноу» в прошлом сезоне – чуть больше 83 тысяч).

У фанатов «Гэлакси» редкий повод для радости в этом сезоне: лишь четвертая победа в 20 турах, команда идет на предпоследнем 13-м месте в Западной конференции.

Действующий чемпион «Лос-Анджелес», напротив, бьется за вторую строчку с «Сиэтлом» и пытается догнать «Сент-Луис», неожиданно лидирующего на Западе новичка МЛС.

Играли на стадионе, где проходил финал ЧМ-1994

Дерби Лос-Анджелеса должно было открывать сезон в феврале, но из-за непогоды игру перенесли на лето. Дату выбрали знаковую – День независимости США.

Родной стадион «Гэлакси» вмещает 27 тысяч зрителей, но такая скромная цифра не отвечала масштабу матча. Рекордная посещаемость стала возможна благодаря тому, что дерби перенесли на «Роуз Боул», который расположен в пригороде Лос-Анджелеса Пасадене.

Обычно здесь играет команда Калифорнийского университета по американскому футболу, но широкой соккерной публике арена известна по другому поводу: она принимала ЧМ-1994, в том числе полуфинал, матч за третье место и финал. Трагический промах Роберто Баджо в послематчевой серии пенальти случился именно здесь.

«Роуз Боул» – культовый стадион: ему чуть больше 100 лет, он принимал Олимпиады 1932 и 1984 годов, женский ЧМ по футболу-1999 (в том числе финал), 5 Супербоулов, финалы студенческого турнира по американскому футболу, а также важный традиционный матч «Роуз Боул».

«Роуз Боул»-1973 собрал здесь 106 869 любителей американского футбола. Скорее всего, это вечный рекорд арены. Современная конфигурация стадиона вмещает 92 542 зрителя – 16-й по величине стадион мира, а еще лишь 11-й в США и 10-й в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта – традиционно собирает в Штатах больше всего зрителей).

«Захватывающая атмосфера, – поделился впечатлениями главный тренер «Гэлакси» Грег Ванни. – Невероятно вернуться на заполненный «Роуз Боул», задуматься на секунду и понять, как далеко продвинулась МЛС с тех пор, как мы ее запустили в 1996 году».

Коллега из «Лос-Анджелеса» Стив Черандоло тоже в восторге: «Это было похоже на игру плей-офф и матч, который важен не только для 22 игроков на поле, но и для 82 тысяч человек здесь и вокруг Лос-Анджелеса. Фантастическая атмосфера».

Приезд Месси может пробить новый рекорд посещаемости. Но для этого тоже нужно переносить матч на другой стадион

Предыдущий рекорд посещаемости МЛС продержался лишь чуть больше года: тогда «Гэлакси» играл на выезде в Шарлотте. Две эти игры подвинули достижения «Атланты», которая традиционно лидирует по средней посещаемости в лиге.

Интересно, что в топ-5 залетел только один матч плей-офф: финал 2018 года, в котором «Атланта» в первый и пока последний раз забрала титул. Тренировал ту команду Херардо Мартино – новый тренер Месси и Бускетса в «Интер Майами».

Еще до приезда Лео МЛС все активнее притягивала болельщиков. The Daily Mirror пишет, что за последний год средняя посещаемость «Интер Майами» увеличилась на 32,3%, рост «Сан-Хосе» – 29,2%, «Нью-Йорк Сити» – 24,1%, «Орландо Сити» – 14,7%, «Цинциннати» – 12,5%, «Даллас» – 11,7%, «Нью-Инглэнд Революшн» – 10,1%. 

В топ-3 лиги по средней посещаемости нынешнего сезона привычные лидеры: «Атланта» (45 тысяч), «Шарлотт» (33 тысячи) и «Сиэтл» (около 32 тысяч).

Месси точно станет катализатором нового взрывного роста. «Интер Майами» в прошлом сезоне собирал в среднем меньше всех – 12 тысяч. В этом сезоне даже без Лео на команду ходят около 17 тысяч (стадион вмещает 18). «Интер» уже взвинтил цены почти в 20 раз, но билеты все равно раскупают молниеносно.

Прямо сейчас самый вместительный стадион МЛС у «Атланты» – около 45 тысяч на футболе, но по особенным поводам расширяется до 72 тысяч. «Шарлотт» обычно использует 38 тысяч мест, с расширением – около 75 тысяч.

Пока это максимум лиги, поэтому для нового рекорда придется вновь переносить игру на один из стадионов NCAA. В США есть 10 арен вместительнее 90-тысячного «Роуз Боул», 8 из них могут собрать больше 100 тысяч зрителей.

Самый крупный – «Мичиган Стэдиум», который принимает матчи университета Мичигана по американскому футболу и вмещает около 110 тысяч зрителей. В 2014 году здесь побили рекорд посещаемости футбольных матчей в США, когда «Реал» и «МЮ» собрали 109 318 человек.

Звучит как новый вызов для Лео Месси. Правда, в этом штате нет команды МЛС.

Новый тренер Месси – Тата Мартино. С Лео он провалился в «Барсе» и проиграл два финала Кубка Америки

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann / Staff, Mike Powell / Staff; Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

37 комментариев

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Max9999
Амеры расчухали соккер.
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Vasilii Mishchenko
Ответ Тюменский медвежонок
очнитесь! такая посещаемость в США всегда была последние 20 лет как минимум, там даже на студенческое первенство средней школы по 20 тыс. болельщиков ходит, посещаемость никак не поднимет их уровень футбола и лиги в целом, звезды в США тянутся еще с 2010 года когда они начали активно подобным заниматься и с тех пор ничего не поменялось и никакой Месси тем более это не исправит
Не надо резких эмоций. Лучше почитайте о становлении типового рекламного рынка индустрии развлечений. Требуется время на качественное изменение состава потребителей - поднять средний чек, а потом уже и топовых рекламодателей привлечь. Быстро только кошки родятся. Надо учитывать, что игра не была в культурном коде страны - а значит еще больше времени на адаптацию. Пример из другой индустрии - вывод кофе на Японский рынок (100% чайная культура) - сколько лет потребовалось, какие способы и какой успех
+8
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Vasilii Mishchenko
Ответ Тюменский медвежонок
что?! АХАХАХАХАХА из-за чего МЛС станет главной футбольной лигой в мире? эти сказки я слышу еще с 2010 года, когда они начали топ звезд к себе подвозить, только вот есть проблемка, 13 лет прошло а лига практически в своем развитие "в мире" вообще никак не тронулась, сам футбол очень низкого качества был, есть и будет и никогда главной футбольной лигой в мире не станет
Деньги решают все. С такой посещаемостью, рекламным рынком и пр - перетянут всех топов. Да такую же попытку делают арабские страны, но у них деньги от шейхов, а в USA от болельщиков (реальный бизнес). Про разницу стран даже и говорить не стоит
+10
-3
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Vasilii Mishchenko
Ответ Моуриниста
В Аргентине не меньше ходят на футбол. Так что теперь, они главная спортивная лига?
Платежеспособность болельщика Аргентины примерно в ...цать раз меньше американского
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rwo-51
Ответ Trash Talking
Ждём обзывания Америки от либералов и лозунгов про главную футбольную лигу в будущем, потом что "они же знают, как надо грамотно делать".
Главная футбольная лига мира - это НФЛ. Там на каждом матче такая посещаемость
+7
-1
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CopaAmerica
336 млн, высокий средний доход, даже муверы поднимают от 100 уе в день, чему удивляться, это еще соккер, а какие аншлаги на амфутболе и бейсболе
+5
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Питер Пэн
Ответ Trash Talking
Ждём обзывания Америки от либералов и лозунгов про главную футбольную лигу в будущем, потом что "они же знают, как надо грамотно делать".
Посещаемость -то реально офигенная о которой РПЛ можно только мечтать при том все знают, что в США - это не самый популярный вид спорта!
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Gepard_GRIN
Ответ Max9999
Амеры расчухали соккер.
Каждый четвёртый ребёнок в США имеет латиноамериканское происхождение. Было бы странно, что при таких раскладах в демографии они его не расчухали.
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Vasilii Mishchenko
Ответ Моуриниста
Платежеспособность болельщика Швейцарии по отношению к болельщикам... Италии или Испании. При чем здесь это? От этого швейцарская лига не становится главной.
Население Швейцарии - 10 млн, Италии - 59 млн, США - 333 млн
+6
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Ajvengo
Ответ Тюменский медвежонок
что?! АХАХАХАХАХА из-за чего МЛС станет главной футбольной лигой в мире? эти сказки я слышу еще с 2010 года, когда они начали топ звезд к себе подвозить, только вот есть проблемка, 13 лет прошло а лига практически в своем развитие "в мире" вообще никак не тронулась, сам футбол очень низкого качества был, есть и будет и никогда главной футбольной лигой в мире не станет
ну в развитии они все же сдвинулись : в 2013 в млс было 19 команд, теперь уже 29 с нехилой посещаемостью и общей трансферной стоимостью лиги 1,24 млрд. для сравнения чемп турции - 0,8млрд на 20 команд, португалия - 1,27, эредивизи - 1, чемпиошип - 1,9, бельгия - 0,8, рпл - 0,8.
+4
0
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Ajvengo
Ответ AF
Через 5 лет МЛС будет и главной соккер лигой в мире. И того все главные спортивные лиги будут в СА как и экономика. Фантастическая страна конечно.
млс не хочет быть главной лигой в мире, млс просто хочет зарабатывать, как и нба, нхл, нфл и тд. поэтому в млс на защиту почти забивают - на атакующий футбол зритель идет, на вечные 1-0, 0-0 не пойдет. смотрел млс часто году в 2021, защита у многих - уровня наших днарей и пердива. да и конкурентов там нет толком, мексиканцы (тоже интересная и небедная лига) в финалах американской ЛЧ почти всегда побеждают клубы из млс.
+3
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Ajvengo
Ответ Vasilii Mishchenko
Да, тоже сильный аргумент - база болельщиков растет
да все в комплексе. на уровне сборной они тоже не позорятся - на ЧМ 2010, 2014, 2022 стабильно из групп выходили, в 1/8 останавливались, то есть не были чужими на этом празднике жизни. 11 место в рейтинге фифа занимают вообще-то. молодежки постоянно на ЧМ участвуют, не проваливаются. не лидеры, но крепкие середняки, что без развитых спортшкол было бы невозможно.
+3
0
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Vlados 86
Интересно, футбол на каком месте по популярности в США? В топ-5 входит? Амфут, бейсбол, баскетбол, хоккей, единоборства, лакросс, всякие там Наскары и прочие автогонки.
+3
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Dimonty
> Самый крупный – «Мичиган Стэдиум», который принимает матчи университета Мичигана по американскому футболу и вмещает около 110 тысяч зрителей.
Это предложение подчеркивает отношение американцев к спорту. Отсюда и результаты.
+3
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Cearvm
Ответ Тюменский медвежонок
что?! АХАХАХАХАХА из-за чего МЛС станет главной футбольной лигой в мире? эти сказки я слышу еще с 2010 года, когда они начали топ звезд к себе подвозить, только вот есть проблемка, 13 лет прошло а лига практически в своем развитие "в мире" вообще никак не тронулась, сам футбол очень низкого качества был, есть и будет и никогда главной футбольной лигой в мире не станет
Лучшей, может, и не станет, до АПЛ очень далеко, но про слабый уровень неправда. Он раньше был слабым, а теперь лига развилась и команды примерно уровня РПЛ, а игроки уезжают в топ-чемпионаты. И зрительский интерес к лиге заметно вырос, что показано в статье.
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alex22alex
У футбола и так большой потенциал в плане популярности, в первую очередь за счет своей доступности, а тут еще и доля эмигрантов в населении США растет. И много эмигрантов из Латинской Америки. Так что футбол в США и дальше будет "наступать" на ам. футбол-баскетбол-бейсбол-хоккей.

"Данные 2021 года говорят о том, что иммигранты и их дети, уже родившиеся в США, составляют примерно 84,8 миллиона человек, или 26% от всего населения Америки. По предварительным прогнозам, к 2065 году доля иммигрантов в общей численности населения вырастет до 36%."
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Catharsis Solutions
впечатляет
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Ajvengo
Ответ Denis Chasovskikh
ждем команды млс в лч
они там выступают, только это американская ЛЧ, в финале постоянно встречаются с лидерами чемпионата Мексики, чаще проигрывают.
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Тюменский медвежонок
Ответ AF
Через 5 лет МЛС будет и главной соккер лигой в мире. И того все главные спортивные лиги будут в СА как и экономика. Фантастическая страна конечно.
что?! АХАХАХАХАХА из-за чего МЛС станет главной футбольной лигой в мире? эти сказки я слышу еще с 2010 года, когда они начали топ звезд к себе подвозить, только вот есть проблемка, 13 лет прошло а лига практически в своем развитие "в мире" вообще никак не тронулась, сам футбол очень низкого качества был, есть и будет и никогда главной футбольной лигой в мире не станет
+12
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server34
Материал явно расчитан на публику, не проживающую в США. Сам факт того, что сокерные матчи переносят на стадионы университетов по ам. футболу уже говорит о том, что матчи американского футбола какой-нибудь студентческлй лиги имеют большую популярность чем обычный футбол.
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Vasilii Mishchenko
Ответ riverman1980
А я про то что МЛС станет главной футбольной лигой слышу с 1994, а те кто еще старше слышат это со времен как Пеле перешел в Нью-Йорк Космос )) но справедливости ради сейчас под этим появляются реальные основания: латиносы становятся этническим большинством в южных штатах. Не случайно на эмблеме бэкхемовского Интера название клуба на испанском. сочетание огромной испаноязычной аудитории, больших денег и мощь американского вполне могут вывести млс в мировой топ лет через 10.
Да, тоже сильный аргумент - база болельщиков растет
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Vasilii Mishchenko
Ответ Ajvengo
да все в комплексе. на уровне сборной они тоже не позорятся - на ЧМ 2010, 2014, 2022 стабильно из групп выходили, в 1/8 останавливались, то есть не были чужими на этом празднике жизни. 11 место в рейтинге фифа занимают вообще-то. молодежки постоянно на ЧМ участвуют, не проваливаются. не лидеры, но крепкие середняки, что без развитых спортшкол было бы невозможно.
Согласен
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Denis Chasovskikh
ждем команды млс в лч
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rti2ckoni
Ответ CopaAmerica
336 млн, высокий средний доход, даже муверы поднимают от 100 уе в день, чему удивляться, это еще соккер, а какие аншлаги на амфутболе и бейсболе
100уе в день - это вообще ни о чём, во многих штатах. Нищенская зарплата.
+6
-5
+1
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kotopandych
Ответ alex22alex
У футбола и так большой потенциал в плане популярности, в первую очередь за счет своей доступности, а тут еще и доля эмигрантов в населении США растет. И много эмигрантов из Латинской Америки. Так что футбол в США и дальше будет "наступать" на ам. футбол-баскетбол-бейсбол-хоккей. "Данные 2021 года говорят о том, что иммигранты и их дети, уже родившиеся в США, составляют примерно 84,8 миллиона человек, или 26% от всего населения Америки. По предварительным прогнозам, к 2065 году доля иммигрантов в общей численности населения вырастет до 36%."
Амфут и баскетбол потеснить тяжко будет. Бейсбол и хоккей отвалятся сами собой вместе со старшим поколением.
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