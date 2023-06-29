Групповой этап Евро U-21 – все. Это было эпично.

Германия заняла последнее место в группе, Израиль – приятный сюрприз

Немцы провалили турнир: всего одно очко в трех матчах и заслуженный вылет.

Единственная ничья – в стартовом туре с Израилем (1:1). Германия тогда нанесла аж 17 ударов (против трех у соперника), два из них с пенальти – и оба не реализованы. На 3-й минуте не забил Юссуфа Мукоко, а уже на 80-й – нападающий «Герты» Жессик Нганкам. И еще целый второй тайм немцы играли в большинстве – при счете 1:1 удалился полузащитник Израиля Эден Карцев.

Германию накрыли проблемы вне поля: Мукоко и Нганкам подверглись расизму в соцсетях. «Если мы побеждаем – мы немцы. Если мы проигрываем – появляются эти сообщения про обезьян, – отмечал Мукоко. – В футболе такому не место, это отвратительно и больно. Мы все одинаковые, мы все одной крови, какой в этом смысл? Мы просто парни, играющие в футбол». Футбольные власти Германии поддержали парней, пообещав, что постараются найти виновных.

Успех против Чехии мог бы сплотить команду, да вот только Германия наткнулась на 1:2. Решающий мяч влетел на 87-й минуте, постарался защитник пражской «Спарты» Мартин Витик. На этот раз немцы били еще чаще (28 ударов против 13 у чехов), но голов не прибавилось.

Уже перед третьим туром шансы Германии на проход в плей-офф казались минимальными. Нужно было побеждать Англию, забравшую максимум очков против Чехии и Израиля, и надеяться, что Израиль в параллельном матче победит Чехию (желательно с минимальным счетом). Все сложно!

Германия облегчила ситуацию, полетев Англии уже 0:2 к 21-й минуте. Так и закончили. А Израиль вырвал победу у Чехии 1:0 голом на 82-й минуте. У Израиля великолепное поколение: в 2022-м сборная забрала серебро Евро U-19, в 2023-м – бронзу ЧМ U-20. Скоро пошумят на взрослом уровне?

А Германия осмысливает вылет. «Мы все представляли себе это совсем по-другому, – говорит главный тренер сборной Антонио ди Сальво. – Сегодня поражение было абсолютно заслуженным и оправданным, англичане были как минимум на класс выше».

Кризис молодежки совпал с кризисом взрослой сборной. Германия Ханси Флика проиграла четыре матча подряд – да, все товарищеские, но в стране пугаются туманного будущего.

Италия тоже вылетела! Было максимально нервно

Уже по таблице понятно, что развязка в группе D была огненной.

В последнем туре Италия проиграла Норвегии 0:1, а Франция вынесла Швейцарию 4:1. Итог: три сборных набрали по три очка. Смотрели дополнительные показатели в такой последовательности:

• очки в очных матчах (тут у всей троицы по 3: Норвегия победила Италию 1:0, Италия победила Швейцарию 3:2, Швейцария победила Норвегию 2:1);

• разница мячей в очных матчах (у всех 0);

• забитые голы в очных матчах (Швейцария – 4, Италия – 3, Норвегия – 2). Именно поэтому Швейцария заняла второе место, Италия – третье, Норвегия – четвертое.

Из-за таких раскладов финальные минуты матча Италия – Норвегия превратились в чистейший триллер: каждая команда при голе выходила бы в плей-офф. Италия – потому что при ничьей набирала бы 4, а не 3 очка, и обгоняла бы Швейцарию и Норвегию. Норвегия – потому что при победе 2:0 разница мячей в очных матчах составила бы +1. Постоянные атаки от одних ворот до других остались без результата. Швейцария, которая терпела разгром от Франции, финишировала в зоне плей-офф.

Теперь знаем всю сетку плей-офф

Самая неожиданная пара: Грузия против Израиля. За Грузию – домашние трибуны.

Англия сыграет с Португалией, которая на последних минутах третьего тура вырвала победу против Бельгии и вырвалась на второе место вслед за Грузией.

Испания на последних минутах третьего тура спаслась от поражения Украине и финишировала на первом месте. Именно поэтому Испания сыграет против Швейцарии, а Украина – против Франции.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it, Sebastian Kahnert/dpa, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel