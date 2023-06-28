27 комментариев

В Италии футболистам запретили играть под номером 88 – ради искоренения антисемитизма на футбольных стадионах. Министр внутренних дел страны Маттео Пиантедоси заявил, что такая инициатива внесет «большой вклад» в развитие футбола.

Итальянцы запретят использовать символы, напоминающие о нацизме. Число 88 относят к ним, так как это часть известного лозунга 14/88, а также закодированное приветствие Heil Hitler (буква H стоит в латинском алфавите на восьмом месте).

Кому теперь придется менять номер в Италии и кого бы коснулось это правило в топ-5 лигах и в России? При изучении игровых номеров мы опирались на данные Transfermarkt.

В Италии это Пашалич и полузащитник «Лацио»

В сезоне-2022/23 под 88-м номером выходил основной полузащитник «Лацио» Тома Башич, а у «Аталанты» играл Марио Пашалич. Оба игрока – хорваты.

Пашалич играет под этим номером с 2018 года – как попал в «Аталанту». В «Спартаке» у него было 50-й номер.

Также под этим номером числился Антонио Гала из молодежки «Милана».

В сезоне-2021/22 было еще несколько примеров: Фелипе Кайседо из «Интера», Диего Перотти из «Салернитаны», Матеуш Прашелик из «Вероны» и Томас Ринкон в «Сампдории». Ринкон играл под 88-м пять сезонов в «Торино».

Как в Италии с этим было раньше: шесть игроков из «Лацио», без миланцев до 2020-х, в «Юве» – ноль

Какой расклад по клубам:

• В «Аталанте» с 2011 года этот номер не брали лишь в одном сезоне. У «Лацио» с 2005-го с нем выступало сразу шесть игроков (у «Аталанты» с тех пор – семь, как и у «Торино»). У «Удинезе» – тоже шесть.

• В «Фиорентине» 88-й брали пять футболистов, в том числе и Фелипе Мело. В «Вероне» – тоже пятеро. В «Интере» было четыре игрока, среди которых Марко Ливайя, Эрнанес и вышеупомянутый Кайседо. Четверо и у «Торино».

• В «Милане» номер брали лишь дважды – помимо Галы в 2020-м под ним заявлялся Антонио Мионич, который сейчас арендован «Алессандрией» и играет под шестым.

• В «Роме» было только два игрока, но известных – Марко Боррьелло, а также Сейду Думбия. Номер не брали с 2015 года.

• В «Наполи» – тоже два, среди них – Гекхан Инлер, который потом играл под 88-м в «Удинезе», «Истанбуле» и «Адане».

• Из клубов, выступавших в сезоне-2022/23 в Серии А, у «Салернитаны», «Болоньи» и «Эмполи» в разное время 88-й номер надевали по три игрока (с Матиасом Весино), у «Сассуоло» и «Специи» – два, у «Кремонезе» – один.

• «Монца» и «Лечче» обходились без игроков под 88-м номером.

• Как и «Ювентус» – да, у самого титулованного клуба Италии никогда не было футболистов с таким номером. С 61-го по 99-й вообще использовался лишь один номер – под 77-м играли Буффон и Аудеро.

Кстати, о Буффоне. Как-то раз он выбрал 88-й, говоря, что этот номер напоминает ему четыре мяча, – и тут же угодил в скандал. Несколько лет назад мы об этом подробно написали:

А у новичков Серии А такой расклад в истории: у «Фрозиноне» игроков под 88-м номером было шесть, у «Дженоа» – семь (включая Ринкона, Перина и Мотту), а «Кальяри» обходился без них.

В топ-5 точно ни у кого не было б проблем кроме экс-игрока «Баварии» и молодежи из Англии

В Испании такой проблемы быть не может – почти у всех клубов Ла Лиги нет и не было игроков под 88-м номером, там вообще очень редко встречаются номера после 40-х. Хотя есть и исключение – в «Кадисе» под 88-м был защитник Рауль Альбентоса. В 12 остальных клубах в его карьере этот номер Альбентоса не брал. При этом год рождения у него – 1988-й.

В АПЛ примерно та же история – хоть и разнообразие номеров чуть побольше, но ближе к 90-м практически не используются. 88-й из команд-участниц предстоящего сезона АПЛ вообще никто никогда не носил. За исключением уж очень притянутых историй: «Ман Сити» заявлял Альфу Дионку, который сейчас играет за резерв «Барселоны», а «Ливерпуль» – Люка Чемберса, который провел сезон в аренде в «Килмарноке».

В Бундеслиге такой проблемы нет – там редко встречаются игроки с номером больше 50-го.

Во Франции среди клубов современной Лиги 1 такой проблемы нет. Хотя в минувшем сезоне номер был у полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо – но и он сменил 88-й на 8-й. В лиге периодически выбираются 90-е номера, но 88-й был только у Толиссо.

А что в РПЛ? 88-й номер выбирался часто, лидер из действующих игроков – Глушаков

Россия в этом плане напоминает Италию – гораздо меньше консервативности в плане выбора номеров, чем у других стран из топ-5.

• В «Урале» этот номер брали восемь игроков. Павел Погребняк, а еще – Адесойе Ойеволе. В «Торпедо» – тоже восемь.

• В «Химках» было семеро. Например, Денис Давыдов в прошлом сезоне.

• За «Зенит» было заявлено пять футболистов, включая Матею Кежмана и Александра Горшкова.

• В «Спартаке» – также пятеро, среди них – Илья Кутепов и Денис Глушаков. Свежий пример – Илья Свинов в позапрошлом сезоне.

• Пять игроков под 88-м выступало в «Рубине». Например, Сергей Корниленко и Алан Касаев.

• У ЦСКА это номер Виктора Мендеса, а еще под ним играли Эмил Бохинен, Сейду Думбия и Джанер Эркин.

• Четыре игрока отмечались под ним в «Локомотиве» – Виталий Лисакович и Александр Алиев среди них. Четверо играли и у «Ростова», сейчас – Кирилл Щетинин. У «Крыльев Советов» тоже было четыре футболиста, как и у «Пари НН» (Глушаков – один из них). Такое же количество игроков под 88-м играло за «Факел», действующий – Владислав Мастерной. У «Балтики» – четыре игрока, включая Гиорги Шелию.

• У «Динамо» было три игрока, самый заметный – Александр Ташаев. Трое и у «Ахмата», один из которых – Глушаков, а сейчас у грозненцев под 88-м играет Шелия. Три было и у «Оренбурга».

• В «Краснодаре» 88-й – номер Никиты Кривцова, а раньше под ним почти десять лет был Андрей Синицын.

• «Сочи» за свою недолгую историю пока не обзаводился игроком с 88-м номером.

Кому в Италии теперь не засветить на футболке свой год рождения

34-35-летние игроки – 1988 года рождения. Если они захотят играть в Италии, то 88-й номер выбрать не смогут.

Кто среди них? Из вратарей, например, Янн Зоммер или Симон Миньоле, из защитников – Матс Хумельс, Николас Отаменди или Марсело, из полузащитников – Серджи Бускетс, Иван Ракитич и Эвер Банега, из нападающих – Роберт Левандовски, Алексис Санчес и даже Артем Дзюба!

Впрочем, в Серии А играют Руй Патрисиу, Франческо Ачерби или Хуан Куадрадо. Это тоже игроки 1988 года рождения. Просто под другими номерами.

Фото: Gettyimages.ru/Pakawich Damrongkiattisak / Stringer, Claudio Villa / Contributor; globallookpress.com/Stefano Nicoli/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst; РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков