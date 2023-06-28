27 комментариев

О духе времени
Блог

В Италии запретили 88-й номер (был у Пашалича). Кто еще брал такой в топ-5 и России?

Марио Пашалич Марио Пашалич
Тома Башич Тома Башич
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
Ла Лига Ла Лига
серия А Италия серия А Италия
лига 1 Франция лига 1 Франция
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
бундеслига Германия бундеслига Германия
Денис Глушаков Денис Глушаков
Футбол Футбол

В Италии футболистам запретили играть под номером 88 – ради искоренения антисемитизма на футбольных стадионах. Министр внутренних дел страны Маттео Пиантедоси заявил, что такая инициатива внесет «большой вклад» в развитие футбола.

Итальянцы запретят использовать символы, напоминающие о нацизме. Число 88 относят к ним, так как это часть известного лозунга 14/88, а также закодированное приветствие Heil Hitler (буква H стоит в латинском алфавите на восьмом месте).

Кому теперь придется менять номер в Италии и кого бы коснулось это правило в топ-5 лигах и в России? При изучении игровых номеров мы опирались на данные Transfermarkt.

В Италии это Пашалич и полузащитник «Лацио»

В сезоне-2022/23 под 88-м номером выходил основной полузащитник «Лацио» Тома Башич, а у «Аталанты» играл Марио Пашалич. Оба игрока – хорваты.

Пашалич играет под этим номером с 2018 года – как попал в «Аталанту». В «Спартаке» у него было 50-й номер.

Также под этим номером числился Антонио Гала из молодежки «Милана».

В сезоне-2021/22 было еще несколько примеров: Фелипе Кайседо из «Интера», Диего Перотти из «Салернитаны», Матеуш Прашелик из «Вероны» и Томас Ринкон в «Сампдории». Ринкон играл под 88-м пять сезонов в «Торино».

Как в Италии с этим было раньше: шесть игроков из «Лацио», без миланцев до 2020-х, в «Юве» – ноль

Какой расклад по клубам:

• В «Аталанте» с 2011 года этот номер не брали лишь в одном сезоне. У «Лацио» с 2005-го с нем выступало сразу шесть игроков (у «Аталанты» с тех пор – семь, как и у «Торино»). У «Удинезе» – тоже шесть.

• В «Фиорентине» 88-й брали пять футболистов, в том числе и Фелипе Мело. В «Вероне» – тоже пятеро. В «Интере» было четыре игрока, среди которых Марко Ливайя, Эрнанес и вышеупомянутый Кайседо. Четверо и у «Торино».

• В «Милане» номер брали лишь дважды – помимо Галы в 2020-м под ним заявлялся Антонио Мионич, который сейчас арендован «Алессандрией» и играет под шестым.

• В «Роме» было только два игрока, но известных – Марко Боррьелло, а также Сейду Думбия. Номер не брали с 2015 года.

• В «Наполи» – тоже два, среди них – Гекхан Инлер, который потом играл под 88-м в «Удинезе», «Истанбуле» и «Адане».

• Из клубов, выступавших в сезоне-2022/23 в Серии А, у «Салернитаны», «Болоньи» и «Эмполи» в разное время 88-й номер надевали по три игрока (с Матиасом Весино), у «Сассуоло» и «Специи» – два, у «Кремонезе» – один.

• «Монца» и «Лечче» обходились без игроков под 88-м номером.

• Как и «Ювентус» – да, у самого титулованного клуба Италии никогда не было футболистов с таким номером. С 61-го по 99-й вообще использовался лишь один номер – под 77-м играли Буффон и Аудеро.

Кстати, о Буффоне. Как-то раз он выбрал 88-й, говоря, что этот номер напоминает ему четыре мяча, – и тут же угодил в скандал. Несколько лет назад мы об этом подробно написали:

Буффон хотел играть под номером 88 (называл его символом стойкости), но передумал после обвинений в почитании Гитлера

А у новичков Серии А такой расклад в истории: у «Фрозиноне» игроков под 88-м номером было шесть, у «Дженоа» – семь (включая Ринкона, Перина и Мотту), а «Кальяри» обходился без них.

В топ-5 точно ни у кого не было б проблем кроме экс-игрока «Баварии» и молодежи из Англии

В Испании такой проблемы быть не может – почти у всех клубов Ла Лиги нет и не было игроков под 88-м номером, там вообще очень редко встречаются номера после 40-х. Хотя есть и исключение – в «Кадисе» под 88-м был защитник Рауль Альбентоса. В 12 остальных клубах в его карьере этот номер Альбентоса не брал. При этом год рождения у него – 1988-й.

В АПЛ примерно та же история – хоть и разнообразие номеров чуть побольше, но ближе к 90-м практически не используются. 88-й из команд-участниц предстоящего сезона АПЛ вообще никто никогда не носил. За исключением уж очень притянутых историй: «Ман Сити» заявлял Альфу Дионку, который сейчас играет за резерв «Барселоны», а «Ливерпуль» – Люка Чемберса, который провел сезон в аренде в «Килмарноке».

В Бундеслиге такой проблемы нет – там редко встречаются игроки с номером больше 50-го. 

Во Франции среди клубов современной Лиги 1 такой проблемы нет. Хотя в минувшем сезоне номер был у полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо – но и он сменил 88-й на 8-й. В лиге периодически выбираются 90-е номера, но 88-й был только у Толиссо.

А что в РПЛ? 88-й номер выбирался часто, лидер из действующих игроков – Глушаков

Россия в этом плане напоминает Италию – гораздо меньше консервативности в плане выбора номеров, чем у других стран из топ-5.

• В «Урале» этот номер брали восемь игроков. Павел Погребняк, а еще – Адесойе Ойеволе. В «Торпедо» – тоже восемь.

• В «Химках» было семеро. Например, Денис Давыдов в прошлом сезоне.

• За «Зенит» было заявлено пять футболистов, включая Матею Кежмана и Александра Горшкова.

• В «Спартаке» – также пятеро, среди них – Илья Кутепов и Денис Глушаков. Свежий пример – Илья Свинов в позапрошлом сезоне.

• Пять игроков под 88-м выступало в «Рубине». Например, Сергей Корниленко и Алан Касаев.

• У ЦСКА это номер Виктора Мендеса, а еще под ним играли Эмил Бохинен, Сейду Думбия и Джанер Эркин.

• Четыре игрока отмечались под ним в «Локомотиве» – Виталий Лисакович и Александр Алиев среди них. Четверо играли и у «Ростова», сейчас – Кирилл Щетинин. У «Крыльев Советов» тоже было четыре футболиста, как и у «Пари НН» (Глушаков – один из них). Такое же количество игроков под 88-м играло за «Факел», действующий – Владислав Мастерной. У «Балтики» – четыре игрока, включая Гиорги Шелию.

• У «Динамо» было три игрока, самый заметный – Александр Ташаев. Трое и у «Ахмата», один из которых – Глушаков, а сейчас у грозненцев под 88-м играет Шелия. Три было и у «Оренбурга».

• В «Краснодаре» 88-й – номер Никиты Кривцова, а раньше под ним почти десять лет был Андрей Синицын.

 • «Сочи» за свою недолгую историю пока не обзаводился игроком с 88-м номером.

Кому в Италии теперь не засветить на футболке свой год рождения

34-35-летние игроки – 1988 года рождения. Если они захотят играть в Италии, то 88-й номер выбрать не смогут.

Кто среди них? Из вратарей, например, Янн Зоммер или Симон Миньоле, из защитников – Матс Хумельс, Николас Отаменди или Марсело, из полузащитников – Серджи Бускетс, Иван Ракитич и Эвер Банега, из нападающих – Роберт Левандовски, Алексис Санчес и даже Артем Дзюба!

Впрочем, в Серии А играют Руй Патрисиу, Франческо Ачерби или Хуан Куадрадо. Это тоже игроки 1988 года рождения. Просто под другими номерами.

Фото: Gettyimages.ru/Pakawich Damrongkiattisak / Stringer, Claudio Villa / Contributor; globallookpress.com/Stefano Nicoli/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst; РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чемпион Людей
Ответ Алексей Ильин
Полнейший бред. Почему тогда номер 14 по такой логике не трогают?
боятся гнева Кирилла Набабкина
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Полнейший бред. Почему тогда номер 14 по такой логике не трогают?
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Если уберут 88 номера, то все станут счастливыми и добрыми?:) А что будет если игрок забьет на 88 - минуте?:) Гол сразу отменяется или его засчитают в пользу соперника 👀
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Думбия сто процентов расист, нацист и антисемит
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Отец Абду
Если уберут 88 номера, то все станут счастливыми и добрыми?:) А что будет если игрок забьет на 88 - минуте?:) Гол сразу отменяется или его засчитают в пользу соперника 👀
Можно отменить 88-ю минуту. Сразу после 87-й пойдет 89-ая, а матч будет продолжаться 91 минуту (без учёта добавленного). Это как в школе 30 лет назад- убрали 4-й класс, сделали 11-й.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DancePunk
всех с 88м номером принудительно заявят под 69м
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Maklakov
Бред какой. Я вот ни разу не поклонник Адольфа Алоизовича, но само по себе число 88 кому может помешать? При чем здесь антисемитизм вообще?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кокорин
Предлагаю в следующем материале подробно обсудить особенности использования номера 69, в том числе в женских лигах.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skamar
Ответ Алексей Ильин
Полнейший бред. Почему тогда номер 14 по такой логике не трогают?
да и 18 можно приплести
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dzhansug Bukiya
Ответ Алексей Ильин
Полнейший бред. Почему тогда номер 14 по такой логике не трогают?
Эти люди оштрафовали юве на 10 очков за завышенную стоимость на футболистов, какую логику ты здесь ищешь))) это сумасшедшее руководство футбольной италии
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ pumpking
Оба 88-х номера сегодня в Серии А - хорваты. Что ж, достойные потомки усташей, ничего удивительного.
А может быть, просто хотели себе 8 номер, но он был в этот момент занят?
По такой же логике много кто выбирал себе 77 номер вместо 7 и 99 вместо 9.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VasyaFilkin
А чему удивляться-то? В Италии вообще какие-то сумасшедшие правила придумывают, помните, у них за богохульства штрафовали! Типа "срань господня" нельзя произнести
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
В барселоне запретили 82.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hayemaker
Фото Джикии с Глушаковым просто бомбическое в этом контексте...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spartak-v
Иногда число - это всего лишь число...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Можно будет, по примеру Саморано, играть под 87+1м номером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Антипов
Очень поверхностно тема освещена. В конце статьи про год рождения написали, но в списке бывших игроков с таким номером почему-то не указано, есть ли кто 1988ого. Плюс стОит посмотреть, у кого "любимый" 8 был на тот момент занят другим игроком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Попов
в России надо номер 6 запретить 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
green mojave
Запрещать номера мы не бросим...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Тотров
предлагаю еще запретить играть в Серии А игрокам 88 года рождения. а если команда наберет 88 очков,то отправлять ее в Серию Б с 14 очковым дефицитом на следующий сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VasyaFilkin
Как же в Европе не любят нацизм!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий