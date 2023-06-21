24 комментария

За год до домашнего Евро-2024 сборная Германии неубедительна в товарищеских матчах. Свежее поражение – 0:2 с Колумбией во вторник.

Цифры все хуже, Ханс-Дитер Флик движется к званию худшего тренера национальной команды в истории.

Что вообще происходит?

3 поражения в последних 4 матчах – да, товарняки, но картина в целом так себе

• Германия провела пять матчей в 2023-м. Обыграли Перу, но уступили Бельгии, Польше и Колумбии. Были на грани и с Украиной – 1:3 к 82-й минуте, но спаслись

• За полтора года радости мало – в 17 матчах немцы победили лишь пять раз, три – в товарищеских матчах. Проиграли тоже пять. Главный успех был год назад – 5:2 над Италией в Лиге наций. Тогда немцы вели 5:0 к 69-й минуте.

• Германия провалила ЧМ-2022, не выйдя из группы, и не преуспела в Лиге наций – побитая ей Италия в итоге вышла в полуфинал, а сами немцы пропустили вперед в таблице и ее, и даже венгров, с которыми набрали лишь очко в двух матчах.

Проблема кажется еще глобальнее, если вспомнить, что за три последних больших турнира Германия сыграла лишь один матч в плей-офф: не выходили из группы на двух ЧМ и вылетели в 1/8 финала Евро-2020.

Докатились: хуже Флика только Риббек

Флик работает в сборной Германии два года – возглавил ее после ухода Йоахима Лева по окончании Евро. Под его руководством команда сыграла 24 матча и победила в половине. Transfermarkt посчитал виртуальные очки в среднем за игру при каждом тренере и заключил: меньше Флика (1,79) немцы набирали только при Эрихе Риббеке (1,50).

Риббек работал со сборной Германии после ухода Берти Фогтса (кстати, лидера с показателем 2,20) в 1998 году. С ним немцы выиграли лишь 10 матчей из 24. Германия тогда не без труда вышла на Евро-2000, так и не обыграв Турцию (0:1, 0:0), а на самом турнире провалилась, набрав лишь одно очко в группе с Румынией, Англией и Португалией (как забыть тот хет-трик Сержиу Консейсау).

Впрочем, это случай, когда цифры говорят не обо всем. Чуть выше располагается Руди Феллер (1,85) – а при нем сборная играла в финале ЧМ. Еще чуть выше Франц Беккенбауэр (1,89), при котором Германия становилась чемпионом мира. Еще выше Юрген Клинсманн (2,06) – и лишь бронза домашнего ЧМ.

Как вообще играет Германия?

Конечно, ни одного одинакового состава за пять матчей в 2023-м Флик не поставил – тренер ищет нужное сочетание, поэтому будет экспериментировать.

• Весной против Перу и Бельгии Германия играла 4-4-2. Был одинаковый дуэт форвардов Вернер-Фюллькруг, слева угрожал Виртц, а по краям защиты неизменно выходили Раум и Вольф. В остальном – эксперименты с центром защиты и полузащиты, а также с позицией правого полузащитника.

• Летом немцы играли в три защитника – и тоже с разными сочетаниями. Против Колумбии вниз спустился даже Эмре Джан. На матч с Польшей Флик сделал 9 изменений в составе по сравнению с игрой против Украины. А на Колумбию выпустил 6 новых игроков. Постоянная ротация – и это ожидаемо.

Бросается в глаза очень неуверенная игра в защите – поэтому Германия столько пропускает. Против Бельгии Карраско слишком легко развернул Вольфа и забил, а потом Лукаку и Лукебакио выскакивали один на один. Против Украины сначала не справился Вольф, затем привез Гинтер. С Польшей вообще не разобрались на стандарте, получили после удара головой и от Колумбии.

Если соперник играет резко и быстро, что особо продемонстрировала весной Бельгия, то защита Германии страдает. Не зря именно здесь Флик так экспериментирует.

Хотя даже тут есть позитив – например, против Польши всем понравилась игра 21-летнего Малика Тиава. Он только дебютировал, но большие надежды возлагаются уже сейчас.

Что говорят про результаты в Германии? Флику достается, но увольнения не будет

Директор сборной Руди Феллер встал на защиту Флика: «Он постоянно пробует, пытается, но качество игроков не то, что было, может, несколько лет назад. Мы точно не увидим некоторых из них в сентябре».

Лотар Маттеус назвал команду неуверенной и уставшей, но подчеркнул: «Длинный сезон был и у колумбийцев. Это вопрос отношения к делу. Слишком беспомощно – и на поле, и вне. Реальных изменений нет».

Журналист Kicker Оливер Хартманн раскритиковал эксперименты Флика, назвав их бестолковыми, и удивился позиции Джана (в центре защиты) и Гюндогана (слева в атаке) в игре с Колумбией.

Сам Флик еще после матча против Польши пояснил: «Нам немного не хватает удачи. Я могу понять людей. Но у нас идет процесс, и в этом процессе есть этапы, которые проходят именно так». Леон Горетцка сравнил ситуацию с клубной: «В какой-то степени это похоже на «Баварию» – каждая мелочь направлена против тебя. Сейчас вообще все идет против нас».

Об увольнении Флика речи не идет. Феллер пояснил еще перед Колумбией:

«Это не подлежит дискуссии. Флик – абсолютно лучший тренер, который каждый день думает со своим тренерским штабом о том, как мы можем хорошо сыграть на Евро-2024. Конечно, неприятно, что его критикуют. Но он профессионал. Такая тренерская судьба – в Бундеслиге или в национальной сборной нужно уметь терпеть».

Что дальше у Германии?

В сентябре немцы сыграют дома с Японией и Францией. Матч 12-го числа с французами имеет особое значение – как будет выглядеть команда против топ-сборной. Возможно, именно эта игра добавит хоть какого-то оптимизма. Завершит год Германия октябрьской встречей против США на выезде.

До Евро – уже чуть меньше года, турнир начнется 14 июня 2024 года.