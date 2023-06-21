24 комментария

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Что с Германией? Эксперименты не работают, хуже Флика по результатам только провалившийся Риббек

Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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За год до домашнего Евро-2024 сборная Германии неубедительна в товарищеских матчах. Свежее поражение – 0:2 с Колумбией во вторник. 

Цифры все хуже, Ханс-Дитер Флик движется к званию худшего тренера национальной команды в истории.

Что вообще происходит?

3 поражения в последних 4 матчах – да, товарняки, но картина в целом так себе

• Германия провела пять матчей в 2023-м. Обыграли Перу, но уступили Бельгии, Польше и Колумбии. Были на грани и с Украиной – 1:3 к 82-й минуте, но спаслись

• За полтора года радости мало – в 17 матчах немцы победили лишь пять раз, три – в товарищеских матчах. Проиграли тоже пять. Главный успех был год назад – 5:2 над Италией в Лиге наций. Тогда немцы вели 5:0 к 69-й минуте.

• Германия провалила ЧМ-2022, не выйдя из группы, и не преуспела в Лиге наций – побитая ей Италия в итоге вышла в полуфинал, а сами немцы пропустили вперед в таблице и ее, и даже венгров, с которыми набрали лишь очко в двух матчах.

Проблема кажется еще глобальнее, если вспомнить, что за три последних больших турнира Германия сыграла лишь один матч в плей-офф: не выходили из группы на двух ЧМ и вылетели в 1/8 финала Евро-2020.

Докатились: хуже Флика только Риббек

Флик работает в сборной Германии два года – возглавил ее после ухода Йоахима Лева по окончании Евро. Под его руководством команда сыграла 24 матча и победила в половине. Transfermarkt посчитал виртуальные очки в среднем за игру при каждом тренере и заключил: меньше Флика (1,79) немцы набирали только при Эрихе Риббеке (1,50).

Риббек работал со сборной Германии после ухода Берти Фогтса (кстати, лидера с показателем 2,20) в 1998 году. С ним немцы выиграли лишь 10 матчей из 24.  Германия тогда не без труда вышла на Евро-2000, так и не обыграв Турцию (0:1, 0:0), а на самом турнире провалилась, набрав лишь одно очко в группе с Румынией, Англией и Португалией (как забыть тот хет-трик Сержиу Консейсау).

Впрочем, это случай, когда цифры говорят не обо всем. Чуть выше располагается Руди Феллер (1,85) – а при нем сборная играла в финале ЧМ. Еще чуть выше Франц Беккенбауэр (1,89), при котором Германия становилась чемпионом мира. Еще выше Юрген Клинсманн (2,06) – и лишь бронза домашнего ЧМ. 

Как вообще играет Германия?

Конечно, ни одного одинакового состава за пять матчей в 2023-м Флик не поставил – тренер ищет нужное сочетание, поэтому будет экспериментировать.

• Весной против Перу и Бельгии Германия играла 4-4-2. Был одинаковый дуэт форвардов Вернер-Фюллькруг, слева угрожал Виртц, а по краям защиты неизменно выходили Раум и Вольф. В остальном – эксперименты с центром защиты и полузащиты, а также с позицией правого полузащитника.

• Летом немцы играли в три защитника – и тоже с разными сочетаниями. Против Колумбии вниз спустился даже Эмре Джан. На матч с Польшей Флик сделал 9 изменений в составе по сравнению с игрой против Украины. А на Колумбию выпустил 6 новых игроков. Постоянная ротация – и это ожидаемо.

Бросается в глаза очень неуверенная игра в защите – поэтому Германия столько пропускает. Против Бельгии Карраско слишком легко развернул Вольфа и забил, а потом Лукаку и Лукебакио выскакивали один на один. Против Украины сначала не справился Вольф, затем привез Гинтер. С Польшей вообще не разобрались на стандарте, получили после удара головой и от Колумбии.

Если соперник играет резко и быстро, что особо продемонстрировала весной Бельгия, то защита Германии страдает. Не зря именно здесь Флик так экспериментирует.

Хотя даже тут есть позитив – например, против Польши всем понравилась игра 21-летнего Малика Тиава. Он только дебютировал, но большие надежды возлагаются уже сейчас.

Что говорят про результаты в Германии? Флику достается, но увольнения не будет

Директор сборной Руди Феллер встал на защиту Флика: «Он постоянно пробует, пытается, но качество игроков не то, что было, может, несколько лет назад. Мы точно не увидим некоторых из них в сентябре».

Лотар Маттеус назвал команду неуверенной и уставшей, но подчеркнул: «Длинный сезон был и у колумбийцев. Это вопрос отношения к делу. Слишком беспомощно – и на поле, и вне. Реальных изменений нет».

Журналист Kicker Оливер Хартманн раскритиковал эксперименты Флика, назвав их бестолковыми, и удивился позиции Джана (в центре защиты) и Гюндогана (слева в атаке) в игре с Колумбией.

Сам Флик еще после матча против Польши пояснил: «Нам немного не хватает удачи. Я могу понять людей. Но у нас идет процесс, и в этом процессе есть этапы, которые проходят именно так». Леон Горетцка сравнил ситуацию с клубной: «В какой-то степени это похоже на «Баварию» – каждая мелочь направлена против тебя. Сейчас вообще все идет против нас».

Об увольнении Флика речи не идет. Феллер пояснил еще перед Колумбией:

«Это не подлежит дискуссии. Флик – абсолютно лучший тренер, который каждый день думает со своим тренерским штабом о том, как мы можем хорошо сыграть на Евро-2024. Конечно, неприятно, что его критикуют. Но он профессионал. Такая тренерская судьба – в Бундеслиге или в национальной сборной нужно уметь терпеть».

Что дальше у Германии?

В сентябре немцы сыграют дома с Японией и Францией. Матч 12-го числа с французами имеет особое значение – как будет выглядеть команда против топ-сборной. Возможно, именно эта игра добавит хоть какого-то оптимизма. Завершит год Германия октябрьской встречей против США на выезде.

До Евро – уже чуть меньше года, турнир начнется 14 июня 2024 года.

Холанд выше Сульшера, у Лукаку дубль и суперсерия, провал Польши. Главное о матчах сборных

24 комментария

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headmaster
На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может лидера не хватает?
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Несусветный Папаша
Можно вспомнить как полоскали Эме Жаке перед домашним ЧМ( итог- золото), и Стаса перед домашним ЧМ...стоп,заряжу как я на Бундестим.
+12
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Aviator92
Просто адидас сдуру одел немцев в старую форму сборной России - тут уже ничего не поможет)))
+13
-3
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Ёж в тумане
Ответ LaffyTaffy
футбол у немцев на спаде, молодых талантов-лидеров не видать.
Да у них ещё Кимих, Горецка, Гнабри в самом расцвете сил. Из более молодых Хаверц, Раум, Мусиала и т.д. Т.е. с составом вроде бы всё в порядке. Дурака бы ещё не валяли как на ЧМ...
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Max Semenik
Ответ Aviator92
Просто адидас сдуру одел немцев в старую форму сборной России - тут уже ничего не поможет)))
Адидас, увы, предсказуем - главное, чтобы полоски были на видном месте.
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9wkbc9rjcb
По мне так очень много не футбольного в команде, то задне приводные беспокоят их, то политика и геополитика, а нужно просто играть в футбол и наслаждаться только этим!
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Baby face Nelson
Нужен Кейси Райбек
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BARCA_10
Ответ headmaster
На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может лидера не хватает?
Клозе не хватает и как бомбардира и как талисмана
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Blue Monster
Больше на повесточке сосредотачиваются зато. Обещали на домашнем Евро отыграться за все, что запретили в Катаре, вот будет номер, если и там из группы не выйдут
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LaffyTaffy
футбол у немцев на спаде, молодых талантов-лидеров не видать.
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Mobilis
А потому что это не сборная Германии. Настоящих немцев не осталось.
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Никита Самарин
Самое главное - это определится в какой футбол они хотят играть и желательно выбрать схему под сильнейшие качества игроков. А так, на домашнем Евро должны доходить минимум до полуфинала.
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Seven2482
о, помню Эриха Риббека. Знатно обделался на ЕВРО 2000
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Max9999
Зато в Катаре отлично выступили. Рты заткнули. Можно ещё на колени бухнутся перед кем нить. Надо чето делать!
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ЧеБурашка
Из того, что видел, создалось впечатление, что футбол Флика предполагает наличие игроков, которые должны быть индивидуально сильны и делать разницу на своей позиции. Но таких сейчас нет у немцев. Это как сравнивать Баллака и Хаверца - первый подавлял соперника, проламывал оборону, второй вроде и забивает иногда, но не решает.
Нужна схема, дающая больше возможностей для паса, чтобы хоть так пытаться пройти соперника. И нужно выбрать более скромную контратакующую игру - своего футбола немцы сейчас никому не навяжут. Либо можно вернуть Риббека)
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Ничего Нового
Слушайте, ну Черчесов в контрольных матчах тоже давал жару. Флик - хороший тренер, домашний Евро на 24 команды, все у них будет хорошо, как минимум в полуфинале, а там как повезёт.
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Redmurza
Сборная Флика играет плохо. И тут не спишешь на влияние статуса матчей, которое конечно есть, но: она и на ЧМ выглядела никчёмно.
Может феникс в следующим году возродится, а может мы получим еще одно доказательство того, что для работы в клубе и сборной нужны немного разные навыки
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Youzhny23
посмотрел матч , вратарь путалонская дырка , а кто-то ищет причины в тренере или составе. мда
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Montenegro Serbian
Всё-таки несмотря на то, что у немцев репутация профессионалов и людей делающих дела на совесть даже в мелочах (в отличии от условных я не знаю, футболистов сборной Зимбабве), им скорее всего просто скучно и непривычно гонять столько "товарняков", т.к " боевые матчи" с реальными очками и турнирной таблицой....это вообще другая атмосфера и ответственность.
Ну плюс ещё атмосфера внутри команды не особо наладилась после разногласий на тему акций в поддержку ЛГБТ на ЧМ.

Но у них есть время. Рано их закапывать.
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achrustalev
В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда... Хотя, постойте.
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Фан Рубина
Играют в свою силу с таким физруком.
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Владислав Бондарчук
Ответ headmaster
На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может лидера не хватает?
Нет топ нападающего. В Германии пора вводить лимит что бы растить своих нападающих и строить для них мини поля. Сплошные левандовски в клубах лиги.
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Montenegro Serbian
Ответ headmaster
На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может лидера не хватает?
Возможно та ситуация когда в команде возникло разногласие вокруг защиты прав ЛГБТ прям в разгар ЧМ-2022.....разобщила команду (основа всё-таки та же осталась) и теперь просто некому её склеить, т.к ты верно подметил: одного лидера для этого мало, а если их несколько, то среди них тоже есть разногласия и вся остальная команда эта чувствует.
Нет "единого кулака" - нет нормальной игры и результата.

Но что-то мне подсказывает, что к домашнему турниру немцы "пересоберуться" и всё будет неплохо.
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Alex1104
Ответ Max9999
Зато в Катаре отлично выступили. Рты заткнули. Можно ещё на колени бухнутся перед кем нить. Надо чето делать!
Если бухнутся на колени, то как раз рты закрывать не надо. Чего уж там. Заодно и перед ЛГБТ извинятся.
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