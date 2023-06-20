7 комментариев

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Казахстан и Армения мчат на Евро-2024 (сольным проходом через все поле)! Огненный вечер 🔥

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Похоже, в отборе на Евро формируются первые большие сенсации. Фиксируем самое важное.

Казахстан замахивается на Евро. Новая драматичная победа

Матч между Северной Ирландией и Казахстаном катился к итоговым 0:0, но случилось маленькое чудо.

Казахи вырвали победу единственным голом аж на 88-й минуте. Автор – форвард Абат Аймбетов. 

Сумасшедший гол. Вот Аймбетов подхватывает мяч на своей половине.

А вот Абат уже на ударной позиции перед вратарем внутри штрафной. До этого – нереальный проход со скоростным дриблингом мимо двух соперников. Явно помогла свежесть – вышел только на 81-й минуте.

Аймбетов – главный герой Казахстана. Напоминание: в прошлой международной паузе Казахстан дома победил Данию, сделав 3:2 при 0:2 к 70-й минуте. Аймбетов тогда забил победный гол. Тоже выскочил на замену, кстати. А потом еще и получил красную по сумме двух желтых. Пропускал матч с Сан-Марино. И теперь мегапроход против Северной Ирландии.

Зимой 2021-го Аймбетов уходил из «Кайрата» ради шанса в России: сначала влез на просмотр в «Урал», вскоре попал в тульский «Арсенал», в итоге остановился на «Крыльях». Но дебюта в Самаре не случилось, он с тех пор спокойно играет в «Астане». В текущем сезоне у него 4 гола в 14 матчах чемпионата Казахстана.

В сборной вообще много героев, связанных с РПЛ. Про Бахтиера Зайнутдинова вы наверняка знаете. Хавбек ЦСКА провел в РПЛ-2022\23 21 матч и был важной частью ЦСКА, с которым выиграл Кубок России. Универсальный игрок, которого экс-защитник клуба Хердюр Магнуссон уже давно отправляет в Серию А.

Есть еще защитник «Зенита» Нуралы Алип, защитник «Ахмата» Марат Быстров, защитник «Химок» Лев Скворцов. 

И важнейшая фигура в команде – российский тренер Магомед Адиев.

Он возглавил сборную в апреле 2022-го. До этого Адиев был связан с Россией: играл за «Анжи», попадал даже в ЦСКА и «Спартак», тренировал клубы ПФЛ и ФНЛ, в сезоне-2018/19 попытался спасти в РПЛ тонущий в долгах «Анжи». Есть и пересечения с Казахстаном: в 2003-м завоевал бронзу КПЛ в «Женисе», а в 2021-м возглавил карагандинский «Шахтер», с которым даже выступил в еврокубках. Именно после «Шахтера» и попал в сборную. 

После победы над Данией Адиев обратился к команде с прекрасной речью. Здесь ее можно посмотреть целиком, вот главное: «Когда ты проигрываешь, как говорят, крысы бегут с корабля. После поражения в первой игре у нас ни один не стал ерничать, ни один не начал дергаться. Наоборот, у нас было спокойствие, единение. Мы теперь однозначно можем сказать, что мы проверенная команда. Да хоть десять игр подряд проиграем, мы на каждую игру будем выходить еще злее и злее. И вот эта злость, вот эта не удовлетворенность, которая у нас была после первой нашей домашней игры, она нам дала эту большую победу, хорошую победу. Парни, вы большие молодцы, вы сделали большое дело и для нашей республики, и для себя, и для семей, эта победа будет долго витать в облаках». 

Поражение в первой игре – 1:2 против Словении. Казахстан вел 1:0, но проиграл. Дальше 3:2 с Данией, 3:0 с Сан-Марино и теперь 1:0 с Северной Ирландией.

Казахстан идет вровень с Финляндией – два лидера группы. Борьба невероятно плотная. В параллельном матче Словения и Дания сыграли 1:1. За датчан снова отдувался форвард Расмус Хейлунд – у него уже 6 мячей в 5 играх за сборную.

Казахстан еще не играл именно с Финляндией – это следующий матч в отборе, он будет 7 сентября. Домашний матч. В той же международной паузе будет и домашний матч с Северной Ирландией. Очень важно набрать максимум за эти две игры. 

Затем – выезды к Дании, Финляндии и Словении. Между Финляндией и Словенией будет домашний матч с Сан-Марино. 

Кажется, с самой мощной по плотности группе отбора все ясно.

Важно: Казахстан может пробиться на Евро даже без успеха в группе отбора. С Адиевым Казахстан занял первое место в Лиге C в Лиге наций (обогнал Азербайджан, Словакию и Беларусь), так что у сборной есть гарантия стыковых матчей за путевку на Евро.

Тикнизян забил! И Армения тоже всерьез борется за место на Евро

Сборная Армении переиграла Латвию – 2:1 с победным голом на 90+1. Армения вышла на второе место – чуть позже Турция победила Уэльс 2:0, благодаря чему Армения утвердилась впереди Хорватии и Уэльса. 

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил первый гол против Латвии на 35-й минуте.Наир получил армянское гражданство в марте, сразу дебютировал за сборную, это его 4-й матч за Армению – и вот есть дебютный гол. Для него, и как для всей сборной, эта международная пауза просто прекрасна: до Латвии была волевая победа в гостях над Уэльсом (4:2). Тикнизян тогда сделал ассист. 

В той игре тащили аргентинец Лукас Селараян из МЛС и немец Грант-Леон Ранос. А ведь есть и Эдуард Сперцян. Солидная компания.

Дальше – два топ-матча подряд: сначала в гостях против Турции, потом дома с Хорватией. Будет сложно, но Армения способна удивить.

Англия 7:0 Северная Македония. И у Македонии 0 ударов!

Англия раздавила Северную Македонию – 7:0!

Факт, отлично описывающий матч: за 90 минут Северная Македония ни разу не ударила по воротам Джордана Пикфорда. Нет, не в створ – просто ни единого удара. xG: 4,34 против 0,00.

Отменно повеселился Букайо Сака: вингер «Арсенала» сделал хет-трик, первый в профессиональной карьере. Хотя Сака отыграл всего 58 минут – Гарет Саутгейт выпустил Фила Фодена. Атмосфера Гвардиолы и Холанда, да?

Англия уверенно лидирует в группе С: 12 очков из 12 возможных, общий счет – 15:1.

Второй идет Украина – трудная победа над Мальтой (1:0), но за счет участия Италии в Лиге наций и пропуска матчей в отборе у Украины есть небольшая фора. Все решат очные матчи – в первый раз Украина сыграет с Италией в сентябре.

***

Главное о других матчах:

• Румыния чудом спасла матч с Швейцарией: 0:2 к 89-й минуте, но 1:2 на 89-й и 2:2 на 90+2. Главные герои: Валентин Михэилэ из «Пармы» и Олимпиу Моруцан из «Пизы». Первый оформил дубль, второй оба раза ассистировал.

• Беларусь одержала первую победу в официальном матче за 2 года – 2:1 против Косово. Печальная серия насчитывала 16 игр, до этого в последний раз побеждали Эстонию (4:2) в марте 2021-го в отборе на ЧМ-2022.

• Израиль переиграл Андорру – 2:1. Победный гол на счету вингера Манора Соломона, который зимой отжигал в АПЛ за «Фулхэм».

• Франция все-таки вскрыла Грецию – страдал почти час, но на 55-й минуте защитник Мавропанос жестко попал в голову Антуану Гризманну внутри штрафной. Мбаппе запорол первый удар, но кипер Влаходимос слишком рано вышел с линии. Во второй раз Килиан уже не простил.

Благодаря этому Мбаппе стал рекордсменом по количеству голов, забитых французом за сборную и клуб в одном сезоне – теперь 54 гола. Килиан обошел легендарного Жюста Фонтена!

• Ирландия разгромила Гибралтар – 3:0. Главный герой вечера – 34-летний защитник Джеймс Макклейн с двумя голевыми передачами. У него удивительная история: в марте игрок «Уигана» сообщил, что ему диагностировали аутизм. У его дочери такое же расстройство.

И еще немного про группы Казахстана и Армении.

• Финляндия разгромила Сан-Марино (6:0), хет-трик на счету полузащитника Даниэля Хоканса. Ему 22 года, с февраля играет за норвежскую «Волеренгу». Это всего второй матч Хоканса за сборную – три дня назад отыграл дебютные 25 минут со Словенией. Вот это прогресс!

• Турция уверенно переиграла Уэльс – 2:0. Нападающий «Умраниеспора» Умут Найир и 18-летний суперталант «Фенербахче» Арда Гюлер вытащили сложный матч: Турция 30 минут не могла забить в большинстве, Чалханоглу даже не реализовал пенальти. Не зря за Гулером уже гоняется половина команд из топ-лиг.

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Фото: Gettyimages.ru/Charles McQuillan; globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/JB Autissier; instagram.com/kff_team; East News/AP Photo/Peter Morrison

7 комментариев

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TaR
За Казахстан очень радостно! Так держать! И армянам удачи!
+13
0
+13
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NikoVinkovic
Сейчас бы Мхитаряну под конец карьеры всё-таки вернуться в сборную - как Недвед вернулся в 2006-м, чтобы на ЧМ сыграть.
На кону ведь историческая возможность.
+6
0
+6
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Кашшай Чакырович
Да ещё вся борьба впереди ,рано радоваться !
+4
0
+4
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bgdn
Тут какой-то чувак писал, что Казахстан выиграет 0:1, а Армения 2:1, с остальным правда мимо, но и это ничего :)
P. S. Ещё Франция - Греция 1:0 :))
+1
0
+1
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Мельников Михаил
Попробовал вчитаться....но не могу. Не интересно совсем.
0
0
0
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pumpking
Да никуда никто не выйдет, как всегда.
0
0
0
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