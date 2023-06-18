8 комментариев

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Фанат обнял и поднял Роналду, Холанд не сломил Шотландию, Тедеско не обыграл Рангника. Что там в отборе к Евро-2024

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17 июня прошли матчи третьего тура в отборе к Евро-2024. Фиксируем самые важные события дня.

Португалия обыграла Боснию. Криштиану забил лишь из офсайда, зато обнялся с фанатом

Самый яркий момент игрового дня – встреча Криштиану с фанатом. Он выбежал на поле с португальским флагом и тут же направился к Роналду, обнял его и затем упал перед на колени и поклонился.

Криштиану был в хорошем настроении и обнялся с фанатом. Потом болельщик отпустил кумира и повторил его фирменное празднование. Болельщик убежал, преследуемый охранниками. Этот день уже в памяти на всю жизнь!

А у Криштиану Роналду сейчас 199 матчей за сборную Португалии. Кажется, 200-й матч случится в Исландии.

Что касается самого матча (3:0), то португальцы забили Боснии и Герцеговине в конце первого тайма. Криштиану отработал в центре поля (он вообще непривычно часто отходил в глубину), продвинул мяч на Бруну Фернандеша, а тот вывел Бернарду один на один с кипером. Обладатель требла изящно подсек мяч над Ибрахимом Шехичем.

Во втором тайме португальцы получили комфортные 2:0 – Невеш навесил в штрафную, и Бруну воткнул головой в сетку. В добавленное время он же довел до разгрома – в итоге Фернандеш набрал 2+1. Бруну поднял голевой счет в конце сезона – забивает в четырех матчах подряд (прошлые три мяча – за «МЮ»).

Легитимных голов от Криштиану не дождались, хотя он поразил ворота еще на 24-й минуте – мяч справедливо не засчитали из-за офсайда. Еще Роналду мог отличиться в самом конце: был в убойной позиции, но вместо удара покатил на Диогу Жоту – полузащитник «Ливерпуля» пробил, но Шехич в невероятном броске спас ворота.

Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
17 июня, 21.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Бернарду Силва, 2:0 – 77 Бруну Фернандеш, 3:0 – 90 Бруну Фернандеш.
ПортугалияДиогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Антониу Силва, Данилу Перейра, Геррейру (Семеду, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Отавио, 87), Пальинья (Диогу Жота, 87), Жоау Феликс (Рубен Невеш, 62), Роналду.
Босния и ГерцеговинаШехич, Дедич, Саничанин, Ахмедходжич, Баришич (Хамулич, 71), Колашинац (Газибегович, 79), Пьянич (Прцич, 79), Цимирот, Хаджиахметович (Тахирович, 72), Стеванович, Джеко (Варешанович, 79).
Предупреждения:
Пьянич (41), Данилу Перейра (51), Тахирович (84).

Победа португальцев на классе, которая позволяет сохранить лидерство в группе (9 очков в трех турах). Дальше идет Словакия (7 очков), которая минимально обыграла Исландию (2:1). На третьем месте неожиданно Люксембург, помогла победа над Лихтенштейном (2:0).

Норвегия упустила победу за две минуты. Не помог даже гол Холанда

Норвегия еще ни разу не победила в отборе Евро-2024. Теперь проиграли шотландцам, причем максимально обидно – 1:2.

Эрлинг Холанд во втором тайме вывел команду вперед – заработал пенальти и сам же реализовал. Это его первый мяч за 6 игр, до этого Холанд забивал 14 мая – «Эвертону» в АПЛ.

Теперь у Эрлинга 22 гола в 24 матчах за сборную. Рекорд Норвегии принадлежит Йергену Юве – 33 мяча.

Матч спокойно катился к победе сборной Норвегии, но в самом конце началась магия – шотландцы дважды забили и оставили соперника вообще без очков. На 87-й минуте случился курьез – норвежцы вроде бы забрали мяч у своей штрафной, но после серии рикошетов он отскочил на ход Линдону Дайксу, который и сравнял счет.

Уже в следующей атаке Шотландия организовала победный мяч: Джон Макгинн покатил в центр штрафной на Дайкса, он сделал короткую передачу на Кенни Маклина, который точно пробил в дальний угол.

Норвегия – Шотландия 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
17 июня, 19.00, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 61, пенальти Холанд, 1:1 – 87 Дайкс, 1:2 – 89 Маклин.
НорвегияНюланд, Рюэрсон, Страннберг, Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 84), Берг (Ларсен, 84), Эдегор, Сольбаккен (Берге, 63), Серлот (Эльюнусси, 79), Холанд (Дэли, 84).
ШотландияГанн, Хики, Тирни (Купер, 65), Хендри, Портеус (Маклин, 79), Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 78), Мактоминей, Макгинн (Хайем, 90), Кристи (Армстронг, 79), Дайкс.
Предупреждения:
Макгинн (37), Хендри (40), Тирни (53), Портеус (60).

В итоге шотландцы вырвали победу за две минуты (голы на 87-й и 89-й) и сохранили лидерство в группе А, набрав 9 очков после трех матчей. Второе место занимает Испания – у нее 3 очка после двух игр. Норвегия с одним баллом идет четвертой. Снова крупный турнир сборных без Холанда?

Бельгия Тедеско не выиграла у Австрии, Рангник в лидерах 

Доменико Тедеско пока не проигрывает в сборной Бельгии – после двух побед  (над Швецией (3:0) в отборе Евро и Германией (3:2) в товарищеской игре) сыграл вничью с Австрией Ральфа Рангника (1:1).

Первыми неожиданно забили австрийцы: Михаэль Грегорич нанес удар с лета, мяч слегка зацепил пятку Ореля Мангаля, этот рикошет плохо повлиял на Тибо Куртуа. У Бельгии ответил Ромелу Лукаку – подработал себе под левую и пробил в дальний угол. На 90+5 бельгийцы даже могли выиграть, но удар Тилеманса с угла штрафной принял каркас ворот.

Австрия набрала отличный ход – две победы, ничья и первое место в группе. Бельгия идет следом (4 очка после двух туров). Еще в борьбе шведы (3 очка).

Коротко о других матчах дня:

• Чехия разгромила Фарерские острова (3:0), дубль на счету полузащитника Вацлава Черны. Он в этом сезоне разрывает за «Твенте» – 14 голов и 13 ассистов в 36 матчах чемпионата Нидерландов. Черны почти на пике – 25 лет, лучшее время уехать в топ-лигу.

• Грузия обыграла Кипр (2:1) благодаря голам Жоржа Микаутадзе и Зурико Давиташвили. Хвича был активен (4 удара, 3 острые передачи), но отличится снова не получилось. Кварацхелия попал в неприятную серию – 15 матчей без голов.

• Единственные нули – в матче между Венгрией и Черногорией. У обеих команд теперь по 4 очка, вся борьба за выход на Евро еще впереди. Лидер группы – Сербия, у которой две победы и разница голов 4:0.

Отбор на Евро продолжается: Бельгия Тедеско против Австрии Рангника, Роналду готов сыграть 200-й матч за Португалию

Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Joaquim Ferreira; East News/CARLOS COSTA / AFP

8 комментариев

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arspurs9
Ответ Фарид Харисов
Меня всегда неприятно удивляют люди, которые подбегают к футболистам и кланяются им в ноги. Как себя можно настолько не уважать? Если ты не веришь в Бога и в то, что некоторые люди могут быть наделены властью божьей, то зачем ему поклоняться? Если ты верующий, то почему ты кланяешься в ноги тому, кто не является Богом или помазанником Божиим? Это ведь неуважительно.
Забавно.
Во-первых, кланяться и падать в ноги - разные вещи.
Во-вторых, поклон - часть воспитания в некоторых народах.
В-третьих, когда люди поклонялись царям, они не возводили их в ранг богов, хотя тогда как раз было достаточно верующих, прогресс и интеллект был не на первом месте.
Многие фанаты так делают, в этом нет ничего "не уважающего себя". Так неоднократно делали в адрес Роналду или Месси. В адрес некоторых других тоже, но случаи с этими двумя преобладают. Так или иначе, их считают королями футбола. Одни Месси, одни Роналду, но статус у обоих велик. И у них достаточно фанатов, которые не просто поддерживают, а именно что фанатеют от обоих. И это обычное проявление эмоций у человека, который встречает кумира, кажущегося недосягаемым. Ничего ужасающего в этом нет.
+3
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Максим Смирнов
Холанд в очередной раз подтвердил тот факт, что без хороших ассистентов он нуль
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Тюменский медвежонок
Норвегия ужасно играла, шотландцы на классе в конце наказали, в целом слишком слабая сборная даже для чемпионата Европы
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Михаил Сапрыкин
Второе место в группе с норвежцами сейчас занимает не Испания, а Грузия, которая сегодня обыграла Кипр и заработала 4 очка за 2 матча 🇬🇪
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Фарид Харисов
Ответ arspurs9
Забавно. Во-первых, кланяться и падать в ноги - разные вещи. Во-вторых, поклон - часть воспитания в некоторых народах. В-третьих, когда люди поклонялись царям, они не возводили их в ранг богов, хотя тогда как раз было достаточно верующих, прогресс и интеллект был не на первом месте. Многие фанаты так делают, в этом нет ничего "не уважающего себя". Так неоднократно делали в адрес Роналду или Месси. В адрес некоторых других тоже, но случаи с этими двумя преобладают. Так или иначе, их считают королями футбола. Одни Месси, одни Роналду, но статус у обоих велик. И у них достаточно фанатов, которые не просто поддерживают, а именно что фанатеют от обоих. И это обычное проявление эмоций у человека, который встречает кумира, кажущегося недосягаемым. Ничего ужасающего в этом нет.
Я согласен, что тут ничего ужасающего нет. Неуважение человека к себе — это не что-то ужасающее.

В такие моменты задумываюсь, а упал бы я перед кем-то от безмерного уважение, прямо головой к ботинкам, обхватив за ноги. О том, что в жизни у этих людей такого, что они такое делают. Природу появления этой фанатичной любви, причины, следствие. И в итоге всё приходит к вечным размышлениям о человеческом счастье и том, как люди раздувают его из крупицы чего-то незначительного и малого, чтобы не сойти с ума в мире, который полон мрака и несправедливости.
А ведь и я тоже неприятно удивляюсь таким вот мелочам, раздувая их до масштаба рассуждений о вселенной.

Значит я мало чем от таких людей отличаюсь. Спасибо, разобрался.
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justbored
Ответ arspurs9
Забавно. Во-первых, кланяться и падать в ноги - разные вещи. Во-вторых, поклон - часть воспитания в некоторых народах. В-третьих, когда люди поклонялись царям, они не возводили их в ранг богов, хотя тогда как раз было достаточно верующих, прогресс и интеллект был не на первом месте. Многие фанаты так делают, в этом нет ничего "не уважающего себя". Так неоднократно делали в адрес Роналду или Месси. В адрес некоторых других тоже, но случаи с этими двумя преобладают. Так или иначе, их считают королями футбола. Одни Месси, одни Роналду, но статус у обоих велик. И у них достаточно фанатов, которые не просто поддерживают, а именно что фанатеют от обоих. И это обычное проявление эмоций у человека, который встречает кумира, кажущегося недосягаемым. Ничего ужасающего в этом нет.
Тогда: тёмные времена.
Сегодня: прогресс и интеллект! ))
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