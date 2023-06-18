8 комментариев

17 июня прошли матчи третьего тура в отборе к Евро-2024. Фиксируем самые важные события дня.

Португалия обыграла Боснию. Криштиану забил лишь из офсайда, зато обнялся с фанатом

Самый яркий момент игрового дня – встреча Криштиану с фанатом. Он выбежал на поле с португальским флагом и тут же направился к Роналду, обнял его и затем упал перед на колени и поклонился.

Криштиану был в хорошем настроении и обнялся с фанатом. Потом болельщик отпустил кумира и повторил его фирменное празднование. Болельщик убежал, преследуемый охранниками. Этот день уже в памяти на всю жизнь!

А у Криштиану Роналду сейчас 199 матчей за сборную Португалии. Кажется, 200-й матч случится в Исландии.

Что касается самого матча (3:0), то португальцы забили Боснии и Герцеговине в конце первого тайма. Криштиану отработал в центре поля (он вообще непривычно часто отходил в глубину), продвинул мяч на Бруну Фернандеша, а тот вывел Бернарду один на один с кипером. Обладатель требла изящно подсек мяч над Ибрахимом Шехичем.

Во втором тайме португальцы получили комфортные 2:0 – Невеш навесил в штрафную, и Бруну воткнул головой в сетку. В добавленное время он же довел до разгрома – в итоге Фернандеш набрал 2+1. Бруну поднял голевой счет в конце сезона – забивает в четырех матчах подряд (прошлые три мяча – за «МЮ»).

Легитимных голов от Криштиану не дождались, хотя он поразил ворота еще на 24-й минуте – мяч справедливо не засчитали из-за офсайда. Еще Роналду мог отличиться в самом конце: был в убойной позиции, но вместо удара покатил на Диогу Жоту – полузащитник «Ливерпуля» пробил, но Шехич в невероятном броске спас ворота.

Победа португальцев на классе, которая позволяет сохранить лидерство в группе (9 очков в трех турах). Дальше идет Словакия (7 очков), которая минимально обыграла Исландию (2:1). На третьем месте неожиданно Люксембург, помогла победа над Лихтенштейном (2:0).

Норвегия упустила победу за две минуты. Не помог даже гол Холанда

Норвегия еще ни разу не победила в отборе Евро-2024. Теперь проиграли шотландцам, причем максимально обидно – 1:2.

Эрлинг Холанд во втором тайме вывел команду вперед – заработал пенальти и сам же реализовал. Это его первый мяч за 6 игр, до этого Холанд забивал 14 мая – «Эвертону» в АПЛ.

Теперь у Эрлинга 22 гола в 24 матчах за сборную. Рекорд Норвегии принадлежит Йергену Юве – 33 мяча.

Матч спокойно катился к победе сборной Норвегии, но в самом конце началась магия – шотландцы дважды забили и оставили соперника вообще без очков. На 87-й минуте случился курьез – норвежцы вроде бы забрали мяч у своей штрафной, но после серии рикошетов он отскочил на ход Линдону Дайксу, который и сравнял счет.

Уже в следующей атаке Шотландия организовала победный мяч: Джон Макгинн покатил в центр штрафной на Дайкса, он сделал короткую передачу на Кенни Маклина, который точно пробил в дальний угол.

В итоге шотландцы вырвали победу за две минуты (голы на 87-й и 89-й) и сохранили лидерство в группе А, набрав 9 очков после трех матчей. Второе место занимает Испания – у нее 3 очка после двух игр. Норвегия с одним баллом идет четвертой. Снова крупный турнир сборных без Холанда?

Бельгия Тедеско не выиграла у Австрии, Рангник в лидерах

Доменико Тедеско пока не проигрывает в сборной Бельгии – после двух побед (над Швецией (3:0) в отборе Евро и Германией (3:2) в товарищеской игре) сыграл вничью с Австрией Ральфа Рангника (1:1).

Первыми неожиданно забили австрийцы: Михаэль Грегорич нанес удар с лета, мяч слегка зацепил пятку Ореля Мангаля, этот рикошет плохо повлиял на Тибо Куртуа. У Бельгии ответил Ромелу Лукаку – подработал себе под левую и пробил в дальний угол. На 90+5 бельгийцы даже могли выиграть, но удар Тилеманса с угла штрафной принял каркас ворот.

Австрия набрала отличный ход – две победы, ничья и первое место в группе. Бельгия идет следом (4 очка после двух туров). Еще в борьбе шведы (3 очка).

Коротко о других матчах дня:

• Чехия разгромила Фарерские острова (3:0), дубль на счету полузащитника Вацлава Черны. Он в этом сезоне разрывает за «Твенте» – 14 голов и 13 ассистов в 36 матчах чемпионата Нидерландов. Черны почти на пике – 25 лет, лучшее время уехать в топ-лигу.

• Грузия обыграла Кипр (2:1) благодаря голам Жоржа Микаутадзе и Зурико Давиташвили. Хвича был активен (4 удара, 3 острые передачи), но отличится снова не получилось. Кварацхелия попал в неприятную серию – 15 матчей без голов.

• Единственные нули – в матче между Венгрией и Черногорией. У обеих команд теперь по 4 очка, вся борьба за выход на Евро еще впереди. Лидер группы – Сербия, у которой две победы и разница голов 4:0.

Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Joaquim Ferreira; East News/CARLOS COSTA / AFP