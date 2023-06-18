8 комментариев

Фанат обнял и поднял Роналду, Холанд не сломил Шотландию, Тедеско не обыграл Рангника. Что там в отборе к Евро-2024
17 июня прошли матчи третьего тура в отборе к Евро-2024. Фиксируем самые важные события дня.
Португалия обыграла Боснию. Криштиану забил лишь из офсайда, зато обнялся с фанатом
Самый яркий момент игрового дня – встреча Криштиану с фанатом. Он выбежал на поле с португальским флагом и тут же направился к Роналду, обнял его и затем упал перед на колени и поклонился.
Криштиану был в хорошем настроении и обнялся с фанатом. Потом болельщик отпустил кумира и повторил его фирменное празднование. Болельщик убежал, преследуемый охранниками. Этот день уже в памяти на всю жизнь!
А у Криштиану Роналду сейчас 199 матчей за сборную Португалии. Кажется, 200-й матч случится в Исландии.
Что касается самого матча (3:0), то португальцы забили Боснии и Герцеговине в конце первого тайма. Криштиану отработал в центре поля (он вообще непривычно часто отходил в глубину), продвинул мяч на Бруну Фернандеша, а тот вывел Бернарду один на один с кипером. Обладатель требла изящно подсек мяч над Ибрахимом Шехичем.
Во втором тайме португальцы получили комфортные 2:0 – Невеш навесил в штрафную, и Бруну воткнул головой в сетку. В добавленное время он же довел до разгрома – в итоге Фернандеш набрал 2+1. Бруну поднял голевой счет в конце сезона – забивает в четырех матчах подряд (прошлые три мяча – за «МЮ»).
Легитимных голов от Криштиану не дождались, хотя он поразил ворота еще на 24-й минуте – мяч справедливо не засчитали из-за офсайда. Еще Роналду мог отличиться в самом конце: был в убойной позиции, но вместо удара покатил на Диогу Жоту – полузащитник «Ливерпуля» пробил, но Шехич в невероятном броске спас ворота.
- Дата проведения
- 17 июня, 21.45, «Эштадиу да Луш»
- Голы:
- 1:0 – 44 Бернарду Силва, 2:0 – 77 Бруну Фернандеш, 3:0 – 90 Бруну Фернандеш.
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Португалия –
Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Антониу Силва, Данилу Перейра, Геррейру (Семеду, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Отавио, 87), Пальинья (Диогу Жота, 87), Жоау Феликс (Рубен Невеш, 62), Роналду.
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Босния и Герцеговина –
Шехич, Дедич, Саничанин, Ахмедходжич, Баришич (Хамулич, 71), Колашинац (Газибегович, 79), Пьянич (Прцич, 79), Цимирот, Хаджиахметович (Тахирович, 72), Стеванович, Джеко (Варешанович, 79).
- Предупреждения:
- Пьянич (41), Данилу Перейра (51), Тахирович (84).
Победа португальцев на классе, которая позволяет сохранить лидерство в группе (9 очков в трех турах). Дальше идет Словакия (7 очков), которая минимально обыграла Исландию (2:1). На третьем месте неожиданно Люксембург, помогла победа над Лихтенштейном (2:0).
Норвегия упустила победу за две минуты. Не помог даже гол Холанда
Норвегия еще ни разу не победила в отборе Евро-2024. Теперь проиграли шотландцам, причем максимально обидно – 1:2.
Эрлинг Холанд во втором тайме вывел команду вперед – заработал пенальти и сам же реализовал. Это его первый мяч за 6 игр, до этого Холанд забивал 14 мая – «Эвертону» в АПЛ.
Теперь у Эрлинга 22 гола в 24 матчах за сборную. Рекорд Норвегии принадлежит Йергену Юве – 33 мяча.
Матч спокойно катился к победе сборной Норвегии, но в самом конце началась магия – шотландцы дважды забили и оставили соперника вообще без очков. На 87-й минуте случился курьез – норвежцы вроде бы забрали мяч у своей штрафной, но после серии рикошетов он отскочил на ход Линдону Дайксу, который и сравнял счет.
Уже в следующей атаке Шотландия организовала победный мяч: Джон Макгинн покатил в центр штрафной на Дайкса, он сделал короткую передачу на Кенни Маклина, который точно пробил в дальний угол.
- Дата проведения
- 17 июня, 19.00, «Уллеволл»
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Норвегия –
Нюланд, Рюэрсон, Страннберг, Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 84), Берг (Ларсен, 84), Эдегор, Сольбаккен (Берге, 63), Серлот (Эльюнусси, 79), Холанд (Дэли, 84).
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Шотландия –
Ганн, Хики, Тирни (Купер, 65), Хендри, Портеус (Маклин, 79), Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 78), Мактоминей, Макгинн (Хайем, 90), Кристи (Армстронг, 79), Дайкс.
В итоге шотландцы вырвали победу за две минуты (голы на 87-й и 89-й) и сохранили лидерство в группе А, набрав 9 очков после трех матчей. Второе место занимает Испания – у нее 3 очка после двух игр. Норвегия с одним баллом идет четвертой. Снова крупный турнир сборных без Холанда?
Бельгия Тедеско не выиграла у Австрии, Рангник в лидерах
Доменико Тедеско пока не проигрывает в сборной Бельгии – после двух побед (над Швецией (3:0) в отборе Евро и Германией (3:2) в товарищеской игре) сыграл вничью с Австрией Ральфа Рангника (1:1).
Первыми неожиданно забили австрийцы: Михаэль Грегорич нанес удар с лета, мяч слегка зацепил пятку Ореля Мангаля, этот рикошет плохо повлиял на Тибо Куртуа. У Бельгии ответил Ромелу Лукаку – подработал себе под левую и пробил в дальний угол. На 90+5 бельгийцы даже могли выиграть, но удар Тилеманса с угла штрафной принял каркас ворот.
Австрия набрала отличный ход – две победы, ничья и первое место в группе. Бельгия идет следом (4 очка после двух туров). Еще в борьбе шведы (3 очка).
Коротко о других матчах дня:
• Чехия разгромила Фарерские острова (3:0), дубль на счету полузащитника Вацлава Черны. Он в этом сезоне разрывает за «Твенте» – 14 голов и 13 ассистов в 36 матчах чемпионата Нидерландов. Черны почти на пике – 25 лет, лучшее время уехать в топ-лигу.
• Грузия обыграла Кипр (2:1) благодаря голам Жоржа Микаутадзе и Зурико Давиташвили. Хвича был активен (4 удара, 3 острые передачи), но отличится снова не получилось. Кварацхелия попал в неприятную серию – 15 матчей без голов.
• Единственные нули – в матче между Венгрией и Черногорией. У обеих команд теперь по 4 очка, вся борьба за выход на Евро еще впереди. Лидер группы – Сербия, у которой две победы и разница голов 4:0.
Отбор на Евро продолжается: Бельгия Тедеско против Австрии Рангника, Роналду готов сыграть 200-й матч за Португалию
Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Joaquim Ferreira; East News/CARLOS COSTA / AFP
Во-первых, кланяться и падать в ноги - разные вещи.
Во-вторых, поклон - часть воспитания в некоторых народах.
В-третьих, когда люди поклонялись царям, они не возводили их в ранг богов, хотя тогда как раз было достаточно верующих, прогресс и интеллект был не на первом месте.
Многие фанаты так делают, в этом нет ничего "не уважающего себя". Так неоднократно делали в адрес Роналду или Месси. В адрес некоторых других тоже, но случаи с этими двумя преобладают. Так или иначе, их считают королями футбола. Одни Месси, одни Роналду, но статус у обоих велик. И у них достаточно фанатов, которые не просто поддерживают, а именно что фанатеют от обоих. И это обычное проявление эмоций у человека, который встречает кумира, кажущегося недосягаемым. Ничего ужасающего в этом нет.
В такие моменты задумываюсь, а упал бы я перед кем-то от безмерного уважение, прямо головой к ботинкам, обхватив за ноги. О том, что в жизни у этих людей такого, что они такое делают. Природу появления этой фанатичной любви, причины, следствие. И в итоге всё приходит к вечным размышлениям о человеческом счастье и том, как люди раздувают его из крупицы чего-то незначительного и малого, чтобы не сойти с ума в мире, который полон мрака и несправедливости.
А ведь и я тоже неприятно удивляюсь таким вот мелочам, раздувая их до масштаба рассуждений о вселенной.
Значит я мало чем от таких людей отличаюсь. Спасибо, разобрался.
Сегодня: прогресс и интеллект! ))