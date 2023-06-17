8 комментариев

О духе времени
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Златан, Хоакин, Бэйл, Игуаин и еще 15 заметных игроков закончили. Провожаем!

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Хоакин Санчес Хоакин Санчес
Жерар Пике Жерар Пике
Боян Кркич Боян Кркич
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Эммануэль Адебайор Эммануэль Адебайор
Лукас Лейва Лукас Лейва
Месут Озил Месут Озил
Миранда Миранда
Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте
Шиме Врсалько Шиме Врсалько
Доменико Кришито Доменико Кришито
Марек Гамшик Марек Гамшик
Жо Жо
Футбол Футбол

И уже скучаем.

Сезон-2022/23 был последним в карьере многих звезд. С кем-то попрощались ожидаемо, кто-то решился внезапно.

Вот главные персонажи, которых на поле больше не увидим.

Златан Ибрагимович

Златан очень обидится, если начнем не с него. Тем более, это самое громкое имя среди завершивших карьеру. Ибра взял аж 32 трофея, забил почти 600 мячей, да и лист клубов – сумасшедший: «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ» – кто бы еще набрал такой?

Златан, конечно, пустил слезу при прощании, но был верен себе: «Люди думают, что Ибра – Супермен. Ну, я и есть Супермен, но еще у меня большое сердце. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти лицо, которое придало бы мне сил, но все плакали!»

А теперь подвел итог: «Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане. Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет».

Хоакин

Он играл в «Валенсии», «Малаге» и «Фиорентине», но об этом помнится слабо: для всех Хоакин – суперлегенда «Бетиса» с 528 матчами за клуб. Никто другой даже не близко.

Причем в 41 год суперветеран был уверенным игроком ротации: в Ла Лиге обычно выходил на замену, а в Лиге Европы стартовал во всех важных матчах. Итого у Хоакина 622 матча в чемпионатах Испании! В последнем туре он повторил рекорд Андони Субисарреты.

Мы плакали вместе с легендой, потому что невозможно было поверить в его уход.

Гарет Бэйл

После ЧМ-2022 и вылета с тусклым Уэльсом у Бэйла, похоже, пропала последняя мотивация играть в футбол. Когда так, логично завершать, хоть и всего в 33 года. С «Реалом» он взял 15 трофеев, треть из них – победы в Лиге чемпионов. Заодно дотащил сборную на два Евро и чемпионат мира, даже зажег с ней в 2016-м, когда выбил Россию и прошел во Франции до полуфинала.

Как закончил с футболом, тут же поучаствовал в профессиональном турнире по гольфу: занял 16-е место среди любителей.

Жерар Пике

Символ «Барсы» с 600+ матчами покинул клуб посреди сезона в 35 лет. Сыграл против «Альмерии», заменился и ушел с поля в слезах. Чемпион мира и Европы выиграл с «Барселоной» 30 трофеев, прошел с командой и фантастические, и не такие удачные сезоны.

Теперь Жерар сосредоточился на бизнес-проектах, которыми занимался по ходу карьеры. Например, все очень хотят играть у него в медиафутбольной лиге.

Боян Кркич

В его списке были и топы – «Барселона», «Рома», «Милан», «Аякс», и клубы поменьше – «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль». В 2021-м Кркич отправился к Андресу Иньесте в «Виссел Кобе». А через пару лет понял, что пора заканчивать.

Бояна постоянно сравнивали с Лео Месси, а в итоге он завершил карьеру даже раньше. «На меня повесили этот ярлык, было нелегко. Мне потребовалось время, чтобы понять, что эти ожидания наложили на меня сторонние люди. А мои ожидания были совсем иными», – объяснил испанец.

Эммануэль Адебайор

Адебайор играл так давно, что мы еще помним его мешавшим «Локомотиву» в плей-офф Лиги чемпионов. Уже тогда по стилю игры он вписывался в «Арсенал». Потом были «Ман Сити», «Тоттенхэм» и даже аренда в «Реал». Под конец карьеры Эммануэль менял Турцию на Парагвай, заглянул домой в Того. Кстати, со сборной он ведь успел сыграть и на ЧМ.

Карьера славная, а трофей всего один – Адебайор выигрывал Кубок Испании с «Реалом».

Месут Озил

Свернул карьеру рановато – в 34 года. Но к этому шло, тем более сезон-2022/23 у Озила совершенно не сложился: всего несколько игр за «Истанбул».

Экс-звезда «Арсенала» и «Реала» и чемпион мира объяснился так: «В последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену».

Гонсало Игуаин

Аргентинец уехал из Европы в 2020-м и провел два с половиной сезона в МЛС, играл там за «Интер Майами». Абсолютный топ-форвард мирового футбола 2010-х, игравший под жутким давлением из-за трех серебряных медалей в сборной Аргентины.

«Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это. Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение», – объяснял он. Как завершился сезон в МЛС, закончил и Игуаин.

В футболе он многое переосмыслил.

Лукас Лейва

За 18 лет в футболе Лейва играл только за три клуба: «Гремио», «Ливерпуль» и «Лацио». Победы пришли в Италии, бразилец взял в «Ливерпуле» Кубок лиги и через несколько лет застал в команде Юргена Клоппа.

Вот в сборной карьера не задалась: не считая олимпийской бронзы-2008 он из крупных турниров съездил только на Кубок Америки-2011, где бразильцы вылетели в четвертьфинале.

В марте Лукас вынужденно завершил карьеру. Ему поставили диагноз – рубцовый фиброз миокарда.

Шиме Врсалько

Хорвата к 31 году сгубили травмы. Еще в ноябре он покинул «Олимпиакос», хотя перешел туда в июле. Выждав несколько месяцев, Врсалько объявил о завершении карьеры.

Успешной: и чемпионом становился (даже с «Атлетико» в Испании), и еврокубок брал (Лига Европы-2018), и на пяти крупных турнирах с Хорватией побывал, даже привез серебро с ЧМ-2018.

Фернандо Льоренте

Больше полугода был без клуба и в 38 лет решился. Тем более за последнюю команду – «Эйбар» – в Сегунде забил лишь пару мячей.

Все успехи остались раньше: чемпионства с «Ювентусом», Лига Европы с «Севильей», финал ЛЧ с «Тоттенхэмом». А еще титулы чемпиона мира и Европы в 2010-м и 2012-м. И неважно, что тех двух турнирах он сыграл суммарно лишь полчаса.

Миранда

Экс-защитник «Интера» и «Атлетико» уехал из Европы еще четыре года назад, доигрывал в Китае и Бразилии – до 38 лет.

Миранда как раз был частью «Атлетико», который выигрывал все (кроме ЛЧ) в середине 2010-х. Заодно победил на Кубке Америки с Бразилией.

Жо

Знаем еще с февраля, когда Жо вроде бы подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Джабалайн» – а через несколько дней расторг.

Экс-игрок ЦСКА оригинально сообщил об уходе: «Жо заканчивает карьеру игрока, а Жоао Алвес де Ассис Силва продолжит жизнь в футболе».

Доменико Кришито

Итальянец покинул вылетевший «Дженоа» летом 2022-го, поиграл в МЛС и завершил карьеру. Но в декабре возобновил, полетевл на помощь родному клубу.

С ним у «Дженоа» получился решающий рывок обратно в Серию А, а сам Кришито на последней минуте матча против «Бари» при счете 3:3 реализовал пенальти. Ушел максимально красиво.

Марек Гамшик

Гамшика мы немного упустили из виду после ухода из «Наполи» – он ездил и в Китай, и в Швецию, и в Турцию.

А в 35 лет ушел из футбола как рекордсмена по матчам за «Наполи» и сборную Словакии. И из последней командой тоже яркие воспоминания: год назад Гамшик помог «Трабзонспору» выиграть чемпионат Турции впервые почти за 40 лет.

Штефан Раду

Румынский суперветеран завершил 16-й сезон в «Лацио». Он – абсолютный рекордсмен клуба по количеству матчей, провел 427.

Застал все: от десятых мест до серебра, от сезонов без еврокубков до плей-офф Лиги чемпионов, заодно побеждал в Кубке и Суперкубке. Легенда!

Фабиан Делф

По сути, последним для экс-игрока «Ман Сити» и сборной Англии был сезон-2021/22. В начале нового он объявил об окончании карьеры – в сентябре.

С «Сити» Делф пару раз выигрывал чемпионат Англии, последним клубом в карьере Фабиана остался «Эвертон».

Джон Оби Микел

С экс-игроком «Челси» и сборной Нигерии давно было все ясно – он вообще не играл с ноября 2021-го, когда покинул «Кувейт».

Но Джон тянул и только через десять месяцев объявил об уходе – в 35 лет. С «Челси» нигериец выиграл 11 трофеев, провел за лондонцев 372 матча.

Бурак Йылмаз

Почти вся карьера турецкого форварда прошла на родине: поиграл за «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор» (с короткой командировкой в Китай).

После 2020-го Бурак наконец поехал в топ-лигу: стал чемпионом Франции с «Лиллем». А прошлом году он ушел в «Фортуну» Ситтард из Нидерландов. Там подписал пятилетний контракт, но летом завершил карьеру – объявил об этом на следующий день после того, как закончил Златан.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?

Фото: eastnews.ru/Pedro H. Tesch/AGIF/Sipa USA; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Richard Heathcote; globallookpress.com/Joaquin Corchero, IMAGO/Ian MacNicol, Siu Wu, Naoki Nishimura/AFLO SPORT, www.imago-images.de, Niyi Fote, IMAGO/Antonis Nikolopoulos, Mutsu Kawamori, MaurÃ­Cio Rummens, Keystone Press Agency, Zou Zheng/Xinhua, Panoramic, Fabrizio Corradetti; Instagram/e_adebayormikel_john_obi

8 комментариев

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balander09
Топовые игроки
безусловно скрасили наши десятые, кто-то больше , кто-то меньше , а ОН даже нулевые )
Спасибо Златану за ножницы, Озилу за пасы в Мадриде, Бэйлу за забеги вдоль боковой, Игуаину за заряд в его честь ( жаль что за Интер не сыграл, хотел его футболку в случае перехода)
+6
-1
+5
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CriminalJoint62
Месси и Роналду тоже завершили карьеру
+5
-1
+4
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stomatologbeatles
Вот это список!!!!! Как же давно я смотрю футбол
+1
0
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Надоело париться в бане
Каждый год читаю статьи с ушедшими игроками и каждый год грустно. Будто маленькая частичка самого себя куда-то ушла. А уход Златана, пожалуй самого любимого игрока юношества наравне с Суаресом и Месси, это вообще боль
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Надоело париться в бане
Ответ Костя Паркер
Мне интересно нахрена убогие клубы подписывают всяких туристов на год по типу Марсело и Всралько на год? Зарплата у них космическая, но толку от них нет никакого.
И Марсело, и Врсалько подписал один клуб - Олимпиакос)))
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