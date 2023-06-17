8 комментариев

И уже скучаем.

Сезон-2022/23 был последним в карьере многих звезд. С кем-то попрощались ожидаемо, кто-то решился внезапно.

Вот главные персонажи, которых на поле больше не увидим.

Златан Ибрагимович

Златан очень обидится, если начнем не с него. Тем более, это самое громкое имя среди завершивших карьеру. Ибра взял аж 32 трофея, забил почти 600 мячей, да и лист клубов – сумасшедший: «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ» – кто бы еще набрал такой?

Златан, конечно, пустил слезу при прощании, но был верен себе: «Люди думают, что Ибра – Супермен. Ну, я и есть Супермен, но еще у меня большое сердце. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти лицо, которое придало бы мне сил, но все плакали!»

А теперь подвел итог: «Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане. Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет».

Хоакин

Он играл в «Валенсии», «Малаге» и «Фиорентине», но об этом помнится слабо: для всех Хоакин – суперлегенда «Бетиса» с 528 матчами за клуб. Никто другой даже не близко.

Причем в 41 год суперветеран был уверенным игроком ротации: в Ла Лиге обычно выходил на замену, а в Лиге Европы стартовал во всех важных матчах. Итого у Хоакина 622 матча в чемпионатах Испании! В последнем туре он повторил рекорд Андони Субисарреты.

Мы плакали вместе с легендой, потому что невозможно было поверить в его уход.

Гарет Бэйл

После ЧМ-2022 и вылета с тусклым Уэльсом у Бэйла, похоже, пропала последняя мотивация играть в футбол. Когда так, логично завершать, хоть и всего в 33 года. С «Реалом» он взял 15 трофеев, треть из них – победы в Лиге чемпионов. Заодно дотащил сборную на два Евро и чемпионат мира, даже зажег с ней в 2016-м, когда выбил Россию и прошел во Франции до полуфинала.

Как закончил с футболом, тут же поучаствовал в профессиональном турнире по гольфу: занял 16-е место среди любителей.

Жерар Пике

Символ «Барсы» с 600+ матчами покинул клуб посреди сезона в 35 лет. Сыграл против «Альмерии», заменился и ушел с поля в слезах. Чемпион мира и Европы выиграл с «Барселоной» 30 трофеев, прошел с командой и фантастические, и не такие удачные сезоны.

Теперь Жерар сосредоточился на бизнес-проектах, которыми занимался по ходу карьеры. Например, все очень хотят играть у него в медиафутбольной лиге.

Боян Кркич

В его списке были и топы – «Барселона», «Рома», «Милан», «Аякс», и клубы поменьше – «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль». В 2021-м Кркич отправился к Андресу Иньесте в «Виссел Кобе». А через пару лет понял, что пора заканчивать.

Бояна постоянно сравнивали с Лео Месси, а в итоге он завершил карьеру даже раньше. «На меня повесили этот ярлык, было нелегко. Мне потребовалось время, чтобы понять, что эти ожидания наложили на меня сторонние люди. А мои ожидания были совсем иными», – объяснил испанец.

Эммануэль Адебайор

Адебайор играл так давно, что мы еще помним его мешавшим «Локомотиву» в плей-офф Лиги чемпионов. Уже тогда по стилю игры он вписывался в «Арсенал». Потом были «Ман Сити», «Тоттенхэм» и даже аренда в «Реал». Под конец карьеры Эммануэль менял Турцию на Парагвай, заглянул домой в Того. Кстати, со сборной он ведь успел сыграть и на ЧМ.

Карьера славная, а трофей всего один – Адебайор выигрывал Кубок Испании с «Реалом».

Месут Озил

Свернул карьеру рановато – в 34 года. Но к этому шло, тем более сезон-2022/23 у Озила совершенно не сложился: всего несколько игр за «Истанбул».

Экс-звезда «Арсенала» и «Реала» и чемпион мира объяснился так: «В последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену».

Гонсало Игуаин

Аргентинец уехал из Европы в 2020-м и провел два с половиной сезона в МЛС, играл там за «Интер Майами». Абсолютный топ-форвард мирового футбола 2010-х, игравший под жутким давлением из-за трех серебряных медалей в сборной Аргентины.

«Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это. Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение», – объяснял он. Как завершился сезон в МЛС, закончил и Игуаин.

В футболе он многое переосмыслил.

Лукас Лейва

За 18 лет в футболе Лейва играл только за три клуба: «Гремио», «Ливерпуль» и «Лацио». Победы пришли в Италии, бразилец взял в «Ливерпуле» Кубок лиги и через несколько лет застал в команде Юргена Клоппа.

Вот в сборной карьера не задалась: не считая олимпийской бронзы-2008 он из крупных турниров съездил только на Кубок Америки-2011, где бразильцы вылетели в четвертьфинале.

В марте Лукас вынужденно завершил карьеру. Ему поставили диагноз – рубцовый фиброз миокарда.

Шиме Врсалько

Хорвата к 31 году сгубили травмы. Еще в ноябре он покинул «Олимпиакос», хотя перешел туда в июле. Выждав несколько месяцев, Врсалько объявил о завершении карьеры.

Успешной: и чемпионом становился (даже с «Атлетико» в Испании), и еврокубок брал (Лига Европы-2018), и на пяти крупных турнирах с Хорватией побывал, даже привез серебро с ЧМ-2018.

Фернандо Льоренте

Больше полугода был без клуба и в 38 лет решился. Тем более за последнюю команду – «Эйбар» – в Сегунде забил лишь пару мячей.

Все успехи остались раньше: чемпионства с «Ювентусом», Лига Европы с «Севильей», финал ЛЧ с «Тоттенхэмом». А еще титулы чемпиона мира и Европы в 2010-м и 2012-м. И неважно, что тех двух турнирах он сыграл суммарно лишь полчаса.

Миранда

Экс-защитник «Интера» и «Атлетико» уехал из Европы еще четыре года назад, доигрывал в Китае и Бразилии – до 38 лет.

Миранда как раз был частью «Атлетико», который выигрывал все (кроме ЛЧ) в середине 2010-х. Заодно победил на Кубке Америки с Бразилией.

Жо

Знаем еще с февраля, когда Жо вроде бы подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Джабалайн» – а через несколько дней расторг.

Экс-игрок ЦСКА оригинально сообщил об уходе: «Жо заканчивает карьеру игрока, а Жоао Алвес де Ассис Силва продолжит жизнь в футболе».

Доменико Кришито

Итальянец покинул вылетевший «Дженоа» летом 2022-го, поиграл в МЛС и завершил карьеру. Но в декабре возобновил, полетевл на помощь родному клубу.

С ним у «Дженоа» получился решающий рывок обратно в Серию А, а сам Кришито на последней минуте матча против «Бари» при счете 3:3 реализовал пенальти. Ушел максимально красиво.

Марек Гамшик

Гамшика мы немного упустили из виду после ухода из «Наполи» – он ездил и в Китай, и в Швецию, и в Турцию.

А в 35 лет ушел из футбола как рекордсмена по матчам за «Наполи» и сборную Словакии. И из последней командой тоже яркие воспоминания: год назад Гамшик помог «Трабзонспору» выиграть чемпионат Турции впервые почти за 40 лет.

Штефан Раду

Румынский суперветеран завершил 16-й сезон в «Лацио». Он – абсолютный рекордсмен клуба по количеству матчей, провел 427.

Застал все: от десятых мест до серебра, от сезонов без еврокубков до плей-офф Лиги чемпионов, заодно побеждал в Кубке и Суперкубке. Легенда!

Фабиан Делф

По сути, последним для экс-игрока «Ман Сити» и сборной Англии был сезон-2021/22. В начале нового он объявил об окончании карьеры – в сентябре.

С «Сити» Делф пару раз выигрывал чемпионат Англии, последним клубом в карьере Фабиана остался «Эвертон».

Джон Оби Микел

С экс-игроком «Челси» и сборной Нигерии давно было все ясно – он вообще не играл с ноября 2021-го, когда покинул «Кувейт».

Но Джон тянул и только через десять месяцев объявил об уходе – в 35 лет. С «Челси» нигериец выиграл 11 трофеев, провел за лондонцев 372 матча.

Бурак Йылмаз

Почти вся карьера турецкого форварда прошла на родине: поиграл за «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор» (с короткой командировкой в Китай).

После 2020-го Бурак наконец поехал в топ-лигу: стал чемпионом Франции с «Лиллем». А прошлом году он ушел в «Фортуну» Ситтард из Нидерландов. Там подписал пятилетний контракт, но летом завершил карьеру – объявил об этом на следующий день после того, как закончил Златан.

Фото: eastnews.ru/Pedro H. Tesch/AGIF/Sipa USA; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Richard Heathcote; globallookpress.com/Joaquin Corchero, IMAGO/Ian MacNicol, Siu Wu, Naoki Nishimura/AFLO SPORT, www.imago-images.de, Niyi Fote, IMAGO/Antonis Nikolopoulos, Mutsu Kawamori, MaurÃ­Cio Rummens, Keystone Press Agency, Zou Zheng/Xinhua, Panoramic, Fabrizio Corradetti; Instagram/e_adebayor, mikel_john_obi