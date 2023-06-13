8 комментариев

Уже классика.

В понедельник «Ман Сити» отметил исторический требл парадом в Манчестере.

По такому поводу Пеп Гвардиола закурил победную сигару – мы этого ждали.

Уже классика.

Фото Пепа с сигарой – настоящий символ доминирования «Ман Сити».

Гвардиола давно так делает, а после финала в ЛЧ за тренером повторил Эрлинг Холанд. Киборг, который пьет только воду особой фильтрации, позволил себе немного расслабиться.

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В Англии Гвардиолу впервые поймали с сигарой в 2021-м: чуть подвыпивший Пеп так эпично курил под песню Don’t Look Back In Anger от Oasis, что видео сразу стало мегамемом.

Вскоре на трибунах появился вот такой баннер.

Через год «Ман Сити» и «Ливерпуль» устроили такую эпичную чемпионскую гонку, что судьба титула решалась в последнем туре. «Сити» драматично переиграл «Астон Виллу», а счастливый Пеп пообещал принести свои лучшие сигары.

У него дома целый запас, но курит Пеп только по большим праздникам. А если курит, то максимально пафосно.

«Завтра мы будем праздновать трофей с сигарами и пивом». Не волнуйтесь, я принесу свои лучшие сигары. Мы заслужили. Мы легенды. Когда выигрываете в этой стране четыре раза за пять лет, то понимаете, насколько невероятны эти ребята».

«Наш абсолютный дон! Невероятный тренер!», – постили в соцсетях клуба.

Мы знали, что продолжение обязательно будет.

Фото: Gettyimages.ru/Charlotte Tattersall / Stringer, Jan Kruger / Stringer; East News/PAUL ELLIS / AFP, Oli SCARFF / AFP; twitter.com/ManCity ; instagram.com/erling.haaland/