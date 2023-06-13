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Пеп с сигарой – символ доминирования «Ман Сити»

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Уже классика.

В понедельник «Ман Сити» отметил исторический требл парадом в Манчестере. 

По такому поводу Пеп Гвардиола закурил победную сигару – мы этого ждали.

Уже классика.

Фото Пепа с сигарой – настоящий символ доминирования «Ман Сити».

Гвардиола давно так делает, а после финала в ЛЧ за тренером повторил Эрлинг Холанд. Киборг, который пьет только воду особой фильтрации, позволил себе немного расслабиться.

***

В Англии Гвардиолу впервые поймали с сигарой в 2021-м: чуть подвыпивший Пеп так эпично курил под песню Don’t Look Back In Anger от Oasis, что видео сразу стало мегамемом.

Вскоре на трибунах появился вот такой баннер.

Через год «Ман Сити» и «Ливерпуль» устроили такую эпичную чемпионскую гонку, что судьба титула решалась в последнем туре. «Сити» драматично переиграл «Астон Виллу», а счастливый Пеп пообещал принести свои лучшие сигары.

У него дома целый запас, но курит Пеп только по большим праздникам. А если курит, то максимально пафосно.

«Завтра мы будем праздновать трофей с сигарами и пивом». Не волнуйтесь, я принесу свои лучшие сигары. Мы заслужили. Мы легенды. Когда выигрываете в этой стране четыре раза за пять лет, то понимаете, насколько невероятны эти ребята».

«Наш абсолютный дон! Невероятный тренер!», – постили в соцсетях клуба.

Мы знали, что продолжение обязательно будет.

Фото дня. Страстный поцелуй Пепа после победы в ЛЧ 😘

Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей

Фото: Gettyimages.ru/Charlotte Tattersall / Stringer, Jan Kruger / Stringer; East News/PAUL ELLIS / AFP, Oli SCARFF / AFP; twitter.com/ManCity ; instagram.com/erling.haaland/

8 комментариев

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Спартак Уокер
Пеп как всегда на стиле
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KillFish
Великий тренер. Создал сильнейшие команды 21 века.
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Максим Яблонский
Вай, так ён жа курыть, какие ж будут детки от такого куряки?
Итог: Артета, Компани, Тен Хаг.
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Sutekh Hexen
Только потом мы осознаем, что жили в эпоху этого гениального тренера.
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Jedemdasseine
Можно в целом подборку фото и видео с парада сделать, там прямо огненные вещи есть. Например, Грилиш сначала говорит что не спал последние сутки, потом говорит что он индейка, которую нужно накормить, открывает рот и ему водку заливают. Или Эдерсон хлопушку огромную в лицо Гомесу взрывает.
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Максим Яблонский
Ответ Jedemdasseine
Можно в целом подборку фото и видео с парада сделать, там прямо огненные вещи есть. Например, Грилиш сначала говорит что не спал последние сутки, потом говорит что он индейка, которую нужно накормить, открывает рот и ему водку заливают. Или Эдерсон хлопушку огромную в лицо Гомесу взрывает.
Сделают утром-днем уже, не переживай
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ezkq9
Дымчатые глаза
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