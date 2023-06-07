10 комментариев

Умеют развивать.

Джуд Беллингем официально перешел в мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия» объявила. За 103 миллиона евро сразу и еще 31 миллион в виде возможных бонусов.

Это не рекордная продажа «Боруссии», но выгоднее только один трансфер. Вот как выглядит десятка:

Кто и как вошел в эту десятку? А чего добился после «Дортмунда»?

Дембеле застал несколько разных «Барселон»

Усман перешел в «Боруссию» за 35 миллионов из «Ренна» – через год ушел за 140, прихватив первый трофей в карьере – Кубок Германии, в финале Дембеле забил «Айнтрахту». Но при уходе не обошлось без ультиматума клубу – красиво расстаться не вышло.

«Барселона» приобрела француза, только-только продав Неймара, а потом еще и несколько месяцев ждала Дембеле после травмы. Сезон-2019/20 Усман пропустил почти полностью. Дембеле успел выиграть два чемпионства, застал эпоху без трофеев, а в сезоне-2022/23 помог вернуть титул в Барселону, Хави его очень ценит.

Беллингем круто развился за три сезона

«Боруссия» вытащила юного англичанина из «Бирмингема» в 2020-м – заплатила 30 миллионов евро и провела с ним счастливые три сезона. Джуд вырос в одного из лучших полузащитников мира уже к 19 годам. Заодно уверенно провел ЧМ-2022 – в восторге был даже строгий Рой Кин.

Только в прошлом сезоне Беллингем чаще всех в Бундеслиге успешно обводил, лишь одному игроку уступил по заработанным фолам, вошел в десятку по отборам и в двадцатку по ударам, заодно оформил 8+4 результативных действия. О трансфере в «Реал» говорили долго, вопрос был лишь в сумме и сроке контракта. И вот все решено.

Санчо был шикарен в Дортмунде и подвис в Манчестере

За юного англичанина «Боруссия» отдала «Ман Сити» 20 млн, чтоб через четыре года получить от другого клуба из Манчестера в четыре раза больше. Как и Дембеле, Санчо уезжал из «Боруссии» с победой в Кубке (тоже забивал в финале – причем дважды), до этого еще и выигрывал Суперкубок. 81 результативное действие за три сезона Бундеслиги (37+44), и это к 21 году. Конечно, спровоцировал интерес на рынке.

В «МЮ» пока сбываются не все ожидания. По игровому времени в минувшем сезоне Джейдон не вошел даже в топ-10. Уже звучат слухи о возможном уходе из клуба или даже аренде обратно в «Боруссию».

Пулишич уехал за победой в ЛЧ

«Боруссия» подписала 16-летнего Пулишича и отправила играть за молодежку, а вскоре он дебютировал при Томасе Тухеле. Заодно обновлял рекорды – самый молодой игрок «Боруссии» в ЛЧ, самый юный автор дубля.

«Челси» не постеснялся в 2019-м заплатить 64 млн за 20-летнего – так много за американских футболистов еще не платили. Да и сама «Боруссия» на тот момент дороже продавала только Дембеле. Еще через пару лет Пулишич выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, план сбылся.

Обамеянг выиграл Кубок с Суперкубком. И отправился за Кубком с Суперкубком

Габонец уезжал со стандартным набором для игрока «Боруссии» – Кубком и Суперкубками, двумя – застал еще в 2013-м и через год. За четыре с половиной сезона Обамеянг забил 141 мяч во всех турнирах и ушел на пике. Но трансфер сопровождался скандалом и некрасивым поведением.

Много забивать африканец продолжил, но из трофеев – лишь те же Кубок и Суперкубок, только в Англии. Незаменимость и результативность, похоже, в прошлом. За сезон-2022/23 у 33-летнего Обамеянга один гол в АПЛ за «Челси» и всего пять выходов в стартовом составе.

Холанд стал главным форвардом мира

Эрлинг зажег в Лиге чемпионов за «Зальцбург» в 2019-м – и тут же поехал за 20 миллионов в «Боруссию». Быстро выяснилось, что он только-только на разгоне. Норвежец сразу вбил супергол «ПСЖ» в плей-офф, суммарно забил 86 мячей за 89 матчей, а потом продолжил с похожей эффективностью около гола в среднем за матч и в «Манчестер Сити». Его уровень и описать-то сложно.

Сейчас даже странно видеть, что «Сити» отдал за Холанда всего 60 миллионов. Точно столько, а не в четыре-пять раз больше?

Мхитарян позволил заработать даже на рекордной покупке

«Боруссия» перевезла Мхитаряна из «Шахтера», на тот момент это было самое дорогое приобретение в истории клуба. Через три года армянина продали на 14,5 млн дороже. Третий сезон ему особенно удался – 11 голов, 18 ассистов.

После Мхитарян собрал несколько больших клубов – «МЮ», «Арсенал», «Рома», «Интер». Выиграл два еврокубка и будет биться за третий в финале ЛЧ против «Ман Сити».

Гетце через год забил в финале ЧМ

Этот трансфер заставляет скучать по тихим и спокойным временам.

Марио тогда уже дважды стал чемпионом с «Боруссией», проиграл финал ЛЧ «Баварии» и поехал как раз к доминаторам. А через год забил золотой мяч в финале чемпионата мира-2014. Легендой Мюнхена Гетце так и не стал, хотя сотню матчей наиграл. «Бавария» спокойно отпустила его в 2020-м в «ПСВ» за бесценок.

Хуммельс тоже был в «Баварии», но вернулся

После Левандовского и Гетце «Бавария» перетащила и Матса Хуммельса. Центральный защитник начинал-то как раз в Мюнхене, недооцененным ушел в «Боруссию», чтобы стать легендой с 300+ матчами.

За время в «Баварии» собрал титулов, стал пятикратным чемпионом, но сезон долгожданной победы в ЛЧ Хуммельс уже не застал – вернулся в «Дортмунд». Он был одним из самых разочарованных после провального последнего тура, когда «Боруссия» упустила золото.

Диалло перешел по совету друга и ушел через сезон

Дембеле хоть и скандально покинул «Боруссию», но свой бывший клуб порекомендовал другу Абду Диалло.

Тут дортмундцы не сильно подзаработали: приход за 28 миллионов, ушел через год за 32. Диалло насобирал восемь титулов с «ПСЖ», но ключевым игроком в Париже не стал, а сейчас сезон провел в аренде в «Лейпциге».

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Если топ расширить до 20 игроков, на 11-м месте будет Илкай Гюндоган – супергерой Пепа Гвардиолы в «Ман Сити», который обошелся в 27 миллионов. Рядом обнаружим продажи Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм» и Максимилиана Филиппа в московское «Динамо» за 20 миллионов. Ближе к концу списка Синдзи Кагава – в 2012-м «МЮ» заплатил за японца 16 миллионов.

А еще переход Беллингема в «Реал» сместил из двадцатки очень давний трансфер бразильца Эванилсона в «Парму». В 2001-м итальянцы могли себе позволить купить правого защитника за серьезные по тем временам 15 миллионов. Правда, через пару лет за ту же сумму вернули его обратно.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Christof Koepsel / Staff, Catherine Ivill / Staff, Pool / Pool, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Lars Baron / Staff