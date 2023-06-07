10 комментариев

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10 главных продаж «Боруссии» Д: Джуд – второй, Холанд вне топ-5, дороже всех сделка с «Барсой»

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Усман Дембеле Усман Дембеле
бундеслига Германия бундеслига Германия
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Марио Гетце Марио Гетце
Матс Хуммельс Матс Хуммельс
Абду Диалло Абду Диалло
Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
Футбол Футбол

Умеют развивать.

Джуд Беллингем официально перешел в мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия» объявила. За 103 миллиона евро сразу и еще 31 миллион в виде возможных бонусов.

Это не рекордная продажа «Боруссии», но выгоднее только один трансфер. Вот как выглядит десятка:

Кто и как вошел в эту десятку? А чего добился после «Дортмунда»?

Дембеле застал несколько разных «Барселон»

Усман перешел в «Боруссию» за 35 миллионов из «Ренна» – через год ушел за 140, прихватив первый трофей в карьере – Кубок Германии, в финале Дембеле забил «Айнтрахту». Но при уходе не обошлось без ультиматума клубу – красиво расстаться не вышло.

«Барселона» приобрела француза, только-только продав Неймара, а потом еще и несколько месяцев ждала Дембеле после травмы. Сезон-2019/20 Усман пропустил почти полностью. Дембеле успел выиграть два чемпионства, застал эпоху без трофеев, а в сезоне-2022/23 помог вернуть титул в Барселону, Хави его очень ценит.

Беллингем круто развился за три сезона

«Боруссия» вытащила юного англичанина из «Бирмингема» в 2020-м – заплатила 30 миллионов евро и провела с ним счастливые три сезона. Джуд вырос в одного из лучших полузащитников мира уже к 19 годам. Заодно уверенно провел ЧМ-2022 – в восторге был даже строгий Рой Кин.

Только в прошлом сезоне Беллингем чаще всех в Бундеслиге успешно обводил, лишь одному игроку уступил по заработанным фолам, вошел в десятку по отборам и в двадцатку по ударам, заодно оформил 8+4 результативных действия. О трансфере в «Реал» говорили долго, вопрос был лишь в сумме и сроке контракта. И вот все решено.

Санчо был шикарен в Дортмунде и подвис в Манчестере

За юного англичанина «Боруссия» отдала «Ман Сити» 20 млн, чтоб через четыре года получить от другого клуба из Манчестера в четыре раза больше. Как и Дембеле, Санчо уезжал из «Боруссии» с победой в Кубке (тоже забивал в финале – причем дважды), до этого еще и выигрывал Суперкубок. 81 результативное действие за три сезона Бундеслиги (37+44), и это к 21 году. Конечно, спровоцировал интерес на рынке.

В «МЮ» пока сбываются не все ожидания. По игровому времени в минувшем сезоне Джейдон не вошел даже в топ-10. Уже звучат слухи о возможном уходе из клуба или даже аренде обратно в «Боруссию».

Пулишич уехал за победой в ЛЧ

«Боруссия» подписала 16-летнего Пулишича и отправила играть за молодежку, а вскоре он дебютировал при Томасе Тухеле. Заодно обновлял рекорды – самый молодой игрок «Боруссии» в ЛЧ, самый юный автор дубля.

«Челси» не постеснялся в 2019-м заплатить 64 млн за 20-летнего – так много за американских футболистов еще не платили. Да и сама «Боруссия» на тот момент дороже продавала только Дембеле. Еще через пару лет Пулишич выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, план сбылся.

Обамеянг выиграл Кубок с Суперкубком. И отправился за Кубком с Суперкубком

Габонец уезжал со стандартным набором для игрока «Боруссии» – Кубком и Суперкубками, двумя – застал еще в 2013-м и через год. За четыре с половиной сезона Обамеянг забил 141 мяч во всех турнирах и ушел на пике. Но трансфер сопровождался скандалом и некрасивым поведением.

Обамеянг ведет себя мерзко. Вы хотите, чтобы ваш клуб покупал таких игроков?

Много забивать африканец продолжил, но из трофеев – лишь те же Кубок и Суперкубок, только в Англии. Незаменимость и результативность, похоже, в прошлом. За сезон-2022/23 у 33-летнего Обамеянга один гол в АПЛ за «Челси» и всего пять выходов в стартовом составе.

Холанд стал главным форвардом мира

Эрлинг зажег в Лиге чемпионов за «Зальцбург» в 2019-м – и тут же поехал за 20 миллионов в «Боруссию». Быстро выяснилось, что он только-только на разгоне. Норвежец сразу вбил супергол «ПСЖ» в плей-офф, суммарно забил 86 мячей за 89 матчей, а потом продолжил с похожей эффективностью около гола в среднем за матч и в «Манчестер Сити». Его уровень и описать-то сложно.

Сейчас даже странно видеть, что «Сити» отдал за Холанда всего 60 миллионов. Точно столько, а не в четыре-пять раз больше?

Мхитарян позволил заработать даже на рекордной покупке

«Боруссия» перевезла Мхитаряна из «Шахтера», на тот момент это было самое дорогое приобретение в истории клуба. Через три года армянина продали на 14,5 млн дороже. Третий сезон ему особенно удался – 11 голов, 18 ассистов.

После Мхитарян собрал несколько больших клубов – «МЮ», «Арсенал», «Рома», «Интер». Выиграл два еврокубка и будет биться за третий в финале ЛЧ против «Ман Сити».

Гетце через год забил в финале ЧМ

Этот трансфер заставляет скучать по тихим и спокойным временам.

Марио тогда уже дважды стал чемпионом с «Боруссией», проиграл финал ЛЧ «Баварии» и поехал как раз к доминаторам. А через год забил золотой мяч в финале чемпионата мира-2014. Легендой Мюнхена Гетце так и не стал, хотя сотню матчей наиграл. «Бавария» спокойно отпустила его в 2020-м в «ПСВ» за бесценок.

Хуммельс тоже был в «Баварии», но вернулся

После Левандовского и Гетце «Бавария» перетащила и Матса Хуммельса. Центральный защитник начинал-то как раз в Мюнхене, недооцененным ушел в «Боруссию», чтобы стать легендой с 300+ матчами.

За время в «Баварии» собрал титулов, стал пятикратным чемпионом, но сезон долгожданной победы в ЛЧ Хуммельс уже не застал – вернулся в «Дортмунд». Он был одним из самых разочарованных после провального последнего тура, когда «Боруссия» упустила золото.

Диалло перешел по совету друга и ушел через сезон

Дембеле хоть и скандально покинул «Боруссию», но свой бывший клуб порекомендовал другу Абду Диалло.

Тут дортмундцы не сильно подзаработали: приход за 28 миллионов, ушел через год за 32. Диалло насобирал восемь титулов с «ПСЖ», но ключевым игроком в Париже не стал, а сейчас сезон провел в аренде в «Лейпциге».

* * *

Если топ расширить до 20 игроков, на 11-м месте будет Илкай Гюндоган – супергерой Пепа Гвардиолы в «Ман Сити», который обошелся в 27 миллионов. Рядом обнаружим продажи Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм» и Максимилиана Филиппа в московское «Динамо» за 20 миллионов. Ближе к концу списка Синдзи Кагава – в 2012-м «МЮ» заплатил за японца 16 миллионов.

А еще переход Беллингема в «Реал» сместил из двадцатки очень давний трансфер бразильца Эванилсона в «Парму». В 2001-м итальянцы могли себе позволить купить правого защитника за серьезные по тем временам 15 миллионов. Правда, через пару лет за ту же сумму вернули его обратно.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Christof Koepsel / Staff, Catherine Ivill / Staff, Pool / Pool, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Lars Baron / Staff

10 комментариев

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Стас Клековкин
Обамиянг разве в Барсу уходил из Дортмунда ?
+18
0
+18
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Dzenik8
Ауу
Обамеянг в Арсенал ушёл из Боруссии
+12
0
+12
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Jamaicahit
Ответ Стас Клековкин
Обамиянг разве в Барсу уходил из Дортмунда ?
В Арсенал же
+9
0
+9
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VictorVallecano
Про Обамеянга максимально смешной абзац. Просто все мимо кассы.
+7
0
+7
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Ded Delvin
Про Холанда всё таки стоило упомянуть, что такая низкая цена относительно уровня его игры, возраста и позиции обсудовлена все таки именно условием контракта, на которыее он согласен был перейти в Боруссию, а то в статье выглядит так словно в Боруссии дико продешевили.
+3
0
+3
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Akselrod Andrei
Ауба же в Арсенал отъехал
+2
0
+2
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Джиза
Боруссия конечно фабрика. Как работают их скауты-селекционеры - просто кайф. Столько футболистов от них в топы переходят, браво
+1
0
+1
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vladism
Пусть выкупают Санчо и Пулишича назад за треть цены, потом смогут опять подороже продать
0
0
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Всё знаю
Мудрик дороже Холланда)
Теперь живите с этим)
Ну и конечно браво скаутам, тренерам Боруссии.
Которые находили игроков, развивали и хорошо продавали.
0
0
0
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