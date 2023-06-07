Карим Бензема официально перешел в «Аль-Иттихад», подписал контракт до 2026 года и сфотографировался с новой джерси.

Возможно, Карим сейчас в шоке – где Модрич, Кроос и Винисиус? Знакомимся со звездами «Аль-Иттихада» вместе с Бензема и ждем Нголо Канте – говорят, француз вот-вот подъедет.

Марсело Гроэ, вратарь

36-летний бразилец играет в «Аль-Иттихаде» уже четыре года, до этого провел всю карьеру в «Гремио». Самый яркий момент в карьере – 804 минуты подряд без пропущенных голов за «Гремио» в 2014-м, это клубный рекорд и пятый результат в истории бразильского чемпионата.

В сборную Бразилии Гроэ практически не приезжал: на его счету лишь два товарищеских матча и попадание в заявку на Копа Америка в Чили в 2015-м.

Мадаллах Аль-Олайян, защитник

28-летний Аль-Олайян всю жизнь играет в родной стране, ранее выступал за «Аль-Таавон» и «Аль-Хиляль». Оба трансфера в его карьере случились после перехода свободным агентом.

Несмотря на позицию правого защитника, предполагающую мобильность и подвижность, рост Мадаллаха составляет 197 сантиметров – необычно.

Ахмед Хегази, защитник

Тот самый Ахмед Хегази, которого мы боялись на ЧМ-2018 вместе с Мохамедом Салахом.

32-летний египтянин поиграл в Италии («Фиорентина» и «Перуджа»), родном Египте («Аль-Ахли») и Англии («Вест Бромвич»). С 2020-го выступает за «Аль-Иттихад», еще и капитанит. Сначала приехал в аренду, а потом его выкупили.

В Саудовской Аравии Хегази прилично забивает: за три сезона вколотил 9 мячей, до этого – всего 4. Для сравнения: только в сезоне-2022/23 у Ахмеда 4+1.

Ахмед Бамсауд, защитник

Бамсауд в «Аль-Иттихаде» первый сезон, до этого выступал за «Аль-Фейху».

В мае 2022-го помог «Аль-Фейхе» выиграть первый в истории клуба Кубок наследного принца Саудовской Аравии, в финале обыграл родной «Аль-Хиляль».

Бруно Энрике, полузащитник

33-летний футболист основную часть карьеры провел в чемпионате Бразилии в составе «Португезы», «Коринтианс» и «Палмейрас». В Европе тоже поиграл: на сезон-2016/17 заезжал в «Палермо», но после вылета в Серию В вернулся домой.

За «Аль-Иттихад» выступает с 2020-го, стабильно проводит полные матчи.

Авад Аль-Нашри, полузащитник

Перспективный 21-летний полузащитник, поигравший в молодежных сборных Саудовской Аравии, с 2023 года ездит в основную команду.

Воспитанник «Аль-Иттихада», дебютировал в 17 и в последние два сезона стремительно прогрессирует. К 21 году взял по два трофея на молодежном и взрослом уровне:

• Победа в чемпионате федерации футбола Западной Азии U-23 (2022).

• Победа на Кубке Азии U-23 (2022).

• Чемпионство-2022/23 с «Аль-Иттихадом».

• Суперкубок Саудовской Аравии-2022.

Элдер Кошта, нападающий

Более знакомый нам 29-летний нападающий, до этого игравший в Европе. Начинал в «Бенфике», но дальше дубля не пробился и за 8 лет сменил 5 клубов: «Депортиво», «Монако», «Вулверхэмптон», «Лидс» и «Валенсия». Нигде не задержался и в августе 2022-го перешел в «Аль-Иттихад».

В Саудовской Аравии успех пока тоже переменный: лишь три забитых мяча с длинными безголевыми сериями и нестабильная игра. Правда, переход Карима Бензема ему вряд ли угрожает, потому что Элдер играет на фланге нападения.

Игор Коронадо, полузащитник

30-летний бразилец всю жизнь колесит по низшим или экзотичным лигам: начинал в Англии в «МК Донс» из третьего дивизиона, дальше были «Банбери» (региональный чемпионат), «Флориана» (Мальта), «Трапани» и «Палермо» (четвертая и вторая лиги Италии), транзитом через «Шарджу» из ОАЭ попал в «Аль-Иттихад».

Игор – второй по результативности игрок команды: 6+13 в 28 матчах чемпионата Саудовской Аравии, больше лишь у нападающего Абдерразака Хамдаллаха (21+3 в 26 матчах).

Ромариньо, нападающий

32-летний бразилец – второй бомбардир команды, набрал 13+5 в 28 матчах чемпионат.

Ромариньо начинал в Бразилии, но с 2014-го играет в арабских странах. Сначала за «Джайш» из Катара, потом за «Аль-Джазиру» из ОАЭ и теперь за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

В последние годы главный бомбардир команды – именно Ромариньо, за 5 лет он наколотил 71 гол только в чемпионате. При этом бразилец преимущественно выходит на фланге.

Абдерразак Хамдаллах, нападающий

Лучший бомбардир команды и всего чемпионата Саудовской Аравии в прошедшем сезоне (21 гол). Будущий главный конкурент Карима Бензема, если не сменит клуб.

32-летний нападающий раньше играл в Марокко, Норвегии, заезжал в Китай и Катар. В 2018-м перешел в «Аль-Наср», а четыре года спустя пополнил состав «Аль-Иттихада».

Нуну Эшпириту Санту, главный тренер

Его вы наверняка помните по «Валенсии», «Вулверхэмптону» и «Тоттенхэму». В 2022-м португалец возглавил «Аль-Иттихад» и с первого же захода выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Повторит достижение, но уже с Каримом Бензема в составе?

Фото: AFP/JORGE FERRARI, JOSE JORDAN; Gettyimages.ru/Khalid Alhaj/MB Media, Wagner Meier; globallookpress.com/Atsushi Tokumaru, Russell Hart