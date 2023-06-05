9 комментариев

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Златан закончил карьеру. «Милан» устроил ему красивое прощание при 70 000 болельщиков

Милан Милан
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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Футбол Футбол

GodBye.

Перед последним туром «Милан» уже обеспечил себе Лигу чемпионов, поэтому задача была всего одна – красиво проводить Златана. В субботу клуб объявил, что шведский нападающий уйдет летом, а уже в воскресенье на игре против «Вероны» прошли большие проводы. Оказалось, 41-летний Златан заканчивает карьеру.

«Милан» придумал изящный слоган для прощания – GodBye, Zlatan. Получается и Good Bye («Прощай»), и God Bye («Пока, Бог») – вполне в духе Ибры. Болельщики подхватили и выложили на трибуне огромную мозаику.

Ибрагимович наблюдал за предматчевым шоу с трибуны. И, кажется, даже немного прослезился.

Швед посмотрел, как его команда обыгрывает «Верону» 3:1 – забили Жиру (который на 5 лет моложе Златана) и в конце дважды Леау. Ибрагимович даже отпраздновал с португальцем второй гол.

После финального свистка началось шоу имени Златана – ради него на «Сан-Сиро» и собрались практически 70 тысяч человек. И если еще в субботу были слухи, что Ибрагимович может перейти в «Монцу», то сам швед очень быстро все развеял – прямо объявил, что заканчивает карьеру футболиста.

«Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами, болельщиками... 

Мне трудно дышать, но все в порядке. У меня так много воспоминаний, связанных с «Сан-Сиро». В первый раз, когда я приехал в «Милан», вы сделали меня счастливым, во второй раз вы оказали мне честь. 

Я хочу поблагодарить клуб, руководство и от всего сердца поблагодарить болельщиков. Вы заставили меня чувствовать себя как дома, я останусь миланистом на всю жизнь».

Команда устроила нападающему коридор почета. Кто-то, как капитан Давиде Калабрия, даже прослезился. Болельщики скандировали имя Златана, а Паоло Мальдини от лица одноклубников подарил Ибре футболку с автографами.

Так Златан ушел из футбола.

Златан много говорил о завершении карьеры. Обещал не уходить без трофея – и исполнил обещание

Конечно, в последние годы у Златана много спрашивали про завершение карьеры – так бывает, когда тебе около 40, а ты все еще выходишь на поле в топ-5 лигах.

«Я еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Напротив, я хочу продолжать играть как можно дольше и при этом не думать об уходе. Я не хочу быть одним из тех футболистов, которые потом жалеют о том, что не продолжили выступать. Я собираюсь работать и дальше. Я буду играть до тех пор, пока во мне нуждаются», – говорил Ибра в 2021-м.

В феврале 2023-го уже было понятно, что роль Златана уже не на поле, а в раздевалке. Травмы позволили сыграть всего 4 матча в чемпионате (но он даже забил 1 гол – самый возрастной в Серии А). Зато за пределами поля его влияние признавали все футболисты «Милана», да и сам швед уже говорил о том, что сейчас воспитывает молодых.

«Я хочу передавать опыт другим, потому что возможность помочь команде – это совсем другое дело. Если мы побеждаем как команда, я тоже к этому причастен. Если бы я делал все для себя, я бы уже курил бы сигары на острове. Если я могу быть примером и лидером, я это делаю».

О будущем Ибрагимовича пока не было никаких инсайдов. Еще в прошлом году ходили слухи, что «Милан» готов предложить шведу должность в клубе. Сейчас ничего не понятно, но Стефано Пиоли явно хотел бы оставить Златана при себе – нынешние успехи команды начались после того, как опытный нападающий приехал из МЛС и навел порядок в раздевалке.

В феврале 2022-го Златан обещал: «Я не уйду, пока не выиграю что-то с этим «Миланом». Через несколько месяцев он взял скудетто. Да, в этом сезоне он практически не играл, но все равно ушел максимально красиво.

Фото: globallookpress.com/Matteo Gibraudi/Keystone Press Agency, Matteo Bazzi/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency; twitter.com/acmilan; East News/AP Photo/Antonio Calanni; Gettyimages.ru/Marco Luzzani

9 комментариев

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SergioRamos92
Только Буффон остался из тех кто играл в 90-ые.
А Ибра безусловно крутым футболистом был.
Таких как он больше не делают
+12
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Sobachkin
Впервые железный Златан заплакал, это было видно, на церемонии, держался до последнего! Это тоже отличный штрих к шикарной карьере! Настоящий лев! И уважение от Леао...
+10
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Kirkoroff
Легенда!!! Наверное последний, кто заканчивает карьеру на высоком уровне, из великих игроков, которые уже играли, когда я начал интересоваться футболом. Надеюсь в дальнейшем всё сложится как надо после окончания карьеры!
Хотелось бы, чтобы остался в Милане.
+4
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JENNINGS
Что вчера, что сегодня день прощания с Легендами
Спасибо за великую карьеру, Златан! Даже без кубка ЛЧ - Великий!!!
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Гамарджоба Генацвале
Классный игрок!Сумасшедшие голы пятками и через себя.
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Рейтинг
Златан!
А после него все остальные.

Кто там, кстати?...
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petrvolgograd
Великий навсегда!
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VictorVallecano
Ответ Sobachkin
Впервые железный Златан заплакал, это было видно, на церемонии, держался до последнего! Это тоже отличный штрих к шикарной карьере! Настоящий лев! И уважение от Леао...
Забавно, что Леао на португальском значит как раз-таки "лев".
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