29 комментариев

Набрали по 71 очку.

«Боруссия» все-таки упустил чемпионство! Дортмундцы вернулись с 0:2 после первого тайма, но так и не дожали «Майнц». Но и «Бавария» добилась победы над «Кельном» только на 89-й минуте.

Уууух, это была настоящая драма! Отдышались? Сейчас восстановим все события.

Первые таймы: «Боруссия» получила 0:2 и запорола пенальти, у «Баварии» отменили второй гол

Еще разок о главных минутах сезона в Германии.

1’ – «Боруссия» начинает игру с «Майнцем», «Бавария» – с «Кельном». Аналитическая модель FiveThirtyEight прогнозирует конец гегемонии в Бундеслиге. Шансы на чемпионство перед началом тура: «Боруссия» – 82%, Бавария – всего 18% .

8 ’ – Кингсли Коман заходит на угол штрафной, подрабатывает под правую и бьет в дальний верхний – 1:0. «Бавария» уже выходит на первое место .

15’ – «Боруссия» пропускает от «Майнца»: Андреас Ханче-Ольсен великолепно сыграл головой в падении. Шансы «Дортмунда» на золото падают – для чемпионства нужна только победа!

18’ – «Боруссия» получает шанс отыграться: при помощи ВАР устанавливают, что Доминик Кор съездил по ногам Рафаэлю Геррейру – пенальти!

Но счет не изменился: один из героев сезона Себастьян Аллер бьет на удобной высоте для Финна Дамена – кипер «Майнца» вытаскивает.

24’ – «Дортмунд» пропускает второй! На этот раз забивает Карим Онисиво – и вновь головой. Кобель подставил ладонь, но все же не выручил – гол с отскоком от штанги.

Руководство «Баварии» с интересом следит за соперником – телефон подсказывает, что шансы на чемпионство растут.

45’ – Лерой Сане разыграл двоечку с Сержем Гнабри, ворвался в штрафную и точно пробил в угол – «Бавария» забила, но комфортные 2:0 отменили. Сане подыграл рукой. Интрига еще жива, но «Дортмунду» нужно забивать три.

Вторые таймы: «Дортмунд» вновь был чемпионом всего 8 минут

Очень долгое время ничего не менялось. А потом как началось!

69’ – «Боруссия» отыгрывает один мяч – Герейру ухитрился пробить в падении так, что мяч попал в сетку от штанги. Теперь 1:2 – для чемпионства нужно еще два (либо гол «Кельна»).

81 ’ – и «Бавария» пропускает, фантастика! Гнабри коснулся мяча рукой в своей штрафной, и «Кельн» получил право на пенальти. Деян Любичич четко пробил в угол – Ян Зоммер не угадал направление удара. За 10 минут до конца «Дортмунд» – чемпион Германии .

89 ’ – и снова прошло лишь 8 минут счастья Дортмунда: но в концовке «Бавария» все-таки дожимает «Кельн» . И снова взлетают на первое место . Чемпионство принес Джамал Мусиала. В итоге «Дортмунд» был в лидерах только 16 минут (не считая времени до матча).

90+6’ – «Боруссия» сравнивает (2:2), помог центральный защитник Никлас Зюле. У команд равное количество очков (по 71), но это в пользу «Баварии». Мюнхенцы побеждают в чемпионате благодаря лучшей разницы мячей (+54 против +39).

Такой красивой битвы за золото в Германии не было очень давно.

Фото: Gettyimages.ru/Handout/Lars Baron