29 комментариев

О духе времени
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Цифра дня. 16 минут «Боруссия» была чемпионом – 2 раза по 8

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Бавария Бавария
Кингсли Коман Кингсли Коман
Андреас Ханче-Ольсен
Себастьян Аллер Себастьян Аллер
Лерой Сане Лерой Сане
бундеслига Германия бундеслига Германия
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Никлас Зюле Никлас Зюле
Хасан Салихамиджич Хасан Салихамиджич
Футбол Футбол

Набрали по 71 очку.

«Боруссия» все-таки упустил чемпионство! Дортмундцы вернулись с 0:2 после первого тайма, но так и не дожали «Майнц». Но и «Бавария» добилась победы над «Кельном» только на 89-й минуте.

Уууух, это была настоящая драма! Отдышались? Сейчас восстановим все события. 

Первые таймы: «Боруссия» получила 0:2 и запорола пенальти, у «Баварии» отменили второй гол

Еще разок о главных минутах сезона в Германии. 

1’ – «Боруссия» начинает игру с «Майнцем», «Бавария» – с «Кельном». Аналитическая модель FiveThirtyEight прогнозирует конец гегемонии в Бундеслиге. Шансы на чемпионство перед началом тура: «Боруссия» – 82%, Бавария – всего 18%.

8 – Кингсли Коман заходит на угол штрафной, подрабатывает под правую и бьет в дальний верхний – 1:0. «Бавария» уже выходит на первое место.

15’ – «Боруссия» пропускает от «Майнца»: Андреас Ханче-Ольсен великолепно сыграл головой в падении. Шансы «Дортмунда» на золото падают – для чемпионства нужна только победа!

18’ – «Боруссия» получает шанс отыграться: при помощи ВАР устанавливают, что Доминик Кор съездил по ногам Рафаэлю Геррейру – пенальти!

Но счет не изменился: один из героев сезона Себастьян Аллер бьет на удобной высоте для Финна Дамена – кипер «Майнца» вытаскивает.

24’ – «Дортмунд» пропускает второй! На этот раз забивает Карим Онисиво – и вновь головой. Кобель подставил ладонь, но все же не выручил – гол с отскоком от штанги.

Руководство «Баварии» с интересом следит за соперником – телефон подсказывает, что шансы на чемпионство растут.

45’ – Лерой Сане разыграл двоечку с Сержем Гнабри, ворвался в штрафную и точно пробил в угол – «Бавария» забила, но комфортные 2:0 отменили. Сане подыграл рукой. Интрига еще жива, но «Дортмунду» нужно забивать три.

Вторые таймы: «Дортмунд» вновь был чемпионом всего 8 минут

Очень долгое время ничего не менялось. А потом как началось!

69’ – «Боруссия» отыгрывает один мяч – Герейру ухитрился пробить в падении так, что мяч попал в сетку от штанги. Теперь 1:2 – для чемпионства нужно еще два (либо гол «Кельна»).

81и «Бавария» пропускает, фантастика! Гнабри коснулся мяча рукой в своей штрафной, и «Кельн» получил право на пенальти. Деян Любичич четко пробил в угол – Ян Зоммер не угадал направление удара. За 10 минут до конца «Дортмунд» – чемпион Германии.

89– и снова прошло лишь 8 минут счастья Дортмунда: но в концовке «Бавария» все-таки дожимает «Кельн». И снова взлетают на первое место. Чемпионство принес Джамал Мусиала. В итоге «Дортмунд» был в лидерах только 16 минут (не считая времени до матча).

90+6’ – «Боруссия» сравнивает (2:2), помог центральный защитник Никлас Зюле. У команд равное количество очков (по 71), но это в пользу «Баварии». Мюнхенцы побеждают в чемпионате благодаря лучшей разницы мячей (+54 против +39).

Такой красивой битвы за золото в Германии не было очень давно.

«Бавария» чемпион 11-й сезон подряд! Сумасшедшая серия 🔥

Фото: Gettyimages.ru/Handout/Lars Baron

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79%
Боруссия Дортмунд

29 комментариев

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Lifar Skladchikov
Где тот парень, который ещё до увольнения Нагельсмана, до назначения Тухеля, до слива Кубка и ЛЧ писал, что Боруссия всё сольёт сама в самой тупой манере?) Я, конечно, поставил тебе +, но не думал, что будет прям настолько все драматично в этой всей заварухе)) Боруссия и Тоттенхэм должны играть в каком-то своём собственном кубке, где не будет победителя))
+147
0
+147
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KillFish
Главный слив сезона
+75
-2
+73
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SergioRamos92
Главные неудачники сезона
Прям на классе можно сказать
+33
-1
+32
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mrkmbai
Ответ Lifar Skladchikov
Где тот парень, который ещё до увольнения Нагельсмана, до назначения Тухеля, до слива Кубка и ЛЧ писал, что Боруссия всё сольёт сама в самой тупой манере?) Я, конечно, поставил тебе +, но не думал, что будет прям настолько все драматично в этой всей заварухе)) Боруссия и Тоттенхэм должны играть в каком-то своём собственном кубке, где не будет победителя))
Мне кажется много кто написал, в том числе и я 😁
+18
0
+18
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NomerSports
Ответ KillFish
Главный слив сезона
напомнило Непомнящего из шахмат
+16
-2
+14
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Dmitry_Bayern18
Бавария , несмотря на провальный сезон, показала у кого в этой паре есть яйца
+17
-4
+13
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Christos NB
Ответ Lifar Skladchikov
Где тот парень, который ещё до увольнения Нагельсмана, до назначения Тухеля, до слива Кубка и ЛЧ писал, что Боруссия всё сольёт сама в самой тупой манере?) Я, конечно, поставил тебе +, но не думал, что будет прям настолько все драматично в этой всей заварухе)) Боруссия и Тоттенхэм должны играть в каком-то своём собственном кубке, где не будет победителя))
Боруссия Тоттенхэм Арсенал ПАОК Спартак вот кто должен играть друг с другом это будет эпично.
+15
-2
+13
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Кавабунга Шреддоголовый
В 2001 году Шальке был чемпионом почти 5 минут. Так что здесь прогресс, уже 16 минут
+12
0
+12
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krealpmoney
— Это грустно? Или весело?

— Это? Это печально.
+12
-1
+11
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Антуан
Хоть я и не фанат Баварии но было смешно когда кто-то писал что Боруссия станет чемпионом при своих трибунах. Еще тогда хотел сказать что скорее 80 тысяч будут плакать)
+9
-2
+7
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Trash Talking
Такое не выветрится, в игроках уже будет заложен этот ген лузера. Тут надо состав капитально обновлять и тренера нового, чтобы все лица были максимально новые.
+8
-2
+6
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TaR
В этом году футбольным «премия Дарвина» прям полна конкуренции)))
+6
-1
+5
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mrkmbai
Просто Баварцы пропустили пенальти в свои ворота, чтобы шмели расслабились. До этого они прям начали нагнетать, думаю все таки дожали бы не будь пенка в ворота Баварии 😁
+3
0
+3
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Rafael Nadal Parero
Ответ Lifar Skladchikov
Где тот парень, который ещё до увольнения Нагельсмана, до назначения Тухеля, до слива Кубка и ЛЧ писал, что Боруссия всё сольёт сама в самой тупой манере?) Я, конечно, поставил тебе +, но не думал, что будет прям настолько все драматично в этой всей заварухе)) Боруссия и Тоттенхэм должны играть в каком-то своём собственном кубке, где не будет победителя))
мой друг, преданные фанаты Боруссии не сомневались в этом ни секунды. Это не команда, а практикующий психолог, который учит прорабатывать гнев и принятие, как не смог бы научить больше никто в нашей бесконечной вселенной
+3
0
+3
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Игорь М.
Ответ Christos NB
Боруссия Тоттенхэм Арсенал ПАОК Спартак вот кто должен играть друг с другом это будет эпично.
Монако ещё с ними. Последние годы монегаски сливаются в борьбе за попадание в ЛЧ
+2
0
+2
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llolishe
Тодд Боули заинтересован в Боруссии
+1
0
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Владислав Бегагаев
Мусиала красавчик
+2
-1
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Direct free kick
Ответ Trash Talking
Такое не выветрится, в игроках уже будет заложен этот ген лузера. Тут надо состав капитально обновлять и тренера нового, чтобы все лица были максимально новые.
Тренер однажды поднял команду из зоны ЛЕ до места в ЛЧ и победы в кубке (когда менял Фавра), а сейчас до ЧМ шли опять же в зоне ЛЕ. К нему 0 претензий. А вот к кукльдам в жёлтых футболках полно
+1
0
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Роман
"16 минут «Боруссия» была чемпионом".

Это всё что они и запомнят, их единственный трофей.
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U
Иметь до старта матча +2 очка и быть по его ходу на 1 месте 16 минут из 90. Классика.
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Morjak Papai
боруся такая боруся. ну все же понимали что так и закончится ) именно так с голами туда сюда, незабитыми пенками, забитыми и пропущенными на 99х минутах. классика.
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JENNINGS
Очень, очень жаль :( Когда ещё такой шанс выиграть Бундеслигу будет - большой вопрос
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ToniKroos1999
Команда клоунов

Я бы на месте фанатов объявил команде бойкот
+2
-2
0
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Кирилл Голивец
Ответ Игорь М.
Монако ещё с ними. Последние годы монегаски сливаются в борьбе за попадание в ЛЧ
Байер) особенно 21-летней давности
0
0
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Рамалдан Рамалданов
Ответ Lifar Skladchikov
Где тот парень, который ещё до увольнения Нагельсмана, до назначения Тухеля, до слива Кубка и ЛЧ писал, что Боруссия всё сольёт сама в самой тупой манере?) Я, конечно, поставил тебе +, но не думал, что будет прям настолько все драматично в этой всей заварухе)) Боруссия и Тоттенхэм должны играть в каком-то своём собственном кубке, где не будет победителя))
Туда ещё Арсенал добавить надо
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