17 комментариев

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«Ливерпуль» Клоппа без ЛЧ впервые за 7 лет. Тогда чуть не выиграли Лигу Европы

Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Как это было.

«Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов – «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» позиции в топ-4 уже не отдадут. Не помогла даже лучшая серия в сезоне из 10 матчей без поражений (7 побед подряд).

Непопадание в ЛЧ остро воспринял Мохамед Салах. Египтянин написал в соцсетях:

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу, – написал Салах. – Мы – «Ливерпуль», и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас».

«Красным» дорого обошелся плохой отрезок в начале года: «Ливерпуль» открыл 2023-й серией из трех поражений и нулевой ничьи в лиге.

Юрген Клопп высказался на пресс-конференции перед матчем последнего тура с «Саутгемптоном»: «Мы все считаем так: этот сезон прошел не так, как мы хотели. Если бы мы обыграли «Виллу», то сейчас сидели бы здесь с надеждой, но наверняка «МЮ» все равно бы квалифицировался в ЛЧ.

Да, мы провалились.

Если бы перед сезоном вы сказали, что мы финишируем четвертыми, это воспринималось бы как разочарование. Но в сложный сезон я почувствовал единство».

Каким был последний сезон без ЛЧ? Клопп пришел осенью и чуть не выиграл ЛЕ

Пролететь мимо ЛЧ на фоне травмы Ван Дейка «Ливерпуль» мог в сезоне-2020/21, но финальный рывок позволил заскочить аж на третье место. Поэтому речь пойдет о кампании-2015/16. 

• Немец пришел в «Ливерпуль» после отставки Брендана Роджерса в октябре, когда команда уже играла в Лиге Европы. В чемпионате все было не очень: 10 место и 11 набранных очков, плюс неудачный старт в группе ЛЕ (в которой, кстати, был «Рубин» Валерия Чалого): две ничьи – с «Бордо» и «Сьоном».

• Клопп на первой пресс-конференции выдал несколько фраз, которые вошли в историю. «Нам нужно превратиться из сомневающихся в верующих», «Я – Обычный» (ответ на вопрос об «Особенном» Жозе Моуринью) – это все оттуда.

«Пожалуйста, дайте нам время. Когда я уезжал из Дортмунда, моей последней фразой было: «Не так важно, что люди думают, когда вы приходите, гораздо важнее, что люди думают, когда вы уходите». Если мы захотим, этот день может стать особенным. Но для этого нужно набраться терпения. Если я пробуду здесь через четыре года, то думаю, за это время мы выиграем один титул. Если нет, то следующая моя работа будет в Швейцарии», – шутил Клопп.

Команда при Клоппе перезагрузилась и обрела свой стиль – после небольшой притирки на старте. В «Ливерпуль» приехал тренер, который обещал футбол в стиле «хэви-метал», и он сдержал обещание.

• Ресурс того «Ливерпуля» был ограничен: например, на жухлом газоне «Казань-Арены» победный гол забил Джордон Айб (где он вообще сейчас?!), а зимой пришли Марко Груйич и... Стивен Колкер, будущий капитан сборной Сьерра-Леоне и почти игрок «Локомотива». Из того состава в команде остались только Матип, Трент (он лишь пробивался в основу), Фирмино и Милнер – последние двое уходят в конце сезона.

Поэтому в какой-то момент команда откровенно сделала акцент на попытку пробиться в Лигу чемпионов через Лигу Европы, а не через чемпионат (там «Ливерпуль» в итоге закончил на восьмом месте, отстав от четверки на шесть очков).

Наверное, это случилось после сверхэмоционального четвертьфинала с дортмундской «Боруссией». «Ливерпуль» впервые показал, каким может быть: ушел с 0:2 и 1:3, а на 90-й минуте победный гол воткнул Деян Ловрен.

• В финале «Ливерпуль» проиграл «Севилье» (1:3) – мастерам Лиги Европы. Но Клопп пообещал, что команда вернется. 

«Я сказал после той ночи, что думаю, что мы вернемся, не зная, произойдет ли это. Но в тот момент я действительно подумал, что у нас будет хороший шанс вернуться сильнее, и мы это сделали. Та ночь была тяжелой. Мы провели действительно хороший первый тайм, в котором должны были забить больше. Мы забили еще один гол, который не засчитали — я уже не могу вспомнить причину, если честно.

Но это была игра под номером 64 или что-то такое. У нас было много проблем с травмами», – вспоминал Юрген в прошлом году.

Тогда «Ливерпуль» вернулся – уже на следующий сезон команда укрепилась новичками (Мане!) и стала четвертой. 

Вернется ли обновленный «Ливерпуль» в следующем сезоне?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Clive Brunskill, Alex Livesey, Angel Martinez

17 комментариев

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Stewart D.
Было странно - даже если учесть как хорошо Сева начали играть во 2 тайме, это ни как не умаляет факта 2 железных хендболов в 1 тайме в их исполнении, который были просто проигнорированы
+9
-2
+7
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Kappa Pride
Ответ Кулёс
Я не очень в регламенте ЛЧ, но если МС будучи чемпионом АПЛ и ЛЧ берет, разве квота для страны не увеличится?
нет, квота бы увеличилась, если бы мс выиграл лч, но не вошёл в топ-4 апл
+3
0
+3
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Arman Serik
Кроме Милнера и Фирмино был еще Хендерсон
+1
0
+1
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vladimir.kostrichko
https://www.youtube.com/watch?v=Q-tbKjauBxM

Попадание в руку игрокам Севилии в их штрафной)))
этому судье АПЛ бы судить))))))
+3
-2
+1
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Stewart D.
Какие команда играют в ЛЕ в следующем сезоне ?. Автор, добавь сюда табличку плиз))
0
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Кулёс
Я не очень в регламенте ЛЧ, но если МС будучи чемпионом АПЛ и ЛЧ берет, разве квота для страны не увеличится?
0
0
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Dale Cooper
Из того состава в команде Хендерсон и Гомес, а вот Матип пришел уже в первом полном сезоне Клоппа !
+1
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xion76
Удачи ЛЕверпулю в ЛЕ
+1
-1
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PINHEAD
Ответ Stewart D.
Какие команда играют в ЛЕ в следующем сезоне ?. Автор, добавь сюда табличку плиз))
Так пока что это не совсем понятно. Из тех, кто точно - это Брайтон, Тулуза, Спортинг. Ну и много, кто почти там - типа Аякса, Фрайбурга, Вильярреала, Бетиса и Монако.
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SegaYasch
Ответ Кулёс
Я не очень в регламенте ЛЧ, но если МС будучи чемпионом АПЛ и ЛЧ берет, разве квота для страны не увеличится?
Нет, будет дополнительное место только если команда выиграет ЛЧ или ЛЕ и не попадет в топ-4 по итогу АПЛ
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ xion76
Удачи ЛЕверпулю в ЛЕ
спасибо большое, если выйдем в финал, то обязательно выиграем серию пенальти
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Spartak Forever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ xion76
Удачи ЛЕверпулю в ЛЕ
С юбилеем Мю без АПЛ
+2
-2
0
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Гениальный камень
Ответ Ман Сити
Чуть не выиграли ЛЕ? там же Севилья была, так что не было никаких шансов, Севилья их просто громанула. В каком-то сезоне Ливер поставил несколько мировых трансферных рекордов, что дало зацепить пару трофеев, но без тренера они давно сдулись, поэтому результаты все хуже и будут еще хуже.
Этот снова тут как тут. Триггерит на Ливерпуль до невозможности)
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Snid
Ответ Ман Сити
Чуть не выиграли ЛЕ? там же Севилья была, так что не было никаких шансов, Севилья их просто громанула. В каком-то сезоне Ливер поставил несколько мировых трансферных рекордов, что дало зацепить пару трофеев, но без тренера они давно сдулись, поэтому результаты все хуже и будут еще хуже.
Лешоп йухан.
+1
-1
0
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