17 комментариев

Как это было.

«Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов – «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» позиции в топ-4 уже не отдадут. Не помогла даже лучшая серия в сезоне из 10 матчей без поражений (7 побед подряд).

Непопадание в ЛЧ остро воспринял Мохамед Салах. Египтянин написал в соцсетях:

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу, – написал Салах. – Мы – «Ливерпуль», и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас».

«Красным» дорого обошелся плохой отрезок в начале года: «Ливерпуль» открыл 2023-й серией из трех поражений и нулевой ничьи в лиге.

Юрген Клопп высказался на пресс-конференции перед матчем последнего тура с «Саутгемптоном»: «Мы все считаем так: этот сезон прошел не так, как мы хотели. Если бы мы обыграли «Виллу», то сейчас сидели бы здесь с надеждой, но наверняка «МЮ» все равно бы квалифицировался в ЛЧ.

Да, мы провалились.

Если бы перед сезоном вы сказали, что мы финишируем четвертыми, это воспринималось бы как разочарование. Но в сложный сезон я почувствовал единство».

Каким был последний сезон без ЛЧ? Клопп пришел осенью и чуть не выиграл ЛЕ

Пролететь мимо ЛЧ на фоне травмы Ван Дейка «Ливерпуль» мог в сезоне-2020/21, но финальный рывок позволил заскочить аж на третье место. Поэтому речь пойдет о кампании-2015/16.

• Немец пришел в «Ливерпуль» после отставки Брендана Роджерса в октябре, когда команда уже играла в Лиге Европы. В чемпионате все было не очень: 10 место и 11 набранных очков, плюс неудачный старт в группе ЛЕ (в которой, кстати, был «Рубин» Валерия Чалого): две ничьи – с «Бордо» и «Сьоном».

• Клопп на первой пресс-конференции выдал несколько фраз, которые вошли в историю. «Нам нужно превратиться из сомневающихся в верующих», «Я – Обычный» (ответ на вопрос об «Особенном» Жозе Моуринью) – это все оттуда.

«Пожалуйста, дайте нам время. Когда я уезжал из Дортмунда, моей последней фразой было: «Не так важно, что люди думают, когда вы приходите, гораздо важнее, что люди думают, когда вы уходите». Если мы захотим, этот день может стать особенным. Но для этого нужно набраться терпения. Если я пробуду здесь через четыре года, то думаю, за это время мы выиграем один титул. Если нет, то следующая моя работа будет в Швейцарии», – шутил Клопп.

Команда при Клоппе перезагрузилась и обрела свой стиль – после небольшой притирки на старте. В «Ливерпуль» приехал тренер, который обещал футбол в стиле «хэви-метал», и он сдержал обещание.

• Ресурс того «Ливерпуля» был ограничен: например, на жухлом газоне «Казань-Арены» победный гол забил Джордон Айб (где он вообще сейчас?!), а зимой пришли Марко Груйич и... Стивен Колкер, будущий капитан сборной Сьерра-Леоне и почти игрок «Локомотива». Из того состава в команде остались только Матип, Трент (он лишь пробивался в основу), Фирмино и Милнер – последние двое уходят в конце сезона.

Поэтому в какой-то момент команда откровенно сделала акцент на попытку пробиться в Лигу чемпионов через Лигу Европы, а не через чемпионат (там «Ливерпуль» в итоге закончил на восьмом месте, отстав от четверки на шесть очков).

Наверное, это случилось после сверхэмоционального четвертьфинала с дортмундской «Боруссией». «Ливерпуль» впервые показал, каким может быть: ушел с 0:2 и 1:3, а на 90-й минуте победный гол воткнул Деян Ловрен.

• В финале «Ливерпуль» проиграл «Севилье» (1:3) – мастерам Лиги Европы. Но Клопп пообещал, что команда вернется.

«Я сказал после той ночи, что думаю, что мы вернемся, не зная, произойдет ли это. Но в тот момент я действительно подумал, что у нас будет хороший шанс вернуться сильнее, и мы это сделали. Та ночь была тяжелой. Мы провели действительно хороший первый тайм, в котором должны были забить больше. Мы забили еще один гол, который не засчитали — я уже не могу вспомнить причину, если честно.

Но это была игра под номером 64 или что-то такое. У нас было много проблем с травмами», – вспоминал Юрген в прошлом году.

Тогда «Ливерпуль» вернулся – уже на следующий сезон команда укрепилась новичками (Мане!) и стала четвертой.

Вернется ли обновленный «Ливерпуль» в следующем сезоне?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Clive Brunskill, Alex Livesey, Angel Martinez