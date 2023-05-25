10 комментариев

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«Интер» взял Кубок Италии! Уже второй трофей в сезоне

Фиорентина Фиорентина
Кубок Италии Кубок Италии
Интер Интер
Футбол Футбол

«Интер» – победитель Кубка Италии! В финале команда Симоне Индзаги одержала волевую победу над «Фиорентиной» 2:1.

Пропущенный – уже на 3-й минуте, но потом только дубль Лаутаро

Яркое начало: Нико Гонсалес после умной вскрывающей передачи Жонатана Иконе открыл счет уже на 3-й минуте. 

Но на этом «Фиорентина» замолчала. Зато закричал Лаутаро Мартинес. 

На 29-й минуте сделал 1:1, открывшись под пас за спины защитникам. 

На 31-й минуте сделал 2:1, идеально замкнув фланговую передачу.

Кольцевая композиция – Лаутаро дублем принес «Интеру» трофей, и он же спас «Интер» на старте турнира. В 1/8 финала «Интер» долго проигрывал «Парме» 0:1, пока Мартинес на 88-й минуте не сравнял счет. В дополнительное время победный гол забил Франческо Ачерби. 

Дальше 1:0 против «Аталанты», 1:1 и 1:0 против «Ювентуса» и 2:1 против «Фиорентины» в решающем матче. 

«Интер» догнал «Рому» по Кубкам Италии. Впереди только «Ювентус»

«Интер» выиграл 9-й Кубок Италии в истории и поднялся на 2-е место, догнав «Рому». Впереди только «Ювентус» с 14 победами. Позади троицы «Лацио» (7), «Фиорентина» и «Наполи» (по 6), «Торино» и «Милан» (по 5). 

Получилось взять Кубок Италии дважды подряд, в финале-2022 «Интер» победил «Ювентус» 4:2. Кажется, уже традиция – Интер стреляет дублями (как Лаутаро Мартинес против «Фиорентины»): 2005 и 2006, 2010 и 2011, 2022 и 2023.

Кубок Италии – уже второй выигранный трофей «Интера» в текущем сезоне. В январе 2023-го команда Симоне Индзаги разгромила «Милан» в Суперкубке Италии.

Это точно не последний важный матч для «Фиорентины» и «Интера» в сезоне

У обоих клубов еще будет по финалу. Еврокубковому! «Интер» в финале Лиги чемпионов сыграет против «Манчестер Сити» в Стамбуле 10 июня, а «Фиорентина» поборется в финале Лиги конференций против «Вест Хэма» в Праге 6 июня. 

В Серии А осталось по два матча. «Фиорентина» спокойно финиширует в середине таблицы – сейчас команда занимает 11-е место, но может подняться на 8-е. Через чемпионат в еврокубки точно не пробиться. Единственная надежда – победа в Лиге конференций, вместе с ней и гарантия участия в Лиге Европы.  

У «Интера» формально еще есть турнирная задача – остаться в зоне Лиги чемпионов. Чтобы вылететь оттуда, нужно умудриться проиграть оба оставшихся матча «Аталанте» дома и «Торино» в гостях, и при этом ожидать 6 из 6 очков от «Аталанты». После минус 10 очков у «Ювентуса» задача выхода в ЛЧ для «Интера» точно упростилась. Хотя бы ничья в 37-м туре с «Аталантой» – и место в ЛЧ будет официально подтверждено.

Трех команд от Италии в финалах еврокубков не было с 1998-го. Время великого Роналдо в «Интере», Зидана – в «Юве», Манчини – в «Лацио»

Фиорентина – Интер 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
24 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гонсалес, 1:1 – 29 Мартинес, 1:2 – 37 Мартинес.
ФиорентинаТерраччано, Додо (Терзич, 82), Мартинес (Раньери, 70), Миленкович, Бираги, Бонавентура, Амрабат (Йович, 70), Иконе (Соттиль, 60), Кастровилли (Мандрагора, 60), Гонсалес, Артур.
ИнтерХанданович, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 58), Димарко (Гозенс, 68), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 83), Барелла, Джеко (Лукаку, 58), Мартинес (Корреа, 84).
Предупреждения:
Бастони (53), Мартинес (54), Гонсалес (90).

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno; East News/Isabella BONOTTO / AFP; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO

10 комментариев

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Вратарь Бага
Поприветствуем будущего победителя ЛЧ
+12
-2
+10
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TaR
Обеим командам удачи в финале еврокубков. Чем черт не шутит)))
+8
-1
+7
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Справедливости Ради
Интер Forza 💥💥💥🖤💙💥💥💥
+5
0
+5
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ak-tank
Добротная игра получилась.
+4
0
+4
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Joey Ramone
Фиорентина была достойным соперником, теперь вперёд в Европу!
+3
0
+3
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SergggB
Лаутаро в Вест-Хем собирается что ли? Жест Молотков неспроста
+1
0
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Эльнур Междунов
ИНТЕР СИЛА
+1
0
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Тюменский медвежонок
Как же хочется чтобы Интер наказал Ман Сити в финале и всех школьников со спортс.ру которые уже неделю кричат что Гвардиола "лучший тренер мира и всей истории человечества"...
+1
0
+1
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Syog1010
Ответ Вратарь Бага
Поприветствуем будущего победителя ЛЧ
Зачем ты приветствуешь Сити в ветке о победе Интера над Фиоре в финале кубка Италии?)
+1
0
+1
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Пол Ганарара:
Ответ Справедливости Ради
Интер Forza 💥💥💥🖤💙💥💥💥
Forza forza forza!
+1
0
+1
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