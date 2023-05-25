10 комментариев

«Интер» – победитель Кубка Италии! В финале команда Симоне Индзаги одержала волевую победу над «Фиорентиной» 2:1.

Пропущенный – уже на 3-й минуте, но потом только дубль Лаутаро

Яркое начало: Нико Гонсалес после умной вскрывающей передачи Жонатана Иконе открыл счет уже на 3-й минуте.

Но на этом «Фиорентина» замолчала. Зато закричал Лаутаро Мартинес.

На 29-й минуте сделал 1:1, открывшись под пас за спины защитникам.

На 31-й минуте сделал 2:1, идеально замкнув фланговую передачу.

Кольцевая композиция – Лаутаро дублем принес «Интеру» трофей, и он же спас «Интер» на старте турнира. В 1/8 финала «Интер» долго проигрывал «Парме» 0:1, пока Мартинес на 88-й минуте не сравнял счет. В дополнительное время победный гол забил Франческо Ачерби.

Дальше 1:0 против «Аталанты», 1:1 и 1:0 против «Ювентуса» и 2:1 против «Фиорентины» в решающем матче.

«Интер» догнал «Рому» по Кубкам Италии. Впереди только «Ювентус»

«Интер» выиграл 9-й Кубок Италии в истории и поднялся на 2-е место, догнав «Рому». Впереди только «Ювентус» с 14 победами. Позади троицы «Лацио» (7), «Фиорентина» и «Наполи» (по 6), «Торино» и «Милан» (по 5).

Получилось взять Кубок Италии дважды подряд, в финале-2022 «Интер» победил «Ювентус» 4:2. Кажется, уже традиция – Интер стреляет дублями (как Лаутаро Мартинес против «Фиорентины»): 2005 и 2006, 2010 и 2011, 2022 и 2023.

Кубок Италии – уже второй выигранный трофей «Интера» в текущем сезоне. В январе 2023-го команда Симоне Индзаги разгромила «Милан» в Суперкубке Италии.

Это точно не последний важный матч для «Фиорентины» и «Интера» в сезоне

У обоих клубов еще будет по финалу. Еврокубковому! «Интер» в финале Лиги чемпионов сыграет против «Манчестер Сити» в Стамбуле 10 июня, а «Фиорентина» поборется в финале Лиги конференций против «Вест Хэма» в Праге 6 июня.

В Серии А осталось по два матча. «Фиорентина» спокойно финиширует в середине таблицы – сейчас команда занимает 11-е место, но может подняться на 8-е. Через чемпионат в еврокубки точно не пробиться. Единственная надежда – победа в Лиге конференций, вместе с ней и гарантия участия в Лиге Европы.

У «Интера» формально еще есть турнирная задача – остаться в зоне Лиги чемпионов. Чтобы вылететь оттуда, нужно умудриться проиграть оба оставшихся матча «Аталанте» дома и «Торино» в гостях, и при этом ожидать 6 из 6 очков от «Аталанты». После минус 10 очков у «Ювентуса» задача выхода в ЛЧ для «Интера» точно упростилась. Хотя бы ничья в 37-м туре с «Аталантой» – и место в ЛЧ будет официально подтверждено.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno; East News/Isabella BONOTTO / AFP; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO