32 комментария

Разбираемся.

Что случилось?

ФИФА приняла важное решение, которое повлияет на трансферный рынок чемпионатов России и Украины.

Вы помните: начиная с марта 2022 года иностранные игроки и тренеры могли свободно приостанавливать контракты с клубами, фактически – уезжать из России и Украины без всяких трансферных выплат. Многие клубы называли это ограблением, «Шахтер» даже подал в суд.

Теперь правила пересмотрены:

•‎Игроки, которые остались в чемпионатах России или Украины, больше не могут приостановить контракт. Чтобы они ушли, за них должны заплатить или оформить официальную аренду.

•‎То же самое касается футболистов, приехавших (или вернувшихся) в чемпионаты России или Украины в последний год. Они не могут уйти в одностороннем порядке.

•‎ Прежние нормы продолжают действовать только для тех, кто уже уехал из России и Украины и не хочет возвращаться. Они должны направить письменное обращение в клубы до 1 июля 2023 года – и тогда могут не возвращаться до 30 июня 2024 года.

•‎ Для тех, кто легально приостанавливает контракт до июня 2024 года, действуют ограничения: они не могут оформлять полноценные трансферы или аренды (даже за деньги), то есть обязаны дождаться окончания срока приостановки и договориться с клубом из России или Украины. Также они не могут подписаться с другими клубами из России и Украины.

Напомните, а кто у нас приостанавливал контракты?

Таких очень много. Вот несколько примеров из РПЛ. Важно учитывать, что в список не попали игроки, которые разрывали контракты с клубами по обоюдному согласию или «по семейным обстоятельствам».

«Зенит»: Юри Алберто

«Спартак»: Джордан Ларссон, Алекс Крал

ЦСКА: Арнор Сигурдссон, Чидера Эджуке, Илья Шкурин

«Динамо»: тренер Андрей Воронин, Гильермо Варела, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна

«Локомотив»: тренер Маркус Гиздоль, Пабло, Ян Кухта

«Ростов»: Понтус Алмквист, Кенто Хасимото, Деннис Хаджикадунич, Армин Гигович, Баштуш, Али Соу, Кнудсен

«Урал»: Денис Кулаков, Лука Цулукидзе

«Химки»: Кемаль Адеми, Филип Дагерстоль, Ламкель Зе, Бруно Виана

«Рубин»: Филип Уремович, Силвие Бегич, Хван Ин Бом, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович

«Краснодар»: в апреле 2022-го «СЭ» писал о приостановке контрактов с Кристианом Рамиресом, Кайо, Джоном Кордобой, Хуниором Алонсо (вернулись), Эриком Бутхеймом, Вандерсоном, Гжегожем Крыховяком

«Уфа»: Джемал Табидзе, Боли Болинголи-Мбомбо

«Арсенал»: Аксель Бьорнстрем

«Пари НН»: Ларс Ларсен, Сильвестр Игбоун, Акош Кечкеш

Были и те, кто сразу опроверг отъезд из России.Одним из первых высказался Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома и Клаудиньо: «Мои клиенты останутся в «Зените», несмотря на новое решение ФИФА относительно иностранных игроков в российских клубах».

«Чемпионат» инсайдил о приостановке контракта «Зенита» с Вильмаром Барриосом, но клуб и агент игрока Луис Фелипе Поссо быстро опровергли слухи.

• Агент Эрика Бикфалви Даниэль Драгош тоже отрицал возможную приостановку контракта: «Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала». В обратном случае в этом просто нет смысла. Соглашение Эрика с клубом действует еще два года – до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт».

• Изначальное решение ФИФА злило РФС: «Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года».

• Еще совсем недавно, 13 мая, жестко высказался глава РПЛ Александр Алаев: «Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это».

«Шахтер» и клубы РПЛ даже подавали иски к ФИФА

В конце марта «Шахтер» пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию и потребовал компенсацию. Донецкий клуб оценил ущерб в 50 млн евро. «Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий ФИФА», – говорилось в заявлении генерального директора клуба Сергея Палкина.

«УЕФА при содействии Чеферина сделал все возможное, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Она ни разу не защитила нас. У нас было 14 иностранных футболистов, суммарная рыночная стоимость которых составляла 150-200 миллионов евро, и им позволили приостановить контракты и уйти. Все говорили, что помогут нам, что не хотят, чтобы наши игроки ушли бесплатно... но есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией. Ничего страшного. Жизнь долгая, и она похожа на бумеранг», – жаловался спортдир «Шахтера» Дарио Срна.

Еврокомиссия – не первая инстанция, в которую обращается «Шахтер». Первый иск подали летом 2022-го в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, но в этом январе его отклонили. Как, кстати, и похожий иск российских клубов – его подавали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар».

«ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением, – говорил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. – И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в САЅ, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему.

Понимаете, ФИФА – орган, стоящий над государствами. Туда достучаться, чтобы они приняли нормальное решение, нереально. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами».

Теперь ФИФА смягчилась и пересмотрела правила.

Фото: globallookpress.com/Cyril Ndegeya/XinHua, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com; РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков