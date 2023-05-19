32 комментария

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Важный шаг ФИФА: легионеры в России и Украине больше не могут замораживать контракты. Все детали

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Разбираемся.

Что случилось?

ФИФА приняла важное решение, которое повлияет на трансферный рынок чемпионатов России и Украины.

Вы помните: начиная с марта 2022 года иностранные игроки и тренеры могли свободно приостанавливать контракты с клубами, фактически – уезжать из России и Украины без всяких трансферных выплат. Многие клубы называли это ограблением, «Шахтер» даже подал в суд.

Теперь правила пересмотрены:

•‎Игроки, которые остались в чемпионатах России или Украины, больше не могут приостановить контракт. Чтобы они ушли, за них должны заплатить или оформить официальную аренду.

•‎То же самое касается футболистов, приехавших (или вернувшихся) в чемпионаты России или Украины в последний год. Они не могут уйти в одностороннем порядке.

•‎ Прежние нормы продолжают действовать только для тех, кто уже уехал из России и Украины и не хочет возвращаться. Они должны направить письменное обращение в клубы до 1 июля 2023 года – и тогда могут не возвращаться до 30 июня 2024 года.

•‎ Для тех, кто легально приостанавливает контракт до июня 2024 года, действуют ограничения: они не могут оформлять полноценные трансферы или аренды (даже за деньги), то есть обязаны дождаться окончания срока приостановки и договориться с клубом из России или Украины. Также они не могут подписаться с другими клубами из России и Украины.

Напомните, а кто у нас приостанавливал контракты?

Таких очень много. Вот несколько примеров из РПЛ. Важно учитывать, что в список не попали игроки, которые разрывали контракты с клубами по обоюдному согласию или «по семейным обстоятельствам».

«Зенит»: Юри Алберто

«Спартак»: Джордан Ларссон, Алекс Крал

ЦСКА: Арнор Сигурдссон, Чидера Эджуке, Илья Шкурин

«Динамо»: тренер Андрей Воронин, Гильермо Варела, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна

«Локомотив»: тренер Маркус Гиздоль, Пабло, Ян Кухта

«Ростов»: Понтус Алмквист, Кенто Хасимото, Деннис Хаджикадунич, Армин Гигович, Баштуш, Али Соу, Кнудсен

«Урал»: Денис Кулаков, Лука Цулукидзе

«Химки»: Кемаль Адеми, Филип Дагерстоль, Ламкель Зе, Бруно Виана

«Рубин»: Филип Уремович, Силвие Бегич, Хван Ин Бом, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович

«Краснодар»: в апреле 2022-го «СЭ» писал о приостановке контрактов с Кристианом Рамиресом, Кайо, Джоном Кордобой, Хуниором Алонсо (вернулись), Эриком Бутхеймом, Вандерсоном, Гжегожем Крыховяком

«Уфа»: Джемал Табидзе, Боли Болинголи-Мбомбо

«Арсенал»: Аксель Бьорнстрем

«Пари НН»: Ларс Ларсен, Сильвестр Игбоун, Акош Кечкеш

Были и те, кто сразу опроверг отъезд из России.Одним из первых высказался Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома и Клаудиньо: «Мои клиенты останутся в «Зените», несмотря на новое решение ФИФА относительно иностранных игроков в российских клубах».

«Чемпионат» инсайдил о приостановке контракта «Зенита» с Вильмаром Барриосом, но клуб и агент игрока Луис Фелипе Поссо быстро опровергли слухи.

• Агент Эрика Бикфалви Даниэль Драгош тоже отрицал возможную приостановку контракта: «Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала». В обратном случае в этом просто нет смысла. Соглашение Эрика с клубом действует еще два года – до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт».

• Изначальное решение ФИФА злило РФС: «Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года».

• Еще совсем недавно, 13 мая, жестко высказался глава РПЛ Александр Алаев: «Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это».

«Шахтер» и клубы РПЛ даже подавали иски к ФИФА

В конце марта «Шахтер» пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию и потребовал компенсацию. Донецкий клуб оценил ущерб в 50 млн евро. «Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий ФИФА», – говорилось в заявлении генерального директора клуба Сергея Палкина.

«УЕФА при содействии Чеферина сделал все возможное, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Она ни разу не защитила нас. У нас было 14 иностранных футболистов, суммарная рыночная стоимость которых составляла 150-200 миллионов евро, и им позволили приостановить контракты и уйти. Все говорили, что помогут нам, что не хотят, чтобы наши игроки ушли бесплатно... но есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией. Ничего страшного. Жизнь долгая, и она похожа на бумеранг», – жаловался спортдир «Шахтера» Дарио Срна.

Еврокомиссия – не первая инстанция, в которую обращается «Шахтер». Первый иск подали летом 2022-го в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, но в этом январе его отклонили. Как, кстати, и похожий иск российских клубов – его подавали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар».

«ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением, – говорил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. – И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в САЅ, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему.

Понимаете, ФИФА – орган, стоящий над государствами. Туда достучаться, чтобы они приняли нормальное решение, нереально. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами».

Теперь ФИФА смягчилась и пересмотрела правила.

«Шахтер» судится с ФИФА из-за ушедших легионеров – через Еврокомиссию требуют 50 млн евро

Фото: globallookpress.com/Cyril Ndegeya/XinHua, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com; РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков

32 комментария

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Мікалай Ланец
По-моему довольно логично. Война идёт 15 месяцев. Кто хотел- уже давно контракт должен был заморозить.
Остались только те кто может воспользоваться лазейкой.
+51
-3
+48
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And-Rover
Ответ Kabardinka
Первый луч в конце тоннеля. В итоге снова увидим свет (еврокубки).
Не скоро увидим.
+34
-6
+28
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a2wai
Пожалуй первое адекватное решение ФИФА по этому вопросу за последний календарный год.

Вот только кто будет компенсировать клубам из обоих стран убытки - большой-большой секрет.
+19
0
+19
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Vermont Bulatkin
Ответ Дандрей
Я думаю, где-то от этой новости расстроился Карраскаль...
Так он пришёл в разгар конфликта,его в мешке сюда не привозил никто,а то что он на банке сидит это его проблемы,почувствовал себя звездой и снизил требование.
+12
0
+12
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Pucheslav
Ответ aleks berest
Айртон за деньги же ушел вроде бы
Так и Кухта продан уже. Гагнидзе вроде за Динамо играет
+8
0
+8
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Dmitry Orlov
>Юри Алберто

Мимо, там аренда, в рамках которой в Зенит приехали двое + трансфер, по которому в Зенит уже приехал Ренан и ожидается ещё один + приоритетное право выкупа ещё одного

>Пабло

Мимо, трансфер.

>Ян Кухта

Мимо, платная аренда + Спарта уже активировала опцию выкупа

>Джордан Ларссон

Уже разорвали контракт же

>Филип Уремович

У него контракт расторгнут по причине вылета Рубина из РПЛ

>Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович

трансферы

>Эриком Бутхеймом, Вандерсоном

Первый не просто приостановил, а расторг в одностороннем порядке, а второго - выкупили.

>Ламкель Зе
>Баштуш

Это же вроде были аренды, которые просто прервали, клубам они не принадлежат
+6
0
+6
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aleks berest
Айртон за деньги же ушел вроде бы
+6
-1
+5
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Иван Монахов
А что изменилось, что они решили пересмотреть эти правила?
+6
-2
+4
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xoms
Ответ воен
Украина увидит после окончания войны. Мы - ещё лет 5 после окончания точно нет.
Какая Украина, очнись, там до последнего собрались, к сожелению, и главное это надолго ещё (
+10
-6
+4
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MP423
Ответ Иван Монахов
А что изменилось, что они решили пересмотреть эти правила?
Это очень интересный вопрос. Может, просто исправляют собственное дурацкое решение, а, может, готовятся к дальнейшим событиям.
+3
0
+3
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TaR
Ответ sievra
На самом деле непонятно, плюс это или минус. С одной стороны, возврат в какие-то нормальные рамки, с другой - внешние "обстоятельства" никак не изменились. Раньше у игроков была некоторого рода страховка - если что-то пойдет не так, то можно просто собрать манатки и свалить. Больше такой опции нет, а значит, все леги 10 раз подумают, прежде чем сюда ехать. И кто-то, очевидно, не приедет, хотя с этим правилом мог бы
Я думаю если обстоятельства поменяются (конфликт захватит большие территории, к примеру), то ФИФА изменит решение. А в тех условиях что есть сейчас - все справедливо и логично, легионеры же, которые рассматривают вариант получить подъемные и свалить - нафиг не нужны
+2
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МТБ
Ну, логичное решение, кто хотел принципиально уехать, уже уехал, хотя по мне надо было давать им возможность только до конца года и не более.

Однако как я вижу, у вас список приостановивших достаточно странный. Например я не помню, что бы Юри Альберто именно приостанавливал контракт - его вполне нормально сдали в аренду, а потом выменяли на других игроков.

В ЦСКА контракт приостановил Эджуке, однако Сигурдссон просто ушёл в аренду, как и годом ранее в Венецию, на него, похоже, сейчас просто не рассчитывают, как и на Бистровича и хотели бы продать. Такая же история со Шкуриным - он ничего не приостанавливал, но он немного влип в историю в РБ при протестах 2020 года, поддержав протестующих, отказавшись выступать за сборную при Лукашенко, в РФ существовала возможность его выдачи, чтобы этого не допустить ему оформили аренду в ДК, потом в Польшу, сейчас в Израиль. Так что он тоже уже 2 года катается по арендам и его таки вполне непротив продать, так как заезжать в РФ ему тупо не безопасно.

Бутхейм у Краснодара, насколько я помню, не приостанавливал, а разорвал контракт, правда сделал это как-то достаточно криво и к нему у краснодара есть обоснованные притензии, всё же его контракт выкупали за деньги.

Или Ларссон, приостанавливал контракт и уходил в АИК, но потом контракт был разорван по соглашению сторон.

В общем у вас какой-то халтурный список получился.
+1
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a2wai
Ответ [torturing_you]
А Гагнидзе тут каким ветром? Он в Динамо, и никуда не уезжал.
Он вторую половину прошлого сезона в Польше доигрывал.
+1
0
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Gunter1769
Ответ aleks berest
Айртон за деньги же ушел вроде бы
А где там Айртон? У Спартака только два брата акробата Крал и Ларссон, которые и даром не нужны
+7
-6
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sievra
На самом деле непонятно, плюс это или минус. С одной стороны, возврат в какие-то нормальные рамки, с другой - внешние "обстоятельства" никак не изменились. Раньше у игроков была некоторого рода страховка - если что-то пойдет не так, то можно просто собрать манатки и свалить. Больше такой опции нет, а значит, все леги 10 раз подумают, прежде чем сюда ехать. И кто-то, очевидно, не приедет, хотя с этим правилом мог бы
+2
-1
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Фан Рубина
Так-то Локомотив только выиграл, избавившись от бездарного немецкого физрука.

Но до фифы, видимо, дошло, что кто так будет вкладываться в футбол, если будет знать, что по левому предлогу можно всю команду растащить. Поэтому и сдают назад.
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Любитель побеждать
Карраскаль повеселеет наверное🤣
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Novak
Кухта по "семейным обстоятельствам" уходил в аренду в Спарту. И он сам об этом говорил, и руководство Локомотива.
И в итоге его сейчас всё-таки продали, если верить нынешнему руководству клуба. Во всяком случае сам футболист и Спарта не опровергают эту информацию.
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Северный болельщик
Перечисленные легионеры....второй сорт, в большей массе....их отсутствие не ослабило наш чемпионат, наоборот, дало возможность играть больше своим парням. Моё субъективное мнение.
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МТБ
Ответ Gunter1769
А где там Айртон? У Спартака только два брата акробата Крал и Ларссон, которые и даром не нужны
Так и Ларссон уже не на контракте со спартаком, они уже после приостановки разорвали контракт и сейчас он игрок Шальке, в аренде в Копенгагене.
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HUKI1337
Ответ xoms
Какая Украина, очнись, там до последнего собрались, к сожелению, и главное это надолго ещё (
Украина и так принимает участие в Еврокубках )))
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окосевший йагупоп
Ответ [torturing_you]
А Гагнидзе тут каким ветром? Он в Динамо, и никуда не уезжал.
Да и Кулаков вполне себе играет за Урал
0
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Дандрей
Я думаю, где-то от этой новости расстроился Карраскаль...
+1
-1
0
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Kabardinka
Первый луч в конце тоннеля. В итоге снова увидим свет (еврокубки).
+17
-17
0
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