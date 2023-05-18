51 комментарий

В каждом из еврокубковых финалов-2023 сыграет какая-нибудь итальянская команда. Три клуба из Италии в финалах – так уже было в 1998 году. Но не в разных – только в двух.

Вспоминаем чудесную эпоху.

В Кубке Кубков до финала не дошли – и помешал итальянец

Кстати, еврокубковых турнира было четыре. Например, существовал Кубок Интертото, но Италия в 1997 году (с квалификацией в Кубок УЕФА-1997/98) нем не участвовала. Турнир захватили три французские команды, которые и пробились в УЕФА.

Итальянцы распробовали турнир через год – там «Болонья» с Игорем Колывановым выбила «Сампдорию», которую тренировал Лучано Спаллетти, и через раунд вышла в Кубок УЕФА, где позже промаршировала до полуфинала и в противостоянии с «Марселем» лишь по правилу выездного гола не попала в «Лужники» на решающий матч с «Пармой».

Но это был уже следующий сезон. А в 1997/98 из трех главных евротурниров итальянцы не добрались только до финала Кубка Кубков. Через год этот еврокубок прекратит существование и последний победитель в нем будет итальянский – это «Лацио».

Пока же надежды были связаны с неожиданной «Виченцей» – середняком Серии А, который выиграл Кубок Италии. «Виченца» прошла «Милан», а в двухматчевом финале одолела в дополнительное время «Наполи» – 0:1, 3:0.

«Виченца» квалифицировалась в Кубок Кубков и последовательно прошла «Легию», «Шахтер» и «Роду», но в полуфинале споткнулась на «Челси». Домашние 1:0 не помогли, как и быстрый гол на выезде – лондонцы в ответ вкатили три (один из мячей забил Джанфранко Дзола), а затем переиграли в финале «Штутгарт» (благодаря голу как раз Дзолы), который ранее убрал с дороги «Локомотив».

Лига чемпионов: «Ювентус» еле вышел из группы, но в плей-офф был почти безошибочен

В ЛЧ итальянцы выставили «Ювентус» и «Парму». «Юве» вступал в сезон в ранге чемпиона Италии. В прошлом году удалось победить в финале ЛЧ грозный «Аякс», спустя год именно «Юве» был фаворитом в решающем матче против дортмундской «Боруссии», а получил 1:3.

Напомним, в сезоне-1997/98 в турнире было шесть групп по четыре команды – в четвертьфиналы выходили победители и две лучше команды со вторых мест.

К своему третьему финалу ЛЧ подряд «Юве» шел через группу с «МЮ», «Фейеноордом» и тем самым «Кошице», который сенсационно не пустил «Спартак». Туринцы начали с погрома голландцев – 5:1, потом уступили 2:3 в Манчестере и увезли 1:0 из Кошице. Дома против словаков повели 3:0, но вдруг пропустили дважды, а в пятом туре получили в Роттердаме дубль от Хулио Круза – 0:2.

Гостевое поражение от «Фейеноорда» сильно подпортило ситуацию в группе – появился реальный риск не выйти в плей-офф. «МЮ» досрочно стал первым, а «Юве» даже победа над ним в последнем туре ничего не гарантировала – 12 очков могли не стать проходными. Плюс нужна была хорошая разница мячей.

В одной из групп имевшие по 12 «Монако» и «Байер» сыграли в последнем туре веселые 2:2 и дружно вышли. На оставшееся вакантное место претендовали пять команд, но «ПСВ» и «Парме» явно недоставало очков, а у «ПСЖ» была хуже разница – парижане не смогли наколотить много «Бешикташу» (всего 2:1). А вот кто мешал серьезно, так это «Русенборг».

За десять минут до конца казалось, что шансов практически нет – 0:0 против «МЮ», тогда как «Русенборг» обыгрывал «Олимпиакос»: это значило 10 очков у «Юве», а у норвежцев – 13. На 84-й минуте забил Филиппо Индзаги, но этого недоставало – 12 против 13. Катастрофа для «Русенборга» случилась всего за две минуты до конца – гол Предрага Джорджевича оставил их с 11 очками. Так «Юве» просочился в четвертьфинал.

А там – киевское «Динамо». Дома пришлось отыгрываться (1:1), но в гостях все решил хет-трик Индзаги – 4:1. В полуфинале его подвиг повторил Дель Пьеро, правда, два из трех забил с пенальти – зато те же 4:1 над «Монако». В ответной игре «Юве» не без ошибок отбился от 20-летних Тьерри Анри и Давида Трезеге – своих будущих игроков – но 2:3 выходу в финал не помешали.

Соперник – «Реал», который вышел на решающий матч главного еврокубка впервые за 17 лет. От суперзвезд на этом матче рябит в глазах. Юпп Хайнкес выставил в воротах «Реала» Иллгнера, построил защиту из Роберто Карлоса, Йерро, Санчиса и Пануччи, в полузащите разместил Зеедорфа, Редондо и Карембе, а вперед отрядил Миятовича, Рауля и Морьентеса.

Ворота команды Марчелло Липпи защищал Перуцци, в защите играли Монтеро, Юлиано и Торричелли, по краям располагались Песотто и Ди Ливио, центр поля контролировали Дешам и Давидс, а Зидан помогал Индзаги и Дель Пьеро. Матч проходил на «Амстердам Арене».

Ожидалось яркое рубилово в центре поля между двумя по партнерами по сборной Нидерландов. К тому же оба играли дома.

А будущий чемпион мира и в качестве игрока, и в качестве тренера противостоял автору победного гола.

Индзаги в том сезоне положил рекордные для себя в «Юве» 27 голов. Но ни одного не оставил на «Реал».

Зизу со своей командой проиграл финал из-за единственного гола от Миятовича.

Счастье у него было еще впереди – всего через два месяца на домашнем ЧМ. Пока же – тяжелое поражение.

Даже удивительно видеть несорванную с шеи медаль для проигравшего финалиста. Тогда к этим наградам относились уважительнее, чем сейчас.

«Реал» же – праздновал. Он выиграл Кубок/Лигу чемпионов впервые с 1966 года! А в ближайшие четыре года повторит успех еще дважды.

Победитель Кубка УЕФА несколько раз чуть не вылетел на пути к финалу

В Кубке УЕФА, который проходил без всяких групповых раундов, Италия была представлена «Интером», «Лацио», «Удинезе» и «Сампдорией».

Генуэзцы c Михайловичем, Вероном, Монтеллой и Клинсманном отвалились уже на первом этапе, получив 1:2 и 0:2 от «Атлетика». «Удинезе» с Бирхоффом вылетел раундом позже – прошел «Видзев» и даже был близок к тому, чтобы выбить мощный «Аякс»: не хватило десяти минут – после 0:1 в Амстердаме итальянцы долго вели 2:0, но пропустили на 80-й от Арвеладзе. Так правило выездного гола сыграло против них.

Зато «Интер» и «Лацио» прошли весь путь до конца.

Римляне разогрелись на «Витории Гимараэш» (4:0, 2:1 – в обоих матчах забил 25-летний Павел Недвед), затем после нулевой ничьей в Волгограде забили три безответных гола «Ротору» дома, а для евровесны всухую переиграли «Рапид» (2:0, 1:0).

В 1/4 «Лацио» дома победил «Осер» благодаря единственному голу Пьерлуиджи Казираги, а в гостях уже к 13-й минуте повел 2:0 – два пропущенных гола позже не помешали пройти дальше. Для финала требовалось переиграть «Атлетико» – хватило и одного точного удара Владимира Юговича в Мадриде (1:0, 0:0).

«Интер» же в начале пути дважды по 2:0 победил «Ксамакс», а в 1/16-й внезапно получил 1:2 дома от «Лиона», который за 22 последних года до того сезона лишь третий раз играл в еврокубках. Для исправления хватило 69 минут во Франции – за это время установились 3:1 в пользу «Интера» с дублем Франческо Морьеро.

«Слишком скучно», – подумали интеристы и в следующем раунде провалились в Страсбурге 0:2. Понадобилось еще одно геройство – и поздним декабрьским вечером в Милан Роналдо, Хавьер Дзанетти и Диего Симеоне забили по голу. Этих 3:0 было достаточно для выхода в 1/4.

Дальше – новый этап нервотрепки: домашних 1:0 над «Шальке» вроде бы хватало, но в гостях на последней минуте умудрились пропустить – хорошо, что в дополнительное время забил Тарибо Уэст (1:1). Полуфиналы вы и так прекрасно помните: «Интер» контролировал игру со «Спартаком», но пропустил от Аленичева и вырвал победу лишь в конце, да и не без нарушения правил. В Москве же на жутком поле даже на какой-то момент вылетал из турнира (хотя так и было с французами) из-за гола Тихонова, но спасло соло Роналдо – оно добавило 2:1 гостевые к 2:1 домашним.

Итальянский финал Кубка УЕФА принимал у себя Париж. «Парк де Пренс» собрал 44 тысячи зрителей, которые уже на пятой минуте увидели, как Иван Саморано реализовал выход один на один.

Во втором тайме блестящий удар рикошетом от перекладины нанес Хавьер Дзанетти, а на 70-й минуте интригу успокоил Роналдо, забив, возможно, из небольшого офсайда – 3:0.

Редкий случай, когда в этой игре можно было удрать от Симеоне.

Казираги на этот раз практически не получил никаких шансов.

Недвед станет героем через год – забьет победный гол «Мальорке» в финале Кубка Кубков.

Манчини тоже нужно будет подождать еще год. Не сейчас, только в 34 года он выиграет свой второй еврокубок в отличной карьере (первый – Кубок кубков с «Сампдорией» в 1990-м).

«Интер» вернул себе трофей Кубка УЕФА спустя четыре года. За год до этого итальянцы проиграли в финале «Шальке» по пенальти.

Юрий Джоркаефф через пару месяцев снова будет счастлив с золотой медалью на шее – уже после ЧМ-1998.

Кто бы мог подумать, что Роналдо с тех пор больше не выиграет ни одного еврокубка.

Но в тот момент «Интер» не думал о будущем. Испанцы привезли домой трофей ЛЧ, англичане – приз Кубка Кубков, а игроки «Интера» добыли для Италии Кубок УЕФА.

* * *

Возможно, именно итальянский футбол в 1990-е был самым мощным в Европе. В 1999-м итальянцы будто бы еще по инерции выиграли два еврокубка («Лацио» – Кубок Кубков, «Парма» – Кубок УЕФА), а потом практически перестали их завоевывать.

Хотя с тех пор в Лиге чемпионов дважды лучшей командой становился «Милан», один раз побеждал «Интер», трижды в решающем матче сыграл «Ювентус». Но в Кубке УЕФА/Лиге Европы был лишь одинокий выход в финал «Интера» в 2020-м – и тот завершился поражением.

Откроет ли новую эпоху Италия сейчас? Один еврокубок в прошлом году уже добыт. В этом – шанс сразу на три.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Ben Radford/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Shaun Botterill / Staff; East News/THOMAS COEX / AFP, PATRICK KOVARIK / AFP, ERIC CABANIS / AFP, JACK GUEZ / AFP, MARCEL ANTONISSE / ANP / AFP, JACQUES DEMARTHON / AFP