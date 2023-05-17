72 комментария

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Моуринью – спец по еврокубковым финалам: 5 побед из 5! Дальше – «Севилья», которая царит в ЛЕ

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Путь Жозе без единого поражения.

«Рома» провела блеклый ответный матч с «Байером» (1:23 по ударам и всего 0,03 xG), но все равно вышла в финал ЛЕ, помогла домашняя победа 1:0.

Это уже шестой еврокубковый финал для Жозе Моуринью – и его команды ни разу не проигрывали. Только в Суперкубках (3 поражения), но это сложно назвать финалом еврокубка.

Первая победа в Европе: Кубок УЕФА с «Порту» и гол Аленичева в финале

В январе 2002-го Моуринью принял «Порту», который шел пятым в чемпионате и вылетел из Кубка Португалии. Уже в следующем сезоне он взял чемпионство с 11-очковым отрывом и выиграл Кубок УЕФА. В финале победу португальцам принесли дубль Дерлея и гол Аленичева.

После матча журналисты спрашивали Жозе о перспективах команды в ЛЧ. Моуриньо ответил: «Не думаю, что мы выиграем Лигу чемпионов. Там есть команды, которые готовы потратить 20, 30 и даже 40 миллионов на одного игрока. Вряд ли такие конкуренты нам по силам».

Лукавил? 

Моур зря не верил в победу – в финале ЛЧ опять забил Аленичев

Российский полузащитник сыграл роль и в следующем важном финале Жозе. Год спустя «Порту» добрался до победы уже в Лиге чемпионов: португальцы выбили по пути «МЮ» и потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» (3:0), последний гол турнира на счету Аленичева.

«Дмитрий Аленичев – один из самых умных игроков, которых я встречал, – хвалил Жозе. – Чрезвычайно понимающий игрок. Он настолько проникся моей философией, что мы понимали друг друга без слов. Очень жаль, что ему сейчас уже 30 лет. Если бы он был моложе, то точно выступал бы у меня в «Челси», а не вернулся в Россию».

Феноменальный требл в «Интере»

После Португалии последовал невероятно успешный отрезок в АПЛ, но с «Челси» Жозе не везло в еврокубках. Вторая ЛЧ пришла уже с «Интером». Все мы помним тот сезон, когда португалец вместе с Милито, Снейдером и Это’О выиграли требл.

Жозе вывел «нерадзурри» в первый для них финал ЛЧ за 38 лет, а затем впервые в истории завоевал для клуба три главных трофея за сезон. В финале против «Баварии» все решил дубль Милито, у которого в том году получалось все. 

На следующий день после победы Жозе расстроил миланских фанов, объявив об уходе: «Грустно, но, похоже, это была моя последняя игра во главе «Интера». Если ты не тренировал «Реал», то оставил пробел в карьере».

В «МЮ» – первая Лига Европы в истории клуба

В «Реале» и во время второго захода в «Челси» Моуринью не добился евроуспехов. Зато зацепил три трофея в «МЮ», что после ухода Фергюсона не получилось ни у кого. Одним из трофеев стала Лига Европы – первая в истории «Юнайтед».

В финале голы Погба и Мхитаряна позволили обыграть «Аякс».

В «Роме» – первая Лига конференций в истории турнира

Сразу после выхода в финал Жозе говорил: «Если позволите, я бы хотел передать послание другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из «Реала» – Sports.ru). Давай вместе победим в финалах!»

Хотя раньше низко котировал не только Лигу конференций, но и Лигу Европу. Вот его цитата из 2013-го. Для контекста: Моуринью принял «Челси» после Рафаэля Бенитеса, выигравшего Лигу Европы.

«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием. Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы – это наше соревнование».

Но все закончилось поцелуем с кубком. 

Теперь ждет финал ЛЕ с непобедимой «Севильей»

В этом сезоне Жозе тоже в финале – разобрать «Севилью» в ЛЕ очень непросто, но Моуринью, кажется, лучше всех знает, как побеждать в решающих матчах.

«Моуринью архитектор нашей идентичности, – признается полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Он во всем отличается от остальных. Он знает, как заставить нас почувствовать важность игры. Мы знали, что должны делать с мячом и без него.

То, что он нам дал, особенно в еврокубках, вы можете увидеть сами. Мое внутреннее ощущение таково, что до него нам всегда не хватало чуть-чуть, чтобы добиться успеха, и тренер помог нам с этим и дал большой толчок».

1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Foto Olimpik; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey; eastnews.ru/imago sportfotodienst; AP Photo/Armando Franca

72 комментария

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Vikeif
Финал против Севильи в ЛЕ - это главное испытание в карьере Моура))
+201
-1
+200
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Dooomer
Ответ Vikeif
Финал против Севильи в ЛЕ - это главное испытание в карьере Моура))
Выиграет и позовут в Реал опять )
+79
-1
+78
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NikitaNik
Жозе говорил раньше, что Лига Европы для Челси-это не уровень. Очень жаль, что в данный момент для Челси Лига Конференций не уровень…Правда в другую сторону)
+79
-5
+74
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Питер Пэн
Ответ NikitaNik
Жозе говорил раньше, что Лига Европы для Челси-это не уровень. Очень жаль, что в данный момент для Челси Лига Конференций не уровень…Правда в другую сторону)
Ирония судьбы в том, что именно с Челси периода 2004-2007 , сильнейшей из всех команд, которые он создал, он так и не смог выиграть евро Кубок, то есть ЛЧ, хотя был в одном шаге от трофея
+36
-2
+34
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Брат главного тренера
С таким составом и с такими проблемами с травмированными. И выйти в финал. Пипец. Маур гений. С баблом выйти не большая хитрость. А вот таким образом. На зубах вытащить. Пускай Гвардиола попробует. И мы посмотрим кто лучший
+49
-15
+34
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JENNINGS
Жаль, что не получилось выйти в финал ЛЧ и выиграть его с «Реалом». Особенно чувствовалось это в сезоне 2011/12. А так хорошо начинался матч с «Баварией» - 2:0 к 14-й минуте. Но...
К счастью, и «Реал», и Жозе своё взяли после!
В финале буду поддерживать конечно же «Рому»!
+34
-2
+32
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LaffyTaffy
Ответ JENNINGS
Жаль, что не получилось выйти в финал ЛЧ и выиграть его с «Реалом». Особенно чувствовалось это в сезоне 2011/12. А так хорошо начинался матч с «Баварией» - 2:0 к 14-й минуте. Но... К счастью, и «Реал», и Жозе своё взяли после! В финале буду поддерживать конечно же «Рому»!
Бавария тогда знатно отскочила, тот Реал был каким то убийственным, но именно в этот день удача вообще отвернулась от Моура и команды. Когда такая сталь как Рамос пускает мяч в космос - значит точно у команды чёрный день
+27
-5
+22
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Vinnik481
Вышел на Супербосса)))
+23
-1
+22
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Iamliam
У Моуриньо кстати это 6й финал в еврокубках, и это исторический рекорд (среди тренеров).
Если выиграет то 6я победа в еврокубке тоже станет исторической (среди тренеров). Желаю ему удачи, крутой дядька!
+22
-3
+19
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Meiirbek Ashirgaziyev
Ответ Dooomer
Выиграет и позовут в Реал опять )
и возьмёт ЛЧ потом с Реалом)
+19
-2
+17
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Пацанчик реальный
Ответ Питер Пэн
Ирония судьбы в том, что именно с Челси периода 2004-2007 , сильнейшей из всех команд, которые он создал, он так и не смог выиграть евро Кубок, то есть ЛЧ, хотя был в одном шаге от трофея
Он и с Реалом мог выиграть,тот Реал особенно 2011-2012,который выиграл ЛаЛигу в противостояние с Барсой Гвардиолы,забив больше всех в ЛаЛиге,проиграл в полуфинале по пенальти Баварии Хайнкесса!Безусловно и тот Челси был монструозен (говорю как болельщик Челси😂😂),при чуть большей доли везения Моур мог выиграть и с Челси и с Реалом!
+18
-1
+17
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Almatinets
Жозе отличный дядька, с таким уважением относится к САФу, к истории МЮ. Да, был период когда он потускнел, потерял нить идей, где-то недобздел, перебздел. Была полоса такая, будто Жозе поплыл. Дай Бог ему успехов, пусть разнесет эту Севилью за МЮ)))) GGMU!!

Абсолютное уважение к его командам! Он не боится вызовов, он их ищет САМ! Он не боится облажаться, он крепкий ментально человек, огромный респект! Спасибо за Кубок Европы МЮ, светлое пятно за столько лет!
+16
0
+16
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Joey Ramone
А кто ещё способен Севилью в ЛЕ одолеть?
+15
-1
+14
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MS-13
Единственный тренер, у которого хватило мозгов де дырку на банку посадить, поэтому и взяли ЛЕ.
Удачи Жозе.
+8
0
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Metalloid
Нашла коса на камень,
Идёт игра на память лет...
+10
-2
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Steppenwolf
С Моуриньо Севилье в финале будет непросто, одну игру Моур может выиграть у любой команды с его опытом.
+8
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Dmitriy Korchagin
Какой же Моуриньо Йозе Марина! )
+6
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Yri Yrov
Ответ Vikeif
Финал против Севильи в ЛЕ - это главное испытание в карьере Моура))
главным испытанием был Мю после Сафа с которым надо было брать хоть что то
+6
0
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sanek_savosko
Моур легенда! Величина! Живая икона ! Жду камбэк в какой-нибудь топ клуб с большими деньгами 😅
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
У Жозе 5 из 5, но и у Севильи в финалах ЛЕ 6 из 6. Это самое главное испытание. Как бы смешно ни было, но это действительно испытание. Никто и никогда андалусийцев не побеждал. Вот уж воистину футбольный Надаль в Лиге Европы
+6
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Данила Байдин
Ждём в ЛЧ
+6
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duran mars
Ответ Евгений Якутов
Зимой поставил на победы МС в ЛЧ и "Ромы" в ЛЕ... Посмотрим)))
Выкупай ставки, Интер и Севилья возьмут титулы!
+6
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Flavius
Неразрешимые парадоксы:

1) Как известно, кошка, падая с высоты, всегда приземляется на лапы. С другой стороны, не менее известно, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Что будет, если сбросить с крыши кошку, к спине которой привязан бутерброд маслом вверх?

2) Как известно, Моуриньо всегда побеждает в финалах еврокубков. С другой стороны, Севилья всегда побеждает в финале Лиги Европы. Что будет, если Моуриньо в финале Лиги Европы сыграет с Севильей?

Возможно мы наблюдаем за концом Вселенной
+5
0
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mancunian82
Ответ Yri Yrov
главным испытанием был Мю после Сафа с которым надо было брать хоть что то
Как раз таки последний евротрофей добыл для МЮ Мауриньо. И это была лига Европы)
+4
0
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Spartanec-Kaliningrad
Вот теперь мы и узнаем что сильнее абсолютно непробиваемый Моуриньо и всепробивающая Севилья. Главное что бы по результатам матча Вселенная не сколлапсировала.
+4
0
+4
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