72 комментария

Путь Жозе без единого поражения.

«Рома» провела блеклый ответный матч с «Байером» (1:23 по ударам и всего 0,03 xG), но все равно вышла в финал ЛЕ, помогла домашняя победа 1:0.

Это уже шестой еврокубковый финал для Жозе Моуринью – и его команды ни разу не проигрывали. Только в Суперкубках (3 поражения), но это сложно назвать финалом еврокубка.

Первая победа в Европе: Кубок УЕФА с «Порту» и гол Аленичева в финале

В январе 2002-го Моуринью принял «Порту», который шел пятым в чемпионате и вылетел из Кубка Португалии. Уже в следующем сезоне он взял чемпионство с 11-очковым отрывом и выиграл Кубок УЕФА. В финале победу португальцам принесли дубль Дерлея и гол Аленичева.

После матча журналисты спрашивали Жозе о перспективах команды в ЛЧ. Моуриньо ответил: «Не думаю, что мы выиграем Лигу чемпионов. Там есть команды, которые готовы потратить 20, 30 и даже 40 миллионов на одного игрока. Вряд ли такие конкуренты нам по силам».

Лукавил?

Моур зря не верил в победу – в финале ЛЧ опять забил Аленичев

Российский полузащитник сыграл роль и в следующем важном финале Жозе. Год спустя «Порту» добрался до победы уже в Лиге чемпионов: португальцы выбили по пути «МЮ» и потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» (3:0), последний гол турнира на счету Аленичева.

«Дмитрий Аленичев – один из самых умных игроков, которых я встречал, – хвалил Жозе. – Чрезвычайно понимающий игрок. Он настолько проникся моей философией, что мы понимали друг друга без слов. Очень жаль, что ему сейчас уже 30 лет. Если бы он был моложе, то точно выступал бы у меня в «Челси», а не вернулся в Россию».

Феноменальный требл в «Интере»

После Португалии последовал невероятно успешный отрезок в АПЛ, но с «Челси» Жозе не везло в еврокубках. Вторая ЛЧ пришла уже с «Интером». Все мы помним тот сезон, когда португалец вместе с Милито, Снейдером и Это’О выиграли требл.

Жозе вывел «нерадзурри» в первый для них финал ЛЧ за 38 лет, а затем впервые в истории завоевал для клуба три главных трофея за сезон. В финале против «Баварии» все решил дубль Милито, у которого в том году получалось все.

На следующий день после победы Жозе расстроил миланских фанов, объявив об уходе: «Грустно, но, похоже, это была моя последняя игра во главе «Интера». Если ты не тренировал «Реал», то оставил пробел в карьере».

В «МЮ» – первая Лига Европы в истории клуба

В «Реале» и во время второго захода в «Челси» Моуринью не добился евроуспехов. Зато зацепил три трофея в «МЮ», что после ухода Фергюсона не получилось ни у кого. Одним из трофеев стала Лига Европы – первая в истории «Юнайтед».

В финале голы Погба и Мхитаряна позволили обыграть «Аякс».

В «Роме» – первая Лига конференций в истории турнира

Сразу после выхода в финал Жозе говорил: «Если позволите, я бы хотел передать послание другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из «Реала» – Sports.ru). Давай вместе победим в финалах!»

Хотя раньше низко котировал не только Лигу конференций, но и Лигу Европу. Вот его цитата из 2013-го. Для контекста: Моуринью принял «Челси» после Рафаэля Бенитеса, выигравшего Лигу Европы.

«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием. Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы – это наше соревнование».

Но все закончилось поцелуем с кубком.

Теперь ждет финал ЛЕ с непобедимой «Севильей»

В этом сезоне Жозе тоже в финале – разобрать «Севилью» в ЛЕ очень непросто, но Моуринью, кажется, лучше всех знает, как побеждать в решающих матчах.

«Моуринью архитектор нашей идентичности, – признается полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Он во всем отличается от остальных. Он знает, как заставить нас почувствовать важность игры. Мы знали, что должны делать с мячом и без него.

То, что он нам дал, особенно в еврокубках, вы можете увидеть сами. Мое внутреннее ощущение таково, что до него нам всегда не хватало чуть-чуть, чтобы добиться успеха, и тренер помог нам с этим и дал большой толчок».

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Foto Olimpik; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey; eastnews.ru/imago sportfotodienst; AP Photo/Armando Franca