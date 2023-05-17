125 комментариев

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У «Севильи» 7-й финал ЛЕ за 18 лет! Прошли «Юве» в экстра-таймах

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Как они это делают?

«Севилья» магнитит победы в ЛЕ – на этот раз попало «Ювентусу» (2:1 и 3:2 по сумме двух матчей). Шикарный полуфинал с победным голом в экстра-таймах!

«Севилья» царит в ЛЕ – 7 финалов за 18 лет! 

Смотрим на безупречную историю в этом турнире.

Теперь главных специалистов по ЛЕ ждет финал с «Ромой» Жозе Моуринью. 

Но и «Севилья» не проигрывает в финалах

🏆 Кубок УЕФА-2005/06: «Севилья» – «Мидлсбро» (4:0)

🏆Кубок УЕФА-2006/07: «Севилья» – «Эспаньол» (2:2, по пенальти – 3:1)

🏆Лига Европы-2013/2014: «Севилья» – «Бенфика» (0:0, пенальти)

🏆Лига Европы-2014/15: «Севилья» – «Днепр» (3:2)

🏆Лига Европы-2015/16-й: «Севилья» – «Ливерпуль» (3:1)

🏆Лига Европы-2019/20-й: «Севилья» – «Интер» (3:2)

🏆Лига Европы-2022/23-й: «Севилья» – «Рома»???

Первый тайм – яркие 0:0. «Севилья» должна была получить пенальти, но Маккели проигнорировал – и ВАР его не исправил

Первый тайм хоть и прошел без голов, но вобрал в себя много ярких событий. Команды постоянно атаковали, уау! У «Ювентуса» был опасный удар Федерико Гатти после углового, нереализованный выход 1-на-1 Анхеля ди Марии и даже забитый мяч от Адриена Рабьо – но его справедливо отменили из-за офсайда.

«Севилья» в ответ грузила в штрафную и тоже могла несколько раз отличиться – опасно били Лукас Окампос, Маркос Акунья (с левой под перекладину) и Иван Ракитич. В полном порядке был Войцех Шченсны.

А в в самом конце тайма испанцы претендовали на пенальти: Хуан Куадрадо срубил Оливера Торреса в подкате на границе штрафной.

Главный арбитр Данни Маккели проигнорировал эпизод, ВАР все проверил, но тоже не назначил пенальти. Вероятно, видеоассистенты посчитали, что нарушение произошло за пределами штрафной площади – тогда они не могут вмешиваться даже в случае явного фола.

Момент спорный: например, бывший арбитр Анатолий Синяев считает, что это судейский ляп: «Чистейший пенальти. Вообще удивительно, что Маккели не среагировал на фол. И удивляет ВАР. Фол очевиден. И он внутри штрафной площади. Линия – часть штрафной».

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи оперативно отреагировал: «Если они не изменили правила, а я не думаю, что изменили, это пенальти».

Второй тайм – 55 (!) секунд на гол Влаховича и быстрый ответ «Севильи». И победный – на 95-й минуте!

Во второй половине голы пошли с обеих сторон. Первым начал «Ювентус» – Душан Влахович отличился сразу после выхода на замену. Сербу потребовалось всего 55 секунд. 

Фиксируем:

🔛 63:25 – Влахович вышел на поле

⚽️ 64:20 – Влахович забил

«Севилья» быстро ответила – помог безупречный удар Сусо под штангу.

Основное время так и закончилось 1:1, а уже в экстра-таймах испанцы вырвали путевку финал. На 95-й минуте Брайан Хиль подал с левого фланга, Эрик Ламела нанес точный удар головой – красивые 2:1! Аргентинец, кстати, тоже выскочил со скамейки, ему для гола потребовалось 25 минут – но ради победного можно и подождать.

Невероятные эмоции Ламелы после гола! 

Партнеры и болельщики ликовали вместе с ним. 

Хесус Навас за карьеру видел все. Но даже он сгорал от эмоций.

Даже после финального свистка еще были силы праздновать. 

Ракитич благодарит всех, кто верил в «Севилью». Еще недавно команда стояла на вылет в Сегунду и терпела страшную критику. 

Ну вот что мог сделать «Ювентус» против такой «Севильи»?

Счастье! Скоро финал против «Ромы» Жозе Моуринью.

Севилья Испания – Ювентус Италия 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 65 Влахович, 1:1 – 71 Сусо, 2:1 – 95 Ламела.
СевильяБуну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.
ЮвентусШченсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).
Предупреждения:
Кин (11), Акунья (57), Данило (105), Сусо (117), Паредес (117), Монтьель (120).
Удаление:
Акунья (115).

«Севилья» обожает ЛЕ – 6 побед за 15 лет. Это путеводитель по величию

Фото: AP Photo/Jose Breton; AFP/JORGE GUERRERO, CRISTINA QUICLER; Gettyimages.ru/Fran Santiago

125 комментариев

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Occams Razor
Ответ Алексей Игоревич
Однозначно за Рому, Моуриньо будто в лучшие годы вернулся. С такой страстью играет Рома!
Со страстью играет Сити Гвардиолы, а у ромы 1 удар по воротам за весь ответный матч с Байером, который не выигрывает уже 5 матчей подряд
+249
-21
+228
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Юрий Кечко
Ответ Ювенский Туринтус
У Севильи нет конкурентов в этой нише, все просто. Команда всегда очень качественная, соответствует уровню ЛЧ по игре и составу, но играет в турнире рангом ниже. При этом особых задач в чемпионате нет -- обычно это от силы попадание в зону ЕК, никакого давления, следовательно остаются ресурсы на Лигу Европы. А теперь смотрим: клубам АПЛ по большому счету наплевать на ЛЕ, турнир не в приоритете, все топы играют в ЛЧ. Сериал также представлен топами в ЛЧ, в ЛЕ обычно играют команды второго эшелона. В Бундеслиге также все топы в ЛЧ, в ЛЕ середняки типо Айнтрахта или Боруссии М. Про Францию вообще молчу. Окромя ПСЖ и спорадических конкурентов серьезной силы нет. Вот и получаем динозавра на детском утреннике, который может себе позволить брать этот трофей.
Ты мыслишь стереотипно , с тех пор как победитель получает путёвку в лч, на неё никому не плевать , уровень турнира сильно вырос и престиж
+156
-3
+153
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Eddenonkas
Севилья в ЛЕ прекрасна, даже в свой худший сезон в ЛА Лиге. Кубковая собранность и магия этой команды потрясающи.
+143
-4
+139
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Pavel Makarov
Ответ Occams Razor
Со страстью играет Сити Гвардиолы, а у ромы 1 удар по воротам за весь ответный матч с Байером, который не выигрывает уже 5 матчей подряд
у Алексея Игоревича свои понятия о страсти, видимо)
+115
-4
+111
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MrWillSee
Ответ Софья Хороброва
ЛЧ турнир Реала, ЛЕ турнир Севильи. Сити подорвал традицию. Посмотрим подорвет ли Рома
Что значит Сити подорвал традицию?
А десятки других клубов не подрывали?
Точнее 53 раза - реал 14 раз выиграл из 67.
+64
-13
+51
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Софья Хороброва
ЛЧ турнир Реала, ЛЕ турнир Севильи. Сити подорвал традицию. Посмотрим подорвет ли Рома
+65
-25
+40
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server34
Я так и не понял кто покоритель ЛЕ Севилья или Эмери. Нужно, что бы Астон Вилла и Севилья встретились в финале ЛЕ в следующем году. А то Эмери восхваляли теперь Севилью.
+37
-2
+35
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Юрий Кечко
Как Марселино мог даже не квалифицироваться в ле с Севильей ))) в семье не без урода
+36
-5
+31
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Dimonty
Ответ Алексей Игоревич
Однозначно за Рому, Моуриньо будто в лучшие годы вернулся. С такой страстью играет Рома!
А в чем страсть то? 0.03 xG?
+30
-1
+29
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Александр Самусенко
Севилья не проиграла ни одного финала Лиги Европы.
Моуриньо не проиграл ни одного финала в еврокубках.
Что же будет? 😱
+28
0
+28
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Алексей Игоревич
Однозначно за Рому, Моуриньо будто в лучшие годы вернулся. С такой страстью играет Рома!
+81
-57
+24
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Антуан
Ответ ForzaGandzasar
Пенальти не была, так как опорная нога игрока Севилии находился вне штрафной.
Ну х.з. в официальных правилах вообще нет ни слова про опорную ногу. Если только в каких-то методических рекомендациях. Потому что получается если игрок стоит за штрафной он может выбить мяч рукой из штрафной и просто получить желтую?
+17
0
+17
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Михаил Хромаков
Ответ Kirsan Sumbayev
Будет серия пенальти
бесконечная)
+16
0
+16
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Юрий Кечко
Ответ Ювенский Туринтус
Я пытаюсь найти рациональное объяснение их доминированию и это чуть ли единственное, что приходит на ум. Если одна и та же команда с разными тренерами и составами доминирует в одном турнире на протяжении стольких лет, то выходит, что ей просто позволяют это делать. Как-то не тянет меня верить в магию ЛЕ, особую любовь и прочую метафизику
Ну просто Севилья хороша для ле, что тут выискивать ? Испанские команды впринципе последние 15-18 лет доминировали в еврокубках
Если ты посмотришь список тех кто был в финале/полуфинале кубка уефа/лиги Европы там список очень обширный

И Эспаньол, и Осасуна, и Атлетик с Атлетико , И Вилльярреал, и Валенсия может ещё кого забыл
Просто Севилья сильнее и стабильнее этих команд ( матрасы все таки в лч чаще )
Вот и все объяснение
+15
0
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Добрый_Ээх
Ответ JENNINGS
Как они это делают?! Молодцы, «Севилья»! Просто вопреки всему!
Багаж Эмери )
+18
-3
+15
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JENNINGS
Как они это делают?! Молодцы, «Севилья»! Просто вопреки всему!
+16
-2
+14
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arspurs9
Ответ Алексей Игоревич
Однозначно за Рому, Моуриньо будто в лучшие годы вернулся. С такой страстью играет Рома!
Какая страсть - сидеть в штрафной и отбиваться 90 минут
+19
-6
+13
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МТБ
Ответ Ювенский Туринтус
Я пытаюсь найти рациональное объяснение их доминированию и это чуть ли единственное, что приходит на ум. Если одна и та же команда с разными тренерами и составами доминирует в одном турнире на протяжении стольких лет, то выходит, что ей просто позволяют это делать. Как-то не тянет меня верить в магию ЛЕ, особую любовь и прочую метафизику
Ну, как-то вы плохо пытаетесь, так как получается у вас иррационально.

Во-первых, как такового именно доминирования у Севильи нет. Фактически был удачный период Хуанде Рамоса с двумя первыми подряд, потом был период Эмери, который и после Севильи дважды заходил в финал с разными клубами. Кроме этого было что-то у Лопетеги и вот сейчас. В остальные годы они очень часто сливаются в 1/8. Т.е. если бы они сидели в полуфиналах из года в год, был бы другой разговор. Однако этого не происходит.

Второй фактор это Мончи и комплектование команды. Как многократно была сказано, у него есть определённа идеология в подборе игроков.

В остальном, Севилья, как клуб, больше заточена на продажу. Для неё абсолютно нормально не иметь 2 полноценных состава, терять лидеров и чтобы состав год от года отличался. Такой подход мешает и идти уверено по дистанции и соревноваться с клубами, которые как раз заточены на покупку лучших и сохранение их, что позволяет им доминировать. Разница в финансах, ничего не поделаешь, когда продавать игроков выгоднее, чем удерживать.

Плюс, временами, есть фактор удачи. Например как в этом сезоне. Т.е. команда прошла очень хорошо, но без какой-то очень уверенной и мощной игры. Так бывает. Конечно удача не из матча в матч, но в каких-то моментах. Я часто вспоминаю, что зенит, который выиграл кубок в 2008, в 2007 полностью зависел от Эвертона и если бы те в своём матче не победили АЗ, то с третьего места вышел бы не зенит, а именно тот самый АЗ.

У севильи случилась своя череда. Например Юве в четертьфинале прошёл Спортинг, но там мог быть арсенал. В четвертьфинале Севилья прошла юнайтед, но по содержанию первого матча Юнайтед должен был громить севилью. Ошибки второго матча у юнайтед нетипичные и по большей части связаны со спадом формы и кучей травм. Мы могли бы ожидать, что с оптимальным составом Юнайтед прошёл бы севилью. Однако в момент времени сложилось так.

С юве тоже отxасти помог случай, У юве было несколько моментов до гола Влаховича, но Рабьё и кто-то ещё просто не попали в створ. А Сусо попал, хотя у него бы менее выгодный момент. Или вот гол Ламелы родился из котнр-атаки, перешедшей в позиционку, сразу после отличного момента у Юве - те атаковали, и хотя лучше было не бить, а отдать пас, но после так получилось, что игроки немного встали и потеряли концентрацию, позволили провести атаку. Ну есть определённое везение. А если бы Юве реализовал и счёт был 3:0?
+17
-4
+13
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Jedef
Ответ server34
Я так и не понял кто покоритель ЛЕ Севилья или Эмери. Нужно, что бы Астон Вилла и Севилья встретились в финале ЛЕ в следующем году. А то Эмери восхваляли теперь Севилью.
После их "расставания" у каждого теперь по два финала ЛЕ. У Эмери победа+поражение (можно даже поставить звëздочку у поражения, ибо дело было с Арсеналом, там невозможно было выиграть). У Севильи сейчас победа+финал
+11
0
+11
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Kirsan Sumbayev
Ответ Александр Самусенко
Севилья не проиграла ни одного финала Лиги Европы. Моуриньо не проиграл ни одного финала в еврокубках. Что же будет? 😱
Будет серия пенальти
+12
-1
+11
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zenitni barsuck
Ответ Алексей Игоревич
Однозначно за Рому, Моуриньо будто в лучшие годы вернулся. С такой страстью играет Рома!
Нет уж! Какая такая страсть в весьма прагматично римском автобусе Моура? Типичное классическое каттеначчо, забить и потом сушить этот несчастный 1-0! Всегда болею за Испанию против Италии (исключение только Наполи ещё со времён Марадоны)! И Севилья приятно удивила нагнув Юве, учитывая её проблемы в этом сезоне! На редкость адреналиновый матч получился по всем статьям! Жду с нетерпением 31 мая! А семёрка счастливое число!
+13
-6
+7
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Михаил Хромаков
Ответ server34
Я так и не понял кто покоритель ЛЕ Севилья или Эмери. Нужно, что бы Астон Вилла и Севилья встретились в финале ЛЕ в следующем году. А то Эмери восхваляли теперь Севилью.
Севилья брала трофей дважды еще до Эмери
+9
-2
+7
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Rudy77
Ламела наконец-то сделал то что от него ожидали все эти года)))
+6
0
+6
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МТБ
С одной стороны севилья спец именно по ЛЕ и не проигрывала в финалах именно там.
С другой стороны, у Жозе финал КУЕФА, финал ЛЕ, 2 финала ЛЧ и финал ЛК. Т.е. он разнообразнее как спец.
Плюс он уже брал турниры по нарастающей подряд.
Плюс маленький символизм - интер в последний раз был в финале ЛЧ как раз в 2010 при Моуриньо, и тут они опять синхронно в финалах.

Я бы поставил на Моуриньо. У севильи славная история побед, но честно говоря текущий сезон команда выглядит плоховато, а проход в финал ЛЕ больше состоит из удач, чем из внятной игры, что определённо было в предыдущих успехах.
+11
-5
+6
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urashima
Глядя на игру сити в среду, я просто офигевал и восхищался.
Глядя на игру Севильи, я весь матч мечтал, чтобы моя команда так играла - не качеством, которое было на высоте тоже, но сердцем и страстью.

Завидую болельщикам Севильи, которую недолюбливаю ещё с нулевых, когда молодой ещё Зенит при спорном судействе обыгрывали в КУЕФа, но игрой которой вы на искренне наслаждался.
+5
0
+5
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