125 комментариев

Как они это делают?

«Севилья» магнитит победы в ЛЕ – на этот раз попало «Ювентусу» (2:1 и 3:2 по сумме двух матчей). Шикарный полуфинал с победным голом в экстра-таймах!

«Севилья» царит в ЛЕ – 7 финалов за 18 лет!

Смотрим на безупречную историю в этом турнире.

Теперь главных специалистов по ЛЕ ждет финал с «Ромой» Жозе Моуринью.

Но и «Севилья» не проигрывает в финалах

🏆 Кубок УЕФА-2005/06: «Севилья» – «Мидлсбро» (4:0)

🏆Кубок УЕФА-2006/07: «Севилья» – «Эспаньол» (2:2, по пенальти – 3:1)

🏆Лига Европы-2013/2014: «Севилья» – «Бенфика» (0:0, пенальти)

🏆Лига Европы-2014/15: «Севилья» – «Днепр» (3:2)

🏆Лига Европы-2015/16-й: «Севилья» – «Ливерпуль» (3:1)

🏆Лига Европы-2019/20-й: «Севилья» – «Интер» (3:2)

🏆Лига Европы-2022/23-й: «Севилья» – «Рома»???

Первый тайм – яркие 0:0. «Севилья» должна была получить пенальти, но Маккели проигнорировал – и ВАР его не исправил

Первый тайм хоть и прошел без голов, но вобрал в себя много ярких событий. Команды постоянно атаковали, уау! У «Ювентуса» был опасный удар Федерико Гатти после углового, нереализованный выход 1-на-1 Анхеля ди Марии и даже забитый мяч от Адриена Рабьо – но его справедливо отменили из-за офсайда.

«Севилья» в ответ грузила в штрафную и тоже могла несколько раз отличиться – опасно били Лукас Окампос, Маркос Акунья (с левой под перекладину) и Иван Ракитич. В полном порядке был Войцех Шченсны.

А в в самом конце тайма испанцы претендовали на пенальти: Хуан Куадрадо срубил Оливера Торреса в подкате на границе штрафной.

Главный арбитр Данни Маккели проигнорировал эпизод, ВАР все проверил, но тоже не назначил пенальти. Вероятно, видеоассистенты посчитали, что нарушение произошло за пределами штрафной площади – тогда они не могут вмешиваться даже в случае явного фола.

Момент спорный: например, бывший арбитр Анатолий Синяев считает, что это судейский ляп: «Чистейший пенальти. Вообще удивительно, что Маккели не среагировал на фол. И удивляет ВАР. Фол очевиден. И он внутри штрафной площади. Линия – часть штрафной».

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи оперативно отреагировал: «Если они не изменили правила, а я не думаю, что изменили, это пенальти».

Второй тайм – 55 (!) секунд на гол Влаховича и быстрый ответ «Севильи». И победный – на 95-й минуте!

Во второй половине голы пошли с обеих сторон. Первым начал «Ювентус» – Душан Влахович отличился сразу после выхода на замену. Сербу потребовалось всего 55 секунд.

Фиксируем:

🔛 63:25 – Влахович вышел на поле

⚽️ 64:20 – Влахович забил

«Севилья» быстро ответила – помог безупречный удар Сусо под штангу.

Основное время так и закончилось 1:1, а уже в экстра-таймах испанцы вырвали путевку финал. На 95-й минуте Брайан Хиль подал с левого фланга, Эрик Ламела нанес точный удар головой – красивые 2:1! Аргентинец, кстати, тоже выскочил со скамейки, ему для гола потребовалось 25 минут – но ради победного можно и подождать.

Невероятные эмоции Ламелы после гола!

Партнеры и болельщики ликовали вместе с ним.

Хесус Навас за карьеру видел все. Но даже он сгорал от эмоций.

Даже после финального свистка еще были силы праздновать.

Ракитич благодарит всех, кто верил в «Севилью». Еще недавно команда стояла на вылет в Сегунду и терпела страшную критику.

Ну вот что мог сделать «Ювентус» против такой «Севильи»?

Счастье! Скоро финал против «Ромы» Жозе Моуринью.

Фото: AP Photo/Jose Breton; AFP/JORGE GUERRERO, CRISTINA QUICLER; Gettyimages.ru/Fran Santiago