125 комментариев

У «Севильи» 7-й финал ЛЕ за 18 лет! Прошли «Юве» в экстра-таймах
Как они это делают?
«Севилья» магнитит победы в ЛЕ – на этот раз попало «Ювентусу» (2:1 и 3:2 по сумме двух матчей). Шикарный полуфинал с победным голом в экстра-таймах!
«Севилья» царит в ЛЕ – 7 финалов за 18 лет!
Смотрим на безупречную историю в этом турнире.
Теперь главных специалистов по ЛЕ ждет финал с «Ромой» Жозе Моуринью.
Но и «Севилья» не проигрывает в финалах
🏆 Кубок УЕФА-2005/06: «Севилья» – «Мидлсбро» (4:0)
🏆Кубок УЕФА-2006/07: «Севилья» – «Эспаньол» (2:2, по пенальти – 3:1)
🏆Лига Европы-2013/2014: «Севилья» – «Бенфика» (0:0, пенальти)
🏆Лига Европы-2014/15: «Севилья» – «Днепр» (3:2)
🏆Лига Европы-2015/16-й: «Севилья» – «Ливерпуль» (3:1)
🏆Лига Европы-2019/20-й: «Севилья» – «Интер» (3:2)
🏆Лига Европы-2022/23-й: «Севилья» – «Рома»???
Первый тайм – яркие 0:0. «Севилья» должна была получить пенальти, но Маккели проигнорировал – и ВАР его не исправил
Первый тайм хоть и прошел без голов, но вобрал в себя много ярких событий. Команды постоянно атаковали, уау! У «Ювентуса» был опасный удар Федерико Гатти после углового, нереализованный выход 1-на-1 Анхеля ди Марии и даже забитый мяч от Адриена Рабьо – но его справедливо отменили из-за офсайда.
«Севилья» в ответ грузила в штрафную и тоже могла несколько раз отличиться – опасно били Лукас Окампос, Маркос Акунья (с левой под перекладину) и Иван Ракитич. В полном порядке был Войцех Шченсны.
А в в самом конце тайма испанцы претендовали на пенальти: Хуан Куадрадо срубил Оливера Торреса в подкате на границе штрафной.
Главный арбитр Данни Маккели проигнорировал эпизод, ВАР все проверил, но тоже не назначил пенальти. Вероятно, видеоассистенты посчитали, что нарушение произошло за пределами штрафной площади – тогда они не могут вмешиваться даже в случае явного фола.
Момент спорный: например, бывший арбитр Анатолий Синяев считает, что это судейский ляп: «Чистейший пенальти. Вообще удивительно, что Маккели не среагировал на фол. И удивляет ВАР. Фол очевиден. И он внутри штрафной площади. Линия – часть штрафной».
Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи оперативно отреагировал: «Если они не изменили правила, а я не думаю, что изменили, это пенальти».
Второй тайм – 55 (!) секунд на гол Влаховича и быстрый ответ «Севильи». И победный – на 95-й минуте!
Во второй половине голы пошли с обеих сторон. Первым начал «Ювентус» – Душан Влахович отличился сразу после выхода на замену. Сербу потребовалось всего 55 секунд.
Фиксируем:
🔛 63:25 – Влахович вышел на поле
⚽️ 64:20 – Влахович забил
«Севилья» быстро ответила – помог безупречный удар Сусо под штангу.
Основное время так и закончилось 1:1, а уже в экстра-таймах испанцы вырвали путевку финал. На 95-й минуте Брайан Хиль подал с левого фланга, Эрик Ламела нанес точный удар головой – красивые 2:1! Аргентинец, кстати, тоже выскочил со скамейки, ему для гола потребовалось 25 минут – но ради победного можно и подождать.
Невероятные эмоции Ламелы после гола!
Партнеры и болельщики ликовали вместе с ним.
Хесус Навас за карьеру видел все. Но даже он сгорал от эмоций.
Даже после финального свистка еще были силы праздновать.
Ракитич благодарит всех, кто верил в «Севилью». Еще недавно команда стояла на вылет в Сегунду и терпела страшную критику.
Ну вот что мог сделать «Ювентус» против такой «Севильи»?
Счастье! Скоро финал против «Ромы» Жозе Моуринью.
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).
- Удаление:
- Акунья (115).
«Севилья» обожает ЛЕ – 6 побед за 15 лет. Это путеводитель по величию
Фото: AP Photo/Jose Breton; AFP/JORGE GUERRERO, CRISTINA QUICLER; Gettyimages.ru/Fran Santiago
А десятки других клубов не подрывали?
Точнее 53 раза - реал 14 раз выиграл из 67.
Моуриньо не проиграл ни одного финала в еврокубках.
Что же будет? 😱
Если ты посмотришь список тех кто был в финале/полуфинале кубка уефа/лиги Европы там список очень обширный
И Эспаньол, и Осасуна, и Атлетик с Атлетико , И Вилльярреал, и Валенсия может ещё кого забыл
Просто Севилья сильнее и стабильнее этих команд ( матрасы все таки в лч чаще )
Вот и все объяснение
Во-первых, как такового именно доминирования у Севильи нет. Фактически был удачный период Хуанде Рамоса с двумя первыми подряд, потом был период Эмери, который и после Севильи дважды заходил в финал с разными клубами. Кроме этого было что-то у Лопетеги и вот сейчас. В остальные годы они очень часто сливаются в 1/8. Т.е. если бы они сидели в полуфиналах из года в год, был бы другой разговор. Однако этого не происходит.
Второй фактор это Мончи и комплектование команды. Как многократно была сказано, у него есть определённа идеология в подборе игроков.
В остальном, Севилья, как клуб, больше заточена на продажу. Для неё абсолютно нормально не иметь 2 полноценных состава, терять лидеров и чтобы состав год от года отличался. Такой подход мешает и идти уверено по дистанции и соревноваться с клубами, которые как раз заточены на покупку лучших и сохранение их, что позволяет им доминировать. Разница в финансах, ничего не поделаешь, когда продавать игроков выгоднее, чем удерживать.
Плюс, временами, есть фактор удачи. Например как в этом сезоне. Т.е. команда прошла очень хорошо, но без какой-то очень уверенной и мощной игры. Так бывает. Конечно удача не из матча в матч, но в каких-то моментах. Я часто вспоминаю, что зенит, который выиграл кубок в 2008, в 2007 полностью зависел от Эвертона и если бы те в своём матче не победили АЗ, то с третьего места вышел бы не зенит, а именно тот самый АЗ.
У севильи случилась своя череда. Например Юве в четертьфинале прошёл Спортинг, но там мог быть арсенал. В четвертьфинале Севилья прошла юнайтед, но по содержанию первого матча Юнайтед должен был громить севилью. Ошибки второго матча у юнайтед нетипичные и по большей части связаны со спадом формы и кучей травм. Мы могли бы ожидать, что с оптимальным составом Юнайтед прошёл бы севилью. Однако в момент времени сложилось так.
С юве тоже отxасти помог случай, У юве было несколько моментов до гола Влаховича, но Рабьё и кто-то ещё просто не попали в створ. А Сусо попал, хотя у него бы менее выгодный момент. Или вот гол Ламелы родился из котнр-атаки, перешедшей в позиционку, сразу после отличного момента у Юве - те атаковали, и хотя лучше было не бить, а отдать пас, но после так получилось, что игроки немного встали и потеряли концентрацию, позволили провести атаку. Ну есть определённое везение. А если бы Юве реализовал и счёт был 3:0?
С другой стороны, у Жозе финал КУЕФА, финал ЛЕ, 2 финала ЛЧ и финал ЛК. Т.е. он разнообразнее как спец.
Плюс он уже брал турниры по нарастающей подряд.
Плюс маленький символизм - интер в последний раз был в финале ЛЧ как раз в 2010 при Моуриньо, и тут они опять синхронно в финалах.
Я бы поставил на Моуриньо. У севильи славная история побед, но честно говоря текущий сезон команда выглядит плоховато, а проход в финал ЛЕ больше состоит из удач, чем из внятной игры, что определённо было в предыдущих успехах.
Глядя на игру Севильи, я весь матч мечтал, чтобы моя команда так играла - не качеством, которое было на высоте тоже, но сердцем и страстью.
Завидую болельщикам Севильи, которую недолюбливаю ещё с нулевых, когда молодой ещё Зенит при спорном судействе обыгрывали в КУЕФа, но игрой которой вы на искренне наслаждался.