47 комментариев

«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью
Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов по сумме забрал «Интер» – благодаря условно гостевой победе на прошлой неделе.
Второй матч завершили минимальной победой, очевидных шансов забить было не так уж много, а спокойный расклад явно устраивал «Интер». К тому же в концовке Лаутаро Мартинес пробил «Милан» в ближнем углу и утвердил выход в финал.
Для этих миланцев ответный полуфинал – уже восьмой матч на ноль из 12 в этой Лиге чемпионов. Причем в плей-офф вообще пропускали только в одной игре: получили три от «Бенфики» во второй игре 1/4 финала, но и сами забили столько же, проход дальше не был под угрозой после гостевых 2:0.
С такой надежностью команде Симоне Индзаги, который проводит классный сезон даже с учетом того, что в Серии А и близко не получилось побороться за золото.
«Интер» разогнался к весне: сейчас в разгаре серия из восьми побед подряд. Общий счет на этом отрезке устрашает – 22:3.
Конечно, миланцы в любом случае не будут фаворитами финала, но кто после такого скажет, что у них нет шансов?
«Интер» вышел в главный еврокубковый финал шестой раз за клубную историю. Пойдем от недавнего к древнему.
🏆 В 2010-м выиграли у «Баварии» благодаря дублю Диего Милито. А шли к решающему матчу через «Челси», ЦСКА (было же время!) и «Барселону». Милито забивал по мячу на каждой стадии и логично решил финал.
🥈 В 1972-м проиграли финал «Аяксу» Йохана Кройффа – великий голландец в домашнем роттердамском решающем матче сделал дубль. В решающий матч тогда продирались: четвертьфинал с бельгийским «Стандардом» прошли только за счет выездного гола Сандро Маццолы на 80-й минуте, полуфинал против «Селтика» – по пенальти после двух 0:0.
🥈 В 1967-м отдали трофей «Селтику» – хотя забили в финале первыми, уже на 7-й минуте. Но того пенальти Маццолы не хватило, во втором тайме шотландцы ответили двумя и как раз тогда заслужили прозвище «Лиссабонские львы» по месту проведения матча. Тот розыгрыш миланцы начинали против московского «Торпедо», а прошли первый раунд только из-за автогола Валерия Воронина на «Сан-Сиро». До полуфинала с болгарским ЦСКА, который выиграли только в дополнительном третьем матче, это было самый сложный шаг.
🏆 В 1965-м победили «Бенфику» (на которой уже лежало то самое проклятие) с Эйсебио в составе. Лучший сценарий того турнира «Интер» реализовал как раз в полуфинале: проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде» первый матч – 1:3, а второй выиграли у себя 3:0.
🏆 В 1964-м четко забрали титул в финале с мадридским «Реалом». Благодаря дублю, конечно же, Сандро Маццолы. Супергерой атаки забил первым и добил «Мадрид» третьим мячом сразу после их первого.
Итого у «Интера» пока пять финалов и три победы в них.
В новом, теперь стамбульском, предстоит или «Реал», или «Манчестер Сити» – узнаем в среду вечером. Там интриги заметно больше после 1:1 в первой паре.
- Дата проведения
- 16 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 74 Мартинес.
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Интер –
Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 66), Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 84).
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Милан –
Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Калулу, 64), Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Ориги, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 76), Жиру.
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt
Надо с этим ночь переспать)
За несколько дней до матча букмекеры ведущих контор в финальной схватке отдают предпочтение "Интеру", что, в общем-то, неудивительно. По составу с миланским клубом нынче могут соперничать немногие, а победы на пути к трофею над "Челси" и "Барселоной" не могут не внушать уважения.
Коэффициент на победу "Баварии" "по курсу" William Hill составляет 3,3 против 2,3 у "Интера". С таким соотношением солидарны российские букмекеры из "Марафона". Еще более весомая разница в коэффициентах у Betfair - 3,6 против 2,34.
Даже, если отбросить кэфы буков, то чисто по игре, запасу, ощущениям тот Интер был уровнем выше той Баварии, а этот гуру комментирования говорит, что никто не ставил на итальянцев 🤦🏻
Жаль, не могу закинуть фото с одного из дерби, где мы с болелами Интера сидели рядом, вперемешку.
Интер победил не то что по делу, а просто в одни ворота.
С победой, братья!