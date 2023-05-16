47 комментариев

О духе времени
Блог

«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Интер Интер
Милан Милан
Футбол Футбол

Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов по сумме забрал «Интер» – благодаря условно гостевой победе на прошлой неделе.

Второй матч завершили минимальной победой, очевидных шансов забить было не так уж много, а спокойный расклад явно устраивал «Интер». К тому же в концовке Лаутаро Мартинес пробил «Милан» в ближнем углу и утвердил выход в финал.

Для этих миланцев ответный полуфинал – уже восьмой матч на ноль из 12 в этой Лиге чемпионов. Причем в плей-офф вообще пропускали только в одной игре: получили три от «Бенфики» во второй игре 1/4 финала, но и сами забили столько же, проход дальше не был под угрозой после гостевых 2:0.

С такой надежностью команде Симоне Индзаги, который проводит классный сезон даже с учетом того, что в Серии А и близко не получилось побороться за золото.

«Интер» разогнался к весне: сейчас в разгаре серия из восьми побед подряд. Общий счет на этом отрезке устрашает – 22:3.

Конечно, миланцы в любом случае не будут фаворитами финала, но кто после такого скажет, что у них нет шансов?

  «Интер» вышел в главный еврокубковый финал шестой раз за клубную историю. Пойдем от недавнего к древнему.

🏆 В 2010-м выиграли у «Баварии» благодаря дублю Диего Милито. А шли к решающему матчу через «Челси», ЦСКА (было же время!) и «Барселону». Милито забивал по мячу на каждой стадии и логично решил финал.

🥈 В 1972-м проиграли финал «Аяксу» Йохана Кройффа – великий голландец в домашнем роттердамском решающем матче сделал дубль. В решающий матч тогда продирались: четвертьфинал с бельгийским «Стандардом» прошли только за счет выездного гола Сандро Маццолы на 80-й минуте, полуфинал против «Селтика» – по пенальти после двух 0:0.

🥈 В 1967-м отдали трофей «Селтику» – хотя забили в финале первыми, уже на 7-й минуте. Но того пенальти Маццолы не хватило, во втором тайме шотландцы ответили двумя и как раз тогда заслужили прозвище «Лиссабонские львы» по месту проведения матча. Тот розыгрыш миланцы начинали против московского «Торпедо», а прошли первый раунд только из-за автогола Валерия Воронина на «Сан-Сиро». До полуфинала с болгарским ЦСКА, который выиграли только в дополнительном третьем матче, это было самый сложный шаг.

🏆 В 1965-м победили «Бенфику» (на которой уже лежало то самое проклятие) с Эйсебио в составе. Лучший сценарий того турнира «Интер» реализовал как раз в полуфинале: проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде» первый матч – 1:3, а второй выиграли у себя 3:0.

🏆 В 1964-м четко забрали титул в финале с мадридским «Реалом». Благодаря дублю, конечно же, Сандро Маццолы. Супергерой атаки забил первым и добил «Мадрид» третьим мячом сразу после их первого.

Итого у «Интера» пока пять финалов и три победы в них.

В новом, теперь стамбульском, предстоит или «Реал», или «Манчестер Сити» – узнаем в среду вечером. Там интриги заметно больше после 1:1 в первой паре.

Интер Италия – Милан Италия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
16 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 74 Мартинес.
ИнтерОнана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 66), Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 84).
МиланМеньян, Калабрия, Томори, Тиав (Калулу, 64), Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Ориги, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 76), Жиру.
Предупреждения:
Тиав (56), Барелла (79), Тонали (79), Крунич (81), Томори (82), Мартинес (82).

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bene bbene
Ответ B.F.
В финале будет избиение.
Реал/Сити, думаю, поборются всё-таки
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Справедливости Ради
Брависимо родные!💥💥💥💙🖤💥💥💥
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлегИваныч-Капелла-Гвардиола
Лаутару Мартинесу явно на пользу пошел отдых в Катаре - огненную форму набрал перед Стамбульским финалом!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Дааа))) змеи поздравляю. Будет тяжело но буду верить в лучшее. А еще и зацепить зону лч и кубок предстоит
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wild_pokemon
Если Пеп выползет в финал - Интер выиграет
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ABH10
Ответ B.F.
В финале будет избиение.
Футбол …. Любит преподносить сюрпризы .
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нуриэль Рубини
Не понимаю, как так вышло, что Интер в финале Лиги Чемпионов. Отсюда, наверное и некий ступор и отсутствие эмоций (точно не как после Барсы)

Надо с этим ночь переспать)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Не стал бы списывать Интер со счетов в финале. Защита спокойно может выдать матч жизни, а команда сделает ставку на стандарты. Будто бы мы не видели такие команды в прошлом против фаворитов. Реалу/Сити будет максимально сложно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
Какое же тупое дно этот чердак, его коменты это просто тупое говно тупого говна! Если бы какой то школьник сказал что Интер Моура в 2010м был абсолютным аутсайдером это можно было бы понять, но старый чердак это должен помнить. Тот Интер был абсолютным доминантом в Серии А, имел в составе в каждой линии супер игроков, не просто звезд а супер опытных бойцов . Короче на матче все как всегда . Всех болельщиков Интера с победой!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Гранде Интер! Грамотнейший матч. В финале будет рубилово, бояться нечего.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edwin_Hubble
Чердак не был бы не чердаком и не работал на Матч тв, если бы в конце не ляпнул такую дичь, что у меня аж волосы дыбом встали) У него, оказывается, Интер в финале 10-ого года против Баварии был глубоком аутсайдером 🤦🏻🤦🏻 Как таких профнепригодных допускают к эфиру

За несколько дней до матча букмекеры ведущих контор в финальной схватке отдают предпочтение "Интеру", что, в общем-то, неудивительно. По составу с миланским клубом нынче могут соперничать немногие, а победы на пути к трофею над "Челси" и "Барселоной" не могут не внушать уважения.

Коэффициент на победу "Баварии" "по курсу" William Hill составляет 3,3 против 2,3 у "Интера". С таким соотношением солидарны российские букмекеры из "Марафона". Еще более весомая разница в коэффициентах у Betfair - 3,6 против 2,34.

Даже, если отбросить кэфы буков, то чисто по игре, запасу, ощущениям тот Интер был уровнем выше той Баварии, а этот гуру комментирования говорит, что никто не ставил на итальянцев 🤦🏻
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pKaparika
Ответ B.F.
В финале будет избиение.
Я это слышал перед финалом 2010 с Баварией
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v6vngyr2dh
Продолжайте считать Интер аутсайдером. Вы так говорили когда Интер вышел против Порту, вы так говорили с Бенфикой, вы продолжили говорить, что Интер не пройдет Милан. Теперь видите ли с сеткой повезло ахахаха))) В финале , также продолжайте болтать, что Интер аутсайдер. Ахахахас
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
как болельщик россонери, от всей души поздравляю Интер, и желаю победы в финале.

Жаль, не могу закинуть фото с одного из дерби, где мы с болелами Интера сидели рядом, вперемешку.

Интер победил не то что по делу, а просто в одни ворота.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tutti Pazzi per Materazzi
Заждались!
С победой, братья!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ван Гал
Интер Реал хотелось бы посмотреть
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Зизуха
На групповом этапе соперники были сложнее чем в плей-офф
Это не занимает никак заслуг Интера.Это проблемы его соперников,финал есть финал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Michael_the_creator
Самая тухлая пара в полуфинале за последние лет 20
Когда Кубок выиграет Интер,не плач))Кубки берут защитой и яйцами,они у Интера есть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simbad
Поздравляю Интер! В футболе возможно все, особенно в отдельно взятом матче, но если честно, в обоих матчах против Милана не увидел, что Интер может противопоставить МС или Реалу. По первым матчам полуфиналов было ощущение, что команды из разных лиг. Все же, кажется, что кубок ЛЧ разыграют сегодня МС и Реал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Отлично ! Дальше обыгрываем Реал и мы чемпики ! Слава нерадзурри ! Не болей за россонерри никогда
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герцог Анжуйский
Очн неожиданно конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ Edwin_Hubble
Чердак не был бы не чердаком и не работал на Матч тв, если бы в конце не ляпнул такую дичь, что у меня аж волосы дыбом встали) У него, оказывается, Интер в финале 10-ого года против Баварии был глубоком аутсайдером 🤦🏻🤦🏻 Как таких профнепригодных допускают к эфиру За несколько дней до матча букмекеры ведущих контор в финальной схватке отдают предпочтение "Интеру", что, в общем-то, неудивительно. По составу с миланским клубом нынче могут соперничать немногие, а победы на пути к трофею над "Челси" и "Барселоной" не могут не внушать уважения. Коэффициент на победу "Баварии" "по курсу" William Hill составляет 3,3 против 2,3 у "Интера". С таким соотношением солидарны российские букмекеры из "Марафона". Еще более весомая разница в коэффициентах у Betfair - 3,6 против 2,34. Даже, если отбросить кэфы буков, то чисто по игре, запасу, ощущениям тот Интер был уровнем выше той Баварии, а этот гуру комментирования говорит, что никто не ставил на итальянцев 🤦🏻
Я в 2 раза младше Чердака, но тоже отлично помню, что фаворита в том матче никто не выделял, а Баварию точно никто не ставил уровнем выше, чем тот Интер. Я тоже в этом моменте выпал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Теперь надо в финале мочить безродный денежный мешок.Форца Интер!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katin Dag
Ответ v6vngyr2dh
Продолжайте считать Интер аутсайдером. Вы так говорили когда Интер вышел против Порту, вы так говорили с Бенфикой, вы продолжили говорить, что Интер не пройдет Милан. Теперь видите ли с сеткой повезло ахахаха))) В финале , также продолжайте болтать, что Интер аутсайдер. Ахахахас
порту бенфика милан,они втроем слабее любого -ливера баварии псж реала либо мс)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Wind
Ответ B.F.
В финале будет избиение.
Лысому шарлатану походу достанется
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий