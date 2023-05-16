47 комментариев

Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов по сумме забрал «Интер» – благодаря условно гостевой победе на прошлой неделе.

Второй матч завершили минимальной победой, очевидных шансов забить было не так уж много, а спокойный расклад явно устраивал «Интер». К тому же в концовке Лаутаро Мартинес пробил «Милан» в ближнем углу и утвердил выход в финал.

Для этих миланцев ответный полуфинал – уже восьмой матч на ноль из 12 в этой Лиге чемпионов . Причем в плей-офф вообще пропускали только в одной игре: получили три от «Бенфики» во второй игре 1/4 финала, но и сами забили столько же, проход дальше не был под угрозой после гостевых 2:0.

С такой надежностью команде Симоне Индзаги, который проводит классный сезон даже с учетом того, что в Серии А и близко не получилось побороться за золото.

«Интер» разогнался к весне: сейчас в разгаре серия из восьми побед подряд . Общий счет на этом отрезке устрашает – 22:3.

Конечно, миланцы в любом случае не будут фаворитами финала, но кто после такого скажет, что у них нет шансов?

«Интер» вышел в главный еврокубковый финал шестой раз за клубную историю . Пойдем от недавнего к древнему.

🏆 В 2010-м выиграли у «Баварии» благодаря дублю Диего Милито. А шли к решающему матчу через «Челси», ЦСКА (было же время!) и «Барселону». Милито забивал по мячу на каждой стадии и логично решил финал.

🥈 В 1972-м проиграли финал «Аяксу» Йохана Кройффа – великий голландец в домашнем роттердамском решающем матче сделал дубль. В решающий матч тогда продирались: четвертьфинал с бельгийским «Стандардом» прошли только за счет выездного гола Сандро Маццолы на 80-й минуте, полуфинал против «Селтика» – по пенальти после двух 0:0.

🥈 В 1967-м отдали трофей «Селтику» – хотя забили в финале первыми, уже на 7-й минуте. Но того пенальти Маццолы не хватило, во втором тайме шотландцы ответили двумя и как раз тогда заслужили прозвище «Лиссабонские львы» по месту проведения матча. Тот розыгрыш миланцы начинали против московского «Торпедо», а прошли первый раунд только из-за автогола Валерия Воронина на «Сан-Сиро». До полуфинала с болгарским ЦСКА, который выиграли только в дополнительном третьем матче, это было самый сложный шаг.

🏆 В 1965-м победили «Бенфику» (на которой уже лежало то самое проклятие) с Эйсебио в составе. Лучший сценарий того турнира «Интер» реализовал как раз в полуфинале: проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде» первый матч – 1:3, а второй выиграли у себя 3:0.

🏆 В 1964-м четко забрали титул в финале с мадридским «Реалом». Благодаря дублю, конечно же, Сандро Маццолы. Супергерой атаки забил первым и добил «Мадрид» третьим мячом сразу после их первого.

Итого у «Интера» пока пять финалов и три победы в них .

В новом, теперь стамбульском, предстоит или «Реал», или «Манчестер Сити» – узнаем в среду вечером. Там интриги заметно больше после 1:1 в первой паре.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt