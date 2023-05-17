14 комментариев

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Ван Дейк, Суарес и Роббен зажглись в «Гронингене». Теперь клуб вылетел из Эредивизи

Душан Тадич Душан Тадич
Филип Костич Филип Костич
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Аякс Аякс
Гронинген Гронинген
Луис Суарес Луис Суарес
Арьен Роббен Арьен Роббен
Дэйли Блинд Дэйли Блинд
Микаэль Райцигер
Роналд Куман Роналд Куман
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Футбол Футбол

Понижение в классе впервые за 25 лет.

За три тура до конца сезона в Нидерландах «Гронинген» сыграл 1:1 с «Гоу Эхед Иглс» и досрочно вылетел. Сезон полностью провален: за 32 матча в чемпионате – 22 поражения. Хотя в октябре была победа 4:2 над ПСВ, но это вопрос к фавориту, который и вылетевшему «Камбюру» умудрился сгореть 0:3.

Дома «Гронинген» кое-как набирал очки, а в гостях проиграл 12 игр из 16. Следующий матч уже после официального вылета был с «Аяксом» на родном поле и закончился довольно быстро: на 6-й минуте фанаты закидали поле дымовыми шашками, один из них выбежал на поле с оскорбительным баннером, а на 9-й ситуация повторилась, и матч был остановлен и перенесен на дневное время вторника.

Матч с «Аяксом» для самого «Гронингена» ничего не решал, а вот «Аякс» боролся за третье место и Лигу Европы. Доиграть уже удалось при пустых трибунах – 3:2 в пользу «Аякса».

Фанаты «Гронингена» активно выступают против руководства – это далеко не первая акция в сезоне. Они уже давно забыли, что такое вылет из элиты – последний раз это случалось в 1998 году. Тогда «Гронинген» позависал пару сезонов в первой голландской лиге, а затем вернулся. В последующих 22 сезонах он 14 раз финишировал в топ-10 и даже дважды в топ-5. Заодно прихватил Кубок Нидерландов в 2015-м, что позволило поиграть в группе Лиги Европы.

При этом «Гронинген» периодически тестировал молодых игроков, которые позже становились мировыми суперзвездами. Как с ними в составе он преуспевал раньше?

Роналд Куман познакомился со взрослым футболом перед крутой карьерой

В 1980 году 17-летний Куман дебютировал во взрослом футболе именно в «Гронингене», с которым провел три сезона, причем забил за это время 34 гола во всех турнирах. Уже потом были трансферы в «Аякс», ПСВ и «Барселону», где Куман собрал 18 трофеев, добавив к этому победу на Евро-1988.

«Гронинген» при нем сначала боролся за право остаться в элите, а потом подтянулся до топ-7 и даже до пятерки, квалифицировавшись в Кубок УЕФА. Он вышибал мадридский «Атлетико» в дебютных еврокубках уже без Кумана.

В «Гронингене» также начинал брат Роналда – Эрвин. И там же заканчивал карьеру.

Микаэль Райцигер обнаружил в себе навыки бомбардира

Тут немного другая история – Райцигер принадлежал «Аяксу» и съездил в аренду сначала в «Волендам». А потом в 20 лет – и в «Гронинген», где в один год даже забил шесть голов – больше, чем за все остальные 16 сезонов вместе взятые. Хотя клуб с ним тогда еле избежал вылета.

Райцигер вернулся из «Гронингена» готовым для суперсостава «Аякса» в сезоне-1994/95 – и тут же выиграл за один год чемпионат и Суперкубок Нидерландов, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с Межконтинентальным Кубком.

Арьен Роббен там и начал, и закончил карьеру

Роббен стартовал в «Гронингене» за месяц до 17-летия и отыграл пару лет – клуб с ним не вылетал, но все время находился рядом с опасной зоной. Роббен ушел за 4,3 миллиона евро в ПСВ, а через пару лет отбыл в «Челси», который заплатил в четыре раза больше. Дальше – «Реал» и замечательная карьера в «Баварии».

Арьен и закончил карьеру в «Гронингене», вернувшись на сезон-2020/21. Правда, провел всего семь матчей, но команда финишировала на комфортном седьмом месте.

Луис Суарес даже успел поссориться

19-летний уругваец приехал из «Насьонала» за 800 тысяч евро, чтобы через год уйти в «Аякс» за 7,5 миллиона. Забил 15 голов во всех турнирах и помог «Гронингену» выйти в еврокубки – уже без него в 2007-м они вылетели по пенальти от «Фиорентины».

Хотя поначалу все давалось непросто – карточки, споры с арбитрами, симуляции. А потом – еще и иск против «Гронингена», который не хотел продавать его в «Аякс».

Мнение из Гронингена. С чего начинался Луис Суарес

Дэйли Блинд привыкал к взрослому футболу

Блинд-младший дебютировал в «Аяксе», а потом в 19 лет на полгода перебрался в «Гронинген», которому помог финишировать восьмым. Правда, «Аякс» чуть было его туда и не продал: у Дэйли далеко не все клеилось – не было ни игры, ни нужной взрослой уверенности.

И все-таки «Аякс» дал шанс. Дальнейший результат – «МЮ», трофеи, включая еврокубок, и бронза ЧМ.

Вирджил ван Дейк писал завещание

Ван Дейк начал карьеру в «Гронингене» в 19 лет – сразу же поучаствовал в безумном плей-офф против «Ден Хага», когда его команда сначала проиграла 1:5, а в ответной игре победила 5:1 (дважды забил сам ван Дейк), но уступила по пенальти. Через полгода голландец голом поучаствовал в разгроме «Фейеноорда» 6:0, а потом пережил кошмар с аппендицитом, перитонитом и почечной инфекцией.

«Я видел лишь трубки, торчащие из меня, и написал что-то вроде завещания». Это ван Дейк 7 лет назад

«Гронинген» за неполные три сезона с ван Дейком прыгал от середины таблицы к зоне вылета – и обратно. Вирджил перешел в «Селтик» всего за 2,75 миллиона евро, а через пару лет перебрался в «Саутгемптон» стоимостью почти в шесть раз дороже.

Душан Тадич стал третьим после Месси и Озила

«Гронинген» – первый зарубежный клуб Тадича после перехода из «Войводины». В 21 год молодой серб заиграл в Нидерландах и в первый же сезон отдал сразу 22 голевые передачи – больше было в топ-лигах только у Лео Месси и Месута Озила.

«Гронингену» он достался за 1,1 млн евро, а через пару лет клуб продал его ровно в пять раз дороже в «Твенте». При нем «Гронинген» был пятым, а потом откатился на 14-е место.

Филип Костич развился во втором сезоне

Еще один сербский полузащитник провел в «Гронингене» два года после отъезда с родины. В первом сезоне клуб занял седьмое место, но Костич выходил редко. Зато в следующем – набил 11+7 по гол+пас и помог команде занять ту же позицию и выйти в еврокубки.

Правда, в том же сезоне получил от соперника за длинный язык. «Гронинген» в Лиге Европы сыграл 0:0 на выезде с «Абердином» – и Костич ляпнул: «Мы уже сделали, 80% того, чего требовалось». «Абердин» поехал на ответный матч и победил 2:1, а его вингер Джонни Хэйс ответил: «Я был счастлив засунуть эти слова им обратно в глотку».

Тем не менее, и на Костиче «Гронингене» подзаработал – купил за 1,25 млн, а продал за 6.

В разное время в «Гронингене» играли, например, Ханс Хатебур, Александер Сорлот и Андреас Гранквист (будущий капитан «Краснодара» вообще забил 24 гола за три сезона). А других футболистов удавалось выгодно продавать. К примеру, на продаже Рицу Доана и Маркуса Берга «Гронинген» выручил 5,8 и 6 млн евро.

Молодой футболист с большим будущим – привычное дело для состава «Гронингена». Кто бы на данный момент мог сойти за такого? Пожалуй, 20-летний Рикардо Пепи, который забил 12 голов в чемпионате. Но заработать на нем не получится – Пепи арендован у «Аугсбурга». А в начале прошлого сезона уже был продан Йорген Странд Ларсен – за 12,4 млн, хотя пару лет назад «Гронинген» купил его всего за 1,1 млн.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, VI Images

14 комментариев

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TaR
Ответ filippa
судя по именам и цифрам р клуб довольно удачно продавал игроков так вопрос где деньги ? мутная история..
В плане - где деньги?))) Все продажи довольно небольшие и были как минимум лет 5 назад)))

Думаю деньги потрачены)))
+24
0
+24
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DeadSilence
Тусил в 2018 году в Тбилиси с президентом фанатского движа Гронингена. Они очень любят свою команду и живут футболом. Очень гордятся, что у них играли Куман, Роббен, Суарес, ван Дейк. В прошлом сезоне вылетел мой Рубин, а в этом вылетел их Гронинген. Пожалуй напишу сейчас ему, а пока можете почитать мою статью про них.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/deadsilence/2039416.html
+20
0
+20
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filippa
судя по именам и цифрам р клуб довольно удачно продавал игроков так вопрос где деньги ? мутная история..
+11
-5
+6
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garp
Насколько понимаю, Нидерланды, Бельгия и Франция оптимальные чемпионаты для развития молодых игроков.
+3
0
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Johny111
Ну селекция действительно видимо на высоте
+2
0
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master_of_dzen
Да за Гронинген капец обидно, стабильно шли в ЕК зоне всегда. Похоже на вылет Твенте несколько лет назад.
+2
0
+2
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Akille Varzi
Ответ master_of_dzen
Да за Гронинген капец обидно, стабильно шли в ЕК зоне всегда. Похоже на вылет Твенте несколько лет назад.
Твенте по сути обанкротился, там были огромные финансовые проблемы. У Гронингена проблема с организацией игры и подбором футболистов.
+2
0
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Akille Varzi
Ван Дейк начал карьеру в «Гронингене» в 19 лет – сразу же поучаствовал в безумном плей-офф против «Ден Хага», когда его команда сначала проиграла 1:5, а в ответной игре победила 5:1 (дважды забил сам ван Дейк), но уступила по пенальти.
Справедливости ради надо сказать, что и единственный гол Ден Хааг в том матче привёз именно Вирджил... кроме того, и Булыкин тогда запорол множество моментов...
Ещё один нюанс заключается в том, что ван Дейк не воспитанник Гронингена, он пришёл из Виллем II Тилбург, так же как и Френки де Йонг в Аякс.
+1
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Akille Varzi
Основная проблема команды - откровенно слабая полузащита, где только Томаш Суслов более-менее соответствует уровню Эредивизи.
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Stadjer
Ответ DeadSilence
Тусил в 2018 году в Тбилиси с президентом фанатского движа Гронингена. Они очень любят свою команду и живут футболом. Очень гордятся, что у них играли Куман, Роббен, Суарес, ван Дейк. В прошлом сезоне вылетел мой Рубин, а в этом вылетел их Гронинген. Пожалуй напишу сейчас ему, а пока можете почитать мою статью про них. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/deadsilence/2039416.html
Крутой рассказ!
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duran mars
В России отныне свой Гронингем и имя его Крылья Советов.
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Alex Alex
воспитанников (и кто делал первые шаги в еврофутболе) мирового уровня больше, чем во всем русском футболе за всю его историю.
0
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гилберт
Ответ filippa
судя по именам и цифрам р клуб довольно удачно продавал игроков так вопрос где деньги ? мутная история..
Потрачено.
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master_of_dzen
Ответ Akille Varzi
Твенте по сути обанкротился, там были огромные финансовые проблемы. У Гронингена проблема с организацией игры и подбором футболистов.
согласен что причины разные совсем
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