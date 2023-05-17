14 комментариев

Понижение в классе впервые за 25 лет.

За три тура до конца сезона в Нидерландах «Гронинген» сыграл 1:1 с «Гоу Эхед Иглс» и досрочно вылетел. Сезон полностью провален: за 32 матча в чемпионате – 22 поражения. Хотя в октябре была победа 4:2 над ПСВ, но это вопрос к фавориту, который и вылетевшему «Камбюру» умудрился сгореть 0:3.

Дома «Гронинген» кое-как набирал очки, а в гостях проиграл 12 игр из 16. Следующий матч уже после официального вылета был с «Аяксом» на родном поле и закончился довольно быстро: на 6-й минуте фанаты закидали поле дымовыми шашками, один из них выбежал на поле с оскорбительным баннером, а на 9-й ситуация повторилась, и матч был остановлен и перенесен на дневное время вторника.

Матч с «Аяксом» для самого «Гронингена» ничего не решал, а вот «Аякс» боролся за третье место и Лигу Европы. Доиграть уже удалось при пустых трибунах – 3:2 в пользу «Аякса».

Фанаты «Гронингена» активно выступают против руководства – это далеко не первая акция в сезоне. Они уже давно забыли, что такое вылет из элиты – последний раз это случалось в 1998 году. Тогда «Гронинген» позависал пару сезонов в первой голландской лиге, а затем вернулся. В последующих 22 сезонах он 14 раз финишировал в топ-10 и даже дважды в топ-5. Заодно прихватил Кубок Нидерландов в 2015-м, что позволило поиграть в группе Лиги Европы.

При этом «Гронинген» периодически тестировал молодых игроков, которые позже становились мировыми суперзвездами. Как с ними в составе он преуспевал раньше?

Роналд Куман познакомился со взрослым футболом перед крутой карьерой

В 1980 году 17-летний Куман дебютировал во взрослом футболе именно в «Гронингене», с которым провел три сезона, причем забил за это время 34 гола во всех турнирах. Уже потом были трансферы в «Аякс», ПСВ и «Барселону», где Куман собрал 18 трофеев, добавив к этому победу на Евро-1988.

«Гронинген» при нем сначала боролся за право остаться в элите, а потом подтянулся до топ-7 и даже до пятерки, квалифицировавшись в Кубок УЕФА. Он вышибал мадридский «Атлетико» в дебютных еврокубках уже без Кумана.

В «Гронингене» также начинал брат Роналда – Эрвин. И там же заканчивал карьеру.

Микаэль Райцигер обнаружил в себе навыки бомбардира

Тут немного другая история – Райцигер принадлежал «Аяксу» и съездил в аренду сначала в «Волендам». А потом в 20 лет – и в «Гронинген», где в один год даже забил шесть голов – больше, чем за все остальные 16 сезонов вместе взятые. Хотя клуб с ним тогда еле избежал вылета.

Райцигер вернулся из «Гронингена» готовым для суперсостава «Аякса» в сезоне-1994/95 – и тут же выиграл за один год чемпионат и Суперкубок Нидерландов, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с Межконтинентальным Кубком.

Арьен Роббен там и начал, и закончил карьеру

Роббен стартовал в «Гронингене» за месяц до 17-летия и отыграл пару лет – клуб с ним не вылетал, но все время находился рядом с опасной зоной. Роббен ушел за 4,3 миллиона евро в ПСВ, а через пару лет отбыл в «Челси», который заплатил в четыре раза больше. Дальше – «Реал» и замечательная карьера в «Баварии».

Арьен и закончил карьеру в «Гронингене», вернувшись на сезон-2020/21. Правда, провел всего семь матчей, но команда финишировала на комфортном седьмом месте.

Луис Суарес даже успел поссориться

19-летний уругваец приехал из «Насьонала» за 800 тысяч евро, чтобы через год уйти в «Аякс» за 7,5 миллиона. Забил 15 голов во всех турнирах и помог «Гронингену» выйти в еврокубки – уже без него в 2007-м они вылетели по пенальти от «Фиорентины».

Хотя поначалу все давалось непросто – карточки, споры с арбитрами, симуляции. А потом – еще и иск против «Гронингена», который не хотел продавать его в «Аякс».

Дэйли Блинд привыкал к взрослому футболу

Блинд-младший дебютировал в «Аяксе», а потом в 19 лет на полгода перебрался в «Гронинген», которому помог финишировать восьмым. Правда, «Аякс» чуть было его туда и не продал: у Дэйли далеко не все клеилось – не было ни игры, ни нужной взрослой уверенности.

И все-таки «Аякс» дал шанс. Дальнейший результат – «МЮ», трофеи, включая еврокубок, и бронза ЧМ.

Вирджил ван Дейк писал завещание

Ван Дейк начал карьеру в «Гронингене» в 19 лет – сразу же поучаствовал в безумном плей-офф против «Ден Хага», когда его команда сначала проиграла 1:5, а в ответной игре победила 5:1 (дважды забил сам ван Дейк), но уступила по пенальти. Через полгода голландец голом поучаствовал в разгроме «Фейеноорда» 6:0, а потом пережил кошмар с аппендицитом, перитонитом и почечной инфекцией.

«Гронинген» за неполные три сезона с ван Дейком прыгал от середины таблицы к зоне вылета – и обратно. Вирджил перешел в «Селтик» всего за 2,75 миллиона евро, а через пару лет перебрался в «Саутгемптон» стоимостью почти в шесть раз дороже.

Душан Тадич стал третьим после Месси и Озила

«Гронинген» – первый зарубежный клуб Тадича после перехода из «Войводины». В 21 год молодой серб заиграл в Нидерландах и в первый же сезон отдал сразу 22 голевые передачи – больше было в топ-лигах только у Лео Месси и Месута Озила.

«Гронингену» он достался за 1,1 млн евро, а через пару лет клуб продал его ровно в пять раз дороже в «Твенте». При нем «Гронинген» был пятым, а потом откатился на 14-е место.

Филип Костич развился во втором сезоне

Еще один сербский полузащитник провел в «Гронингене» два года после отъезда с родины. В первом сезоне клуб занял седьмое место, но Костич выходил редко. Зато в следующем – набил 11+7 по гол+пас и помог команде занять ту же позицию и выйти в еврокубки.

Правда, в том же сезоне получил от соперника за длинный язык. «Гронинген» в Лиге Европы сыграл 0:0 на выезде с «Абердином» – и Костич ляпнул: «Мы уже сделали, 80% того, чего требовалось». «Абердин» поехал на ответный матч и победил 2:1, а его вингер Джонни Хэйс ответил: «Я был счастлив засунуть эти слова им обратно в глотку».

Тем не менее, и на Костиче «Гронингене» подзаработал – купил за 1,25 млн, а продал за 6.

В разное время в «Гронингене» играли, например, Ханс Хатебур, Александер Сорлот и Андреас Гранквист (будущий капитан «Краснодара» вообще забил 24 гола за три сезона). А других футболистов удавалось выгодно продавать. К примеру, на продаже Рицу Доана и Маркуса Берга «Гронинген» выручил 5,8 и 6 млн евро.

Молодой футболист с большим будущим – привычное дело для состава «Гронингена». Кто бы на данный момент мог сойти за такого? Пожалуй, 20-летний Рикардо Пепи, который забил 12 голов в чемпионате. Но заработать на нем не получится – Пепи арендован у «Аугсбурга». А в начале прошлого сезона уже был продан Йорген Странд Ларсен – за 12,4 млн, хотя пару лет назад «Гронинген» купил его всего за 1,1 млн.

Фото: globallookpress.com/IMAGO Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, VI Images