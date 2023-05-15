8 комментариев

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100:99 – счет трофейной гонки «Реала» с «Барселоной». Изучаем!

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«Барселона» выиграла чемпионат Испании, для нее это 99-й трофей в истории – столько же перед началом сезона было у мадридского «Реала», но столичный клуб неделю назад выиграл Кубок Короля.

Поэтому «Мадрид» остался лидером, по итогам внутрииспанских турниров этого сезона счет – 100:99. Но у «Реала» все еще вполне близкий шанс на 101-й титул, в среду играть ответный полуфинал Лиги чемпионов. 

Зафиксируем расклад после майских обновлений.

Очень плотно.

По победам в чемпионате Испании мадридцы заметно впереди, во многом благодаря суперуспешной эпохе 1960-70-х: тогда «Реал» с 1961-го по 1980-й выиграл лигу аж 14 раз, а у «Барселоны» за это время была только одна победа (в 1974-м).

• Одними Кубками Испании каталонцы все это отыгрывают: например, только в XXI веке у «Барселоны» семь трофеев в турнире, а у «Реала» только три. Да и вообще по Кубкам Короля мадридцы даже не вторые, потому что 23 титула (да, за счет самого начала прошлого века, но все же) у «Атлетика» из Бильбао.

Преимущество по победам в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов самое внушительное, доминация «Реала» вряд ли удивляет. В эпоху КЕЧ у «Барсы» был только один титул – самый последний, в 1992-м, а у «Реала» – шесть. В современном формате каталонцы выиграли четыре трофея, мадридцы (после паузы в 32 года) – уже восемь. Если победить в двух самых важных оставшихся матчах сезона, получится добиться в этой графе трехкратного превосходства.

Кстати, если вам кажется незнакомым, Латинский кубок – это турнир начала 1950-х, где играли чемпионы Испании, Португалии, Франции и Италии, а Кубок Эвы Дуарте – аналог Суперкубка Испании, там встречались чемпион и обладатель Кубка Короля в 1940-е и начале 50-х. Эва Дуарте – жена тогдашнего главы Аргентины, в ее честь турнир назвали по дружбе между испаноязычными странами.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, Julian Finney

8 комментариев

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Алексей Муравьёв
Два величайших клуба в истории футбола!
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Sakhib Dagalaev
Ответ белошип
ЛЛ 35 у Реала и 27 у кабинета ЛЧ 14 у Реала и 5 у ’Негрейры’ Всякие кубки гамперов и ярмарок никому кроме глоров бчк неинтересны По значимым трофеям Реал недосягаем для судейской деревни)
Поплачь
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Nurzhan Assubayev
Ох уж этот 14 кубков лиги чемпионов 🤩
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YMobilis
Там вообще непонятно. Кажется у Барселоны был свой личный чемпионат...
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King_X
Ответ Butrymovich Mikalai
и это при семидесяти годах когда во главе судейского корпуса были люди связанные с мадридской командой . а Плаза заявлял что пока он при власти Барса не возьмёт ни одного титула чемпиона, этот как раз та самая "супер успешная эпоха Реала" ))))
Пхахаха
Молодец, продолжай учить историю по комментариям ригберки, далеко пойдёшь😂🤦🏻‍♂️
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