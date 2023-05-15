8 комментариев

«Барселона» выиграла чемпионат Испании, для нее это 99-й трофей в истории – столько же перед началом сезона было у мадридского «Реала», но столичный клуб неделю назад выиграл Кубок Короля.

Поэтому «Мадрид» остался лидером, по итогам внутрииспанских турниров этого сезона счет – 100:99. Но у «Реала» все еще вполне близкий шанс на 101-й титул, в среду играть ответный полуфинал Лиги чемпионов.

Зафиксируем расклад после майских обновлений.

Очень плотно.

• По победам в чемпионате Испании мадридцы заметно впереди, во многом благодаря суперуспешной эпохе 1960-70-х: тогда «Реал» с 1961-го по 1980-й выиграл лигу аж 14 раз, а у «Барселоны» за это время была только одна победа (в 1974-м).

• Одними Кубками Испании каталонцы все это отыгрывают: например, только в XXI веке у «Барселоны» семь трофеев в турнире, а у «Реала» только три. Да и вообще по Кубкам Короля мадридцы даже не вторые, потому что 23 титула (да, за счет самого начала прошлого века, но все же) у «Атлетика» из Бильбао.

• Преимущество по победам в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов самое внушительное, доминация «Реала» вряд ли удивляет. В эпоху КЕЧ у «Барсы» был только один титул – самый последний, в 1992-м, а у «Реала» – шесть. В современном формате каталонцы выиграли четыре трофея, мадридцы (после паузы в 32 года) – уже восемь. Если победить в двух самых важных оставшихся матчах сезона, получится добиться в этой графе трехкратного превосходства.

Кстати, если вам кажется незнакомым, Латинский кубок – это турнир начала 1950-х, где играли чемпионы Испании, Португалии, Франции и Италии, а Кубок Эвы Дуарте – аналог Суперкубка Испании, там встречались чемпион и обладатель Кубка Короля в 1940-е и начале 50-х. Эва Дуарте – жена тогдашнего главы Аргентины, в ее честь турнир назвали по дружбе между испаноязычными странами.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, Julian Finney