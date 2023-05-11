33 комментария

О духе времени
Блог

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое

Сергей Сергеевич Иванов Сергей Сергеевич Иванов
Далер Кузяев Далер Кузяев
Кейта Бальде Кейта Бальде
Зенит Зенит
судьи судьи
Роберт Ренан Роберт Ренан
Спартак Спартак
Павел Кукуян Павел Кукуян
РФС РФС
Футбол Футбол

Это текст бывшего арбитра и автора телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолия Синяева.

ЭСК РФС пока публично не оценивал судейские решения в матче прошлого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак», но Sport24 уже сообщил: комиссия поддержит арбитра Павла Кукуяна в самом спорном эпизоде – неназначенном пенальти в ворота «Зенита» перед вторым голом петербуржцев.

Формулировка: наступ «был неакцентированный».

«Неакцентированный наступ» – что это значит? 

Речь о наступе Роберта Ренана на ногу Кейта Бальде в штрафной «Зенита», который судьи проигнорировали. 

Конечно, в правилах игры нет понятия «акцентированный» и «неакцентированный» наступ. Да и ЭСК никогда ранее не использовала подобную формулировку для объяснения решений арбитров в этом контексте.

Да, слово упоминается в разборе почти трехлетней давности, когда поясняли решение не давать пенальти за контакт Ведрана Чорлуки с Сердаром Азмуном в августе 2020-го, но оно употреблено иначе: «Контакт Чорлуки и Азмуна, носивший характер наступания на ногу соперника, являлся неакцентированным, произошел вскользь и с незначительной частью стопы...» И не на нем строилось само решение.

Всегда фигурировало только слово «наступ». Например, о падении полузащитника «Крыльев Советов» Владимира Писарского в матче с «Пари НН» ЭСК писала так: «Каккоев в единоборстве за мяч совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности».

Итак, промежуточный вывод: по мировым судейским стандартам бывают только наступы, их не разделяют на акцентированные и неакцентированные

Но в трактовке наступов все же есть нюанс – его проговаривали зимой  

На февральских сборах арбитров в Турции объявили о повышении планки единоборств.

В частности, говорилось, что наступ не всей стопой (например, носком или краем бутсы) не нужно наказывать желтой карточкой, как мы привыкли. Это должно было сократить количество карточек.

В нашем контексте важно: речь только про предупреждения, фолы за подобные действия никто не отменял – что в середине поля, что в штрафной. 

Пенальти на Кузяеве в Самаре  – фол, а на Бальде нет. Почему? 

Действия Кукуяна может оправдать тезис из образовательного видео, которое департамент судейства выпустил зимой: «Судьи не должны назначать 11-метровые удары при незначительных контактах игроков».

Выходит, что защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл совершил значительный контакт с ногой Далера Кузяева в недавней игре с «Зенитом» (хотя тот уже завершил свое действие).

 

По этой логике контакт Ренана с ногой Бальде в чемпионском матче был незначительным. Отсюда и неназначение пенальти.

Но почему эти моменты мы вообще сравниваем?

Во-первых, на матчах работали те же судьи. В Самаре главным был Иванов, а ВАР – Кукуян. В Петербурге – наоборот. 

Во-вторых, в обоих ситуациях игроки отдали передачи, в обоих произошел «неакцентированный» контакт с использованием шипов. Обоим игрокам, уверен, больно. Но, к сожалению, об оценке эпизода в Самаре мы ничего не знаем: запроса в ЭСК не подавалось, поэтому сравнить формулировки мы не можем. 

Однако в ролике РФС ТВ есть еще одна интересная мысль: «Когда атакующий игрок завершил действие, а действие обороняющегося не носят безрассудного характера, высокой интенсивности и усилия, нет контакта с использованием шипов и продавливанием, арбитрам рекомендуется продолжать игру».  

Нестыковка: контакт с использованием шипов был и в Самаре, и в Петербурге, большой разницы между эпизодами нет.

Поэтому выход один: признать, что контакт в Самаре был незначительным, как в эпизоде с Бальде, а значит пенальти там назначать не стоило. Однако признать ошибку — равно не допустить бригаду Иванов-Кукуян к матчу «Зенит» – «Спартак». Кто ж знал, что похожий момент произойдет во второй игре «Зенита» подряд?

Мог ли вмешаться ВАР при втором голе «Зенита»?

Момент с голом «Зенита» уникален: кажется, ошиблись все, но исправить это не смогли.

Атака хозяев началась с передачи из глубины на Андрея Мостового, который находился в момент паса вне игры. Ассистент не зафиксировал офсайд, потому что мяч сразу же перешел к игроку «Спартака», который быстро его потерял. Конечно, можно было вернуть эпизод, ведь гости не воспользовались преимуществом, но момент, как говорится, заигран.

В этой ситуации ВАР точно не может отмотать назад и вмешаться: мяч был у «Спартака», а значит голевая атака «Зенита» началась не с вне игры. 

Ошибся и Кукуян, пропустив фол Кузяева на Зобнине за 20 секунд до второго гола «Зенита». Этот момент вы можете увидеть в самом начале видео – обратите внимание на события недалеко от центрального круга, прямо в поле зрения судьи. 

О намеренном толчке в спину точно никто не спорит. Но и здесь ЭСК, как предполагается, поддержит ВАР (Кукуян назначений на следующий тур не получил, в отличие от ВАР Иванова). 

Фол Кузяева, как сообщается, «был в другой фазе атаки».

Что это значит?

Все упирается в практические рекомендации, которые недоступны обычному любителю футбола: в протоколе ВАР, который включен в правила игры, нет определения «фазы атаки».

На практике судья сообщает оператору повторов, какие возможные нарушения следует просмотреть в фазе атаки, если произойдет вмешательство. Если же атака не закончилась пенальти, удалением или голом и нет никаких подозрений, ВАР сообщает о сбросе отсечек оператору. Обычно слово «забыли» произносят, когда мяч выходит из игры или когда переходит к другой команде. 

Нет уверенности, что были основания для сброса отсечек во время атаки «Зенита», потому что попытка сыграть в мяч или неудачное касание игроком обороны – не равно конец атакующей фазы. 

Время тоже не главный показатель. Кроме очевидного перехода владения к другой команде или выхода мяча за пределы поля, ВАР смотрит на передачи: если был очевидный пас назад, звучит слово «забыли». 

При голе Мостового ничего из озвученного выше не произошло, поэтому можно говорить: если бы Иванов вмешался в игру, его решение все поняли и приняли бы, ведь нарушивший Кузяев по сути стал одним из тех, кто разогнал голевую атаку и активно в ней участвовал. 

Формулировки российских судей меняются слишком часто 

Похоже, в этом сезоне департамент судейства запутался сам и запутал арбитров. 

Несколько примеров. 

1. Осенью ЭСК сообщила, что защитника «Локомотива» Максима Ненахова в матче 11-го тура против «Урала» судья Сергей Иванов удалил неверно, за что его отстранили на четыре тура. Эксперты посчитали, что адекватное наказание за подкат – желтая карточка. 

Но! Через четыре месяца – на тех самых февральских сборах – судьям объявили, что в таких эпизодах все же следует показывать красные карточки

2. Владислав Безбородов в марте не назначил пенальти, когда защитник ЦСКА Виллиан Роша сбил в штрафной площади форварда «Сочи» Владислава Сарвели, несмотря на рекомендацию ВАР пересмотреть решение.

Тогда арбитра поддержали в ЭСК такой формулировкой: «Нападающий завершил действие, а после этого произошел контакт». Если контакт не на желтую карточку, следует продолжать игру. 

Это еще больше запутало арбитров, и вскоре мы увидели фол полузащитника «Зенита» Клаудиньо на форварде «Динамо» Константине Тюкавине в кубковом матче.

Бразилец, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо», и тот упал на газон.

Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и не назначил 11-метровый, что поставило под вопрос его дальнейшую карьеру. Уверен, решение стало следствием новых «рекомендаций».

И это только два ярчайших примера.

Как мы помним, первые пару туров после возобновления чемпионата (после решения Владислава Безбородова в Сочи) творился настоящий ад: никакого единообразия в трактовках, будто и не было февральских сборов.

Тогда департамент судейства выпустил ролик с объяснением моментов в штрафной площади: когда действие завершено, какие фолы нужно свистеть, а где продолжать игру.

Главный посыл: когда в действиях обороняющегося игрока нет безрассудности, следует продолжать игру. В этом же видео признали, что Безбородов в Сочи ошибся, приравняв его решение к действиям Кукуляка в Петербурге.

Через две недели после этого видео появились новые вопросы: и к трактовкам, и к последовательности судей.

Телеграм-канал «Але, рэф» – со всеми деталями о судействе

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; РИА Новости/Алексей Даничев; spartak.com/Александр Ступников

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProZ
"Это что-то новенькое"

да ваще свежак
https://www.sports.ru/football/1088819410.html?sl=1
"Контакт назван неакцентированным и не приводящим к падению иранца."
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
А РФС объяснит что является «акцентированным наступом», а что «неакцентированным наступом»?)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Кадет
а что является акцентированным-когда ногу снесут или стопу оторвут?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makario_777
Маразм крепчает …
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Новенькое? Спортс, на соседней ветке прям ссылку с новостью кинули, матч Локо Зенит. Поэтому автор текста не указан, я правильно понимаю? Я такого позорища даже от нынешнего спортса не ожидал)
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Спасибо за подробный разбор ситуаций с примерами из других матчей.Вывод простой:Был бы вместо зенита любой другой клуб-Спартак получил бы пенальти на Бальде.Вот и всё.Поэтому все чемпионства зенита воняют сероводородом.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
Спартак ... как же ты надоел...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProZ
Ответ Pucheslav
текст полностью читали ?
я не собираюсь читать текст, когда в его заголовке такая ошибка.

но после твоего сообщения я нашел по ключевым словам нужный абзац, в котором автор очень смешно говорит что наступ это не контакт.

неудивительно, что человек уже в 30 лет бывший судья
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
"Художники"рисовать начали. С крыльями ставить не надо было тогда и тут. Одни и те же персонажи судили. Притом крылья вели и не плохо смотрелись. Итог красная. Цирк
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Судьи у нас и все что с ними связано,выдумщики такие,приятно читать,их полет фантазии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shakorin
Велик и могуч русская языка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Под Зенит уже правила переписывать начали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Roman Araslanov
А РФС объяснит что является «акцентированным наступом», а что «неакцентированным наступом»?)
ЭСК, а не РФС
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сырчин
Ответ ZarvuR2020
Ну так это ещё позорнее. Публиковать чужое не проверяя фактов.
Позор это писать вранье? Ну так позор, что "автор не указан" написал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛексЛютый
Ответ Sarumian
Самый честный чемпионат с самыми честными правилами.
https://www.sports.ru/football/1088819410.html?sl=1

Значит всем нужно рассылать это.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛексЛютый
Ответ Ильдар Фарукшин
"Художники"рисовать начали. С крыльями ставить не надо было тогда и тут. Одни и те же персонажи судили. Притом крылья вели и не плохо смотрелись. Итог красная. Цирк
Итог желтая была, проспись.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий