33 комментария

Это текст бывшего арбитра и автора телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолия Синяева.

ЭСК РФС пока публично не оценивал судейские решения в матче прошлого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак», но Sport24 уже сообщил: комиссия поддержит арбитра Павла Кукуяна в самом спорном эпизоде – неназначенном пенальти в ворота «Зенита» перед вторым голом петербуржцев.

Формулировка: наступ «был неакцентированный».

«Неакцентированный наступ» – что это значит?

Речь о наступе Роберта Ренана на ногу Кейта Бальде в штрафной «Зенита», который судьи проигнорировали.

Конечно, в правилах игры нет понятия «акцентированный» и «неакцентированный» наступ. Да и ЭСК никогда ранее не использовала подобную формулировку для объяснения решений арбитров в этом контексте.

Да, слово упоминается в разборе почти трехлетней давности, когда поясняли решение не давать пенальти за контакт Ведрана Чорлуки с Сердаром Азмуном в августе 2020-го, но оно употреблено иначе : «Контакт Чорлуки и Азмуна, носивший характер наступания на ногу соперника, являлся неакцентированным, произошел вскользь и с незначительной частью стопы...» И не на нем строилось само решение.

Всегда фигурировало только слово «наступ». Например, о падении полузащитника «Крыльев Советов» Владимира Писарского в матче с «Пари НН» ЭСК писала так: «Каккоев в единоборстве за мяч совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности».

Итак, промежуточный вывод: по мировым судейским стандартам бывают только наступы, их не разделяют на акцентированные и неакцентированные .

Но в трактовке наступов все же есть нюанс – его проговаривали зимой

На февральских сборах арбитров в Турции объявили о повышении планки единоборств.

В частности, говорилось, что наступ не всей стопой (например, носком или краем бутсы) не нужно наказывать желтой карточкой, как мы привыкли. Это должно было сократить количество карточек.

В нашем контексте важно: речь только про предупреждения, фолы за подобные действия никто не отменял – что в середине поля, что в штрафной.

Пенальти на Кузяеве в Самаре – фол, а на Бальде нет. Почему?

Действия Кукуяна может оправдать тезис из образовательного видео, которое департамент судейства выпустил зимой: «Судьи не должны назначать 11-метровые удары при незначительных контактах игроков».

Выходит, что защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл совершил значительный контакт с ногой Далера Кузяева в недавней игре с «Зенитом» (хотя тот уже завершил свое действие).

По этой логике контакт Ренана с ногой Бальде в чемпионском матче был незначительным. Отсюда и неназначение пенальти.

Но почему эти моменты мы вообще сравниваем?

Во-первых, на матчах работали те же судьи. В Самаре главным был Иванов, а ВАР – Кукуян. В Петербурге – наоборот.

Во-вторых, в обоих ситуациях игроки отдали передачи, в обоих произошел «неакцентированный» контакт с использованием шипов. Обоим игрокам, уверен, больно. Но, к сожалению, об оценке эпизода в Самаре мы ничего не знаем: запроса в ЭСК не подавалось , поэтому сравнить формулировки мы не можем.

Однако в ролике РФС ТВ есть еще одна интересная мысль: «Когда атакующий игрок завершил действие, а действие обороняющегося не носят безрассудного характера, высокой интенсивности и усилия, нет контакта с использованием шипов и продавливанием, арбитрам рекомендуется продолжать игру».

Нестыковка: контакт с использованием шипов был и в Самаре, и в Петербурге , большой разницы между эпизодами нет.

Поэтому выход один: признать, что контакт в Самаре был незначительным, как в эпизоде с Бальде, а значит пенальти там назначать не стоило. Однако признать ошибку — равно не допустить бригаду Иванов-Кукуян к матчу «Зенит» – «Спартак». Кто ж знал, что похожий момент произойдет во второй игре «Зенита» подряд?

Мог ли вмешаться ВАР при втором голе «Зенита»?

Момент с голом «Зенита» уникален: кажется, ошиблись все, но исправить это не смогли .

Атака хозяев началась с передачи из глубины на Андрея Мостового, который находился в момент паса вне игры. Ассистент не зафиксировал офсайд, потому что мяч сразу же перешел к игроку «Спартака», который быстро его потерял. Конечно, можно было вернуть эпизод, ведь гости не воспользовались преимуществом, но момент, как говорится, заигран.

В этой ситуации ВАР точно не может отмотать назад и вмешаться: мяч был у «Спартака», а значит голевая атака «Зенита» началась не с вне игры.

Ошибся и Кукуян, пропустив фол Кузяева на Зобнине за 20 секунд до второго гола «Зенита» . Этот момент вы можете увидеть в самом начале видео – обратите внимание на события недалеко от центрального круга, прямо в поле зрения судьи.

О намеренном толчке в спину точно никто не спорит. Но и здесь ЭСК, как предполагается, поддержит ВАР (Кукуян назначений на следующий тур не получил, в отличие от ВАР Иванова).

Фол Кузяева, как сообщается, «был в другой фазе атаки».

Что это значит?

Все упирается в практические рекомендации, которые недоступны обычному любителю футбола: в протоколе ВАР, который включен в правила игры, нет определения «фазы атаки».

На практике судья сообщает оператору повторов, какие возможные нарушения следует просмотреть в фазе атаки, если произойдет вмешательство. Если же атака не закончилась пенальти, удалением или голом и нет никаких подозрений, ВАР сообщает о сбросе отсечек оператору. Обычно слово «забыли» произносят, когда мяч выходит из игры или когда переходит к другой команде.

Нет уверенности, что были основания для сброса отсечек во время атаки «Зенита» , потому что попытка сыграть в мяч или неудачное касание игроком обороны – не равно конец атакующей фазы.

Время тоже не главный показатель. Кроме очевидного перехода владения к другой команде или выхода мяча за пределы поля, ВАР смотрит на передачи: если был очевидный пас назад, звучит слово «забыли».

При голе Мостового ничего из озвученного выше не произошло, поэтому можно говорить: если бы Иванов вмешался в игру, его решение все поняли и приняли бы , ведь нарушивший Кузяев по сути стал одним из тех, кто разогнал голевую атаку и активно в ней участвовал.

Формулировки российских судей меняются слишком часто

Похоже, в этом сезоне департамент судейства запутался сам и запутал арбитров.

Несколько примеров.

1. Осенью ЭСК сообщила, что защитника «Локомотива» Максима Ненахова в матче 11-го тура против «Урала» судья Сергей Иванов удалил неверно, за что его отстранили на четыре тура. Эксперты посчитали, что адекватное наказание за подкат – желтая карточка.

Но! Через четыре месяца – на тех самых февральских сборах – судьям объявили, что в таких эпизодах все же следует показывать красные карточки .

2. Владислав Безбородов в марте не назначил пенальти, когда защитник ЦСКА Виллиан Роша сбил в штрафной площади форварда «Сочи» Владислава Сарвели, несмотря на рекомендацию ВАР пересмотреть решение.

Тогда арбитра поддержали в ЭСК такой формулировкой: «Нападающий завершил действие, а после этого произошел контакт». Если контакт не на желтую карточку, следует продолжать игру.

Это еще больше запутало арбитров, и вскоре мы увидели фол полузащитника «Зенита» Клаудиньо на форварде «Динамо» Константине Тюкавине в кубковом матче.

Бразилец, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо», и тот упал на газон.

Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и не назначил 11-метровый, что поставило под вопрос его дальнейшую карьеру. Уверен, решение стало следствием новых «рекомендаций» .

И это только два ярчайших примера.

Как мы помним, первые пару туров после возобновления чемпионата (после решения Владислава Безбородова в Сочи) творился настоящий ад: никакого единообразия в трактовках, будто и не было февральских сборов.

Тогда департамент судейства выпустил ролик с объяснением моментов в штрафной площади: когда действие завершено, какие фолы нужно свистеть, а где продолжать игру.

Главный посыл: когда в действиях обороняющегося игрока нет безрассудности, следует продолжать игру . В этом же видео признали, что Безбородов в Сочи ошибся, приравняв его решение к действиям Кукуляка в Петербурге.

Через две недели после этого видео появились новые вопросы: и к трактовкам, и к последовательности судей.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; РИА Новости/Алексей Даничев; spartak.com/Александр Ступников