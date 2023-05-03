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Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Нони Мадуэке Нони Мадуэке
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«Челси» по-прежнему плохо, теперь прилетело от «Арсенала» – 1:3. Безнадежные 0:3 горели уже к 34-й минуте матча.

Обамеянг – характерная деталь катастрофы. Наконец-то вышел в старте, но сделал только 9 касаний – и заменился

Команда пока еще Лэмпарда пропустила уже на 18-й минуте: сквозная передача Джаки в штрафную, и красивый удар Эдегора в касание. Мяч от перекладины залетел в сетку.

Еще в первом тайме Мартин оформил дубль, а Габриэл Жезус довел до разгрома – «Челси» получает 0:3 уже к 34-й минуте. Полная безнадега! При том, что «Арсенал» подходил к матчу не в лучшей форме: 3 ничьи и болезненное поражение от «Сити».

Незаметный Пьер-Эмерик Обамеянг (да, он даже вышел в старте) – одна из характерных деталей лондонского ужаса.

У нападающего только девять касаний за тайм, четыре из них он выполнил при розыгрыше мяча в центре поля – в начале матча и после трех пропущенных мячей. В перерыве Лэмпард заменил Обамеянга на Кая Хавертца.

Во втором тайме «Челси» слегка прибавил: Нони Мадуэке даже открылся за спиной Зинченко и переиграл Аарона Рэмсдейла. В итоге «Арсенал» выиграл 3:1 и вернулся на первое место – гонка продолжается.  

Так, а «Челси» еще может вылететь?

Болельщики «Челси» давно в шоке: 9 матчей без побед, только 12-е место в АПЛ.

«Мы разочарованными покидаем поле, чувствуем злость. Порой после матча просто сидишь в раздевалке и смотришь в пустоту, не понимая, что произошло. Это сложно принять. Всегда пытаешься найти выход из ситуации», – переживает Рахим Стерлинг.

«Мы все разочарованы, – будто продолжает его мысль Сесар Аспиликуэта. – Должны взять на себя ответственность – это единственный способ. Это очень тяжело. Не ожидали, что окажемся там, где находимся, но мы здесь.

Есть еще пять матчей. Нам нужно показать позитивную энергию и выигрывать. Это худший отрезок с тех пор, что я нахожусь в клубе».

И в этом сезоне вряд ли что-то глобально изменится. Вот расписание «Челси»:

Рассуждать о вылете «Челси», конечно, слишком громко: команда почти набрала 40 очков (сейчас 39), этого обычно хватает, чтобы сохранить место в Премьер-лиге.

Аналитическая модель FiveThirtyEight предсказывает, что «Челси» либо слегка поднимется (шанс на 11-е место – 35%), либо так и останется на 12-й строчке (31%). Вероятность вылета – меньше 1%.

При Лэмпарде «Челси» только проигрывает – 6 матчей подряд

Лэмпарду не позавидуешь: он проиграл 10 матчей в АПЛ подряд (часть еще с «Эвертоном»). Такое с тренером Премьер-лиги случилось впервые с 2005-го – тогда Мик Маккарти тонул с «Сандерлендом».

В «Челси» у Фрэнка совсем печальный расклад: 6 матчей – 0 побед, 0 ничьих, 6 поражений, 2 забито, 12 пропущено.

Но Лэмпард, кажется, не сильно грустит: «Я знал, что уже через пять дней после возвращения придется играть с «Реалом» на выезде. Посмотрите на другие игры, которые у нас были – «Вулвс», на подготовку к которым был всего один день, а затем «Брайтон» и «Брентфорд» – два довольно сложных соперника.

Я знал об этом, и я не думаю, что нужно зацикливаться на негативных моментах и на том, что это может значить».

На смену Фрэнки готовят Маурисио Почеттино. По информации The Telegraph, в отличие от многих коллег, аргентинский тренер ведет переговоры самостоятельно и без помощи агента. Такой подход позволит «Челси» сэкономить на комиссионных.

Лэмпард останется в «Челси» до лета, несмотря на слабые результаты, об этом пишет надежный Фабрицио Романо.

А еще в команде ужасная атмосфера – из-за раздутого состава и ухода Жоржиньо (да, вот такой парадокс!)

The Athletic на условиях анонимности пообщался с сотрудником, который уже много лет работает в «Челси». Он описал атмосферу в команде так: «Худшая из тех, что я когда-либо видел».

Одной из причин этого стал размер состава. Каждый день на тренировку приходит больше 30 футболистов. Тренерский штаб не способен сделать так, чтобы все игроки были довольны положением в клубе. Многие понимают, что у них будет либо мало игрового времени, либо они вообще не выйдут на поле. Из-за раздутого состава футболисты могут сегодня тренироваться в одной группе, а на следующий день – в другой.

В клубе беспокоятся, что летом игроков станет еще больше. Трансфер Кристофера Нкунку из «РБ Лейпциг» уже согласован, еще присоединятся Мало Гюсто и Андрей Сантос. Кроме того, в «Челси» из аренд вернутся Ромелу Лукаку, Леви Колуилл, Каллум Хадсон-Одои и Ян Матсен.

Летом лондонцы будут работать над снижением численности состава, чтобы, во-первых, сделать его более управляемым, а во-вторых, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. «Челси» постарается продать игроков, до истечения контрактов с которыми остался год или два.

Отрицательное влияние на атмосферу в команде оказывает и то, что несколько футболистов готовятся уйти из лондонского клуба летом. The Athletic пишет, что некоторые игроки хотят уйти, и не все они относятся к категории футболистов с истекающими контрактами.

Большим ударом для «Челси» стал уход Жоржиньо в «Арсенал». Он был очень популярен среди игроков, а также мог общаться на многих языках.

Источник, близкий к игроку «Челси», рассказал, что футболисты предпочитают оставаться дома по вечерам и не проводят свободное время вместе. Отмечается, что это связано с переживаниями игроков из-за давления общественности.

Арсенал – Челси 3:1 (3:0, 0:1)
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 18 Эдегор, 2:0 – 31 Эдегор, 3:0 – 34 Габриэл Жезус, 3:1 – 65 Мадуэке.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл (Холдинг, 85), Кивер, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Жоржиньо (Парти, 86), Эдегор, Сака (Нелсон, 74), Троссард (Мартинелли, 59), Габриэл Жезус.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Фофана (Чалоба, 86), Чилуэлл, Ковачич, Канте, Фернандес (Мудрик, 71), Стерлинг (Галлахер, 71), Мадуэке (Зиеш, 79), Обамеянг (Хавертц, 46).
Предупреждения:
Ковачич (80), Галлахер (90).

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling / Staff, Shaun Botterill / Staff; East News/Glyn KIRK / AFP

6 комментариев

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Morjak Papai
Ну так чо, кто мне ответит? Начавшие болеть за Челси после прихода Абрамовича, после ухода Абрамовича перестают болеть за Челси? Или как это работает?
+7
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Burel
Ответ Morjak Papai
ничем на выделявшейся на фоне остальных астон вилл и вест хемов. факт что куча народу хрен знает с чего стали болеть именно после покупки. мне вот интересно, за монако тоже болеют или за бруклин?
я всегда писал, что у челси ни одного истинного русскоязычного фаната, только глорики после прихода абрама с его сомнительным капиталом
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Аталанта расправила плечи
Лемпард может за один сезон отправить в Чемпионшип Эвертон и Челси. Мастер демонтажа.
0
0
0
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ZamoRano
Ответ Morjak Papai
Ну так чо, кто мне ответит? Начавшие болеть за Челси после прихода Абрамовича, после ухода Абрамовича перестают болеть за Челси? Или как это работает?
Челси и до Абрамовича был симпатичной командой с Гуллитом и Виалли.
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