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«Челси» по-прежнему плохо, теперь прилетело от «Арсенала» – 1:3. Безнадежные 0:3 горели уже к 34-й минуте матча.

Обамеянг – характерная деталь катастрофы. Наконец-то вышел в старте, но сделал только 9 касаний – и заменился

Команда пока еще Лэмпарда пропустила уже на 18-й минуте: сквозная передача Джаки в штрафную, и красивый удар Эдегора в касание. Мяч от перекладины залетел в сетку.

Еще в первом тайме Мартин оформил дубль, а Габриэл Жезус довел до разгрома – «Челси» получает 0:3 уже к 34-й минуте. Полная безнадега! При том, что «Арсенал» подходил к матчу не в лучшей форме: 3 ничьи и болезненное поражение от «Сити».

Незаметный Пьер-Эмерик Обамеянг (да, он даже вышел в старте) – одна из характерных деталей лондонского ужаса.

У нападающего только девять касаний за тайм, четыре из них он выполнил при розыгрыше мяча в центре поля – в начале матча и после трех пропущенных мячей. В перерыве Лэмпард заменил Обамеянга на Кая Хавертца.

Во втором тайме «Челси» слегка прибавил: Нони Мадуэке даже открылся за спиной Зинченко и переиграл Аарона Рэмсдейла. В итоге «Арсенал» выиграл 3:1 и вернулся на первое место – гонка продолжается.

Так, а «Челси» еще может вылететь?

Болельщики «Челси» давно в шоке: 9 матчей без побед, только 12-е место в АПЛ.

«Мы разочарованными покидаем поле, чувствуем злость. Порой после матча просто сидишь в раздевалке и смотришь в пустоту, не понимая, что произошло. Это сложно принять. Всегда пытаешься найти выход из ситуации», – переживает Рахим Стерлинг.

«Мы все разочарованы, – будто продолжает его мысль Сесар Аспиликуэта. – Должны взять на себя ответственность – это единственный способ. Это очень тяжело. Не ожидали, что окажемся там, где находимся, но мы здесь.

Есть еще пять матчей. Нам нужно показать позитивную энергию и выигрывать. Это худший отрезок с тех пор, что я нахожусь в клубе».

И в этом сезоне вряд ли что-то глобально изменится. Вот расписание «Челси»:

Рассуждать о вылете «Челси», конечно, слишком громко: команда почти набрала 40 очков (сейчас 39), этого обычно хватает, чтобы сохранить место в Премьер-лиге.

Аналитическая модель FiveThirtyEight предсказывает, что «Челси» либо слегка поднимется (шанс на 11-е место – 35%), либо так и останется на 12-й строчке (31%). Вероятность вылета – меньше 1%.

При Лэмпарде «Челси» только проигрывает – 6 матчей подряд

Лэмпарду не позавидуешь: он проиграл 10 матчей в АПЛ подряд (часть еще с «Эвертоном»). Такое с тренером Премьер-лиги случилось впервые с 2005-го – тогда Мик Маккарти тонул с «Сандерлендом».

В «Челси» у Фрэнка совсем печальный расклад: 6 матчей – 0 побед, 0 ничьих, 6 поражений, 2 забито, 12 пропущено .

Но Лэмпард, кажется, не сильно грустит: «Я знал, что уже через пять дней после возвращения придется играть с «Реалом» на выезде. Посмотрите на другие игры, которые у нас были – «Вулвс», на подготовку к которым был всего один день, а затем «Брайтон» и «Брентфорд» – два довольно сложных соперника.

Я знал об этом, и я не думаю, что нужно зацикливаться на негативных моментах и на том, что это может значить».

На смену Фрэнки готовят Маурисио Почеттино. По информации The Telegraph, в отличие от многих коллег, аргентинский тренер ведет переговоры самостоятельно и без помощи агента. Такой подход позволит «Челси» сэкономить на комиссионных.

Лэмпард останется в «Челси» до лета, несмотря на слабые результаты, об этом пишет надежный Фабрицио Романо.

А еще в команде ужасная атмосфера – из-за раздутого состава и ухода Жоржиньо (да, вот такой парадокс!)

The Athletic на условиях анонимности пообщался с сотрудником, который уже много лет работает в «Челси». Он описал атмосферу в команде так: «Худшая из тех, что я когда-либо видел».

Одной из причин этого стал размер состава. Каждый день на тренировку приходит больше 30 футболистов. Тренерский штаб не способен сделать так, чтобы все игроки были довольны положением в клубе. Многие понимают, что у них будет либо мало игрового времени, либо они вообще не выйдут на поле. Из-за раздутого состава футболисты могут сегодня тренироваться в одной группе, а на следующий день – в другой.

В клубе беспокоятся, что летом игроков станет еще больше. Трансфер Кристофера Нкунку из «РБ Лейпциг» уже согласован, еще присоединятся Мало Гюсто и Андрей Сантос. Кроме того, в «Челси» из аренд вернутся Ромелу Лукаку, Леви Колуилл, Каллум Хадсон-Одои и Ян Матсен.

Летом лондонцы будут работать над снижением численности состава, чтобы, во-первых, сделать его более управляемым, а во-вторых, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. «Челси» постарается продать игроков, до истечения контрактов с которыми остался год или два.

Отрицательное влияние на атмосферу в команде оказывает и то, что несколько футболистов готовятся уйти из лондонского клуба летом. The Athletic пишет, что некоторые игроки хотят уйти, и не все они относятся к категории футболистов с истекающими контрактами.

Большим ударом для «Челси» стал уход Жоржиньо в «Арсенал». Он был очень популярен среди игроков, а также мог общаться на многих языках.

Источник, близкий к игроку «Челси», рассказал, что футболисты предпочитают оставаться дома по вечерам и не проводят свободное время вместе. Отмечается, что это связано с переживаниями игроков из-за давления общественности.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling / Staff, Shaun Botterill / Staff; East News/Glyn KIRK / AFP