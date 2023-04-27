20 комментариев

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Клуб второй Бундеслиги готовится бесплатно раздавать билеты. Зачем?

Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф
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Футбол Футбол

Дюссельдорфская «Фортуна» из второй немецкой Бундеслигии задумала революционный проект. Если все сложится хорошо, она позволит болельщикам бесплатно посещать матчи на своем 50-тысячнике.

Что самое удивительное – это может продлиться целый сезон!

Что, правда? Весь сезон – бесплатный поход на футбол?

В будущем это вполне возможно. Пока же – по порядку:

• Клуб разработал стратегию под названием «Фортуна» для всех». На нее будет выделено 45 миллионов евро на пять лет от партнеров, которые вчетвером ввязались в авантюру: это Hewlett Packard Enterprise, Targobank, Provincial и Common Goal.

Распределение  доходов от проекта планируется так: 50% – клубу, 20% – для молодежного и женского футбола, еще 20% – на различные мероприятия на стадионе, 10% – для различных социальных программ.

• Стратегия подразумевает долгосрочное закрепление в Бундеслиге и более тесную связь с городом. Но самая интересная часть – отказ от доходов от продажи билетов. Например, на три домашних матча (они пока еще не выбраны) в следующем сезоне проход точно будет полностью бесплатным. Возможно, таких игр будет даже больше – зависит от того, привлечет ли «Фортуна» дополнительных спонсоров.                                                   

• Исполнительный директор «Фортуны» Александр Йобст ответил на вопрос, каким образом возможно допустить болельщиков бесплатно на все 17 домашних игр: «Чем больше партнеров мы привлекаем, тем больше возможностей для отказа от билетов. Не могу на 100% утверждать, сколько времени для этого понадобится».

Теоретически возможно, что таким может стать весь сезон-2024/25. Вдвойне любопытно, что этот сезон начнется после чемпионата Европы в Германии, где и так серьезный интерес к футболу может вообще стать запредельным.

Несколько популярных вопросов к проекту:

• Как быть с гостевыми фанатами? Для них посещение матча тоже будет бесплатным.

• Если количество заявок будет выше вместимости, что тогда? Приоритет – членам клуба и владельцам абонементов.

• А VIP-сектора это касается? Нет, такие места не будут бесплатными. За удобства придется платить.

• Сколько сейчас получает клуб от продажи билетов? По информации Bild, за сезон доход составляет 7-8 миллионов евро. Именно эту сумму должны покрыть спонсоры, если отказ от билетов будет полноценным.

• Какова вообще причина такого разворота? Как объяснил Йобст, у многих клубов второй Бундеслиги падают доходы от телетрансляций. У «Фортуны» – тоже. Поэтому нужно создать другую стратегию.

И в этом случае спонсоров завлечет гигантский интерес к клубу от фанатов. К тому же не тратясь на билеты, болельщики смогут позволить покупку еды, напитков и атрибутики в больших размерах.

Кто всем этим будет заниматься?

Фактически проектом будет управлять четверка Александр Йобст – Арнд Ховеманн – Клаус Аллофс – Бьорн Боргердинг. Первые двое хорошо знакомы друг с другом по «Шальке», чемпион Европы Аллофс – родом из Дюссельдорфа, бывший игрок и тренер «Фортуны». Боргердинг – председатель наблюдательного совета.

Ховеманн проявил себя по финансовой части, Йобст – гендиректор клуба, Аллофс – спортивный директор. Именно эти трое 26 апреля отвечали на вопросы о «Фортуне для всех» на специальной пресс-конференции. И ответят еще не раз – уж очень мощный проект предстоит.

Что сейчас у «Фортуны» с посещаемостью и какие перспективы у клуба?

По средней посещаемости клуб идет четвертым во второй Бундеслиге – на матчи ходят в среднем 29 378 болельщика. Чуть ниже и в пределах 29 тысяч также находятся «Санкт-Паули» и «Нюрнберг», а в тройку можно войти, догнав «Ганновер» (30 693). Но до лидерства далеко – 53 (!) тысячи у «Гамбурга».

Теоретически догнать «Гамбург» можно, ведь стадион «Фортуны» «Меркур Шпиль-Арена» вмещает 54 600 зрителей. По заполняемости «Фортуна» занимает предпоследнее место во второй Бундеслиге – лишь 54%. 

Через год «Меркур Шпиль-Арена» примет несколько матчей Евро-2024, в том числе игру 1/8 финала и четвертьфинал. Стадион вполне новый, построен в 2004 году, хотя Стадион матчи ЧМ-2006 не принимал. Зато здесь периодически проводились товарищеские игры сборных, а также бои Владимира Кличко и Евровидение-2011. 

«Фортуна» в XXI веке успела побывать даже в четвертой лиге, а в элите провела всего несколько сезонов. Сейчас во второй Бундеслиге за пять туров до конца она идет на шестом месте и имеет лишь математические шансы на выход в Бундеслигу. Реальных уже нет: отставание от зоны прямого выхода – 10 очков, от стыков – 9.

С другой стороны, следующий сезон с такой стратегией для фанатов «Фортуны» уж точно не будет проходным и добавит интереса. А уж тем более если из Бундеслиги свалятся «Герта», «Штутгарт» и «Шальке».

Фото: globallookpress.com / Oliver Berg / IMAGO/Dennis Hetzschold / UWE KRAFT via www.imago-images.de

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20 комментариев

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JBa
лицемеры, писавшие про зенит, сейчас придут и расскажут, какие в Германии люди молодцы всё-таки
+22
-10
+12
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kulik13
С другой стороны выпить с съесть смогут больше и купить что-то.
Так что то на то может и выйти по деньгам.
+11
-2
+9
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fellx
Для популярности Фан Айди, конечно же)
+7
-1
+6
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UncleMaks
зашел почитать комментарии про "Зенит"))

по сабжу
Германия: падают доходы от ТВ, нужны спонсоры, для спонсоров нужно много болельщиков на трибунах. Меняем стратегию работы с болельщиками - привлекаем бесплатно. Вау, круто, овации.

Россия: падают доходы от всего, болельщики не ходят из-за фанайди, клуб меньше зарабатывает. Меняем стратегию работы с болельщиками - привлекаем бесплатно всеми возможными способами. Ко-ко-ко, политпроект, ко-ко-ко, бюджетники.
+9
-3
+6
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gleb_k
Ээй как можно бесплатно раздавать билеты? Вас же юзеры спортса с г-ном смешают!! Это предательство! Одумайтесь!
+11
-6
+5
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Александр Калачев
Ответ UncleMaks
зашел почитать комментарии про "Зенит")) по сабжу Германия: падают доходы от ТВ, нужны спонсоры, для спонсоров нужно много болельщиков на трибунах. Меняем стратегию работы с болельщиками - привлекаем бесплатно. Вау, круто, овации. Россия: падают доходы от всего, болельщики не ходят из-за фанайди, клуб меньше зарабатывает. Меняем стратегию работы с болельщиками - привлекаем бесплатно всеми возможными способами. Ко-ко-ко, политпроект, ко-ко-ко, бюджетники.
То есть для вас то, что делает Зенит и фортуна одинаково? Окей...
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ronnych
Ответ JBa
лицемеры, писавшие про зенит, сейчас придут и расскажут, какие в Германии люди молодцы всё-таки
Я лично вот, что написал под той новостью: "По хорошему вообще вход на наш футбол должен быть бесплатным, всё равно на билетах зарабатывают гроши, а тратят бюджетные деньги миллиардами. Но нужно же показать, что у нас всё прекрасно и клубы у нас частные и прибыльные."
+5
-1
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Lev Kondratchik
Ответ JBa
лицемеры, писавшие про зенит, сейчас придут и расскажут, какие в Германии люди молодцы всё-таки
Так потому что а российском футболе клубы существуют на государственные деньги, в Германии - нет
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trav
Ответ Lev Kondratchik
Так потому что а российском футболе клубы существуют на государственные деньги, в Германии - нет
Давай расскажи как завод. Фольксваген, построенный государством и являющийся 100% хозяином клуба Вольфсбург, не является государственной поддержкой. Это другое?
Или Байер, где все бабки от фармацевтики, которая тоже работает на государство и в его интересах. Или Ауди И Бмв это прям супер частные компании? Серьезно? Чем они тогда отличаются от Роснефти?
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Max Bochkov
Там билеты бесплатные получаются для зрителей, но для клуба то они вполне себе платные - клуб не отказывается от билетных доходов, просто их оплачивают уже не болельщики, а коммерческие спонсоры в рамках своих рекламных компаний. И, в случае успешного внедрения этой модели, для клуба она будет гораздо эффективней - ведь 29 378 билетов купленных болельщиками очевидно меньше, чем 54 600 билетов купленных для болельщиков спонсорами.
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Kranmeister
Ответ romanisti89
во второй Бундеслиге на один матч ходят больше, чем в РПЛ за 4 тура
В следующем сезоне подъедут гранды Шальке, Штуттгарт и "старая дама" из Берлина. Лучшая вторая лига мира как в Германии ее называют.
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Kranmeister
У Фортуны с посещаемостью всегда были проблемы. Даже в лучшие годы, а клуб когда-то гремел и титулы брал, с Барселоной в финале КК бился. Но жители Дюссельдорфа всегда относились с прохладцей к клубу. И это на контрасте с Кёльном, который от Дюссельдорфа в шаговой доступности. Феномен необъяснимый. К тому же по финансовым возможностям клуб запросто был бы в первой пятёрке бундеслиги.
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romanisti89
во второй Бундеслиге на один матч ходят больше, чем в РПЛ за 4 тура
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netapyr
Исполнительный директор «Фортуны» Александр Йобст
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Andrey Bokov
Ответ Сим Сим
Вот о чём болит голова у немецких болельщиков Фортуны, а наши болельщики с нетерпением ждут вестей из Бахмута и круглосуточно слушают честный-пречестный "соловьиный помёт".
Ну немцы скоро тоже будут новости с фронта слушать. Посмотрим как у них с футболом будет в это время
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Сим Сим
Вот о чём болит голова у немецких болельщиков Фортуны, а наши болельщики с нетерпением ждут вестей из Бахмута и круглосуточно слушают честный-пречестный "соловьиный помёт".
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Юрий Костыгин
По такому случаю надо дополнительно разрешить на трибунах шнапс, травку и женщин с пониженной социальной ответственностью.
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