20 комментариев

Дюссельдорфская «Фортуна» из второй немецкой Бундеслигии задумала революционный проект. Если все сложится хорошо, она позволит болельщикам бесплатно посещать матчи на своем 50-тысячнике.

Что самое удивительное – это может продлиться целый сезон!

Что, правда? Весь сезон – бесплатный поход на футбол?

В будущем это вполне возможно. Пока же – по порядку:

• Клуб разработал стратегию под названием «Фортуна» для всех». На нее будет выделено 45 миллионов евро на пять лет от партнеров, которые вчетвером ввязались в авантюру: это Hewlett Packard Enterprise, Targobank, Provincial и Common Goal.

Распределение доходов от проекта планируется так: 50% – клубу, 20% – для молодежного и женского футбола, еще 20% – на различные мероприятия на стадионе, 10% – для различных социальных программ.

• Стратегия подразумевает долгосрочное закрепление в Бундеслиге и более тесную связь с городом. Но самая интересная часть – отказ от доходов от продажи билетов. Например, на три домашних матча (они пока еще не выбраны) в следующем сезоне проход точно будет полностью бесплатным. Возможно, таких игр будет даже больше – зависит от того, привлечет ли «Фортуна» дополнительных спонсоров.

• Исполнительный директор «Фортуны» Александр Йобст ответил на вопрос, каким образом возможно допустить болельщиков бесплатно на все 17 домашних игр: «Чем больше партнеров мы привлекаем, тем больше возможностей для отказа от билетов. Не могу на 100% утверждать, сколько времени для этого понадобится».

Теоретически возможно, что таким может стать весь сезон-2024/25. Вдвойне любопытно, что этот сезон начнется после чемпионата Европы в Германии, где и так серьезный интерес к футболу может вообще стать запредельным.

Несколько популярных вопросов к проекту:

• Как быть с гостевыми фанатами? Для них посещение матча тоже будет бесплатным.

• Если количество заявок будет выше вместимости, что тогда? Приоритет – членам клуба и владельцам абонементов.

• А VIP-сектора это касается? Нет, такие места не будут бесплатными. За удобства придется платить.

• Сколько сейчас получает клуб от продажи билетов? По информации Bild, за сезон доход составляет 7-8 миллионов евро. Именно эту сумму должны покрыть спонсоры, если отказ от билетов будет полноценным.

• Какова вообще причина такого разворота? Как объяснил Йобст, у многих клубов второй Бундеслиги падают доходы от телетрансляций. У «Фортуны» – тоже. Поэтому нужно создать другую стратегию.

И в этом случае спонсоров завлечет гигантский интерес к клубу от фанатов. К тому же не тратясь на билеты, болельщики смогут позволить покупку еды, напитков и атрибутики в больших размерах.

Кто всем этим будет заниматься?

Фактически проектом будет управлять четверка Александр Йобст – Арнд Ховеманн – Клаус Аллофс – Бьорн Боргердинг. Первые двое хорошо знакомы друг с другом по «Шальке», чемпион Европы Аллофс – родом из Дюссельдорфа, бывший игрок и тренер «Фортуны». Боргердинг – председатель наблюдательного совета.

Ховеманн проявил себя по финансовой части, Йобст – гендиректор клуба, Аллофс – спортивный директор. Именно эти трое 26 апреля отвечали на вопросы о «Фортуне для всех» на специальной пресс-конференции. И ответят еще не раз – уж очень мощный проект предстоит.

Что сейчас у «Фортуны» с посещаемостью и какие перспективы у клуба?

По средней посещаемости клуб идет четвертым во второй Бундеслиге – на матчи ходят в среднем 29 378 болельщика. Чуть ниже и в пределах 29 тысяч также находятся «Санкт-Паули» и «Нюрнберг», а в тройку можно войти, догнав «Ганновер» (30 693). Но до лидерства далеко – 53 (!) тысячи у «Гамбурга».

Теоретически догнать «Гамбург» можно, ведь стадион «Фортуны» «Меркур Шпиль-Арена» вмещает 54 600 зрителей. По заполняемости «Фортуна» занимает предпоследнее место во второй Бундеслиге – лишь 54%.

Через год «Меркур Шпиль-Арена» примет несколько матчей Евро-2024, в том числе игру 1/8 финала и четвертьфинал. Стадион вполне новый, построен в 2004 году, хотя Стадион матчи ЧМ-2006 не принимал. Зато здесь периодически проводились товарищеские игры сборных, а также бои Владимира Кличко и Евровидение-2011.

«Фортуна» в XXI веке успела побывать даже в четвертой лиге, а в элите провела всего несколько сезонов. Сейчас во второй Бундеслиге за пять туров до конца она идет на шестом месте и имеет лишь математические шансы на выход в Бундеслигу. Реальных уже нет: отставание от зоны прямого выхода – 10 очков, от стыков – 9.

С другой стороны, следующий сезон с такой стратегией для фанатов «Фортуны» уж точно не будет проходным и добавит интереса. А уж тем более если из Бундеслиги свалятся «Герта», «Штутгарт» и «Шальке».

Фото: globallookpress.com / Oliver Berg / IMAGO/Dennis Hetzschold / UWE KRAFT via www.imago-images.de