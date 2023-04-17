83 комментария

Пирло, Неста, Гаттузо...

«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЧ – 2:1 по сумме. Так далеко команда не забирала очень давно.

Не получалось с сезона-2006/07. Давайте вспомним, как выглядел тогда футбольный мир.

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Возможно, уже подзабылось: «Милан» вообще мог не сыграть в той Лиге чемпионов. Это же сезон сразу после распутанного коррупционного скандала, поначалу итальянская федерация отозвала право участвовать в еврокубках у всей топ-четверки, в итоге «Интер» и «Рома» начали с группового этапа, а «Милану» и «Кьево» (вот это сосед!) получилось стартовать в квалификации. Только после апелляции, вообще-то вполне готовы были играть в Кубке УЕФА.

Миланцы прошли «Црвену Звезду» и попали в группу с «Лиллем», греческим АЕКом и «Андерлехтом». Команда Анчелотти не проехалась по такому квартету: набрали 10 очков, при этом чуть не упустили плей-офф, проиграв два последних матча. Особенно сильно напряг «Лилль» с Питером Одемвинги.

В 1/8 финала как победителям группы прилетел относительно приятный «Селтик», но и тут нервы в обоих матчах, дополнительное время на «Сан Сиро» после нулей и гол Кака только на 93-й минуте.

Вообще бразилец сиял весь турнир: стал с отрывом лучшим бомбардиром ЛЧ (10 голов) и вторым ассистентом команды после Кларенса Зеедорфа.

В четвертьфинале выпал первый серьезный соперник – «Бавария» Оттмара Хитцфельда.

Мюнхенцы до этого выбили «Реал», так что команда Анчелотти их не пугала. Первый матч – ничья 2:2, в ответном «Милан» захватил все со старта: Зеедорф и Филиппо Индзаги забили по мячу уже к 30-й минуте, ответить «Бавария» не смогла.

На этом же этапе вылетели три яркие команды: ПСВ с Джефферсоном Фарфаном проиграл «Ливерпулю».

«Валенсия» сражалась с «Челси», но не осилила Дидье Дрогба, Джона Терри и остальных. Хотя Фернандо Морьентес забил в турнире шесть мячей.

Лишились и «Ромы», ее просто разорвал «МЮ» – 7:1! Голы Криштиану Роналду затмил Райан Гиггз: четыре голевые за матч. Так он стал лучшим ассистентом турнира.

Полуфиналы вышли жаркими: «Челси» попал на «Ливерпуль», они обменялись домашними 1:0 и решали все по пенальти.

«Ливерпуль» прошел, Дрогба остался.

«Милан» мучился с «Ман Юнайтед» сэра Алекса: на «Олд Траффорд» проиграли 2:3, а на «Сан Сиро» резко проснулись – 3:0. Мы запомнили это противостояние по магии Кака – его гол в Манчестере, когда он продрался через троих с левого края в центр, навсегда в истории.

«Милан» дошел до «Ливерпуля», чтобы через два года устроить месть за 2005-й.

Вышло не так ярко, зато Карло Анчелотти выиграл вторую ЛЧ в карьере. В этот раз он применил эликсир по фамилии Индзаги. Дубль в финале и титул!

Кто бы мог тогда подумать, что «Милан» испытает в следующие 15 лет.

Еще ярче вот этот кадр с Кака и знаменитым «Я принадлежу Иисусу».

В тот момент это суперкоманда и суперклуб, провальный отрезок которому никак не спрогнозировать.

Просто прочитайте – хотя бы про себя, а лучше вслух – состав «Милана» на финал: Дида, Янкуловски, Мальдини, Неста, Оддо, Зеедорф, Амброзини, Пирло, Гаттузо, Индзаги, Кака . Песня!

«Милан» выиграл свою седьмую Лигу чемпионов, через год вылетел в 1/8 финала от «Арсенала», в сезоне-2008/09 в ЛЧ вообще не играл (остановились на «Вердере» в Кубке УЕФА). Потом снова стоп в 1/8 финала от лондонцев – на этот раз проблемой стал «Тоттенхэм». В 2012-м дошли до 1/4 финала, но проиграли «Барсе» и следом опять дважды вязли на первой стадии плей-офф.

И это еще приятно, ведь потом три сезона вообще без еврокубков, еще три – только в Лиге Европы, но без успехов. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Милан» не вышел из группы, и вот теперь – полуфинал.

Так начинается новая эпоха?

Фото: East News/ANDREW YATES / AFP, FRANCOIS LO PRESTI / AFP, AP Photo/Kirsty Wigglesworth; Gettyimages.ru/Michael Steele, Alexander Hassenstein/Bongarts, Stu Forster, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Francesco Pecoraro