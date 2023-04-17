83 комментария

О духе времени
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Последний раз «Милан» был в полуфинале ЛЧ 16 лет назад. Скучаете по Кака, Индзаги, Мальдини, Зеедорфу? 😭

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Футбол Футбол

Пирло, Неста, Гаттузо...

«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЧ – 2:1 по сумме. Так далеко команда не забирала очень давно.

Не получалось с сезона-2006/07. Давайте вспомним, как выглядел тогда футбольный мир.

***

Возможно, уже подзабылось: «Милан» вообще мог не сыграть в той Лиге чемпионов. Это же сезон сразу после распутанного коррупционного скандала, поначалу итальянская федерация отозвала право участвовать в еврокубках у всей топ-четверки, в итоге «Интер» и «Рома» начали с группового этапа, а «Милану» и «Кьево» (вот это сосед!) получилось стартовать в квалификации. Только после апелляции, вообще-то вполне готовы были играть в Кубке УЕФА.

Миланцы прошли «Црвену Звезду» и попали в группу с «Лиллем», греческим АЕКом и «Андерлехтом». Команда Анчелотти не проехалась по такому квартету: набрали 10 очков, при этом чуть не упустили плей-офф, проиграв два последних матча. Особенно сильно напряг «Лилль» с Питером Одемвинги.

В 1/8 финала как победителям группы прилетел относительно приятный «Селтик», но и тут нервы в обоих матчах, дополнительное время на «Сан Сиро» после нулей и гол Кака только на 93-й минуте.

Вообще бразилец сиял весь турнир: стал с отрывом лучшим бомбардиром ЛЧ (10 голов) и вторым ассистентом команды после Кларенса Зеедорфа.

В четвертьфинале выпал первый серьезный соперник – «Бавария» Оттмара Хитцфельда.

Мюнхенцы до этого выбили «Реал», так что команда Анчелотти их не пугала. Первый матч – ничья 2:2, в ответном «Милан» захватил все со старта: Зеедорф и Филиппо Индзаги забили по мячу уже к 30-й минуте, ответить «Бавария» не смогла.

На этом же этапе вылетели три яркие команды: ПСВ с Джефферсоном Фарфаном проиграл «Ливерпулю».

«Валенсия» сражалась с «Челси», но не осилила Дидье Дрогба, Джона Терри и остальных. Хотя Фернандо Морьентес забил в турнире шесть мячей.

Лишились и «Ромы», ее просто разорвал «МЮ» – 7:1! Голы Криштиану Роналду затмил Райан Гиггз: четыре голевые за матч. Так он стал лучшим ассистентом турнира.

Полуфиналы вышли жаркими: «Челси» попал на «Ливерпуль», они обменялись домашними 1:0 и решали все по пенальти.

«Ливерпуль» прошел, Дрогба остался.

«Милан» мучился с «Ман Юнайтед» сэра Алекса: на «Олд Траффорд» проиграли 2:3, а на «Сан Сиро» резко проснулись – 3:0. Мы запомнили это противостояние по магии Кака – его гол в Манчестере, когда он продрался через троих с левого края в центр, навсегда в истории.

«Милан» дошел до «Ливерпуля», чтобы через два года устроить месть за 2005-й.

Вышло не так ярко, зато Карло Анчелотти выиграл вторую ЛЧ в карьере. В этот раз он применил эликсир по фамилии Индзаги. Дубль в финале и титул!

Кто бы мог тогда подумать, что «Милан» испытает в следующие 15 лет.

Еще ярче вот этот кадр с Кака и знаменитым «Я принадлежу Иисусу».

В тот момент это суперкоманда и суперклуб, провальный отрезок которому никак не спрогнозировать.

Просто прочитайте – хотя бы про себя, а лучше вслух – состав «Милана» на финал: Дида, Янкуловски, Мальдини, Неста, Оддо, Зеедорф, Амброзини, Пирло, Гаттузо, Индзаги, Кака. Песня!

«Милан» выиграл свою седьмую Лигу чемпионов, через год вылетел в 1/8 финала от «Арсенала», в сезоне-2008/09 в ЛЧ вообще не играл (остановились на «Вердере» в Кубке УЕФА). Потом снова стоп в 1/8 финала от лондонцев – на этот раз проблемой стал «Тоттенхэм». В 2012-м дошли до 1/4 финала, но проиграли «Барсе» и следом опять дважды вязли на первой стадии плей-офф.

И это еще приятно, ведь потом три сезона вообще без еврокубков, еще три – только в Лиге Европы, но без успехов. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Милан» не вышел из группы, и вот теперь – полуфинал.

Так начинается новая эпоха?

«Милан» и «Реал» – первые полуфиналисты ЛЧ! Почти точно в стамбульском финале будут миланцы

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!

Фото: East News/ANDREW YATES / AFP, FRANCOIS LO PRESTI / AFP, AP Photo/Kirsty Wigglesworth; Gettyimages.ru/Michael Steele, Alexander Hassenstein/Bongarts, Stu Forster, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Francesco Pecoraro

83 комментария

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Сергей Орлов
Абсолютно выдающийся гол Кака был на Олд Траффорд, как сейчас помню. И пас Скоулза на первый гол Руни просто конфетка.
+113
-2
+111
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Pb-SE
Скучаю по временам, когда Реал стабильно вылетал в 1/8.
+81
-22
+59
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акаб акаб, путен краб
Игра Кака в том Милане - просто откровение и настоящее эстетическое наслаждение.
+57
0
+57
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Казбек Бимбасов
Ответ Сергей Орлов
Абсолютно выдающийся гол Кака был на Олд Траффорд, как сейчас помню. И пас Скоулза на первый гол Руни просто конфетка.
Футбол я первый раз посмотрел на ЧМ 2006, влюбился тогда в игру, болел, как наверное и положено ничего не поднимающему еще ребенку, за бразильцев, потому что мама сказала, что они лучше всех играют в футбол. В составе сборной Бразилии на тот момент было много звезд, но лучшим игроком того турнира в их составе был Кака, я решил, что теперь отныне и навек это мой любимый игрок и я буду болеть за него. По ходу турнира (а смотрел я прям каждый матч), я отметил для себя, что сборная Италии очень хороша, что они настоящие мужики и очень эмоциональны, а еще мне безумно нравилось словосочетание «Мауро Каморанези», а лучшим их игроком я считал Гаттузо, настоящий питбуль. ЧМ закончился, Италия за которую я болел победила и единственный футбол который я продолжал смотреть был чемпионат России по ВГТРК, но вот весной 2007, пацаны в школе сказали мне, что идет какая-то там Лига Чемпионов, что это турнир самого высокого уровня. Я узнал расписание, вечером убедил маму пустить меня к телевизору, включил матч, играли Манчестер Юнайтед - Милан, каково же было мое удивление, когда я увидел состав Милана, встретил там так хорошо знакомых и горячо любимых Кака и Гаттузо (Пирло к своему стыду я полюбил уже сильно позже), какое же великое удовольствие я получил тогда от футбола, как же мне тогда повезло, что именно этот матч, был первым матчем Милана, который я видел, тот гол Кака, я до сих пор считаю лучшим, что я видел вообще.
+55
0
+55
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a2wai
Уже завтра в полуфинал может выйти Дармиан, который в том сезоне числился в составе Милана, но на Лигу Чемпионов, вроде бы, заявлен не был.

Зато Рикарду Оливейра, который играл в ЛЧ в том составе, до сих пор выступает в Бразилии.
+26
0
+26
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vadned
Ответ Pb-SE
Скучаю по временам, когда Реал стабильно вылетал в 1/8.
Ну, тогда Лион нормально играл и был криптонитом Реала. Или сосланный в Монако Морьентес устраивал кошмар своему бывшему клубу именно в 1/8.
+23
-2
+21
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marco -81
В группе Милан обеспечил выход в плей-офф за 2 тура до завершения игрового этапа. Автор, не надо обманывать болел настоящих, пжл:)))
(фан Дьявола с 1991 года).
+20
-1
+19
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Плацкарт Вагоныч
Этому Милану, мягко говоря, очень далеко до того.
+17
0
+17
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Tun
Ответ Сергей Орлов
Абсолютно выдающийся гол Кака был на Олд Траффорд, как сейчас помню. И пас Скоулза на первый гол Руни просто конфетка.
Матч моей юности. Переиграть тот Милан, пусть и вылететь потом, уже крутое достижение, обозначившее переход на новый уровень
+15
0
+15
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jeckk
Это был крутой Милан. Один из лучших составов в истории футбола
+13
0
+13
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Гриззли
Ответ marco -81
В группе Милан обеспечил выход в плей-офф за 2 тура до завершения игрового этапа. Автор, не надо обманывать болел настоящих, пжл:))) (фан Дьявола с 1991 года).
Согласен. Автор пишет: "при этом чуть не упустили плей-офф, проиграв два последних матча."
Чушь какая-то, вышли из группы за два тура до окончания этапа. Там почти невозможно было что-то упустить.
+12
0
+12
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bernabeu26
Сегодня Кака вселился в Леау. Какой-то символизм в этом есть!
+10
0
+10
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Ростислав Романенко
Самое обидное - это после прочтения статьи вспоминать, как сложилась дальнейшая карьера Рикки. Переход в "Реал", куча травм, увядание, МЛС. Эх, на редкость нетипичный бразильский игрок - которому карьеру загубили не фанфары с алкоголем.
Гол Аргентине, когда он пронесся через все поле, оставив пытавшегося его догнать Лео Месси в роли статиста - тоже красота. Жаль, что так сложилось все.
+9
0
+9
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bestttttttofthebest
Скучаю по той ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ, а сейчас это унылое зрелище, звезд нет, игры нет, один пафос. Раньше был настоящий футбол, а то что сейчас больше на сокКер смахивает.
+10
-3
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Gun[o|o]ner
Ответ vadned
Ну, тогда Лион нормально играл и был криптонитом Реала. Или сосланный в Монако Морьентес устраивал кошмар своему бывшему клубу именно в 1/8.
Залез посмотреть статистику, справедливости ради Реал в период после выигрыша чашки ЛЧ-2002 и до момента начала своей "суперсерии" с ЛЧ-2014 трижды выходил в полуфиналы турнира: в 2003 году проиграли Ювентусу, в 2012 году - Баварии, а в 2013 году - Боруссии Д. А Монако с Морьентесом/Пршо/Жюли и пр. выбил их как раз в четвертьфинале той, как казалось тогда, самой необычной по составу финалистов ЛЧ 2003/2004...того самого четвертьфинала, куда наш Локомотив, увы, не пробился...а ведь мог, играли точно не хуже Монако в 1/8.
+7
0
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FRE3StYLER
Теперь очень жду финал Реал-Милан, хотя бы ради Анчелотти!
+6
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Ювенский Туринтус
Ответ a2wai
Уже завтра в полуфинал может выйти Дармиан, который в том сезоне числился в составе Милана, но на Лигу Чемпионов, вроде бы, заявлен не был. Зато Рикарду Оливейра, который играл в ЛЧ в том составе, до сих пор выступает в Бразилии.
И выйду!
+8
-3
+5
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milan_22
Ответ Казбек Бимбасов
Футбол я первый раз посмотрел на ЧМ 2006, влюбился тогда в игру, болел, как наверное и положено ничего не поднимающему еще ребенку, за бразильцев, потому что мама сказала, что они лучше всех играют в футбол. В составе сборной Бразилии на тот момент было много звезд, но лучшим игроком того турнира в их составе был Кака, я решил, что теперь отныне и навек это мой любимый игрок и я буду болеть за него. По ходу турнира (а смотрел я прям каждый матч), я отметил для себя, что сборная Италии очень хороша, что они настоящие мужики и очень эмоциональны, а еще мне безумно нравилось словосочетание «Мауро Каморанези», а лучшим их игроком я считал Гаттузо, настоящий питбуль. ЧМ закончился, Италия за которую я болел победила и единственный футбол который я продолжал смотреть был чемпионат России по ВГТРК, но вот весной 2007, пацаны в школе сказали мне, что идет какая-то там Лига Чемпионов, что это турнир самого высокого уровня. Я узнал расписание, вечером убедил маму пустить меня к телевизору, включил матч, играли Манчестер Юнайтед - Милан, каково же было мое удивление, когда я увидел состав Милана, встретил там так хорошо знакомых и горячо любимых Кака и Гаттузо (Пирло к своему стыду я полюбил уже сильно позже), какое же великое удовольствие я получил тогда от футбола, как же мне тогда повезло, что именно этот матч, был первым матчем Милана, который я видел, тот гол Кака, я до сих пор считаю лучшим, что я видел вообще.
Практически 1 в 1 моя история:) Начал смотреть футбол с финала ЧМ 2006 и долго не мог от него отойти, но потом забыл про футбол на несколько месяцев. А вернулся он в мою жизнь матчем Милан-Бавария в четвертьфинале, и после этого я навечно фанат Милана. Тот гол Кака МЮ до сих пор в моем персональном топ-2 любимых голов (второй - гол Думбия Спартаку в 2010)
+5
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Tun
Ответ Прогресс Восточной конференции
В 2007 Милан шатало и трясло в чемпе и они больше не были фаворитами ЛЧ. Тогда команду называли домом престарелых Папы Карло (средний возраст: около 30 лет). МЮ по именам звучал посильнее.
Нет, по именам именно Милан был сильнее не только МЮ, но и поди любого в Европе, это была их лебединая песня с праймовым Кака
+4
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Rosslyn
юность ... восхитительный состав был у Милана
+4
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граф Якунин
Ответ Gun[o|o]ner
Залез посмотреть статистику, справедливости ради Реал в период после выигрыша чашки ЛЧ-2002 и до момента начала своей "суперсерии" с ЛЧ-2014 трижды выходил в полуфиналы турнира: в 2003 году проиграли Ювентусу, в 2012 году - Баварии, а в 2013 году - Боруссии Д. А Монако с Морьентесом/Пршо/Жюли и пр. выбил их как раз в четвертьфинале той, как казалось тогда, самой необычной по составу финалистов ЛЧ 2003/2004...того самого четвертьфинала, куда наш Локомотив, увы, не пробился...а ведь мог, играли точно не хуже Монако в 1/8.
Барселону куда-то пропустил
+3
0
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ander9
Я помню Милан с Гуллитом,Рейкардом и Ван Бастеном. Вот это была команда-монстр.
+3
0
+3
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Даня Би
Ответ Gun[o|o]ner
Залез посмотреть статистику, справедливости ради Реал в период после выигрыша чашки ЛЧ-2002 и до момента начала своей "суперсерии" с ЛЧ-2014 трижды выходил в полуфиналы турнира: в 2003 году проиграли Ювентусу, в 2012 году - Баварии, а в 2013 году - Боруссии Д. А Монако с Морьентесом/Пршо/Жюли и пр. выбил их как раз в четвертьфинале той, как казалось тогда, самой необычной по составу финалистов ЛЧ 2003/2004...того самого четвертьфинала, куда наш Локомотив, увы, не пробился...а ведь мог, играли точно не хуже Монако в 1/8.
Суперсерию Реала можно начинать считать с момента прихода Моуриньо, там стабильные полуфиналы пошли
+4
-1
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Alan Kesaev
Нынешний Милан к сожалению, очень далек от того Милана, что по составу, что по игре. По сути ни один итальянский клуб (ни Милан ни Интер) не имеют серьезных шансов на победу в ЛЧ - с другой стороны сетки команды совсем другого уровня (Реал и Ман Сити, да и Бавария куда сильнее что Интера, что Милана).
+4
-1
+3
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Арман Барысов
Великая была команда! Как сейчас в глазах Индзаги, бегущий после гола в 1,5х быстрее своей обычной скорости
+3
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