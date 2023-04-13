38 комментариев

«Им нужен крем после загара».

«Барса» не побеждает и не забивает три матча подряд: после «Реала» (0:4 в Кубке) и «Жироны» (0:0) потеряли очки с «Хетафе» (0:0).

Тер Стеген и Хави недовольны временем матча и газоном

Несмотря на неудачную серию, Хави почти не говорит об игре – списывает результат на неудобное время матчей и качество поля. Вот его мысли после игры с «Хетафе».

«На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по теме с травой. Сегодня это все увидели. Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для «Хетафе» это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии.

Еще мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь», – объяснил тренер «Барсы».

Марк-Андре тер Стеген тоже пожаловался на проблемы с газоном: «На этом стадионе приходится терпеть, потому что трава здесь высокая. Это сложно.

Вы когда-нибудь в футбол играли? Знаете, что такое сухое поле, к чему это приводит? Из-за этого мы играли совсем по-другому, а не как обычно».

«Им нужен крем после загара». Тренер «Хетафе» дал Хави шутливый совет

Главный тренер «Хетафе» Кике Флорес в ответ провел параллель с «Формулой-1»: «Мы ведь играли не на голой земле, а на красивой траве. Условия для всех были одинаковыми. Мы играли в хороших условиях, которые нас больше устраивали. Высокая трава помогала нам атаковать.

Мы все еще говорим о футболе, не о «Формуле-1»? Мы соблюдаем регламент. Это все равно что говорить о том, какие были шины – жесткие или мягкие?»

Затем Флореса спросили о другом комментарии Хави – про то, что «Барса» не привыкла играть под таким солнцем. Тренер «Хетафе» рассмеялся и добавил: «[Им нужен] крем после загара, я не знаю».

«Солнце – конец для «Барселоны»! Marca высмеяла претензии Хави в ярком ролике

Marca подошла к ситуации с креативом – выпустила красивый ролик, где отыграны слова Хави про высокую траву и погоду.

За основу взят трейлер к фильму «В высокой траве», который снят по одноименному роману Стивена Кинга и Джо Хилла.

Ролик начинается планами травы с высоты и закадровым восклицанием: «Помогите! Я ничего не вижу! У меня не катится мяч! Хави, помоги мне!».

В следующем возгласе отыграли еще одну фразу главного тренера «Барселоны»: «Солнце выжигает меня!»

Дальше персонажи оказываются в высокой траве, и в новой озвучке ищут игроков «Барселоны»: «Гави? Я не вижу Араухо! Роберт [Левандовски]? Где Рафинья? Так невозможно играть! На «Бернабеу» с нами обращаются так же!»

Тема жары продолжается: «Солнце меня ослепляет! Мы не можем играть в четыре часа дня. Ни у кого нет на это права».

Дальше персонажи идут сквозь траву и жалуются на сухость местности и несправедливость ситуации. Но уже говорят про следующий матч: «На следующей неделе мы снова играем в 4 часа дня, и, несмотря на то, что игра домашняя, будет очень солнечно. Надеюсь, небо затянут облака».

Потом рассуждают про турнирное положение: «У нас 11 очков преимущества, мы не можем это упустить. Мы намочим поле так, чтобы оно стало похоже на болото!»

Персонажи звонят по телефону неизвестному человеку, и оттуда зловеще доносится: «Солнце – конец для «Барселоны»!

Завершается все эпичным закадровым голосом: «Вы продолжаете настаивать на этом, вы верите в это. Это влияние «Мадрида».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Angel Martinez / Stringer; netflix.com; unsplash.com/Andrey Grinkevich