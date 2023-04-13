38 комментариев

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«Солнце – конец для «Барселоны». Хави высмеяли за жалобы на высокую траву, жару и раннее начало матчей

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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«Им нужен крем после загара».

«Барса» не побеждает и не забивает три матча подряд: после «Реала» (0:4 в Кубке) и «Жироны» (0:0) потеряли очки с «Хетафе» (0:0).

Тер Стеген и Хави недовольны временем матча и газоном

Несмотря на неудачную серию, Хави почти не говорит об игре – списывает результат на неудобное время матчей и качество поля. Вот его мысли после игры с «Хетафе».

«На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по теме с травой. Сегодня это все увидели. Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для «Хетафе» это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии.

Еще мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь», – объяснил тренер «Барсы».

Марк-Андре тер Стеген тоже пожаловался на проблемы с газоном: «На этом стадионе приходится терпеть, потому что трава здесь высокая. Это сложно.

Вы когда-нибудь в футбол играли? Знаете, что такое сухое поле, к чему это приводит? Из-за этого мы играли совсем по-другому, а не как обычно».

«Им нужен крем после загара». Тренер «Хетафе» дал Хави шутливый совет

Главный тренер «Хетафе» Кике Флорес в ответ провел параллель с «Формулой-1»: «Мы ведь играли не на голой земле, а на красивой траве. Условия для всех были одинаковыми. Мы играли в хороших условиях, которые нас больше устраивали. Высокая трава помогала нам атаковать.

Мы все еще говорим о футболе, не о «Формуле-1»? Мы соблюдаем регламент. Это все равно что говорить о том, какие были шины – жесткие или мягкие?»

Затем Флореса спросили о другом комментарии Хави – про то, что «Барса» не привыкла играть под таким солнцем. Тренер «Хетафе» рассмеялся и добавил: «[Им нужен] крем после загара, я не знаю».

«Солнце – конец для «Барселоны»! Marca высмеяла претензии Хави в ярком ролике

Marca подошла к ситуации с креативом – выпустила красивый ролик, где отыграны слова Хави про высокую траву и погоду.

За основу взят трейлер к фильму «В высокой траве», который снят по одноименному роману Стивена Кинга и Джо Хилла.

Ролик начинается планами травы с высоты и закадровым восклицанием: «Помогите! Я ничего не вижу! У меня не катится мяч! Хави, помоги мне!».

В следующем возгласе отыграли еще одну фразу главного тренера «Барселоны»: «Солнце выжигает меня!»

Дальше персонажи оказываются в высокой траве, и в новой озвучке ищут игроков «Барселоны»: «Гави? Я не вижу Араухо! Роберт [Левандовски]? Где Рафинья? Так невозможно играть! На «Бернабеу» с нами обращаются так же!»

Тема жары продолжается: «Солнце меня ослепляет! Мы не можем играть в четыре часа дня. Ни у кого нет на это права».

Дальше персонажи идут сквозь траву и жалуются на сухость местности и несправедливость ситуации. Но уже говорят про следующий матч: «На следующей неделе мы снова играем в 4 часа дня, и, несмотря на то, что игра домашняя, будет очень солнечно. Надеюсь, небо затянут облака».

Потом рассуждают про турнирное положение: «У нас 11 очков преимущества, мы не можем это упустить. Мы намочим поле так, чтобы оно стало похоже на болото!»

Персонажи звонят по телефону неизвестному человеку, и оттуда зловеще доносится: «Солнце – конец для «Барселоны»!

Завершается все эпичным закадровым голосом: «Вы продолжаете настаивать на этом, вы верите в это. Это влияние «Мадрида».

«Не будем подчиняться Тебасу, стремимся к Суперлиге». Лапорта выступил по делу Негрейры – и наехал на «Реал»

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Angel Martinez / Stringer; netflix.com; unsplash.com/Andrey Grinkevich

38 комментариев

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Joey Ramone
Барса - команда плаксивых мальчиков и всегда такой была
+90
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Старик Стариканов
Надо потратить новый рычаг на газонокосилку
+69
-7
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Sekor
Мяч квадратный, трава острая и т.д.
+57
-3
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Тимур Ибрагимов
когда несколько месяцев назад я написал комментарий, что Хави всегда найдет на что поныть, меня заминусовали, а потом и вообще забанили. а тут Хави даже мою фантазию поразил. браво, мастер, книгу перлов начинаю собирать
+24
-2
+22
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alireal
Ответ Ansu Fati
Главное не дать забить им 6))
И 8 другим
+20
-1
+19
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Booster
Хватит уже издеваться над Барсой, ну что за день! :))
+15
-2
+13
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Махмуд Тилавов
Бывший тренер-пастух быстро решил бы проблему с травой
+12
0
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Шем
Апрель, время спада Барсы и новых придуманных отмазок Хави.
+7
-1
+6
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Водяра
Не может мяч завить 3 матча а ему солнце мешает. Как сплыл скандал с Негейрой, левые пенали перестали ставить.
+6
-1
+5
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TeRex
Més que un Ridículo
+3
0
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xoms
Обычно так наши Карпуши да Семаки ноют, видимо тоже далеко от них не ушёл
+4
-1
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Rojo Crio
Видео угар, ещё так подошло под ситуацию) Хоть для чего то этот фильм пригодился.
+3
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Максим Шабурко
Типичный плаксави, который играет раз в неделю и ещё жалуется на что-то
+2
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versus_
Да им пофиг на потерю очков, может даже в ставки решили поиграть, турнирная ситуация позволяет, а отмазы служат тому, чтобы их не подозревали в этом (скорее всего, так и есть, тем более бабки нужны).
+2
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Roman Betenya
Да тут Реал виноват, как пить дать. Франкистский проект!11адин
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versus_
Это серьезно, текстовый пересказ ролика?))
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Syndycate
Газонокосильщик Хави)
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Booster
Ответ Артём Назмутдинов
Издеваться? Барсе вполне хорошо, да. Из ЕК вылетели, но уже 2 трофея с 90% вероятностью есть
Ну как вам объяснить, Артём Назмутдинов… Всё вполне хорошо и полный чемодан издёвок по поводу солнца, травы, рычагов и судей это как бы два параллельных информационных потока и мы сейчас с вами говорим о немного разных вещах 🤣
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Нурбол Жумаскалиев
какой же хави никчемный))) самое позорное чемпионство для барсы будет, хуже итальяснких картонов и баварских фри-титулов
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Анвар Масимов
Ответ Водяра
Не может мяч завить 3 матча а ему солнце мешает. Как сплыл скандал с Негейрой, левые пенали перестали ставить.
Барса пробила 2 пеналя. и 12 пеналей Реала. вот кто судей подкупает
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desolate
Тер Стеген, ты когда-нибудь видел, как играли на Петровском? Знаешь, что такое лужи на поле?
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Yuriy Chistyakov
Ответ Водяра
Не может мяч завить 3 матча а ему солнце мешает. Как сплыл скандал с Негейрой, левые пенали перестали ставить.
И много левых пеналей дали Барсе в этом сезоне? Или ты про реал?
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Кирилл Смирнов
Ответ TresModiosVir
Пуйоля
Пуюлья - это Паэлья для Пуйоля
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obid
Во всем виноват Реал. Это все заговор.
Хави просто посмешище
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shooher
Это совсем не оправдание, но факт,что техничным игрокам на плохом поле неудобно играть, это так и есть. Хотя команда уровня Барсы обязана перестраивать игру в такой ситуации.
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