160 комментариев

Жесткий класико-баттл.

Дело Негрейры по-прежнему угрожает «Барсе» жесткими санкциями. В понедельник Жоан Лапорта собрал большую пресс-конференцию, где озвучил официальную позицию клуба.

Президент «Барсы» наехал не только на Хавьера Тебаса (это уже традиция), но и на руководство «Реала», с которым до этого вроде бы сохранялись дружеские отношения.

Коротко напомним суть дела: в январе вскрылось, что «Барселона» три года платила вице-президенту Технического судейского комитета (CTA) Федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. Каталонцы утверждают, что платили ему за отчеты о судьях.

Оказалось, что Негрейра получил от клуба как минимум 7,3 млн евро с 2001 года, но из-за сроков давности суд сосредоточится на последних десяти годах: особенно интересуют 3 млн, полученные бывшим боссом судей с 2014-го по 2018-й.

«Барса» проводит внутреннее расследование. Платили сыну Негрейры, который не мог повлиять на судей

Президент «Барсы» заявил, что сейчас идет внутреннее расследование, которое он поручил внешней фирме. С некоторыми документами Лапорта уже знаком. Вот его главные мысли по делу.

• О слухах в прессе: «В течение двух месяцев мы подвергались чудовищной клеветнической кампании. Эти сведения и выводы не имеют ничего общего с реальностью. «Барселона» была образцом честной игры. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в спорт.

«Барселона» никогда не предпринимала действий, которые преследовали бы цель нарушить конкуренцию в турнире, чтобы получить преимущество».

• О расследовании внутри клуба: «Мы собрали 629 документов и 43 видеозаписи о нашем деле с предварительными выводами, и внешняя фирма сделала это, действуя прозрачно. Это судейские отчеты, которые у нас сейчас есть, вопреки тем, кто говорил, что они исчезли.

Расследование объяснило нам, что не было ничего незаконного. Теперь мы должны позволить правосудию сделать свою работу. Я убежден, что с «Барсы» будут сняты все подозрения».

• О возможном влиянии на судей: «Стоит учитывать, что 7,3 млн евро выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Это были важные и необходимые доклады, сделанные людьми, занимающими важные посты.

Говоря о том, что [Негрейра] являлся вице-президентом CTA, необходимо уточнить, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA не имел права влиять на результаты матчей или назначать судей. Об этом говорится в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – Sports.ru).

Гипотеза о том, что этот человек оказывал влияние на судейские решения, является ложной. Сам регламент RFEF отрицает это».

«Реал» – один из обвинителей в деле. Отношения между клубами испорчены

• О противниках «Барсы» и моральном ущербе: «Зачинщики скандала хотят, чтобы дело о несуществующем подкупе судей нанесло ущерб репутации «Барселоны» и разрушило один из самых ярких элементов идентичности Каталонии. Кое-кто из представителей власти не может смириться с тем, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность.

Моральный ущерб очень важен. Мы предпринимаем юридические меры по защите чести клуба и продолжим это делать. Мы предъявим иск о возмещении ущерба. Он может быть измерен экономически, возможно, даже в астрономических суммах» .

• О действиях Хавьера Тебаса: «Отмечу президента Ла Лиги, который продемонстрировал явный непрофессионализм. Он представил документы по делу с данными, которые были неверными. Я прошу его сдерживать это словесное недержание. Конкурентам не поможет то, что они предоставляют ложные доказательства.

Я бы хотел, чтобы Тебас позвонил мне, когда возникла эта проблема, но он начал раздувать эту тему. Я не удивлен его поведением, учитывая его одержимость «Барсой». Хавьер Тебас вел себя лицемерно, ему не хватает мудрости и профессионализма.

С другой стороны, я благодарю президента Испанской федерации Рубиалеса и президента ФИФА Инфантино за то, что они не присоединились к кампании против «Барселоны». Они ждут решения суда».

• Об отношениях с Ла Лигой и УЕФА: «Мы не будем подчиняться Тебасу или Ла Лиге. Мы стремимся к Суперлиге . Кампания против нас проходит в то время, когда мы работаем над созданием модели европейской конкуренции, направленной на укрепление клубов. Президент Ла Лиги воспользовался случаем, чтобы призвать УЕФА присоединиться к общественному самосуду.

Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, и они понимают, что кампания в медиа была основана на ложной гипотезе. У нас есть разногласия с УЕФА из-за других вопросов, но я могу сказать, что мы по-прежнему поддерживаем связь».

• Об активном участии «Реала» в деле: «Хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (речь о правлении Франсиско Франко в Испании с 1939-го по 1975-й – Sports.ru) и был близок к политической и экономической элите.

На протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле

Институциональные отношения между «Барселоной» и «Реалом» испорчены. Это неправомерный поступок со стороны «Мадрида». Мне хотелось бы думать, что Перес находился под большим давлением по этому вопросу. Это нормально, учитывая большую конкуренцию между клубами».

«Реал» ответил видео: оказывается, Франко был почетным сосьо «Барсы» и трижды спасал клуб от банкротства

Разумеется, мадридцы не могли не ответить. В тот же день на клубном ТВ вышло видео под названием «Какой клуб был клубом правящего режима?» В нем «Реал» напомнил важные факты:

• «Барселона» трижды чествовала Франко и в 1965 году даже сделала диктатора почетным сосьо клуба.

• Инаугурацию «Камп Ноу» провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис.

• Франсиско Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства.

• «Барселона» выиграла 8 чемпионатов и 9 Кубков Генералиссимуса (Кубков Испании) при Франко.

• «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко.

• Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и сосьос «Реала».

• «Барселона» дарила Франко золото и бриллианты.

Также в ролике приводятся слова бывшего президента «Реала» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал Мадрид» был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто так говорит».

Мощный ответ! Кажется, он близок к нокауту.

Фото: globallookpress.com/LaPresse/Keystone Press Agency, Fernando Sanchez/Keystone Press Agency, Scar J.Barroso/Afp7; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce / Stringer