160 комментариев

Лапорта назвал «Реал» клубом режима – Мадрид ответил видео о связях «Барсы» с Франко. Раунд?🍿
Жесткий класико-баттл.
Дело Негрейры по-прежнему угрожает «Барсе» жесткими санкциями. В понедельник Жоан Лапорта собрал большую пресс-конференцию, где озвучил официальную позицию клуба.
Президент «Барсы» наехал не только на Хавьера Тебаса (это уже традиция), но и на руководство «Реала», с которым до этого вроде бы сохранялись дружеские отношения.
Коротко напомним суть дела: в январе вскрылось, что «Барселона» три года платила вице-президенту Технического судейского комитета (CTA) Федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. Каталонцы утверждают, что платили ему за отчеты о судьях.
Оказалось, что Негрейра получил от клуба как минимум 7,3 млн евро с 2001 года, но из-за сроков давности суд сосредоточится на последних десяти годах: особенно интересуют 3 млн, полученные бывшим боссом судей с 2014-го по 2018-й.
«Барса» проводит внутреннее расследование. Платили сыну Негрейры, который не мог повлиять на судей
Президент «Барсы» заявил, что сейчас идет внутреннее расследование, которое он поручил внешней фирме. С некоторыми документами Лапорта уже знаком. Вот его главные мысли по делу.
• О слухах в прессе: «В течение двух месяцев мы подвергались чудовищной клеветнической кампании. Эти сведения и выводы не имеют ничего общего с реальностью. «Барселона» была образцом честной игры. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в спорт.
«Барселона» никогда не предпринимала действий, которые преследовали бы цель нарушить конкуренцию в турнире, чтобы получить преимущество».
• О расследовании внутри клуба: «Мы собрали 629 документов и 43 видеозаписи о нашем деле с предварительными выводами, и внешняя фирма сделала это, действуя прозрачно. Это судейские отчеты, которые у нас сейчас есть, вопреки тем, кто говорил, что они исчезли.
Расследование объяснило нам, что не было ничего незаконного. Теперь мы должны позволить правосудию сделать свою работу. Я убежден, что с «Барсы» будут сняты все подозрения».
• О возможном влиянии на судей: «Стоит учитывать, что 7,3 млн евро выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Это были важные и необходимые доклады, сделанные людьми, занимающими важные посты.
Говоря о том, что [Негрейра] являлся вице-президентом CTA, необходимо уточнить, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA не имел права влиять на результаты матчей или назначать судей. Об этом говорится в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – Sports.ru).
Гипотеза о том, что этот человек оказывал влияние на судейские решения, является ложной. Сам регламент RFEF отрицает это».
«Реал» – один из обвинителей в деле. Отношения между клубами испорчены
• О противниках «Барсы» и моральном ущербе: «Зачинщики скандала хотят, чтобы дело о несуществующем подкупе судей нанесло ущерб репутации «Барселоны» и разрушило один из самых ярких элементов идентичности Каталонии. Кое-кто из представителей власти не может смириться с тем, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность.
Моральный ущерб очень важен. Мы предпринимаем юридические меры по защите чести клуба и продолжим это делать. Мы предъявим иск о возмещении ущерба. Он может быть измерен экономически, возможно, даже в астрономических суммах».
• О действиях Хавьера Тебаса: «Отмечу президента Ла Лиги, который продемонстрировал явный непрофессионализм. Он представил документы по делу с данными, которые были неверными. Я прошу его сдерживать это словесное недержание. Конкурентам не поможет то, что они предоставляют ложные доказательства.
Я бы хотел, чтобы Тебас позвонил мне, когда возникла эта проблема, но он начал раздувать эту тему. Я не удивлен его поведением, учитывая его одержимость «Барсой». Хавьер Тебас вел себя лицемерно, ему не хватает мудрости и профессионализма.
С другой стороны, я благодарю президента Испанской федерации Рубиалеса и президента ФИФА Инфантино за то, что они не присоединились к кампании против «Барселоны». Они ждут решения суда».
• Об отношениях с Ла Лигой и УЕФА: «Мы не будем подчиняться Тебасу или Ла Лиге. Мы стремимся к Суперлиге. Кампания против нас проходит в то время, когда мы работаем над созданием модели европейской конкуренции, направленной на укрепление клубов. Президент Ла Лиги воспользовался случаем, чтобы призвать УЕФА присоединиться к общественному самосуду.
Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, и они понимают, что кампания в медиа была основана на ложной гипотезе. У нас есть разногласия с УЕФА из-за других вопросов, но я могу сказать, что мы по-прежнему поддерживаем связь».
• Об активном участии «Реала» в деле: «Хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (речь о правлении Франсиско Франко в Испании с 1939-го по 1975-й – Sports.ru) и был близок к политической и экономической элите.
На протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле
Институциональные отношения между «Барселоной» и «Реалом» испорчены. Это неправомерный поступок со стороны «Мадрида». Мне хотелось бы думать, что Перес находился под большим давлением по этому вопросу. Это нормально, учитывая большую конкуренцию между клубами».
«Реал» ответил видео: оказывается, Франко был почетным сосьо «Барсы» и трижды спасал клуб от банкротства
Разумеется, мадридцы не могли не ответить. В тот же день на клубном ТВ вышло видео под названием «Какой клуб был клубом правящего режима?» В нем «Реал» напомнил важные факты:
• «Барселона» трижды чествовала Франко и в 1965 году даже сделала диктатора почетным сосьо клуба.
• Инаугурацию «Камп Ноу» провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис.
• Франсиско Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства.
• «Барселона» выиграла 8 чемпионатов и 9 Кубков Генералиссимуса (Кубков Испании) при Франко.
• «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко.
• Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и сосьос «Реала».
• «Барселона» дарила Франко золото и бриллианты.
Также в ролике приводятся слова бывшего президента «Реала» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал Мадрид» был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто так говорит».
Мощный ответ! Кажется, он близок к нокауту.
«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?
Фото: globallookpress.com/LaPresse/Keystone Press Agency, Fernando Sanchez/Keystone Press Agency, Scar J.Barroso/Afp7; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce / Stringer
Ладно Ювентус - там ребята замутили целую схему, математика, бухгалтерия, как на той картинке, где мужик стоит перед доской, на которой куча фотографий и стрелочек, объединяющих все части картины.
Барса тупо платила судейскому чиновнику двадцать лет. Якобы за "отчетики": не бейте судью, чистите зубы. Потом захотела ещё вычет с этих расходов. И ни одного разумного объяснения от Лапорты. Лудогорца бы за такое давно отправили бороздить просторы любительских лиг.
📝 | Ожидалось, что хотя бы на долгожданной пресс-конференции Лапорта разъяснит, зачем ФК «Барселона» платила в течение 17 лет вице-президенту технического судейского комитета.
В итоге, началась дешевая манипуляция:
«Мы никогда не покупали судей».
Тема известна уже 3 месяца, пора бы уже понять, что речь о выплатах тогдашнему вице-президенту судейского комитета, а не арбитрам. На каких идиотов рассчитана такая манипуляция? Уважай хотя бы собственных болельщиков.
«Барса» получила судейские отчеты, но это не является незаконным. Счета есть, все есть в бухгалтерии клуба. Мы сделали это четко и прозрачно. Мы ничего не скрывали»
Отчёты кого? Сына Негрейры? Да, они есть. Только вот и сама прокуратура это признаёт. А что насчет отца, самого Энрикеса? Соглашение с которым было вербальным и нет никаких контрактов? Опять манипуляция.
«Никто не нашел доказательств».
Доказательств чего? Факт выплат вице-президенту судейского технического комитета судей в течение 17 лет уже есть.
«Многие клубы нанимают на работу экс-арбитров».
Это правда. Только никто из этих экс-арбитров не занимал в то же самое время пост вице-президента комитета судей. Опять манипуляция.
«Негрейра не мог влиять на результаты или решения».
Славно. Так за что вы платили в течение 17 лет и почему постоянно увеличивали ему зарплату?
«Все начали судить «Барсу» ещё до решения самого суда».
Возможно, это связано с тем, что за 3 месяца ты так и не ответил на простой вопрос:
За что ФК «Барселона» в течение 17 лет платила Энрикесу Негрейре (не сыну, а отцу, подчеркиваю для любителей манипулировать) ?
Эта конференция сорвёт овации тех, кто любит популизм и сотрясение воздуха, а на деле ничего конкретного не сказано.
Все вокруг враги, Тебас - чёрт (тут он прав, кстати) и вообще мы жертвы. Удобная позиция, но скоро и сами сосьос начнут задаваться вопросом, почему руководство клуба не может дать чётких ответов на чётко поставленные вопросы.
пусть там с Юве играют регулярно.
минусы: да, команд меньше, чем рассчитывали
плюсы: всегда в финале
Ок, смысл шантажа ясен.
Но платить судейскому комитету, пусть даже через сына вице-президента - это адский зашквар и отмыться не выйдет, сколько ни кивай на чиновников, соперников, суперлигу и тп. Поймали на допинге, всё. Теперь это вопрос размера и формы санкций.
А Барса по ходу прям заносила..
Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом.
Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6.
была уже статья на эту тему
Реал, которому якобы всячески помогал Франко, стал топом только в начале 60-х, когда Франко правил страной уже больше 20 лет.
Ну а апелляция к временам Франко это тупейший манипулятивный инструмент. И он ударит в первую очередь по Барсе.
Прям как у нас. Когда пргументов нет вспоминают времена Сталина. Мол, попробуй перебить такую карту. Да во времена диктатур все бесправны. И кумиры диктаторов(попробуй отказаться от любви диктатора) и противники диктатора(попробуй заработать его любовь и уважение).
1 "Барселона никогда не покупала судей"
Так никто не говорит что покупала, речь идёт о выплатах вице-президенту судейского комитета.
2 "Многие клубы нанимают на работу экс арбитров"
Да нанимают, но они не занимают в это время должность вице-президента судейского комитета.
"Реал Мадрид пользовался поддержкой судей и считался командой режима"
Поэтому наверное Франко 3 раза спас Барселону от банкротства, поэтому тогдашнего де-факто президента Реала убили на гражданской войне, поэтому инаугурацию Камп Ноу провёл министр Франко, поэтому Барселона сделала Франко почетным состояние клуба в 1965 году
Но за Суперлигу "бьют" только "бьянконери" и "блаугранас"... Может быть, потому что дело не только в Суперлиге?
Хотя нет. Бред какой-то. По любому дело в Суперлиге, Перес всё купил, Тебас - черт(не поспорить).
Этому может быть одно адекватное объяснение, и это уголовное дело. руководство Барселоны на самом деле занималась мошенничеством и отмыванием денег, (воровство, вывод средств) называйте как хотите.
Таким образом они воровали деньги из клуба. Напрашивается вопрос : - а почему именно через фирму почётного президента судейского комитета, а не другие каналы?
Ну во первых, ещё никто не знает, выводились ли средства другими путями, может это дело Негрейры одна из многих схем, которыми руководство воровала деньги.
во вторых, почти все фирмы и компании с которыми сотрудничает Барса, всемирно известные бренды, с которыми закон не нарушишь, которые не пойдут на это. была ещё новость что Негрейра был в хороших отношениях с руководством Барсы. Чем не повод воспользоваться?
То есть доказательств подкупа у прокуратуры, RFEEF и других организаций нет. все молчат, СМИ мочут как могут, Барселона прямым и чётким ответом не может ответить на вопросы только потому что, дело приобретёт совсем другой характер. и многие высокопоставленные руководители прошлого и нынешнего (в том числе и Лапорта) могут сесть за решётку.