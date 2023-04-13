55 комментариев

Смотрим расклады.

«Арсенал» сделал чудесный подарок главному конкуренту – обидно потерял очки в игре против «Вест Хэма» (2:2). Теперь «Ман Сити» отстает на 4 очка при матче в запасе.

«Арсенал» повел 2:0 уже к 10-й минуте. Потом Сака запорол пенальти, через 2 минуты «Вест Хэм» сравнял

В начале игры у «Арсенала» все получалось – уже к 10-й минуте гости имели комфортные 2:0. Сначала Габриэл Жезус откликнулся на прострел Бена Уайта, а потом Габриэл Мартинелли выполнил красивый заброс на Мартина Эдегора, который технично пробил с лета.

Потом у лидера АПЛ начались трудности: в следующие 80 минут забивал только «Вест Хэм». Команда Микеля Артеты позволила приблизиться еще в первом тайме: на 31-й минуте Томас Парти ошибся с передачей, а Габриэл Магальяэс снес Лукаса Пакета в подкате. Арбитр назначил пенальти, его хладнокровно реализовал Саид Бенрахма.

Старт второй половины – настоящая драма для «Арсенала». На 52-й Букайо Сака мог добавить команде уверенности, но запорол пенальти (пробил рядом со штангой). Уже через пару минут «Вест Хэм» сравнял счет: Тило Керер из глубины поля забросил мяч в штрафную, Джеррод Боуэн классно подстроился и нанес результативный удар.

«Арсенал» пытался вернуть преимущество, но ближе к концу мог пропустить третий – Антонио зарядил в крестовину.

• «Вест Хэм» нанес больше ударов (16:11), но в остроте все равно уступил – 2,82 против 1,75 по xG. У обеих команд было по одному пенальти, поэтому на разницу в ожидаемых голах это не повлияло.

• «Арсенал» продлил серию без поражений в Премьер-лиге до девяти матчей, но в двух последних играх оступился. До этого были яркие 2:2 с «Ливерпулем», тогда лондонцы тоже упустили преимущество в два мяча. С «Арсеналом» это случилось впервые, теперь команд с такой грустной серией в АПЛ пять.

Микель Артета недоволен командой: «Огромное разочарование. Мы вновь отлично начали матч, полностью контролировали ситуацию, но после этого потеряли целеустремленность.

Мы дали сопернику надежду, слишком уважительно к ним отнеслись и допустили плохой пенальти. Мы угодили в американские горки, где происходит все что угодно. Я не увидел целеустремленности, нужной для третьего и четвертого голов».

Теперь у «Ман Сити» -4 и матч в запасе. Скоро решающая встреча на «Этихаде»

«Ман Сити» в субботу был сильнее «Лестера» (3:1). Эрлинг Холанд сделал очередной дубль и уже оформил рекорд АПЛ по голам.

«Сити» поймал суперформу: в этом году выиграли все 11 матчей на «Этихаде» (в АПЛ, Кубке и ЛЧ). Общий счет – 40:5, в семи играх действующие чемпионы АПЛ даже не пропустили.

У «Арсенала» теперь 74 очка, у «Сити» – 70. При этом у команды Гвардиолы еще игра в запасе, как раз против «Вест Хэма». Встречу 28-го тура перенесли с 19 марта на 3 мая.

• Календарь «Арсенала» по именам выглядит чуть сложнее (есть гостевой «Ньюкасл»), но не забываем, что «Сити» (в отличие от лондонцев) по-прежнему борется за Кубок Англии и ЛЧ.

О плотности матчей уже рассуждал Пеп Гвардиола – нашел, как плюсы, так и минусы. «Впереди еще много игр, и календарь будет сложным как для нас, так и для «Арсенала». У них будет больше времени на подготовку к матчам, потому что они играют один раз в неделю.

По нашему опыту в предыдущих сезонах, матчи каждые 3-4 дня поддерживают наш моральный дух, поскольку мы ни на что не отвлекаемся. С другой стороны, в моменты, когда бывает необходим отдых, у нас его нет, ведь мы играем во всех соревнованиях», – говорит Пеп.

• И «Сити», и «Арсеналу» еще играть с «Челси» и «Брайтоном». В последнем туре у Пепа еще и выезд к «Брентфорду», который в этом сезоне почти не проигрывает классической шестерке английских топ-клубов.

• Но главная дата в календаре – 26 апреля, очный матч «Сити» и «Арсенала», который многое решит в судьбе английского чемпионства. Встреча пройдет на «Этихаде», где лондонцам будет точно непросто.

Так кто фаворит?

Теперь уже «Сити». После 31-го тура чемпионата Англии аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность чемпионства «Арсенала» только в 34%, «Манчестер Сити» – 66%.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling