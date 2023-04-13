55 комментариев

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«Арсенал» упустил +2 второй матч подряд – впервые в истории. Теперь шансы на золото – 34%

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Смотрим расклады.

«Арсенал» сделал чудесный подарок главному конкуренту – обидно потерял очки в игре против «Вест Хэма» (2:2). Теперь «Ман Сити» отстает на 4 очка при матче в запасе.

«Арсенал» повел 2:0 уже к 10-й минуте. Потом Сака запорол пенальти, через 2 минуты «Вест Хэм» сравнял

В начале игры у «Арсенала» все получалось – уже к 10-й минуте гости имели комфортные 2:0. Сначала Габриэл Жезус откликнулся на прострел Бена Уайта, а потом Габриэл Мартинелли выполнил красивый заброс на Мартина Эдегора, который технично пробил с лета.

Потом у лидера АПЛ начались трудности: в следующие 80 минут забивал только «Вест Хэм». Команда Микеля Артеты позволила приблизиться еще в первом тайме: на 31-й минуте Томас Парти ошибся с передачей, а Габриэл Магальяэс снес Лукаса Пакета в подкате. Арбитр назначил пенальти, его хладнокровно реализовал Саид Бенрахма.

Старт второй половины – настоящая драма для «Арсенала». На 52-й Букайо Сака мог добавить команде уверенности, но запорол пенальти (пробил рядом со штангой). Уже через пару минут «Вест Хэм» сравнял счет: Тило Керер из глубины поля забросил мяч в штрафную, Джеррод Боуэн классно подстроился и нанес результативный удар.

«Арсенал» пытался вернуть преимущество, но ближе к концу мог пропустить третий – Антонио зарядил в крестовину.

• «Вест Хэм» нанес больше ударов (16:11), но в остроте все равно уступил – 2,82 против 1,75 по xG. У обеих команд было по одному пенальти, поэтому на разницу в ожидаемых голах это не повлияло.

• «Арсенал» продлил серию без поражений в Премьер-лиге до девяти матчей, но в двух последних играх оступился. До этого были яркие 2:2 с «Ливерпулем», тогда лондонцы тоже упустили преимущество в два мяча. С «Арсеналом» это случилось впервые, теперь команд с такой грустной серией в АПЛ пять.

Микель Артета недоволен командой: «Огромное разочарование. Мы вновь отлично начали матч, полностью контролировали ситуацию, но после этого потеряли целеустремленность.

Мы дали сопернику надежду, слишком уважительно к ним отнеслись и допустили плохой пенальти. Мы угодили в американские горки, где происходит все что угодно. Я не увидел целеустремленности, нужной для третьего и четвертого голов».

Теперь у «Ман Сити» -4 и матч в запасе. Скоро решающая встреча на «Этихаде»

«Ман Сити» в субботу был сильнее «Лестера» (3:1). Эрлинг Холанд сделал очередной дубль и уже оформил рекорд АПЛ по голам.

«Сити» поймал суперформу: в этом году выиграли все 11 матчей на «Этихаде» (в АПЛ, Кубке и ЛЧ). Общий счет – 40:5, в семи играх действующие чемпионы АПЛ даже не пропустили.

У «Арсенала» теперь 74 очка, у «Сити» – 70. При этом у команды Гвардиолы еще игра в запасе, как раз против «Вест Хэма». Встречу 28-го тура перенесли с 19 марта на 3 мая.

• Календарь «Арсенала» по именам выглядит чуть сложнее (есть гостевой «Ньюкасл»), но не забываем, что «Сити» (в отличие от лондонцев) по-прежнему борется за Кубок Англии и ЛЧ.

О плотности матчей уже рассуждал Пеп Гвардиола – нашел, как плюсы, так и минусы. «Впереди еще много игр, и календарь будет сложным как для нас, так и для «Арсенала». У них будет больше времени на подготовку к матчам, потому что они играют один раз в неделю.

По нашему опыту в предыдущих сезонах, матчи каждые 3-4 дня поддерживают наш моральный дух, поскольку мы ни на что не отвлекаемся. С другой стороны, в моменты, когда бывает необходим отдых, у нас его нет, ведь мы играем во всех соревнованиях», – говорит Пеп.

• И «Сити», и «Арсеналу» еще играть с «Челси» и «Брайтоном». В последнем туре у Пепа еще и выезд к «Брентфорду», который в этом сезоне почти не проигрывает классической шестерке английских топ-клубов.

• Но главная дата в календаре – 26 апреля, очный матч «Сити» и «Арсенала», который многое решит в судьбе английского чемпионства. Встреча пройдет на «Этихаде», где лондонцам будет точно непросто.

Так кто фаворит?

Теперь уже «Сити». После 31-го тура чемпионата Англии аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность чемпионства «Арсенала» только в 34%, «Манчестер Сити» – 66%.

Вест Хэм – Арсенал 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
16 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Габриэл Жезус, 0:2 – 10 Эдегор, 1:2 – 33, пенальти Бенрахма, 2:2 – 54 Боуэн.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 87), Бенрахма (Форнальс, 90), Боуэн, Антонио (Корне, 87).
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни (Фабиу Виейра, 85), Джака, Парти (Троссард, 67), Эдегор (Нкетиа, 90), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус (Жоржиньо, 67).
Предупреждения:
Парти (35), Габриэл Жезус (45), Крессуэлл (82).

У Холанда уже рекорд АПЛ по голам! Сравнялся с Салахом после дубля «Лестеру»

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling

55 комментариев

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Всё знаю
Конечно сити фаворит.
В такие моменты на первый план выходят психология и опыт.
А у сити его в разы больше.
+99
-5
+94
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AmanEsen
Ответ Grishgeorgov
При всем уважении к Арсеналу, они не демонстрируют чемпионский футбол и чемпионский характер. Сити накажет и будет прав
29 матчей показывали чемпионский характер, 2 раза оступились и сразу "не демонстрируют чемпионский футбол и характер", смешно)))

По факту практически в любом чемпионате они заняли бы 1 место с такой игрой, просто соперник нереальный доминатор всего европейского футбола в этом сезоне. Но даже так, Арсенал все еще на 1 месте.
+96
-10
+86
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Ready2riot
После этой пощёчины от молотков есть только два пути:
1) отрастить яйца и навалять сити в том числе
2) отдать чашку сити и тешить себя мыслью что мы пытались
Надеюсь Аретета бросал сегодня стульями в раздевалке 🌚
+69
-3
+66
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Артур Мкртычян
Ответ Руслан Лысенко
Золото заслужили, но увы не вытянут остаток сезона.
тот кто выиграет, тот и заслужил. если арсенал посыпался. значит не заслужил.
+68
-6
+62
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Enotaz24
Ответ &_Bishep_&
Если Арсенал выиграет на Иттихад я всем свои сотрудникам выдам дополнительные премиальные под майские выходные.
Если выиграет, ждём пост от вас с фото, что сотрудники получили премиальные)). А так прекрасная идея.
+53
0
+53
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&_Bishep_&
Если Арсенал выиграет на Иттихад я всем свои сотрудникам выдам дополнительные премиальные под майские выходные.
+37
-4
+33
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Grishgeorgov
При всем уважении к Арсеналу, они не демонстрируют чемпионский футбол и чемпионский характер. Сити накажет и будет прав
+40
-10
+30
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Антимосковский
Ответ &_Bishep_&
Если Арсенал выиграет на Иттихад я всем свои сотрудникам выдам дополнительные премиальные под майские выходные.
а если арсенал проиграет, то выдать каждому сотруднику 15 ударов плетью
+27
0
+27
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&_Bishep_&
Ответ Enotaz24
Если выиграет, ждём пост от вас с фото, что сотрудники получили премиальные)). А так прекрасная идея.
Ок. По такому случаю не пожалею по 15 тысяч.
+24
0
+24
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Ready2riot
Ответ Артур Мкртычян
за соломинку хватаетесь. естественно Сити им наваляет.
Апл прекрасен тем, что тут ничто не естественно🌚
+28
-4
+24
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Zhenya Vishnevskiy
Ответ Gooner23
интересно, сколько их у Вас там?)
Жена и тёща
+21
0
+21
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terskiy
Противоречивые ощущения от сезона. С одной стороны, сам факт борьбы за титул впервые за 15 лет уже превзошел все ожидания от сезона. С другой - обидно после такого прорыва остаться без единого трофея...
+14
-1
+13
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AmanEsen
Ответ Артур Мкртычян
тот кто выиграет, тот и заслужил. если арсенал посыпался. значит не заслужил.
> тот кто выиграет, тот и заслужил

Будь оно так, то такого слова как "заслужил" впринципе не существовало бы. Ибо ее значение было бы абсолютно бессмысленным.
+20
-7
+13
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TrueGooner
Все ещё впереди, пока Сити отстаёт хоть на 1 очко, все возможно. Просто теперь нет права на ошибку, глобально картина не поменялась. Лишь когда уже будут потеряны математические шансы, то порадуемся за второе место.
+12
-1
+11
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Артур Мкртычян
Ответ Ready2riot
После этой пощёчины от молотков есть только два пути: 1) отрастить яйца и навалять сити в том числе 2) отдать чашку сити и тешить себя мыслью что мы пытались Надеюсь Аретета бросал сегодня стульями в раздевалке 🌚
за соломинку хватаетесь. естественно Сити им наваляет.
+15
-6
+9
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Iamliam
Ответ AmanEsen
29 матчей показывали чемпионский характер, 2 раза оступились и сразу "не демонстрируют чемпионский футбол и характер", смешно))) По факту практически в любом чемпионате они заняли бы 1 место с такой игрой, просто соперник нереальный доминатор всего европейского футбола в этом сезоне. Но даже так, Арсенал все еще на 1 месте.
Тут другая логика работает: 29 матчей показывали характер, но не создали достаточное преимущество перед ближайшим конкурентом, чтобы исключить фактор давления. И теперь этот фактор сказывается. По мне так ключевым моментом будет очное противостояние этих клубов, там и посмотрим, есть ли у Арсенала чемпионский характер. Жестко но только так.
+13
-4
+9
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Рашпель793
Хорошо МС и Баварии, что даже когда дела не идут и случаются сбои, всегда есть такие вот Арсеналы и Дортмунды, которые готовы благородно отдать чемпионство )
Хотя, было бы эпично, если бы и Арсенал и Дортмунд всё же умудрились взять золото.
+9
0
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Талапкер Уалиев
Ответ amra73
Пожалуй Арсенал уже не будет чемпионом в этом сезоне. Яйца недостаточно большие
да не в этом дело, глубина состав решает многое
+7
0
+7
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Никита Давыдкин
Ответ Tommy_2_0_7
Ну..предположим не во всех чемпионатах ... и соперник - не доминатор всего европейского футбола .. Реал Мадрид с вами бы не согласился ))
Реал Мадрид имеет 62 очка и отстаёт от первого места на 11 очков
+7
0
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kickass
Символично, что Райса сватают активно в Арсенал, а Парти как будто пригласил его - айда, дружище, мы тебе рады.
+6
0
+6
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Vadim Medvedev
Ответ Maksat S
Ахах. Представил лицо Зинченко. А сколько было сладострастных про «ваууу Арсенал»
второе место в сегодняшней РПЛ - это "вау, арсенал" однозначно
да и шансы на чемпионство совсем не потеряны. всё по прежнему зависит от самого арсенала.
+5
-1
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&_Bishep_&
Ответ Антимосковский
а если арсенал проиграет, то выдать каждому сотруднику 15 ударов плетью
))))) Столовую для сотрудников закрою...Неделю на черством хлебе и воде.
+4
0
+4
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Данила Бодров
Как и в прошлом сезоне сил на концовку не хватает. Только в том сезоне слили выход в лигу чемпионов , а теперь ( все же буду верить до последнего что нет ) уплывает чемпионство.
+5
-1
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Omar Omaroff
Ответ Vadim Medvedev
второе место в сегодняшней РПЛ - это "вау, арсенал" однозначно да и шансы на чемпионство совсем не потеряны. всё по прежнему зависит от самого арсенала.
Да и почему второе место? Они всё ещё на первом и всё зависит только от них самих. А это уже огромный плюс.
+4
-1
+3
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mansur_axe
Молодой состав, ментально сдает. Сити сейчас смотрится очень сильно, как Феррари который настигает. Артета в любом случае крут, вывел команду на топ уровень, в летнее окно ещё несколько усилений и будет бадаться.
+3
-1
+2
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