25 комментариев

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«Милан» уложил «Наполи» второй раз за 10 дней! Неужели без шансов для Хвичи?

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Кварацхелия снова без гола.

«Наполи» летит к титулу Серии А, но в Лиге чемпионов теперь не все гладко: команда Спалетти проиграла «Милану» в первом матче четвертьфинала (0:1).

Оцените голевые рывки Браима Диаса и Беннасера из глубины поля!

А ведь итог мог быть совсем другим: Хвича получил супершанс уже на 1-й минуте, бил по пустым воротам, но Крунич успел вынести мяч на ленточке. Дальше подскочил Руй, но пробил мимо.

Запомнился и яркий сэйв Майка Меньяна – француз потащил пушечный удар Зелиньского. Но во второй половине тайма «Милан» оживился, и на 40-й минуте Беннасер забил после контратаки. Диас ушел от двоих, промчался со своей половины поля к чужой штрафной и активировал Леау. Португалец отдал поперечный пас в касание, а Беннасер вонзил в ближний угол.

И да, за рывок из глубины поля аплодируем не только Диасу, но и Беннасеру. 

Любопытная деталь, которая отражает ход первого тайма: до 25-й минуты «Наполи» вел по ударам 9:1. Но затем расклад радикально изменился – 5:0 уже в пользу «Милана». А перед свистком еще и Кьер попал в перекладину, гостям могло быть совсем больно.  

Во втором тайме «Наполи» был не слишком опасен, а за 15 минут до конца лишился Замбо-Ангисса. Он высоко задрал ногу, коснулся мяча, но еще и слегка пнул Тео Эрнандеса в область живота. Вторая желтая за 4 минуты, обе – за фолы на Тео. Замбо-Ангисса пропустит ответный матч, как и основной защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ.

У гостей были два неплохих момента в конце (например, Ди Лоренцо бил в ближнюю девятку, но потащил Меньяна), но «Милан» удержал победу.

Хвича не забил в третьем матче подряд. Из-за потери Осимхена? 

•‎ Это вторая подряд победа «Милана» над «Наполи» – до этого был разгром в Серии А (4:0), прошло всего десять дней. 

•‎ Спаллетти выиграл 31 из 39 матчей в сезоне. Под таким углом две победы «Милана» выглядят еще ярче.

• «Милан» не пропускает уже в пяти матчах ЛЧ подряд. Последний раз ему забивали 11 октября – и это сделал «Челси» на групповом этапе (0:2). Общий счет в последних 5 матчах «Милана» в ЛЧ – 10:0!

•‎ Еще одна тревожная тенденция «Наполи»: Хвича не забил в третьем матче подряд – возможно, влияет расставание с Виктором Осимхеном. Его любимый партнер залечивает травму бедра. К ответному матчу должен восстановиться.

•‎ Ответный матч пройдет 18 апреля. 

У «Наполи» есть 4 уязвимости. Соперники по ЛЧ умеют их вскрывать

Милан Италия – Наполи Италия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 40 Беннасер.
МиланМеньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Салемакерс, 67), Браим Диас (Ребич, 80), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 81), Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Распадори, 69), Кварацхелия (Политано, 81).
Предупреждения:
Зелиньски (38), Беннасер (60), Ди Лоренцо (70), Замбо-Ангисса (70), Ким Мин Чжэ (78), Ррахмани (90), Салемакерс (90), Калабрия (90).
Удаление:
Замбо-Ангисса (74).

Фото: eastnews.ru/Luca Bruno, Marco BERTORELLO

25 комментариев

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Safar Safar
ответка будет 🔥 🔥 🔥
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Joey Ramone
Классный матч был, Милан удивил своей формой. Ещё не так давно против Интера вообще мёртвые выходили, а тут приятно было посмотреть. Преимущество в 1 гол конечно вообще ни о чём, особенно перед выездом в Неаполь, защите надо будет пахать.
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vulturecrow
пока это 1-0 в гостях, рабочий вариант в гостях. посмотрим.
другое дело, что Милан к данному этапу сезона подходит на пике и может быть сильнее Наполи прямо сейчас.
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Вадим Япаев
А вот на МатчТв великие АНАЛитики Ловчев и Быстров - сказали, что Милан ждёт ад, в ответной игре. Мне вот интересно, когда Милан 4/0 победил, эти ЭКСперты что-то подобное говорили.
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coimbra
Ответ forzzza juve
Сделали из этого Хвичи звезду, на самом деле футболист ниже среднего уровня
как там дела у Юве ? Пока минус 30 от Наполи?
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xoms
Напоили без Окси тяжко, наглядное пособие что представляет Хвичи без него мы видим, уже не первый матч.
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Тимур Бугаевский
Ответ Fark
с учетом потерь у Наполи, вполне реален проход Милана. А там уже можно ожидать дерби с Интером. По любому выход итальянского клуба в финал это хорошо для имиджа Серии А, так пусть это будет Милан. Тогда может быть жмоты владельцы дадут хоть каких-то бабок на покупку игроков
Вот именно, смысл давать бабок, если и этим составом в финал могут выйти?)
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Сэйлор Мун
если в Неаполе Милан сыграет так же днищно как и сегодня, трусливо, без моментов, то Наполи все еще фаворит в противостоянии.

хотя без Ангисса и Кима будет полегче поидее. но как можно было не сделать 2-0 хотя бы задел играя в большинстве, для меня загадка. после удаления Ангисса Милан будто забил на игру и начал пешеходить и тянуть время ватокатом. вопрос, зачем? тут и 2-0 не гарантируют проход, а 1-0 это считай вообще ничто.
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александр модов
В концовке Милан стал катать вату, Леао делает черте что, портит атаку за атакой. Был шанс сделать 2-0, а теперь в Неаполе придется трудно
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Мыкола
Хвича без Осимхена - деньги на ветер
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Гекдениз Кардениз
У Наполи без Осимихена ничего не получается , вернется он и должны пройти Милан
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Aleksandr Bogachev
Хвича вингер, а не центрфорвард, он не должен в каждом матче забивать
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forzzza juve
Сделали из этого Хвичи звезду, на самом деле футболист ниже среднего уровня
+6
-7
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Злой Руся
Ответ Сергей Смирнов
Нихера у тебя горит.😁 10 дней назад уже вынесли...
Напиши мне после ответного матча, будь любезен
+1
-3
-2
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Fark
с учетом потерь у Наполи, вполне реален проход Милана. А там уже можно ожидать дерби с Интером. По любому выход итальянского клуба в финал это хорошо для имиджа Серии А, так пусть это будет Милан. Тогда может быть жмоты владельцы дадут хоть каких-то бабок на покупку игроков
0
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Сергей Смирнов
Ответ Злой Руся
"Наполи" разнесет этот "Милан" на своем поле. Сначала "кампанийцы" сломают моральный дух болельщикам россонери на подъезде в город, ну а потом сама команда вынесет в перед ногами "Милан" Будьте реалистами))
Нихера у тебя горит.😁
10 дней назад уже вынесли...
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d.xoxlov
"Наполи" совсем не может забить этому "Милану". Вряд ли Пиоли знал, что так часто придётся с Неаполем играть, но наигрывание более оборонительной модели зимой сейчас приходится как нельзя кстати.
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Marco Reus
Совершенно не понятно было зачем после удаления Ангиссы Милан стал играть в ватокат. Казалось бы, соперник в меньшинстве, предстоит выезд в Неаполь, но нет, классический Пиоли. В итоге чуть не получили банку против соперника в меньшинстве. Спалетти удивил, в третьем очном матче за сезон наконец то преимущество по игре было за его командой. Очень не хватило Осимена, да даже Симеоне. Распадори вышел и очень слабо сыграл. Лично очень обидно за парня, надеюсь, что это временный спад у него. А у Наполи есть все шансы пройти дальше, если вернётся Оси, конечно. Понравились сегодня, хоть и минусов было достаточно.
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Caballero del honor
Причём здесь вообще Хвича?! Нет Осимэна, и вот это — проблема.
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Злой Руся
"Наполи" разнесет этот "Милан" на своем поле.
Сначала "кампанийцы" сломают моральный дух болельщикам россонери на подъезде в город, ну а потом сама команда вынесет в перед ногами "Милан" Будьте реалистами))
+2
-6
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siragh@yandex.ru
Как только вернётся Витя,снова будут результаты..Он лидер и его отсутствие сказывается на результатах.
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Алексей Полиенков
Красивый прорыв!
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Bayram Atajanow
Ну незнаю ещё ничего не понятно
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Судоплатов
Если Осимех вернётся в строй, то шансы конечно будут. Тем более, что преимущество лишь в один мяч.
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Английский_пациент
Форца Милан !
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-2
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