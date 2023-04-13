25 комментариев

Кварацхелия снова без гола.

«Наполи» летит к титулу Серии А, но в Лиге чемпионов теперь не все гладко: команда Спалетти проиграла «Милану» в первом матче четвертьфинала (0:1).

Оцените голевые рывки Браима Диаса и Беннасера из глубины поля!

А ведь итог мог быть совсем другим: Хвича получил супершанс уже на 1-й минуте, бил по пустым воротам, но Крунич успел вынести мяч на ленточке. Дальше подскочил Руй, но пробил мимо.

Запомнился и яркий сэйв Майка Меньяна – француз потащил пушечный удар Зелиньского. Но во второй половине тайма «Милан» оживился, и на 40-й минуте Беннасер забил после контратаки. Диас ушел от двоих, промчался со своей половины поля к чужой штрафной и активировал Леау. Португалец отдал поперечный пас в касание, а Беннасер вонзил в ближний угол.

И да, за рывок из глубины поля аплодируем не только Диасу, но и Беннасеру.

Любопытная деталь, которая отражает ход первого тайма: до 25-й минуты «Наполи» вел по ударам 9:1. Но затем расклад радикально изменился – 5:0 уже в пользу «Милана». А перед свистком еще и Кьер попал в перекладину, гостям могло быть совсем больно.

Во втором тайме «Наполи» был не слишком опасен, а за 15 минут до конца лишился Замбо-Ангисса. Он высоко задрал ногу, коснулся мяча, но еще и слегка пнул Тео Эрнандеса в область живота. Вторая желтая за 4 минуты, обе – за фолы на Тео. Замбо-Ангисса пропустит ответный матч, как и основной защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ.

У гостей были два неплохих момента в конце (например, Ди Лоренцо бил в ближнюю девятку, но потащил Меньяна), но «Милан» удержал победу.

Хвича не забил в третьем матче подряд. Из-за потери Осимхена?

•‎ Это вторая подряд победа «Милана» над «Наполи» – до этого был разгром в Серии А (4:0), прошло всего десять дней.

•‎ Спаллетти выиграл 31 из 39 матчей в сезоне. Под таким углом две победы «Милана» выглядят еще ярче.

• «Милан» не пропускает уже в пяти матчах ЛЧ подряд. Последний раз ему забивали 11 октября – и это сделал «Челси» на групповом этапе (0:2). Общий счет в последних 5 матчах «Милана» в ЛЧ – 10:0!

•‎ Еще одна тревожная тенденция «Наполи»: Хвича не забил в третьем матче подряд – возможно, влияет расставание с Виктором Осимхеном. Его любимый партнер залечивает травму бедра. К ответному матчу должен восстановиться.

•‎ Ответный матч пройдет 18 апреля.

Фото: eastnews.ru/Luca Bruno, Marco BERTORELLO