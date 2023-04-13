25 комментариев

«Милан» уложил «Наполи» второй раз за 10 дней! Неужели без шансов для Хвичи?
Кварацхелия снова без гола.
«Наполи» летит к титулу Серии А, но в Лиге чемпионов теперь не все гладко: команда Спалетти проиграла «Милану» в первом матче четвертьфинала (0:1).
Оцените голевые рывки Браима Диаса и Беннасера из глубины поля!
А ведь итог мог быть совсем другим: Хвича получил супершанс уже на 1-й минуте, бил по пустым воротам, но Крунич успел вынести мяч на ленточке. Дальше подскочил Руй, но пробил мимо.
Запомнился и яркий сэйв Майка Меньяна – француз потащил пушечный удар Зелиньского. Но во второй половине тайма «Милан» оживился, и на 40-й минуте Беннасер забил после контратаки. Диас ушел от двоих, промчался со своей половины поля к чужой штрафной и активировал Леау. Португалец отдал поперечный пас в касание, а Беннасер вонзил в ближний угол.
И да, за рывок из глубины поля аплодируем не только Диасу, но и Беннасеру.
Любопытная деталь, которая отражает ход первого тайма: до 25-й минуты «Наполи» вел по ударам 9:1. Но затем расклад радикально изменился – 5:0 уже в пользу «Милана». А перед свистком еще и Кьер попал в перекладину, гостям могло быть совсем больно.
Во втором тайме «Наполи» был не слишком опасен, а за 15 минут до конца лишился Замбо-Ангисса. Он высоко задрал ногу, коснулся мяча, но еще и слегка пнул Тео Эрнандеса в область живота. Вторая желтая за 4 минуты, обе – за фолы на Тео. Замбо-Ангисса пропустит ответный матч, как и основной защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ.
У гостей были два неплохих момента в конце (например, Ди Лоренцо бил в ближнюю девятку, но потащил Меньяна), но «Милан» удержал победу.
Хвича не забил в третьем матче подряд. Из-за потери Осимхена?
• Это вторая подряд победа «Милана» над «Наполи» – до этого был разгром в Серии А (4:0), прошло всего десять дней.
• Спаллетти выиграл 31 из 39 матчей в сезоне. Под таким углом две победы «Милана» выглядят еще ярче.
• «Милан» не пропускает уже в пяти матчах ЛЧ подряд. Последний раз ему забивали 11 октября – и это сделал «Челси» на групповом этапе (0:2). Общий счет в последних 5 матчах «Милана» в ЛЧ – 10:0!
• Еще одна тревожная тенденция «Наполи»: Хвича не забил в третьем матче подряд – возможно, влияет расставание с Виктором Осимхеном. Его любимый партнер залечивает травму бедра. К ответному матчу должен восстановиться.
• Ответный матч пройдет 18 апреля.
У «Наполи» есть 4 уязвимости. Соперники по ЛЧ умеют их вскрывать
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 40 Беннасер.
-
Милан –
Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Салемакерс, 67), Браим Диас (Ребич, 80), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру.
-
Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 81), Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Распадори, 69), Кварацхелия (Политано, 81).
- Предупреждения:
- Зелиньски (38), Беннасер (60), Ди Лоренцо (70), Замбо-Ангисса (70), Ким Мин Чжэ (78), Ррахмани (90), Салемакерс (90), Калабрия (90).
- Удаление:
- Замбо-Ангисса (74).
Фото: eastnews.ru/Luca Bruno, Marco BERTORELLO
другое дело, что Милан к данному этапу сезона подходит на пике и может быть сильнее Наполи прямо сейчас.
хотя без Ангисса и Кима будет полегче поидее. но как можно было не сделать 2-0 хотя бы задел играя в большинстве, для меня загадка. после удаления Ангисса Милан будто забил на игру и начал пешеходить и тянуть время ватокатом. вопрос, зачем? тут и 2-0 не гарантируют проход, а 1-0 это считай вообще ничто.
10 дней назад уже вынесли...
Сначала "кампанийцы" сломают моральный дух болельщикам россонери на подъезде в город, ну а потом сама команда вынесет в перед ногами "Милан" Будьте реалистами))