40 комментариев

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Молодежный ЧМ в Индонезии под вопросом. В страну не хотят пускать Израиль – из-за Палестины

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В Индонезии с 20 мая по 11 июня должен пройти молодежный чемпионат мира среди сборных U-20. Он и так два года назад не проводился из-за пандемии, а теперь возникли новые трудности.

Индонезия протестует из-за Израиля, так что ФИФА даже не провела жеребьевку

На 31 марта была запланирована жеребьевка, но ее отменили после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить к соревнованиям Израиль в просьбе к министру молодежи и спорта Индонезии Зайнудину Амали.

Жеребьевку в итоге отменили по инициативе ФИФА, но пока последствия грозят хозяевам, а не Израилю.

Индонезийская футбольная ассоциация (PSSI) заявила, что ФИФА никак не объяснила отмену мероприятия и не назначила новую дату.

По слухам Индонезию могут отстранить от азиатской квалификации к ЧМ-2026. Интересно, что ФИФА уже исключала Индонезию из отборов к ЧМ-2018 и Кубку Азии-2019 из-за вмешательства правительства в деятельность PSSI.

При этом известно, что ФИФА инспектировала стадионы в Индонезии с 22 по 27 марта. Турнир планировалось провести в шести городах.

Почему Индонезия не хочет видеть Израиль на ЧМ

Индонезия – страна с самым большим мусульманским населением в мире, доля – почти 90%. И она не поддерживает дипломатические отношения с Израилем. В 1988 году Индонезия была в числе стран, которые первыми признали границы Палестины.

Вопрос не решен до сих пор. В сентябре 2022-го директор министерства иностранных дел Индонезии Багус Хендранинг Кобарсых заявил, что установление дипотношений не случится, «пока Палестина находится под израильской оккупацией».

Дипотношений между странами формально нет, но поддерживается торговля и туризм. В 2022 году Индонезия даже немного упростила процесс въезда израильтян на свою территорию. Раньше они могли въехать в эту страну лишь с иностранным паспортом или же в составе тургруппы не менее 15 человек. Сейчас после завершения организованного тура им можно путешествовать по стране самостоятельно. Хотя еще недавно страны обменивались запретами над турпоездки.

Индонезия однажды не пустила израильских спортсменов

В 1962-м в столице Индонезии проходили летние Азиатские игры-1962, и в них должен был участвовать Израиль, но организаторы под давлением арабских стран отказали израильтянам в визах. На следующий год МОК приостановил членство Индонезии.

Из Азиатского Олимпийского комитета Израиль исключили в 1981 году, так что такой проблемы нет уже давно.

При этом в 2018 году Азиатские игры проводились в Джакарте, а официальным партнером была израильская стартап-компания Moovit.

В феврале 2023-го произошел важный момент – в Индонезии впервые подняли израильский флаг и исполнили гимн страны после того, как израильтянин Михаил Яковлев выиграл бронзу в кейрине на Кубке мира по велотреку. Правда, до 2023-го Яковлев выступал за Россию.

Израиль впервые попал на ЧМ, там должны играть 24 команды

Израиль квалифицировался на турнир через чемпионат Европы в Словакии, который прошел в 2022 году. Сборная вышла из группы, сыграв вничью с Сербией, победив Австрию и уступив Англии, а в полуфинале обыграла Францию. Только в финале израильтян остановили англичане, да и то лишь в овертайме.

Израиль – одна из пяти европейских команд, которые должны быть представлены на ЧМ-2023 (другие – Англия, Франция, Италия и Словакия). Среди 24 участников ЧМ только два дебютанта – это Доминиканская Республика и как раз Израиль.

Формат проведения такой же, как, например, на взрослом Евро: шесть групп по четыре команды, выходят по два первых места плюс еще четыре лучших третьих места.

В первой корзине посеяны французы и итальянцы, во второй – англичане и бразильцы, дальше уже встречается экзотика – можно встретить команды Ирака и Фиджи, в четвертой корзине есть Гамбия и Доминиканская республика.

Действующий чемпион мира – сборная Украины, в 2019 году она выиграла турнир в Польше. Украина не сыграет на ЧМ – не попала и на квалификационный для этого турнира Евро, хотя на отборочном этапе поделила первое место с Сербией, но уступила ей по очкам фэйр-плей.

Фото: eastnews.ru/VLADIMIR SIMICEK / AFP; Gettyimages.ru/Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency

40 комментариев

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Дмитрий Шумак
Ответ Blue Monster
Сейчас полезут "это другое" из всех щелей
конечно другое, сравнил ты: русских и никогда не в чём не виноватых Евреев.
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Дмитрий Шумак
Просто Индонезия не умеет правильно поступать, нужно с формулировкой " ради безопасности спортсменов " ну и добавить нейтральный флаг, чтобы никто не узнал под ним евреев...Ой, так ведь нельзя отказывать в участии спорсменам из за Принадлежности их к своей стране ... хотя постойте....
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Amalfitano
Если не решить все эти противореция с отстранением кого-то от каких-то соревнований, вполне возможно, что в будущем не будет целостной йерархии мирового спорта. Мусульманские страны сейчас создадут соревнования для самих себя с возможностью пригласить туда кого они посчитают нужным. Западные страны сделают тоже самои и т.д. Когда политические противоречия между странами перекидываются на спорт, ничего хорошего не жди. Это конечно не произойдёт сегодня, но тенденция уже понятна.
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гилберт
Ответ Георгий Большаков
Если Индонезия не хочет играть с Израилем - исключаем Индонезию, если Польша не хочет играть с Россией - исключаем Россию. Никаких двойных стандартов.
В современном мире не стоит искать двойные стандарты, это примитив. Стандарты уже давно пятерные.
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гилберт
Короче Израиль на.бали.
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9_volk
Ответ velosipedin
раньше всех вылезли антисемиты антисемитизм вообще был во все времена характерен для представителей самой антифашистской нации мира
1) "антисемиты" - термин для идиотов. т.к. "семиты" совершенно не равно "евреи" или "израильтяне". арабы - тоже семиты.

2) "ВО ВСЕ ВРЕМЕНА... характерен для представителей самой антифашистской нации" - а) нации начинают формироваться только в начале XIX века б) фашизм возникает в начале XX века в) утверждение, что враждебность к определенной этнической группе является характеристикой лиц определенной нации - является по сути призывом к разжиганию межнациональной розни г) утверждение, что какая-то нация может быть "антифашистской", лишено какой-либо логики. д) утверждение, что "антисемитизм" характерен для "антифашистов" - это проявление идиотизма, а не постиронии или сарказма.

ИТОГО - velosipedin, Вы крайне необразованный, глупый и не остроумный человек. учиться, учиться и еще раз учиться.
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Stih
Ответ Георгий Большаков
Если Индонезия не хочет играть с Израилем - исключаем Индонезию, если Польша не хочет играть с Россией - исключаем Россию. Никаких двойных стандартов.
Вообще никаких двойных стандартов. Все действия Израиля направлены на защиту себя от попыток его уничтожить, на защиту своих граждан от арабских террористов и либо носят ответный характер либо упреждающий. А вот рф вот никто уничтожать не собирался и развязала войну исключительно из-за своей мстительности и имперских флешбеков.
Можете убеждать себя в обратном сколько угодно, факты останутся фактами.
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Amalfitano
Ответ dimonivanov
Оффтоп - из 24 путевок Европе дали только пять. Это полный бред.
Инклюзивность она такая.
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Amalfitano
Ответ dnovog
Какие конкретно "нефтяные поля Сирии" США оккупируют и куда и как оттуда идёт нефть?)))
Оооооуууу ... Актуальный(уже лет 10 прошло) вопрос. Даже не знаю как на него ответить. И вообще, меня всегда ввергают в ступор такие которые в курсе в каком бункере дед и как его надо свергать, но не в курсе оккупированных нефтяных полей Сирии.
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Stih
Ответ Илья Корень
В шестидневной войне Израиль напал первый. По итогам войны он оккупировал и после анексировал международно признанную территорию Сирии - Голанские высоты.
Израиль надавал по щам 5 арабским странам, которые собирались его уничтожить. Всю свою историю Израиль отстаивает свое право на существование. Арабам давали миллион шансов договориться, но они ничего кроме террора не умеют и ничего кроме силы не признают (что кстати роднит их с нынешней россией).
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dimonivanov
Оффтоп - из 24 путевок Европе дали только пять. Это полный бред.
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Pigmalion
Ответ dnovog
Ну вы уже убедились как европейцы "забывают все свои принципы". Неужели ещё не дошло, что ваши представления о них и реальность не одно и то же?
>Ну вы уже убедились как европейцы "забывают все свои принципы".
Это про что?
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velosipedin
Ответ Боевой Бурят Путина
При создании Израиля договаривались поделить подмандатную Палестину пополам между евреями и арабами. Теперь все, кроме Сектора Газа и Западного берега, под евреями плюс Голанские высоты (часть Сирии). Израиль - оккупанты, так еще и непризнанное многими странами государство. Я бы их вообще исключил из МОК и международных федераций
на план раздела палестины первыми наплевали арабы. ну и получили в итоге то, что заслуживали, после провалившейся интервенции и попытки устроить новый холокост

а что касается "непризнанного многими странами государства" - "непризнание" израиля разными любителями забивать женщин камнями и прочими талибами очень важно для цивилизованного мира, пусть продолжают оставаться на линии
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SegaYasch
Ответ Владимир Самсонов
Да, в Грузии в 2008. Или это не другое?
А причем тут 2008 если речь про 2012?
Если ты хочешь провести аналогию 2008 и 2022, то да, это одно и тоже. Масштаб только разный
Если ты обижаешься на Польшу из-за их отказа играть в стыках, то не они должны быть объектом обиды
Если ты считаешь что Израиль делает вот так значит и нам можно, то наверно надо тебе надо вернуться в детский сад - там такие истории работают, пока воспитатель не видит
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dnovog
Ответ Amalfitano
Это же не конец истории. Впереди нас ждёт много "это другое". Уже лет 10 США оккупировали часть нефтяных полей Сирии и не собираеися оттуда уходить, но это до сих пор никого не волнует и сша не отстранили ни от одного соревнования. Ну так вот ... В последующие десятилетия нас ждёт много войн. Но никого не отстранят. Ну если это будет не Иран, Китай и т.д.
Какие конкретно "нефтяные поля Сирии" США оккупируют и куда и как оттуда идёт нефть?)))
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Pikachu Pikachu
Не знал, что индонезийцы такие упоротые.
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dnovog
Ответ Pigmalion
Напоминаю историю с гейповязкой. Пригрози европейцу желтой карточкой - он забудет все свои принципы.
Ну вы уже убедились как европейцы "забывают все свои принципы". Неужели ещё не дошло, что ваши представления о них и реальность не одно и то же?
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Владимир Самсонов
Ответ SegaYasch
А причем тут десятилетняя давность? Или тогда тоже спецоперации проводились?
Да, в Грузии в 2008. Или это не другое?
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вовочка6762
Ответ Боевой Бурят Путина
При создании Израиля договаривались поделить подмандатную Палестину пополам между евреями и арабами. Теперь все, кроме Сектора Газа и Западного берега, под евреями плюс Голанские высоты (часть Сирии). Израиль - оккупанты, так еще и непризнанное многими странами государство. Я бы их вообще исключил из МОК и международных федераций
Евреям то можно , а в России нельзя .
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Amalfitano
Ответ RembaXXX
Серьезно, а должны были РФ допустить до ЧМ? А там бы половина стран отказалась с ней играть, что тогда, объявлять ЧМ несостоявшимся или признать РФ чемпионом мира? У ФИФА просто выбора не было и это не ее вина, а того, кто в такое положение Россию поставил.
Это же не конец истории. Впереди нас ждёт много "это другое". Уже лет 10 США оккупировали часть нефтяных полей Сирии и не собираеися оттуда уходить, но это до сих пор никого не волнует и сша не отстранили ни от одного соревнования.
Ну так вот ... В последующие десятилетия нас ждёт много войн. Но никого не отстранят. Ну если это будет не Иран, Китай и т.д.
+2
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Теннисный абсолют
Раскалывается мир...!
Как бы все не пришло к тому, что одновременно будут идти чемпионаты мира разных лагерей.
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вовочка6762
Тогда уже и Россию надо включить в список ЧМ по футболу.
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Владимир Самсонов
Ответ RembaXXX
Серьезно, а должны были РФ допустить до ЧМ? А там бы половина стран отказалась с ней играть, что тогда, объявлять ЧМ несостоявшимся или признать РФ чемпионом мира? У ФИФА просто выбора не было и это не ее вина, а того, кто в такое положение Россию поставил.
ФИФА вполне могла занять позицию "спорт - вне политики". И пока Польша не отказался, никто не отказывался.
З.ы. Уверен, что на самом ЧМ никто бы не стал отказываться играть - слишком высокий риск.
А в конкретно группе, где была Польша - и Аргентина и СА и Мексика не сторонники бойкота.
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Pigmalion
Ответ RembaXXX
Серьезно, а должны были РФ допустить до ЧМ? А там бы половина стран отказалась с ней играть, что тогда, объявлять ЧМ несостоявшимся или признать РФ чемпионом мира? У ФИФА просто выбора не было и это не ее вина, а того, кто в такое положение Россию поставил.
Напоминаю историю с гейповязкой. Пригрози европейцу желтой карточкой - он забудет все свои принципы.
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Amalfitano
Статья про то как ситуация с Израилем это другое и они лучше не проведут этот чемпионат чем не пустят туда сборную Израиля. Слабо сделать тоже самое в ситуации с Россией?
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