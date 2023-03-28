40 комментариев

В Индонезии с 20 мая по 11 июня должен пройти молодежный чемпионат мира среди сборных U-20. Он и так два года назад не проводился из-за пандемии, а теперь возникли новые трудности.

Индонезия протестует из-за Израиля, так что ФИФА даже не провела жеребьевку

На 31 марта была запланирована жеребьевка, но ее отменили после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить к соревнованиям Израиль в просьбе к министру молодежи и спорта Индонезии Зайнудину Амали.

Жеребьевку в итоге отменили по инициативе ФИФА, но пока последствия грозят хозяевам, а не Израилю.

Индонезийская футбольная ассоциация (PSSI) заявила, что ФИФА никак не объяснила отмену мероприятия и не назначила новую дату.

По слухам Индонезию могут отстранить от азиатской квалификации к ЧМ-2026. Интересно, что ФИФА уже исключала Индонезию из отборов к ЧМ-2018 и Кубку Азии-2019 из-за вмешательства правительства в деятельность PSSI.

При этом известно, что ФИФА инспектировала стадионы в Индонезии с 22 по 27 марта. Турнир планировалось провести в шести городах.

Почему Индонезия не хочет видеть Израиль на ЧМ

Индонезия – страна с самым большим мусульманским населением в мире, доля – почти 90%. И она не поддерживает дипломатические отношения с Израилем. В 1988 году Индонезия была в числе стран, которые первыми признали границы Палестины.

Вопрос не решен до сих пор. В сентябре 2022-го директор министерства иностранных дел Индонезии Багус Хендранинг Кобарсых заявил, что установление дипотношений не случится, «пока Палестина находится под израильской оккупацией».

Дипотношений между странами формально нет, но поддерживается торговля и туризм. В 2022 году Индонезия даже немного упростила процесс въезда израильтян на свою территорию. Раньше они могли въехать в эту страну лишь с иностранным паспортом или же в составе тургруппы не менее 15 человек. Сейчас после завершения организованного тура им можно путешествовать по стране самостоятельно. Хотя еще недавно страны обменивались запретами над турпоездки.

Индонезия однажды не пустила израильских спортсменов

В 1962-м в столице Индонезии проходили летние Азиатские игры-1962, и в них должен был участвовать Израиль, но организаторы под давлением арабских стран отказали израильтянам в визах. На следующий год МОК приостановил членство Индонезии.

Из Азиатского Олимпийского комитета Израиль исключили в 1981 году, так что такой проблемы нет уже давно.

При этом в 2018 году Азиатские игры проводились в Джакарте, а официальным партнером была израильская стартап-компания Moovit.

В феврале 2023-го произошел важный момент – в Индонезии впервые подняли израильский флаг и исполнили гимн страны после того, как израильтянин Михаил Яковлев выиграл бронзу в кейрине на Кубке мира по велотреку. Правда, до 2023-го Яковлев выступал за Россию.

Израиль впервые попал на ЧМ, там должны играть 24 команды

Израиль квалифицировался на турнир через чемпионат Европы в Словакии, который прошел в 2022 году. Сборная вышла из группы, сыграв вничью с Сербией, победив Австрию и уступив Англии, а в полуфинале обыграла Францию. Только в финале израильтян остановили англичане, да и то лишь в овертайме.

Израиль – одна из пяти европейских команд, которые должны быть представлены на ЧМ-2023 (другие – Англия, Франция, Италия и Словакия). Среди 24 участников ЧМ только два дебютанта – это Доминиканская Республика и как раз Израиль.

Формат проведения такой же, как, например, на взрослом Евро: шесть групп по четыре команды, выходят по два первых места плюс еще четыре лучших третьих места.

В первой корзине посеяны французы и итальянцы, во второй – англичане и бразильцы, дальше уже встречается экзотика – можно встретить команды Ирака и Фиджи, в четвертой корзине есть Гамбия и Доминиканская республика.

Действующий чемпион мира – сборная Украины, в 2019 году она выиграла турнир в Польше. Украина не сыграет на ЧМ – не попала и на квалификационный для этого турнира Евро, хотя на отборочном этапе поделила первое место с Сербией, но уступила ей по очкам фэйр-плей.

Фото: eastnews.ru/VLADIMIR SIMICEK / AFP; Gettyimages.ru/Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency