27 комментариев

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого
У «Наполи» вообще исторический четвертьфинал.
«Наполи» четко разобрался с «Айнтрахтом» и в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, неаполитанцы присоединились к «Милану» с «Интером».
Впервые с сезона-2005/06 три итальянских команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Это еще мощнее с учетом деталей:
• Хотя бы две итальянских команды были в четвертьфинале в 2018-м, а до этого – только в 2007-м.
• Два сезона подряд ни одна команда из Серии А не добиралась до четвертьфинала, всех вычеркивали раньше.
• «Интер» вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11, своего победного, «Милана» не было на этой стадии с 2012-го.
Для «Наполи» это и вообще рекорд: команда никогда не выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.
Италия – единственная страна в рейтинге УЕФА, которая не потеряла ни одной команды: 7/7. У Германии с третьей строчки осталась половина (4/8) − есть хороший шанс подобраться поближе.
Все четвертьфиналисты ЛЧ: здесь три команды из Италии. И кто теперь фаворит?
Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro
У каждого топ клуба своя точка отсчета
Или непонятно...
Победным сезоном для Интера был 2009/10
Мерда люто отскочили
Особенно рад за Милан и Наполи.