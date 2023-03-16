27 комментариев

У «Наполи» вообще исторический четвертьфинал.

«Наполи» четко разобрался с «Айнтрахтом» и в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, неаполитанцы присоединились к «Милану» с «Интером».

Впервые с сезона-2005/06 три итальянских команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Это еще мощнее с учетом деталей:

• Хотя бы две итальянских команды были в четвертьфинале в 2018-м, а до этого – только в 2007-м.

• Два сезона подряд ни одна команда из Серии А не добиралась до четвертьфинала, всех вычеркивали раньше.

• «Интер» вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11, своего победного, «Милана» не было на этой стадии с 2012-го.

Для «Наполи» это и вообще рекорд: команда никогда не выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.

Италия – единственная страна в рейтинге УЕФА, которая не потеряла ни одной команды: 7/7. У Германии с третьей строчки осталась половина (4/8) − есть хороший шанс подобраться поближе.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro