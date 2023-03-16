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Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого

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У «Наполи» вообще исторический четвертьфинал.

«Наполи» четко разобрался с «Айнтрахтом» и в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, неаполитанцы присоединились к «Милану» с «Интером».

Впервые с сезона-2005/06 три итальянских команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Это еще мощнее с учетом деталей:

• Хотя бы две итальянских команды были в четвертьфинале в 2018-м, а до этого – только в 2007-м.

• Два сезона подряд ни одна команда из Серии А не добиралась до четвертьфинала, всех вычеркивали раньше. 

• «Интер» вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11, своего победного, «Милана» не было на этой стадии с 2012-го. 

Для «Наполи» это и вообще рекорд: команда никогда не выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. 

Италия – единственная страна в рейтинге УЕФА, которая не потеряла ни одной команды: 7/7. У Германии с третьей строчки осталась половина (4/8) − есть хороший шанс подобраться поближе.

Все четвертьфиналисты ЛЧ: здесь три команды из Италии. И кто теперь фаворит?

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

27 комментариев

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BananaMama
Ответ Иван Воронин
какой клевый был у Ювентуса герб до 17 года..
Совпадение, но со старым гербом как раз в последний раз дошли до финала - а как поменяли, дальше 1/4, а последние годы и 1/8 никак
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Timofey29
Ответ Anatolii
"Интер" вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11, своего победного" Победным сезоном для Интера был 2009/10
Спасибо, уже собирался лезть проверять!)
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Magic_Man
Ответ Юрий Кечко
Кто такое Милан без денег Берлускони в 80-х?) У каждого топ клуба своя точка отсчета
Двукратный обладатель, кубка европейских чемпионов. 10 раз выигрывали сериАл.
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Magic_Man
Ответ Юрий Кечко
Я один офигел что Къево в лч играл ?)
Они туда попали из-за кальчополи.
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ThomasMuller13fan
Ответ Darren&K
Как раз Итальянцам постоянно не везло то Реал то Бавария то Барса. В 1/4 финала теперь может произоити все что угодно. Как Вильярреал в прошлом сезоне. Из всех команд Реал Бавария не.зубам, хотя кто знает. А так Челси Бенфика проходимые соперники. Есть еще Сити но они могут как выиграть так проиграть как было с Лионом и Монако. В любом случае Итальянцы молодцы. Миллионы и миллионы фанатов этому.только рады. Несмотря на кризис Милан и Интер одни из самых популярных ы мире
Так они и не были настолько слабы, когда в 1/4 не выходила ни одна команда, а сейчас, когда вышло 3, они не настолько сильны.
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Юрий Кечко
Ответ Darren&K
Милан одна из самых популярных и титулованных в мире. Хоть нет сегодня Кака Шевченко Мальдини Пирло Зеедорфа, но каждый год быть хотя в восьмерке лучших просто обязаны. Кто такой Челси без.денег Абрамович или ПСЖ Сити без.шейхов
Кто такое Милан без денег Берлускони в 80-х?)
У каждого топ клуба своя точка отсчета
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Юрий Кечко
Я один офигел что Къево в лч играл ?)
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ARAMIS777
Ответ United_LP
Наполи и ранее не было, чтобы возвращаться
Я про Италию в целом.
Или непонятно...
+1
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MVL
Ответ Arthur Jacob
У Наполи сентаторов особо и не было никогда
Инсинье
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Anatolii
"Интер" вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11, своего победного"

Победным сезоном для Интера был 2009/10
+2
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+2
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Darren&K
Милан одна из самых популярных и титулованных в мире. Хоть нет сегодня Кака Шевченко Мальдини Пирло Зеедорфа, но каждый год быть хотя в восьмерке лучших просто обязаны. Кто такой Челси без.денег Абрамович или ПСЖ Сити без.шейхов
0
-2
-2
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Darren&K
Ответ ThomasMuller13fan
Наполи на ходу, они и полуфинал заслуживают. Остальным повезло получить Порту и Тоттенхэм вместо Сити, Баварии или Реала.
Как раз Итальянцам постоянно не везло то Реал то Бавария то Барса. В 1/4 финала теперь может произоити все что угодно. Как Вильярреал в прошлом сезоне. Из всех команд Реал Бавария не.зубам, хотя кто знает. А так Челси Бенфика проходимые соперники. Есть еще Сити но они могут как выиграть так проиграть как было с Лионом и Монако. В любом случае Итальянцы молодцы. Миллионы и миллионы фанатов этому.только рады. Несмотря на кризис Милан и Интер одни из самых популярных ы мире
+5
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+5
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Arthur Jacob
Ответ Кирилл Голивец
Наполи и Милан максимально неитальянские команды. В том плане, что у них вообще нет "сенаторов" в составе, за вычетом Ибры. Ди Лоренцо и Калабриа - это не то))) Зато много молодежи или игроков в расцвете сил для топ-клубов.
У Наполи сентаторов особо и не было никогда
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Michael_the_creator
2 команды только По делу
Мерда люто отскочили
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United_LP
Ответ ARAMIS777
"Они вернулись!"(с) Особенно рад за Милан и Наполи.
Наполи и ранее не было, чтобы возвращаться
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United_LP
Ответ Alex Rhea
То есть группа Наполи с Ливерпулем и Аяксом, группа Интера с Баварией и Барсой, группа Милана с Челси и плей-офф с ТТХ это не было сильных соперников? ну ок
И? Все они были полуживыми, да и сейчас такие же, да и выходы со второго места, а 3 и 4 команды в группах они обязаны были проходить. И Барса - это вообще что-то с чем то. Обычно им сразу попадались праймовые Бавария, Ливер, Реал уже в 1/8. Ах да, и клоуны Юве от кого попало вылетали.
+1
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Fulyan
Ответ Прогресс Восточной конференции
Есть конечно элемент везения. Всем трем командам не попались команды из топ-5 рейтинга УЕФА. С другой стороны, Интер и Наполи все доказали во время игр группового раунда.
Ну так у англичан тоже бывают вагон Базелей, Спортингов и тд
+3
0
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ThomasMuller13fan
Наполи на ходу, они и полуфинал заслуживают. Остальным повезло получить Порту и Тоттенхэм вместо Сити, Баварии или Реала.
+2
-1
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Brigant
Ответ Иван Воронин
какой клевый был у Ювентуса герб до 17 года..
нужно вернуть а Аньели пинка дать!
+4
-1
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Прогресс Восточной конференции
Есть конечно элемент везения. Всем трем командам не попались команды из топ-5 рейтинга УЕФА. С другой стороны, Интер и Наполи все доказали во время игр группового раунда.
+1
-1
0
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Dixon010
Милан и Интер - две сладкие булочки для остальных команд, хотя Наполи могут и обыграть на самом деле. Бенфика и Наполи по именам не самые сильные, но по игре очень даже. Челси хоть и проблемный, но в ЛЧ хорош, да и в АПЛ начали подавать признаки жизни.
+4
-2
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ARAMIS777
"Они вернулись!"(с)
Особенно рад за Милан и Наполи.
+7
0
+7
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Alex Rhea
Ответ United_LP
У них как таковых сильных соперников то и не было
То есть группа Наполи с Ливерпулем и Аяксом, группа Интера с Баварией и Барсой, группа Милана с Челси и плей-офф с ТТХ это не было сильных соперников? ну ок
+23
0
+23
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United_LP
У них как таковых сильных соперников то и не было
+1
-5
-4
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Кирилл Голивец
Наполи и Милан максимально неитальянские команды. В том плане, что у них вообще нет "сенаторов" в составе, за вычетом Ибры. Ди Лоренцо и Калабриа - это не то))) Зато много молодежи или игроков в расцвете сил для топ-клубов.
+2
0
+2
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