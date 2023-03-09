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Погба пропустит 1/8 ЛЕ – из-за опоздания на тренировку. Это любимый прием Аллегри

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А ведь Поль только восстановился.

Поль Погба наконец залечил правое колено: в официальных матчах француз не играл с апреля 2022-го. Поль вышел на замену в двух последних матчах: на 22 минуты против «Торино» и на 13 с «Ромой». Теперь «Ювентус» в 1/8 финала Лиги Европы играет с «Фрайбургом», но Погба опять вне заявки. Теперь уже по дисциплинарным причинам.

Что произошло?

По информации Goal Italia, Поль опоздал на предматчевую тренировку,  Фабрицио Романо и Sky Sport Italia подтверждают. Массимилиано Аллегри посчитал его поступок неуважительным и не включил в заявку на матч.

Аллегри уже не первый раз накладывает дисциплинарные санкции. Мойзе Кин летом пропустил товарняк с «Атлетико», потому что опоздал на тренировку за день до матча. В прошлом сезоне по той же причине отстраняли сразу трех молодых футболистов – Николо Фаджоли, Джанлука Фработта и Алессандро Ди Пардо пропустили товарищеский матч «Юве» с «Чезеной».

Так Аллегри дает понять, что для него нет избранных, и все игроки без исключения должны следовать правилам. Особенно если футболист еще совсем молод.

Погба, скорее всего, вернется в распоряжение основы уже 12 марта, когда «Юве» примет кризисную «Сапмдорию» (последнее место в Серии А).

Погба почти не играл за «Юве». Но заработал 6 млн евро − и получает командные бонусы

А ведь летом казалось, что в клубном футболе случился красивый камбэк: Погба вернулся в «Ювентус» свободным агентом. Ради туринского клуба француз даже согласился на сокращение зарплаты: Поль получает в Турине 197,3 тысячи евро в неделю (данные надежного агрегатора Capology), в Манчестере было 330 тысяч.

«Ювентус» представил Погба 11 июля 2022-го. Через две недели он сыграл 45 минут против «Чивас», а спустя несколько дней травмировал правое колено на тренировке. Из-за этого Поль долго не выходил на поле.

При этом Погба стабильно получает и командные бонусы за победы (инсайд Gazzetta dello Sport). Клуб планирует пересмотреть этот пункт, но нужно менять контракт. В сделке с «Юве» также прописаны 2,6 млн бонусами за успехи француза − за выходы на поле и голевые действия. Хотя бы на этом «Юве» пока экономит.

А раньше Поль опаздывал на тренировки?

Однажды Погба вообще не пришел на занятия. Это случилось еще в декабре 2017-го, когда француз был игроком «Манчестер Юнайтед». Погба пропустил утреннюю тренировку после игры с «Арсеналом» (3:1). Полузащитник проспал восстановительные процедуры и даже не отвечал на звонки. В итоге его разбудили сотрудники «МЮ».

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Фото: globallookpress.com/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency; REUTERS/Massimo Pinca

5 комментариев

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Pushkin_CR7
Ответ wojtech66
Идиоtское решение. И кому от этого лучше? Дали бы штраф и все, пусть играл бы, набирал форму.
И снова бы опаздывал
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wojtech66
Идиоtское решение. И кому от этого лучше? Дали бы штраф и все, пусть играл бы, набирал форму.
+1
-2
-1
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Софья Хороброва
а наказания то будут для него?
+3
0
+3
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Роман Морозов
Целее будет
+2
0
+2
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Aristokrat_13
В этом вся суть Погба. Таланта море, результата ноль. Второй Балотелли. Ну хоть чемпионом мира успел стать
+10
-1
+9
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