9 комментариев

Турецкий национализм.

Большой скандал в турецком футболе: игроки «Амедспора», который базируется в провинции Диярбакыр с преобладающим курдским населением, подверглись расистским атакам накануне и во время гостевого матча Второй лиги с «Бурсаспором».

Все началось еще в отеле, где остановился «Амедспор» – возле собрались фанаты «Бурсаспора» и скандировали оскорбительные лозунги.

Неприемлемые кричалки было слышно и на стадионе – но, к сожалению, этим не ограничилось. Когда игроки «Амедспора» выходили из раздевалки, с трибун на них полетели пластиковые бутылки, куски железа, ножи, пули и даже петарды.

Атмосфера была правда пугающей.

Один из фанатов «Бурсаспора» пронес рогатку и запускал камни из нее прямо на поле.

Некоторые фанаты «Бурсаспора» прорвались на поле и напали на игроков «Амедспора» – по итогам инцидента задержали девять человек. Во время игры тоже было неспокойно. «Судья, видимо, ждал, пока кто-нибудь умрет – и поэтому не останавливал игру», – злился после игры президент «Амедспора» Селахаттин Йылдырым.

На трибунах можно было заметить баннер с изображением Махмута Йылдырыма – это важный персонаж.

Он бывший агент турецкой разведки, который принимал участие в нескольких внесудебных казнях и участвовал в операции по захвату командира Рабочей партии Курдистана Шамдина Сакика, ее провели в 1998-м. На другом баннере белый Renault Taurus – именно это авто стало символом массового похищения в 1990-х людей в районах с преобладающим курдским населением.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу объявил, что уже идет разбирательство в отношении не только фанатов «Бурсаспора», но и нескольких ответственных лиц.

«Баннеры, не связанные с футболом, неприемлемы и не могут ассоциироваться со спортом. В отношении официальных лиц, которые позволили пронести эти баннеры на стадион, начато расследование – пока что они отстранены от работы», – доложил Сойлу.

Шесть лет назад игрока «Амеда» осудили за пропаганду терроризма. В 2019-м его одноклубник резал соперников на поле

Атмосферу вокруг «Амедспора» вообще сложно назвать спокойной.

• В 2017-м игрока курдского клуба Дениса Наки приговорили к 18-месячному тюремному сроку за пропаганду терроризма – он поддерживал в социальных сетях запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана. За год до этого игрока дисквалифицировали на 12 матчей и оштрафовали на 4,6 тысячи фунтов за комментарий в Facebook, который был квалифицирован как «неспортивный». Это произошло после матча «Амеда» с «Бурсаспором» (опять!) в Кубке Турции.

• Через два года во время матча «Амедспора» и «Сакарьяспором» один из игроков курдской команды, Мансур Чалар, незаметно пронес на поле лезвие. Во время стычек он несколько раз ранил соперников, а одному из них даже порезал лицо. За это его пожизненно дисквалифицировали, но позже сократили отстранение до 20 матчей. Сейчас Чалару 37 лет, он до сих пор бегает за «Амед».

Откуда такая агрессия?

Напряженные отношения между турками и курдами обычно объясняют турецко-курдским конфликтом, который официально тянется с 1984-го, а неофициально – вообще с 1920-х. Недавнее обострение конфликта было связано с терактом в Стамбуле в ноябре 2022-го, когда погибли шесть человек.

Турки обвинили в теракте курдов и в ответ развернули в Сирийском Курдистане военную операцию, в ее ходе было, как сообщали турецкие власти, убито 364 курдских боевика.

Изначальная причина конфликта кроется в стремлении курдов создать собственное государство. Их мотивация в том, что курды – крупнейший из народов (по разным оценкам их численность от 36 до 45 млн) без собственной государственности.

В 1993-м курды потребовали хотя бы автономии – но Турция не согласилась и на такой вариант. Сейчас в стране часто вспыхивают конфликты на почве национализма – и преодолеть эти противоречия правительству Реджепа Эрдогана пока не удается.

Фото: AFP