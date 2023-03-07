Мы уже рассказывали о том, что такое Фиджитал-игры – микс реального и виртуального спорта, где спортсмены могут сначала рубиться в FIFA у мониторов, а потом выходить показывать свои скиллы на футбольную площадку. И речь не только о футболе: в программу игр входят еще 10 дисциплин.

9 марта в Казани стартует очередной этап игр, уже четвертый по счету. Весенний сезон открывает новая дисциплина – фиджитал-гонки на льду, в которой гоночный симулятор будет совмещен с заездами на настоящих картах на специальной трассе с ледяным покрытием. Соревнования будут транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK: VK Play и VK. Подключиться можно по этой ссылке.

В фиджитал-гонках встретятся победители «Дакара» и «Шелкового пути», а также чемпионы России по ралли-кроссу и ледовым гонкам

Вот как будет устроена эта дисциплина: соревнования начнутся с заезда первых пилотов по ледяной трассе, а следом вторые покажут мастерство управления автомобилем «Ладой Калина» NFR R1 на симуляторе Assetto Corsa. Затем вторые пилоты сразу же пересядут в картинг-болиды на льду, а первые – продолжат гонку на симуляторе. А завершится эстафета заездом на зимнем картинге.

Вот что думает о фиджитал-гонках победитель ралли «Шелковый путь» и экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин: «В Ф-1 симулятор — это порядка 80% подготовки, поэтому я умею ездить и в виртуальном мире тоже, но думаю, что не так хорошо, как сегодняшние чемпионы».

9 марта состоится квалификационный заезд, а 10 числа пройдет финал. На виртуальную и ледяную трассу выйдут люди с мощным послужным списком: участники команды «КАМАЗ-мастер»: Айрат Мардеев (победитель «Ралли Дакар»-2015) и Антон Шибалов (чемпион «Шелкового пути»); их коллеги из «КАМАЗ-мастер 2» Богдан Каримов и Сергей Кренев, обладатель Кубка России в классе S1600 Рустам Фатхутдинов, многократный чемпион России по ледовым гонкам Михаил Симонов, победитель чемпионата Европы по ралли-кроссу Айдар Нуриев и другие.

А пилот команды Electro Karting Борис Гарифуллин постарается стать двукратным чемпионом Фиджитал-игр. В ноябре он побеждал в дисциплине «картинг + Assetto Corsa», а до этого выигрывал гонку Kazanring на «Ладе Гранта» именно благодаря симулятору: «До того момента я ни разу не ездил по этой трассе, но после того как потренировался на виртуальном симуляторе, то смог одержать победу в реальности».

Федос Маслов и Евневич с «Матча» комментировали Фиджитал-игры. Они рассказал нам, как кайфанули в Казани

Чтобы вы лучше представляли себе атмосферу соревнований в Казани, мы поговорили о предыдущих этапах с блогером Федором Масловым и ведущим «Матч ТВ» Евгением Евневичем, которые уже ездили на Фиджитал-игры.

Федор Маслов: «Изначально у меня было довольно скептическое к этому отношение. А вот когда приехал, посмотрел на то, как все сделано и на всю движуху – мне понравилось. Я кайфанул от того, что был частью этой истории: комментировал, причем не только онлайн, но еще и прямо на трибуне. То есть в офлайне зрители меня тоже слышали. Благодаря этому создавалось ощущение, что я вовлечен во всю эту историю максимально. Тот случай, когда первоначальное мнение после присутствия на мероприятии поменялось.

Было масштабно: большой павильон был под это использован с трибунами, всякие цветовые штуки. Особенно круто выглядит портал, который нереально сделан. Даже в офлайне круто выглядит, а уж с экрана это что-то сумасшедшее. Ничего вроде сложного, но смотришь и такой: «Вау!»

Народу было много, видимо, проводилась какая-то программа, чтобы их пришло достаточно. Благодаря этому масштаб мероприятия выглядел мощно. В плане участников тоже было топовы: Леха Гуркин с бразильцами и пацаны из 2Drots, игравшие за разные команды. По именам все неплохо и достаточно интересно».

Евгений Евневич: «Когда я услышал о Фиджитал-играх, об «Играх будущего», то подумал: «Какая-то странная штуковина» – как будто старшее поколение пытается изобразить мем «Hello fellow kids». Но потом я приехал в Казань и понял, что это крутая затея.

Я безумно люблю FIFA и безумно люблю реальный футбол. И там я увидел, что эти вещи могут дополнять друг друга – сначала команды играют в плойку, потом переходят на поле. Есть своя тактика – нужно собрать или сильный киберсостав, или реальный.

Причем правила постоянно совершенствуются ради большего удовольствия аудитории. Как мне сказали, в будущем футбольные матчи будут проводиться уже с грязным временем, то есть без остановок. Все будет намного быстрее. Если резюмировать: мне безумно понравилось. Вроде бы все на поверхности, но кто знал, что это можно совместить и получится настолько круто.

В фиджитал-футболе участвовали известные персонажи: были ребята из 2Drots, из «Локомотива», тот же Клён. Персонажи, которые известны и в тусовке фиферов, и в медиафутболе. С масштабом персон все в порядке.

Организовывают Фиджитал-игры те же ребята, что делали Универсиаду в Казани, чемпионат мира. Не хочется лишний раз перехваливать, но на этом турнире все максимально до автоматизма доведено. Все на движе, заточено под молодую аудиторию, а не на тех, кто из соседнего павильона приходит, где был какой-то форум. Не только люди в пиджаках, а те, кому это действительно интересно».