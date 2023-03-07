32 комментария

Чистого времени пока не будет.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил несколько уточнений в правилах. Главный вывод – похоже, в организации не планируют вводить чистое игровое время.

IFAB положительно воспринял главную особенность ЧМ-2022 – продолжительность матчей. Тогда к каждому тайму добавляли непривычно много минут. IFAB рекомендует использовать эту практику по всему миру.

В Катаре ФИФА пыталась увеличить игровое время и бороться с затяжками

На ЧМ-2022 ФИФА представила дополнительного резервного арбитра и строгий контроль потерянного времени.

Задачи основного резервного расширились, он стал полноценным участником судейской бригады: больше следил за игрой и отвечал за свои участки поля (у всей бригады есть связь друг с другом, они советуются).

Второй резервный следил за добавленным временем. Если раньше время добавлялось условно, то в Катаре перешли на фактический подсчет. В прошлом рекомендации были такие: условно, на травму добавить минуту, на замену – 30 секунд, по факту – компенсировать время, затраченное на просмотр видеоповтора.

Согласно правилам ФИФА, добавленное время формируется из времени, затраченного на замены, оценку состояния травмированного игрока, дисциплинарные санкции и на любые другие причины, провоцирующие длительную затяжку времени.

Второй резервный арбитр буквально считает секунды, после чего сообщает бригаде, сколько ушло времени. Пока не учитываются пробития штрафных и угловых, вбрасывания мяча из аута, но нельзя исключать, что в будущем начнут считать и эти паузы.

Другие выводы IFAB: судьи должны объяснять решения после ВАР, официальных лиц матча нужно лучше защищать

Организация добавила несколько уточнений.

• IFAB одобрил решение, по которому судьи будут разъяснять решения ВАР телезрителям и болельщикам на стадионе. Клубный чемпионат мира-2023 уже прошел с этим новшеством – похоже, чиновникам все понравилось. Теперь судьи возьмут в руки микрофон на молодежном ЧМ‑2023 в Индонезии. Потом примут решение относительно других турниров ФИФА.

«Мы считаем, что это важно с точки зрения прозрачности, – говорит член правления IFAB Марк Буллингем. – В основном для зрителей на стадионе, которые сейчас не получают достаточно информации о том, что происходит во время принятия решений».

Как это работало на клубном ЧМ: арбитр произносил несколько коротких фраз, которые объясняли решение после просмотра ВАР. С трибун было сложно разобрать слова судьи, но общий смысл все понимали.

• Использование полуавтоматической технологии определения офсайда тоже признали успешным. Напомним, что в ее основе – искусственный интеллект и 12 камер (частота – 50 кадров в секунду), в том числе и подвижных, которые располагаются на боковой лини. Вместе с нейросетью, которая определяет части тела футболистов, они формируют 3D-картинку эпизода и в спорных ситуациях дают четкий ответ, есть вне игры или нет. Судьи на мониторе видят поле, мяч и модели игроков.

• Облегченная версия ВАР (дешевая и менее требовательная к оборудованию стадионов) пока в стадии тестирования. Ее в будущем хотят внедрить в турнирах, у которых нет денег на полноценное использование видеоассистентов.

• Создается рабочая группа по улучшению дисциплины и снижению агрессии в отношении официальных лиц матча. В лигах более низкого уровня судьи уже надевают нательные камеры, которые записывают все разговоры с игроками и тренерами.

Полный список изменений и уточнений в правилах опубликуют на следующей неделе. Они вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill