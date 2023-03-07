32 комментария

О духе времени
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Обновления в правилах футбола: много добавленных минут (как на ЧМ-2022), судейские комментарии после ВАР, упрощенная фиксация офсайдов

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Чистого времени пока не будет.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил несколько уточнений в правилах. Главный вывод – похоже, в организации не планируют вводить чистое игровое время.

IFAB положительно воспринял главную особенность ЧМ-2022 – продолжительность матчей. Тогда к каждому тайму добавляли непривычно много минут. IFAB рекомендует использовать эту практику по всему миру.

В Катаре ФИФА пыталась увеличить игровое время и бороться с затяжками

На ЧМ-2022 ФИФА представила дополнительного резервного арбитра и строгий контроль потерянного времени.

Задачи основного резервного расширились, он стал полноценным участником судейской бригады: больше следил за игрой и отвечал за свои участки поля (у всей бригады есть связь друг с другом, они советуются).

Второй резервный следил за добавленным временем. Если раньше время добавлялось условно, то в Катаре перешли на фактический подсчет. В прошлом рекомендации были такие: условно, на травму добавить минуту, на замену – 30 секунд, по факту – компенсировать время, затраченное на просмотр видеоповтора.

Согласно правилам ФИФА, добавленное время формируется из времени, затраченного на замены, оценку состояния травмированного игрока, дисциплинарные санкции и на любые другие причины, провоцирующие длительную затяжку времени.

Второй резервный арбитр буквально считает секунды, после чего сообщает бригаде, сколько ушло времени. Пока не учитываются пробития штрафных и угловых, вбрасывания мяча из аута, но нельзя исключать, что в будущем начнут считать и эти паузы.

Другие выводы IFAB: судьи должны объяснять решения после ВАР, официальных лиц матча нужно лучше защищать

Организация добавила несколько уточнений.

• IFAB одобрил решение, по которому судьи будут разъяснять решения ВАР телезрителям и болельщикам на стадионе. Клубный чемпионат мира-2023 уже прошел с этим новшеством – похоже, чиновникам все понравилось. Теперь судьи возьмут в руки микрофон на молодежном ЧМ‑2023 в Индонезии. Потом примут решение относительно других турниров ФИФА.

«Мы считаем, что это важно с точки зрения прозрачности, – говорит член правления IFAB Марк Буллингем. – В основном для зрителей на стадионе, которые сейчас не получают достаточно информации о том, что происходит во время принятия решений».

Как это работало на клубном ЧМ: арбитр произносил несколько коротких фраз, которые объясняли решение после просмотра ВАР. С трибун было сложно разобрать слова судьи, но общий смысл все понимали.

• Использование полуавтоматической технологии определения офсайда тоже признали успешным. Напомним, что в ее основе – искусственный интеллект и 12 камер (частота – 50 кадров в секунду), в том числе и подвижных, которые располагаются на боковой лини. Вместе с нейросетью, которая определяет части тела футболистов, они формируют 3D-картинку эпизода и в спорных ситуациях дают четкий ответ, есть вне игры или нет. Судьи на мониторе видят поле, мяч и модели игроков.

• Облегченная версия ВАР (дешевая и менее требовательная к оборудованию стадионов) пока в стадии тестирования. Ее в будущем хотят внедрить в турнирах, у которых нет денег на полноценное использование видеоассистентов.

• Создается рабочая группа по улучшению дисциплины и снижению агрессии в отношении официальных лиц матча. В лигах более низкого уровня судьи уже надевают нательные камеры, которые записывают все разговоры с игроками и тренерами.

Полный список изменений и уточнений в правилах опубликуют на следующей неделе. Они вступят в силу с 1 июля 2023 года.

3 минуты вне поля за симуляцию, опасный штрафной за тактический фол – как вам такие правила от немецкого судьи?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

32 комментария

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Кокич
На штрафные удары, что вблизи штрафной площадки, действительно минуты по две уходит.
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CM1
Ответ Всё знаю
Не всегда. Если игрок слышал свисток, прошло какое-то количество времени и он бьёт по воротам - то это жк. Но тут опять же всё на усмотрение арбитров. Как и 6 секунд мяча в руках вратаря)
Так в футболе половина правил с такой размытой формулировкой "на усмотрение арбитра", что всегда вызывает дополнительные споры. Тогда арбитра вообще нельзя критиковать, если немного перефразировать: "он художник - он так смотрит"... А что касается "слышал- не слышал" - тот же Ван Перси в свое время ударил после свистка по воротам Барселоны, а потом всем своим видом показывал, что не слышал свистка. А арбитр ему все равно жк предъявил, а она у него уже 2-я была...
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CM1
Ответ Football Forever
Да ну, пусть лучше добавляют по 10 мин.
Так то оно так, но есть нюанс. Команда, которая выигрывает, начнет возмущаться, что добавили слишком много, проигрывающие, что слишком мало. А ведь в эти 10 добавленных минут тоже будут падения, валяния, симуляции, замены - в итоге, нужно будет еще и к добавленному времени часто добавлять - в итоге, будут возмущения, что арбитр показал 10 минут, а мы играли 14, и на 14-й добавленной соперник сравнял счет, а может и вовсе победил...
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Всё знаю
Ответ CM1
По правилам он должен был дать жк спартаковцу, так как тот нанес удар по воротам после свистка. Ну, это уж если совсем по правилам...
Не всегда.
Если игрок слышал свисток, прошло какое-то количество времени и он бьёт по воротам - то это жк.
Но тут опять же всё на усмотрение арбитров. Как и 6 секунд мяча в руках вратаря)
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окосевший йагупоп
а я всё жду, когда введут самое нужное и понятное правило - оффсайд определяется исключительно по положению стопы
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CM1
Ответ Всё знаю
Надо обязать выводить переговоры вар на громкую связь стадиона. Чтобы все слышали и понимали, почему приняли то или иное решение) Или не понимали)) Вот Мешков ошибся в игре против урала и его все схавали. А так бы он сказал - я допустил ошибку, не дав доиграть эпизод до конца и свистнул раньше. По правилам - я должен отменить чистый гол, потому что свисток был раньше. И уверен, что многие бы оценили такой момент. Что судья тоже человек и может ошибаться.
По правилам он должен был дать жк спартаковцу, так как тот нанес удар по воротам после свистка. Ну, это уж если совсем по правилам...
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Mr. Jones
Ответ Почтенный эльф
Чистое игровое время сразу = +100500 рекламных блоков.
Не обязательно. В футболе раньше прямо во время игры рекламу врубали, потом запретили. С чистым временем можно точно так же не разрешать. Но оно все равно радикально поменяло бы (и затянуло) формат игры.
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Mr. Jones
Ответ Седесим Куиндесимов
На самом деле эту идею можно было бы реализовать частично: останавливать время на тот период, пока идет замена и пока травмированному игроку оказывают мед. помощь.
Да, коли уж дополнительного человека на бровке вводят, можно просто останавливать время по команде главного, ничего не добавляя потом, кроме возможности закончить атаку (как в регби). Чистое время, конечно, нереально, для этого пришлось бы менять сам формат игры.
А вот микрофоны на судьях и обязанность объяснять принятые решения - вещь давно необходимая.
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Mr. Jones
Ответ Андрей Яковлев
Все-таки пиндосники пробили техком фифы. Это конец футбола и дорога к сокеру. Точнее к бездумному Американскому футболу. После введения ВАРа этого следовало ожидать. Кстати введение чистого времени только увеличит продолжительность матчей до 2 часов 15 минут минимум. Все на стадионе и у экрана будут ждать 3-5 рекламных блока за тайм посреди игры. Следующий этап обратные замены. Ивсеми способами будут пытаться затолкать мячик в штрафную. Ауты ногами из этой песни. Вплоть до изменения конфигурации поля. Все для оболваненного зрителя в футболе не понимающего, но любящего под попкорн считать голы желательно до пяти за тайм. Американцы в массе до сих пор не понимают что хорошего может быть в игре со счетом 0-0
Конец чего? Того, что на крупных турнирах побеждал тот, кто больше взятку/откат даст или больше влияния в федерации имеет?) Так этому и нужно положить конец.
Или ты назло "пиндосам" предлагаешь принять альтернативную мораль?)
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tverd1
Ни чего не понимаю. Еще в конце 90-х судьям давалась рекомендация по подсчету компенсированного времени. Если правильно помню то цифры были порядка 25 секунд за замену та же минута на травму. И чего сейчас изобретать велосипед?
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Alexander Lyakhov
Ответ Михан Первый
а потом добавлять по 20 минут, а потом по 30, а потом матч растянется на 3 часа)
Как интервью Дудя.
+1
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Всё знаю
Надо обязать выводить переговоры вар на громкую связь стадиона.
Чтобы все слышали и понимали, почему приняли то или иное решение) Или не понимали))
Вот Мешков ошибся в игре против урала и его все схавали. А так бы он сказал - я допустил ошибку, не дав доиграть эпизод до конца и свистнул раньше. По правилам - я должен отменить чистый гол, потому что свисток был раньше.
И уверен, что многие бы оценили такой момент. Что судья тоже человек и может ошибаться.
+2
0
+2
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гилберт
Ответ Седесим Куиндесимов
На самом деле эту идею можно было бы реализовать частично: останавливать время на тот период, пока идет замена и пока травмированному игроку оказывают мед. помощь.
Как в регби.
+1
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TeRex
Ответ Седесим Куиндесимов
На самом деле эту идею можно было бы реализовать частично: останавливать время на тот период, пока идет замена и пока травмированному игроку оказывают мед. помощь.
Тогда уж проще полноценно вводить чистое время.
+6
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Iluxavlg
Ответ Сергей Ёкотин
’В лигах более низкого уровня судьи уже намят нательные камеры". А "намят" это что значит?
Носят видимо хотели написать)
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Семен Клейменов
Шесть-семь замен в основное время скоро?

Текущие пять — отлично, но мало.
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d3fstqd
Ответ Николай Хайрулин
А что за негативное отношение к примеру в НБА? Там есть чистое время и из за этого там до последнего времени сражаться могут и никто не тянет время, так как невыгодно это. А какие эмоции от того что на последней секунде выиграть смогли команду , какие эмоции Арсенал когда смог победить?
ну про сто рекламных вставок на каждом тайм ауте и на каждой паузе мы конечно же промолчим. и матч идет еще дольше, чем в футболе в итоге.
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Николай Хайрулин
Ответ d3fstqd
Превращение футбола в НБА просто убьет его. Футбол любят, из-за того, что это все еще спорт, а не шоу.
А что за негативное отношение к примеру в НБА? Там есть чистое время и из за этого там до последнего времени сражаться могут и никто не тянет время, так как невыгодно это. А какие эмоции от того что на последней секунде выиграть смогли команду , какие эмоции Арсенал когда смог победить?
+1
-1
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Андрей Яковлев
Ответ Антоша Спирин
И тут пиндосы указывают. Помнится, они в 94-м предлагали и ворота увеличить.
и пенальти в булиты превратить
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Александр Кудрявцев
Ответ Седесим Куиндесимов
На самом деле эту идею можно было бы реализовать частично: останавливать время на тот период, пока идет замена и пока травмированному игроку оказывают мед. помощь.
Согласен. Ну как в хоккее.
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Сергей Ёкотин
’В лигах более низкого уровня судьи уже намят нательные камеры". А "намят" это что значит?
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Superkenguroo
Чистое время не возродит футбол, а убъёт его.
Футбол гениален в своей простоте, не нужно его усложнять.
С затяжками времени симулянтов можно боротся штрафами, карточками и тд, а вот если одна из команд не может нормально играть, то чистое время никак не поможет другой команде.
С бесчисленными аутами мы будем наблюдать 3часовое зрелище с постоянной рекламой букмекеров
0
-4
-4
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fellx
Ответ d3fstqd
Превращение футбола в НБА просто убьет его. Футбол любят, из-за того, что это все еще спорт, а не шоу.
Тоже самое говорили про ВАР. К хорошему быстро привыкаешь
+21
-2
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fellx
Ответ Почтенный эльф
Чистое игровое время сразу = +100500 рекламных блоков.
Чистое игровое время= это минус актёрство травм, тупости в поисках мяча вратарями, и неведения куда же подать мяч при ударах от ворот. Всё сразу встанет в свои места. Ради такого, полностью согласен на рекламные вставки
+22
-10
+12
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Антоша Спирин
И тут пиндосы указывают. Помнится, они в 94-м предлагали и ворота увеличить.
+1
-3
-2
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