«Борнмут» мог отобрать очки у лидера.

«Борнмут» неожиданно мощно начал игру с «Арсеналом». Розыгрыш с центра поля, мяч оказывается у 21-летнего вингера Данго Уаттара – он простреливает: Соланке пробить не смог, а вот Биллинг спокойно вывел аутсайдера АПЛ вперед. Шла всего лишь 10-я секунда игры.

Это второй результат в истории АПЛ, быстрее забивал только Шейн Лонг в 2019-м

АПЛ уже подтвердила: гол забит за 9,11 секунды, он второй по скорости в Премьер-лиге. Быстрее справился только Шейн Лонг в 2019-м. Тогда ирландец огорчил «Уотфорд»: бешеный прессинг вывел его один на один уже на 4-й секунде. Мяч пересек линию ворот, когда прошло 7,69 секунды с начала встречи.

Теперь пятерка самых быстрых мячей в АПЛ выглядит так:

Да, Биллинг оказался даже быстрее, чем Ледли Кинг – защитник «Тоттенхэма» держал рекорд 19 лет: решил пробить при первой возможности, и ему помог рикошет.

Правда, «Борнмут» все равно проиграл – вместо 2:0 получили 2:3. С победным голом на 97-й!

В первом тайме был не только быстрый гол, но и спорный судейский момент. На 34-й минуте мяч попал в руку Мифему. «Арсенал» рассчитывал на пенальти, но ВАР не усмотрел нарушения.

Бывший арбитр Анатолий Синяев считает решение спорным: «Рука отставлена. Естественно ли такое положение? Нет. Увеличивает площадь тела. Пенальти должен быть назначен. Но в Англии такое назначат, только если главный в поле сразу сам так решит».

В итоге «Борнмут» забрал первый тайм, а на 57-й минуте положение «Арсенала» стало совсем шатким: Ротуэлл навесил с углового, а Сенеси переиграл Парти и пробил в дальний угол – 2:0 в пользу гостей!

Но «Арсенал» это не остановило: уже на 62-й Парти пробил мимо Нето, а на 70-й Уайт нанес неприятный удар с отскоком от газона. Все катилось к результативной ничьей, но на 97-й минуте у лондонцев появился неочевидный герой – Рис Нелсон с линии штрафной вогнал отскочивший мяч в сетку.

«Арсенал» выиграл матч АПЛ, в котором уступал в 2 мяча, впервые с февраля 2012-го (5:2 против «Тоттенхэма»). До этого лондонцы не побеждали в 65 таких играх.

Команда Микеля Артеты побеждает в четырех матчах подряд. Примечательно, что до этого была серия из 4 встреч без побед.

И самое главное: лондонцы сохранили 5-очковый отрыв от «Ман Сити» (63 против 58). Команда Гвардиолы в 26-м туре переиграла «Ньюкасл» (2:0).

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill