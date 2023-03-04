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«Арсенал» пропустил на 10-й секунде – почти самый быстрый гол в истории АПЛ! Но отыгрался с 0:2 и забил победный на 97-й

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«Борнмут» мог отобрать очки у лидера.

«Борнмут» неожиданно мощно начал игру с «Арсеналом». Розыгрыш с центра поля, мяч оказывается у 21-летнего вингера Данго Уаттара – он простреливает: Соланке пробить не смог, а вот Биллинг спокойно вывел аутсайдера АПЛ вперед. Шла всего лишь 10-я секунда игры.

Это второй результат в истории АПЛ, быстрее забивал только Шейн Лонг в 2019-м

АПЛ уже подтвердила: гол забит за 9,11 секунды, он второй по скорости в Премьер-лиге. Быстрее справился только Шейн Лонг в 2019-м. Тогда ирландец огорчил «Уотфорд»: бешеный прессинг вывел его один на один уже на 4-й секунде. Мяч пересек линию ворот, когда прошло 7,69 секунды с начала встречи.

Теперь пятерка самых быстрых мячей в АПЛ выглядит так:

Да, Биллинг оказался даже быстрее, чем Ледли Кинг – защитник «Тоттенхэма» держал рекорд 19 лет: решил пробить при первой возможности, и ему помог рикошет.

Правда, «Борнмут» все равно проиграл – вместо 2:0 получили 2:3. С победным голом на 97-й!

В первом тайме был не только быстрый гол, но и спорный судейский момент. На 34-й минуте мяч попал в руку Мифему. «Арсенал» рассчитывал на пенальти, но ВАР не усмотрел нарушения.

Бывший арбитр Анатолий Синяев считает решение спорным: «Рука отставлена. Естественно ли такое положение? Нет. Увеличивает площадь тела. Пенальти должен быть назначен. Но в Англии такое назначат, только если главный в поле сразу сам так решит».

В итоге «Борнмут» забрал первый тайм, а на 57-й минуте положение «Арсенала» стало совсем шатким: Ротуэлл навесил с углового, а Сенеси переиграл Парти и пробил в дальний угол – 2:0 в пользу гостей!

Но «Арсенал» это не остановило: уже на 62-й Парти пробил мимо Нето, а на 70-й Уайт нанес неприятный удар с отскоком от газона. Все катилось к результативной ничьей, но на 97-й минуте у лондонцев появился неочевидный герой – Рис Нелсон с линии штрафной вогнал отскочивший мяч в сетку.

«Арсенал» выиграл матч АПЛ, в котором уступал в 2 мяча, впервые с февраля 2012-го (5:2 против «Тоттенхэма»). До этого лондонцы не побеждали в 65 таких играх.

Команда Микеля Артеты побеждает в четырех матчах подряд. Примечательно, что до этого была серия из 4 встреч без побед.

И самое главное: лондонцы сохранили 5-очковый отрыв от «Ман Сити» (63 против 58). Команда Гвардиолы в 26-м туре переиграла «Ньюкасл» (2:0).

Арсенал – Борнмут 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Биллинг, 0:2 – 57 Сенеси, 1:2 – 62 Парти, 2:2 – 70 Уайт, 3:2 – 90 Нелсон.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу (Уайт, 46), Габриэл, Салиба, Зинченко, Парти, Эдегор, Фабиу Виейра (Джака, 84), Сака, Троссард (Смит-Роу, 22; Нелсон, 69), Мартинелли.
БорнмутНето, Смит, Стивенс, Сенеси, Мифем, Земура (Фредерикс, 64), Ротуэлл (Кук, 70), Биллинг, Уаттара (Кристи, 82), Соланке, Семеньо (Энтони, 64).
Предупреждения:
Нето (64), Мифем (86).

Тактические нюансы выходных: особые ауты в Бундеслиге, Троссард – ложная девятка, гуру прессинга из «Наполи»

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

3 комментария

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Wekil Halylow
Там было 100% пеналти 3 раза первий игра рукой втарой нарушения на Томиясу а третий сейв локтем игрока Борнмута на удар Эдогора
+3
0
+3
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Arima Baki
какие ж судьи черти, за 10 минут не дать 2 очевидных пенальти это рекорд похлеще гола на 9 секунде
+7
0
+7
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Wasilij Petrow
Арти-тайм.
0
-1
-1
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