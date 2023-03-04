Это текст бывшего арбитра и автора телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолия Синяева.

Фархад Абуллаев – топ-инструктор ФИФА из Узбекистана. Когда-то он входил в бригаду Равшана Ирматова, работал на международных матчах, но из-за травмы завершил карьеру до главных успехов коллеги, а сейчас возглавляет департамент судейства Саудовской Аравии. Этой зимой Фархад входил в список из 10 инструкторов, которые работали на чемпионате мира в Катаре. Сейчас ни один крупный турнир ФИФА не проходит без него.

Ниже – его ответы на важнейшие судейские вопросы. Ликбез, который будет очень полезен перед решающей частью сезона.

Чем вообще занимаются инструкторы судей?

Расскажу на примере ЧМ. Мы приехали в Катар за 10 дней до старта турнира. Наш день начинался в 7 утра с тренировки судей, которые проводились каждый день на 3-4 полях. На одном – занятия судей с ВАР. На втором – фитнес-тренировка. На третьем судьи отрабатывали ситуации на поле с футболистами. Иногда задействовано было и четвертое поле, на котором проводили мини-матчи. После тренировки – теоретические занятия по разным темам. После обеда судьи работали на симуляторах ВАР. Вечером групповые занятия с арбитрами.

Мы проводили лекции для сборных, игроки которых задавали очень практические вопросы, пытаясь понять, как они могут достичь результата дозволенным путем.

Когда чемпионат стартовал, после утренней тренировки были дебрифинги, на которых обсуждались эпизоды с игр предыдущего дня. Дальше все инструкторы разъезжались по своим матчам. На чемпионате мира впервые не было классических инспекторов на матчах. Мы были не на стадионе, а в International Broadcast Center – там, где находятся все телевизионные компании. Разбирали матчи, записывали моменты, потом нарезали эпизоды для утреннего анализа.

Но я бы сказал, что инспекторы на стадионах все же нужны. Там можно оценить много аспектов, которые нельзя увидеть по видео. Например, редко видны действия первого ассистента – его почти не бывает в кадре. У ФИФА другой подход в том числе потому, что на чемпионате мира очень много камер, с которых можно проанализировать эпизод.

У судей на ЧМ были собственные аналитики!

На ЧМ они очень глубоко разбирали сборные: за день до игры они садились с судейской бригадой и рассказывали, как команды играют, на что обратить внимание, рассматривали конкретные игровые ситуации, особенности отдельных футболистов. Арбитры знали, как разыгрывает мяч вратарь, кто симулирует, кто навешивает, как футболисты реагируют на решения рефери. От этого строится тактика на игру. Поэтому больших сюрпризов для судей не было.

Казусы ВАР, которые не видит зритель? Их много!

Вот пример. Судьи, которые регулярно работают с ВАР, привыкли комментировать каждый эпизод, который требует оценки ВАР. Они доводят до видеоарбитра информацию быстро, коротко, ясно. Те, у кого мало практики могут, например, передать ВАР: «Нет фола, играем». ВАР ему ответит: «А ты вообще сейчас о чем: о подножке или задержке?» Такие мелочи выходят наружу. Также малоопытные арбитры могут дать свисток быстрее, чем нужно. Например, увидели руку – свисток. Нужна пауза, потому что не исключено, что руки не было, а судья может прервать голевой момент. Опытные арбитры после фола вблизи ворот дают 3-4 секунды на завершение эпизода. Не зря лицензию ВАР должен получить и видеоарбитр, и рефери в поле.

У ВАР-судей есть разминка! Отсматривают моменты из других матчей

За два часа до игры ВАР уже на своих местах. Полчаса они разминаются на тренажере – ВАР-симуляторе. Оператор включает эпизоды из разных чемпионатов. Пенальти, рука, офсайд – разбираются с такими моментами. Моменты, кстати, разделены по категориям сложности. Есть и простые, где все более или менее понятно. Это для начинающих. Для более опытных уже сложные комплексные моменты. Например, офсайд и следом красная за лишение явной возможности забить гол. Когда судьи в поле выходят на разминку, ВАР проверяет связь. Судьи уходят к дальним угловым флагштокам, чтобы проверить, насколько далеко может уйти арбитр и не потерять связь с ВАР-центром. Потом видеоарбитры разминаются на футболистах, которые об этом вряд ли знают. У футболистов свои упражнения на разминке, а ВАР смотрит: «Это защитник, это нападающий, вот мяч, проверяем линии». Учатся на кошках, потом переходят к делу. Так что видеоарбитры тоже разминаются, и довольно активно.

Связь ВАР и судья держат постоянно. Если ничего не происходит, ВАР включается для проверки связи, условно: «Вася, все хорошо? Как слышишь?» Человек в поле должен понимать, что ВАР не спит и кофе не пьет, просто все под контролем.

Необходимо, чтобы ВАР имел практический опыт. Быть отличным теоретиком и знать досконально правила – хорошо. Но без практики в поле невозможно стать хорошим ВАР. Судьи и ВАР должны быть в одной тарелке, обучаться в одной комнате, должны чувствовать нерв игры и давление футболистов. Через все это нужно пройти, чтобы точно понимать, что ты должен делать в ВАР-центре. При этом скажу, что не каждый сильный судья – хороший ВАР. Неоднократно видел: судье говорят, что ему предстоит работать у монитора, его начинает потряхивать.

Говорят, ВАР-судьи нарушают протокол и дают подсказки даже по желтым карточкам с помощью скрытых сигналов. Может, это стоит легализовать?

Есть разные мнения на этот счет. ФИФА категорически против. Если мы откроем эти двери, прекрасно понимаем, к чему это может привести. Каждый угловой, удар от ворот, аут, фол будет просматриваться. Понимаете, к чему это приведет, поэтому ФИФА очень осторожна. Знаете, иногда судья останавливает игру, ходит-ходит, а только потом показывает карточку. С такими моментами специалисты пытаются разбираться. Все записывается, прослушивается – это очень тяжело утаить. Лучше принципиально соблюдать правила игры и протокол. Иначе далеко зайдем.

Требуют ли правила ВАР изменений?

Многие вещи там продуманы. Эпизоды на крупных турнирах могут вносить свои коррективы (речь о финале ЧМ, когда аргентинцы вышли в поле до забитого гола Месси – прим. Sports.ru). Не все правила идеальны и не все им следуют. Сейчас идут постоянные разговоры насчет того, нужно ли ВАР вмешиваться при второй желтой? Но если мы откроем и эту дверь, то будут вопросы: почему мы не вмешались при первой карточке, если вдруг она была показана неверно.

Я бы так же сказал и о нарушениях во время пробития пенальти. Несмотря на то что в правилах сказано одно, в разных странах свои рекомендации по вмешательству ВАР в эту процедуру. Не все готовы делать так, как написано в протоколе.

Вообще, ВАР – тема новая, это младенец в футболе. Многие вещи держатся на договоренностях внутри конфедерации или национальных чемпионатов. Как люди договариваются между собой, так и делают. Тяжело сказать: «Давайте менять протокол в каких-то его аспектах». Если что-то произойдет на крупном турнире, поверьте мне, будет меняться протокол и правила.

Кстати, после ЧМ в России ИФАБ сделал презентацию: если бы не ВАР, в другие стадии прошли бы совсем другие команды. Влияние ВАР на конечный результат нельзя недооценить. По этому чемпионату пока статистики нет.

Полуавтоматическая система определения вне игры и мяч с чипом – точно ли все прошло гладко?

Система работала быстро (проверка занимала от двух до четырех секунд) и в основном корректно, когда речь идет о географическом офсайде – то есть если игрок, находясь в неправильном положении, играет в мяч. Надо понимать, что она помогает не только в определении офсайда. В редких случаях систему приходилось перепроверять. Ничто не идеально.

В Катаре использовался мяч с чипом. Он реагирует на малейшее касание. Это помогает быстрее определить, когда игрок касается мяча. И не только в моменте с вне игры. Помните гол, который, как считали, забил Роналду? Мяч показал, что касания не было. Также есть правило, связанное с рукой в атаке. Если мяч касается руки, а потом нападающий забивает, гол не засчитывается. Этот мяч позволяет эти вопросы снять.

Но, конечно, интерпретировать эпизоды должны люди – мешает ли игрок вратарю, система определить не может. Поэтому ни о какой замене помощников арбитра речи нет. Но когда мы увидели, что на стадионе заряжаются мячи, нам стало немного не по себе!

10-15 минут компенсированного времени на ЧМ. Зачем?!

Не дай бог футбол превратиться в футзал, где чистое игровое время! Мы общались с коллегами – никто этого не хочет. Смотрите: празднование гола в среднем занимает 60-90 секунд. Представьте, если у вас в игре забито 4 гола ,то мы теряем 5-6 минут. Кроме того, ауты и начальный удар после гола могут занять около 9 минут за матч. Это необходимости в игре, это нормальный игровой процесс. Но споры с судьей, празднование голов тоже занимают время. В разных лигах игра длился в среднем 50-55 минут. Люди покупают билеты, чтобы посмотреть игру, а игры всего 50 минут. На ЧМ с дополнительным временем (а добавляли в среднем 11 минут в матче) – 66 минут. Это желание увеличить продолжительность игры в футбол, а не переход к чистому времени.

После ЧМ судьям дадут соответствующие рекомендации, как справедливо компенсировать игровое время. Допустим, забит гол. Пока судья идет до центра поля, время на проверку ВАР по факту не тратится. Но как только ВАР скажет: «Жди-жди, мы проверяем», – это время должно быть добавлено.

Минимум желтых карточек на ЧМ – это тоже тренд?

Конкретных инструкций не было. Но была установка не давать карточки там, где можно этого не делать. Пара примеров. Многие считают, что когда нападающий выставляет ногу или корпус в борьбе с защитником, инициируя контакт и пытаясь заработать пенальти, то это симуляция. По мнению ФИФА, это не фол, но и не симуляция. Симуляция приведет к лишней желтой карточке, а она не нужна, ведь при оценке подобного эпизода нужно учитывать много критериев – не всегда нападающий делает это специально. Зачем терять игроков? Зрелищность падает.

Еще пример. Вы знаете, что с ВАР ассистент не сразу поднимает флаг, давая нападающему завершить эпизод. А нападающий симулирует! Ассистент поднимает флаг. Инструкция была такая: не нужно наказывать игрока, ведь это мы дали ему шанс пробежать 20-25 метров и упасть. Если бы помощник поднял флаг сразу, симуляции бы не было. Так что никаких карточек в таких моментах – это взвешенная позиция ФИФА.

Но не надо все списывать на инструкции. Иногда судья на самом деле теряет нить игры, ошибается, не показав желтую. Бывало, на дебрифингах мы говорили арбитрам: «Это желтая. Здесь нельзя ее не показывать». Иногда судья не показывает желтую, потому что это часть управления игрой. Он говорит: «Окей, это желтая, но я управляю ситуацией».

В матче за третье место игроки атаковали катарского судью. Теперь командам можно больше?

Никаких инструкций по поводу послабления в этом вопросе не было. Вы знаете, что наш руководитель Пьерлуиджи Коллина – очень принципиальный человек. Как и Массимо Бузакка. Они готовы отстаивать авторитет судей. Никогда, пока они руководят, они не скажут, чтобы судьи вели себя с игроками более мягко, не реагировали на моббинг (окружение арбитра – прим. Sports.ru). Знаю, что в некоторых странах при моббинге судьи обязаны писать рапорт, в котором отражают ситуацию и аргументируют показ карточек.

Кстати, вы не слышали, как арбитры общались с игроками. Выполняя рекомендации, порой они вели себя очень жестко. Казалось, судей надо успокаивать, а не игроков. По одной игре я бы не судил. Персональные качества судьи должны оставаться на высоком уровне.

Карасев бы серьезно усилил состав судей на ЧМ

Сергей – очень хороший арбитр. У него своеобразная манера судейства, жесткая, когда это необходимо. Он отлично управляет игрой и разбирается в фолах. Если бы Сергей попал на ЧМ, у него были бы очень высокие шансы себя проявить. Думаю, он намного лучше бы смотрелся, чем некоторые арбитры турнира.

В Саудовской Аравии можно приглашать иностранного судью. Это помогает?

Да, приглашали и Карасева, и Иванова, и видеоарбитры приезжали к нам. Команды и сейчас по регламенту имеют право пригласить иностранного судью. И они хотят видеть тех арбитров, которые заметны на крупных международных турнирах. В последнее время российских арбитров там нет, поэтому пока приглашений нет, но ничего не исключаю.

Отмечу, что клубы теперь больше доверяют нашим рефери, уже не так часто приглашают судей откуда-то. Зачастую проблем с местными арбитрами куда меньше и в плане коммуникации, и решений. Например, приглашенные судьи часто поддерживают друг друга: арбитр в поле ошибся – ВАР на его стороне. Среди наших ребят такое почти исключено. Команды часто недовольны, и 80% из них уже отказались от практики приглашения судей.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Buda Mendes, Justin Setterfield, Richard Heathcote, Julian Finney, Kai Pfaffenbach – Pool; globallookpress.com/Friedemann Kohler; ufa.uz; fifa.com