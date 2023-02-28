24-летний грузинский защитник Лука Лочошвили получил приз FIFA The Best в номинации Fair Play. Он не приехал в Париж на церемонию, сославшись на матч – во вторник «Кремонезе» играет против «Ромы».

Так что Лочошвили выступил по видеосвязи.

Год назад он спас жизнь сопернику

Этот момент случился в феврале 2022 года. Тогда грузин еще выступал за австрийский «Вольфсберг». В тот день он играл против «Аустрии». Игрок соперника Георг Тайгль потерял сознание после столкновения и не мог дышать, проглотив язык. Лочошвили стремительно побежал к нему.

Лука вовремя оказался рядом и вытащил язык, чтобы Тайгль не задохнулся. Помогал Кристофер Верницниг – держал голову. В итоге Тайгль даже покинул поле самостоятельно – ему не потребовались носилки. После этого игроки «Аустрии» по очереди обнимали Лочошвили.

Тайгль и его жена в соцсетях написали грузинскому футболисту душевные посты. Врач «Аустрии» Маркус Хофбауэр говорил, что Лочошвили, возможно, спас жизнь игроку.

Сам грузин объяснил, что у него есть некоторый опыт в таких ситуациях, но язык удалось вытащить в последнюю секунду, хотя он пытался поймать его, чтобы тот не соскальзывал назад, но не получалось до последнего.

А когда Лочошвили давал интервью, на его пальце был виден след от укуса Тайгля. «Он не мог контролировать себя на тот момент. Да хоть бы даже и откусил палец, это неважно. Просто я счастлив, что ему стало лучше», – говорил Лочошвили.

Вместе с Верницнигом он получил Орден почета от губернатора Каринтии. А в октябре 2022 года, уже играя за «Кремонезе», Лочошвили победил в номинации «Лучшая эмоция года» на ежегодной церемонии Федерации футбола Австрии.

В Австрии Лочошвили герой, но начинал c трех красных карточек

Он играл за тбилисское «Динамо» и числился в киевском, а еще уезжал в аренду в «Жилину». В 2020 году – переехал в австрийскую Бундеслигу.

Возможно, вы помните этого защитника по матчам «Вольфсберга» против ЦСКА в 2020 году в Лиге Европы. Это был первый сезон в Австрии, и он складывался совсем непросто. В дебютном матче Лочошвили удалился уже на 16-й минуте в игре против «Зальцбурга». В восьмой по счету игре получил еще одну красную карточку.

А всего красных за сезон было три – следующей весной «Вольфсберг» отлетел 1:8 от «Рапида» уже без удаленного на 29-й минуте еще при счете 0:1 Лочошвили. За вот такой прием:

Следующий сезон сложился лучше – никаких красных, лишь четыре желтые карточки, постоянное место в основе и четвертое место с клубом плюс квалификация в Лигу конференций. Отыграв еще сезон, Лочошвили перебрался в «Кремонезе».

Сейчас Лочошвили играет в уникальной команде

Уникальность в том, что только «Кремонезе» из топ-пяти лиг пока до сих пор не выиграл ни одного матча. Команда с девятью очками осела на дне турнирной таблицы Серии А. Неделю назад она была близка к первой победе, но голевой пас Миранчука этому помешал – 2:2 против «Торино».

Лочошвили надеялся пойти по пути Кахи Каладзе – об этом он говорил, перейдя в киевское «Динамо». В какой-то степени получилось – попал в Серию А, пусть пока все складывается далеко не так позитивно. Но зато и в феврале 2022-го, и в феврале 2023-го о его поступке узнал весь мир. За это Лочошвили справедливо получил награду ФИФА.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/www.imagephotoagency.it; REUTERS/SARAH MEYSSONNIER ; Gettyimages.ru/Emmanuele Ciancaglini / Stringer