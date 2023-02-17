Независимый отчет о беспорядках перед финалом ЛЧ: вина на УЕФА, а фанаты «Ливерпуля» помогли предотвратить катастрофу

Финал Лиги чемпионов-2021/22 перенесли из Санкт-Петербурга в Париж, и матч неожиданно задержался на 36 минут.

К этому привел хаос у стадиона «Стад де Франс» – полиция даже применяла слезоточивый газ. Спустя почти девять месяцев виновные найдены.

В задержке матча обвинили обвинили фанатов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» и взял ЛЧ, но это была далеко не единственная тема для обсуждения.

Сначала игру отложили на 15 минут – УЕФА ссылался на «позднее прибытие фанатов». Потом была новый перенос «по соображениям безопасности»: из-за сообщений о большом количестве поддельных билетов фанатов долго проверяли на входе.

Проверка серьезно затягивалась, и недовольные фанаты начали штурмовать входы, перелезая через ограждения. Полиция начала распылять слезоточивый газ, доходило до стычек фанатов и полицейских.

Итог:

• УЕФА все свалила на фанатов английского клуба. Согласно заявлению, проблемы возникли лишь с трибуной «Ливерпуля»: «Турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе».

• Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил тысячи британских болельщиков в том, что они – с поддельными билетами или вообще без билетов – пытались прорваться на стадион, а в некоторых случаях даже нападали на стюардов

• «Ливерпуль» защищал фанатов и указал на проблемы со входом на стадион и нарушения правил безопасности.

• Далеко не все французские медиа винили «Ливерпуль». Например, корреспондент Le Parisien в репортаже осудил и действия полиции, и в целом организацию матча, засомневавшись в способности Франции провести летнюю Олимпиаду через два года.

Конечно, расследование инцидента было необходимым.

УЕФА заказал отчет: в нем восемь ключевых факторов, которые едва не привели к катастрофе

Через три дня после финала УЕФА заказал отчет у независимой экспертной комиссии. Спустя восемь месяцев стали известны его подробности. Расследование проводил португальский политик Тьяго Брандау Родригеш, который 7 лет был министром образования на родине. Объявляли, что Родригеш займется отчетом безвозмездно.

В отчете выделены восемь ключевых факторов , которые едва не привели к катастрофе:

• Непропорционально большое количество болельщиков «Ливерпуля» на станции «Стад де Франс Сен-Дени».

• Неправильное планирование маршрута между станцией и стадионом.

• Не отвечающие требованиям системы входа по билетам.

• Продажа билетов: использование двух разных форм – бумажных и цифровых. Здесь имеется в виду, что безопасную систему можно выстроить и при обеих формах билетов, но использование обеих – проблематично.

• Неправильная организация доступа по периметру турникета плюс проблемы с предъявлением билетов.

• Поведение местных болельщиков, которые тоже участвовали в стычках, забирались на заборы и прыгали через турникеты – полиция не смогла это предотвратить.

• Применение полицией слезоточивого газа и перцовых баллончиков.

• Отсутствие плана на случай непредвиденных обстоятельств. Например, решение проблем с турникетами или быструю передислокацию стюардов и полиции в проблемные зоны.

Главную ответственность за беспорядки несет УЕФА

Действия французской полиции тоже раскритиковали, но главный упор – на ответственности УЕФА, которая отвечала за мониторинг безопасности, но, очевидно, не справилась .

В отчете говорится о том, что действия фанатов «Ливерпуля» «вероятно, сыграли важную роль в том, чтобы предотвратить более серьезные травмы и жертвы за пределами стадиона».

В отчете содержится 21 рекомендация, как исключить повторение подобных инцидентов в дальнейшем. Например: более активное взаимодействие с людьми с ограниченными возможностям, улучшение контакта с полицией, переход на продажу цифровых билетов, оптимизация коммуникации с болельщиками, более эффективная работа стюардов.

Как отреагировал УЕФА и что говорит «Ливерпуль»

13 февраля на официальном сайте УЕФА появилось сообщение об этом отчете. Организация заверила, что изучает выводы и сопоставляет их с собственным анализом.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис поблагодарил Родригеша и комиссию за работу и извинился перед болельщиками «Ливерпуля» за инциденты на матче и за сообщения до и во время игры, когда их обвиняли в задержке начала финала.

220-страничный отчет доступен на сайте УЕФА.

Английские медиа обращают внимание на главу службы безопасности УЕФА – Желько Павлица, близкого друга президента организации Александера Чеферина. Павлица возглавляет службу безопасности с 2021 года, но она не сыграла никакой роли ни в планировании перед матчем, ни в урегулировании конфликта в целом.

«Ливерпуль» официально сообщил, что получил более девять тысяч отзывов от фанатов о событиях того вечера. Клуб отреагировал на отчет и поблагодарил группу экспертов, которая не только признала фанатов «Ливерпуля» невиновными, но и дала понять, что их действия были направлены на предотвращение большего количества жертв.

«Ливерпуль» также привел в пример еще один независимый 160-страничный отчет – он был основан на показаниях около полутысячи очевидцев и подготовлен в октябре 2022 года академиком Филом Скратоном. Согласно и ему тоже проблемы были вызваны действиями УЕФА .

Где пройдет следующий финал Лиги чемпионов

10 июня две главные команды ЛЧ встретятся в решающем матче на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Турция должна была принимать финал ЛЧ еще в 2020 или 2021 году, но оба раза планы срывала пандемия коронавируса.

Именно на этом стадионе прошел легендарный финал между «Ливерпулем» и «Миланом» в 2005 году. Сейчас Турции явно не до подготовки такого праздника, но до матча еще четыре месяца. Парижские ошибки никак не должны повториться.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/David Klein / Anke Waelischmiller/SVEN SIMON / Arne Dedert