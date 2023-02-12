Тысячи разгневанных фанатов у «Местальи». Мощный протест против босса, который топит «Валенсию»

Довел клуб до зоны вылета.

Фанаты «Валенсии» пытаются снести руководство во главе с сингапурским бизнесменом Питером Лимом. Перед матчем с «Атлетиком» (снова поражение – 1:2) тысячи болельщиков устроили масштабную акцию протеста возле «Местальи».

Протестующие заряжали «Лим, иди домой». Это же послание было на многочисленных баннерах и плакатах.

«Питер Лим, негодяй, убирайся». Фаны «Валенсии» протестуют давно – команда уже спустилась в зону вылета

Лим стал владельцем «Валенсии» в 2014-м. С тех пор клуб из стабильного участника еврокубков превратился в аутсайдера Ла Лиги. Сейчас команда на 18-м месте, но у идущего следом «Хетафе» игра в запасе, поэтому «Валенсия» может опуститься уже на предпоследнюю строчку.

Сейчас в городе нет более ненавидимого человека, чем Питер Лим. Фанаты уже давно выживают владельца из клуба. Вот только самые запомнившиеся акции:

В июне 2021-го болельщики сожгли фото Лима на небоскребе.

Питера это не смутило – а фанаты пошли дальше.

Протест получился таким масштабным, что продолжился прямо на стадионе: на 19-й минуте игры с «Эльче» (2:1) болельщики достали желтые листовки с лозунгом: «Питер, вали домой». Теперь такое происходит почти на каждом домашнем матче.

В декабре 2021-го против ненавистного президента вышло около 15 тысяч человек.

А в последний день прошлого сезона 10 тысяч прошли маршем в знак протеста против Лима. Но его, похоже, все это совсем не смущает – связь с болельщиками утеряна настолько, что дочь владельца Ким Лим просит фанатов просто заткнуться и не мешать управлять клубом:

«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом».

Недавно «Валенсия» вылетела из 1/4 финала Кубка, уступив все тому же «Атлетику» 1:3. После матча несколько сотен человек скандировали «Питер, ты негодяй, убирайся с «Местальи», «Мы и так уже намучились», «Гаттузо – котенок». Последняя фраза – отсылка к презентации Гаттузо в качестве тренера «Валенсии», где журналист спросил тренера, кто он – лев или милый котенок. Дженнаро ответил: «А вы как думаете? Поговорим об этом через пару месяцев».

Лим почти не покупает игроков. Отсюда и тренерская карусель, недавно из-за этого ушел Гаттузо

Одна из главных претензий к Лиму – он почти не инвестирует в состав. Летом «Валенсия» продала группу лидеров: Гонсалу Гедеш ушел в «Вулверхэмптон», Карлос Солер – в «ПСЖ», Макси Гомес – в «Трабзонспор». Зимой сломался и Нико Гонсалес, основной полузащитник вылетел минимум до марта. Тренер Дженнаро Гаттузо ждал, что подпишут хоть кого-то (в составе осталось всего 4 здоровых полузащитника) – говорили об интересе к Саулю и Коклену, обсуждали аренду Факундо Пельистри из «МЮ». Но никого этой зимой так и не подписали.

После вылета из Кубка Гаттузо заверил, что не бросит команду, но затем проиграл «Вальядолиду», конкуренту в борьбе за выживание. Тогда же команду в аэропорту встретили ультрас, с которыми Гаттузо пообщался лично и сорвался на журналистов, пытавшихся записать разговор на камеру.

Вскоре после этого Гаттузо подал в отставку. Он уже 11-й тренер при Питере Лиме – и только двое из них проработали больше одного сезона (Нуну Эшпириту Санту и Марселино Гарсия Тораль). Второго, кстати, уволили из-за того, что он открыто выступил против Лима.

Причиной тоже были трансферы. Точнее их отсутствие.

Фото: Biel Alino/El Pais; East News/Jose Miguel Fernandez / NurPhoto / NurPhoto via AFP, JOSE JORDAN / AFP; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde