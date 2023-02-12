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Тысячи разгневанных фанатов у «Местальи». Мощный протест против босса, который топит «Валенсию»

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Питер Лим
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Футбол Футбол

Довел клуб до зоны вылета.

Фанаты «Валенсии» пытаются снести руководство во главе с сингапурским бизнесменом Питером Лимом. Перед матчем с «Атлетиком» (снова поражение – 1:2) тысячи болельщиков устроили масштабную акцию протеста возле «Местальи».

Протестующие заряжали «Лим, иди домой». Это же послание было на многочисленных баннерах и плакатах.

«Питер Лим, негодяй, убирайся». Фаны «Валенсии» протестуют давно – команда уже спустилась в зону вылета

Лим стал владельцем «Валенсии» в 2014-м. С тех пор клуб из стабильного участника еврокубков превратился в аутсайдера Ла Лиги. Сейчас команда на 18-м месте, но у идущего следом «Хетафе» игра в запасе, поэтому «Валенсия» может опуститься уже на предпоследнюю строчку.

Сейчас в городе нет более ненавидимого человека, чем Питер Лим. Фанаты уже давно выживают владельца из клуба. Вот только самые запомнившиеся акции:

В июне 2021-го болельщики сожгли фото Лима на небоскребе.

Питера это не смутило – а фанаты пошли дальше.

Протест получился таким масштабным, что продолжился прямо на стадионе: на 19-й минуте игры с «Эльче» (2:1) болельщики достали желтые листовки с лозунгом: «Питер, вали домой». Теперь такое происходит почти на каждом домашнем матче.

В декабре 2021-го против ненавистного президента вышло около 15 тысяч человек.

А в последний день прошлого сезона 10 тысяч прошли маршем в знак протеста против Лима. Но его, похоже, все это совсем не смущает – связь с болельщиками утеряна настолько, что дочь владельца Ким Лим просит фанатов просто заткнуться и не мешать управлять клубом:

«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом».

Недавно «Валенсия» вылетела из 1/4 финала Кубка, уступив все тому же «Атлетику» 1:3. После матча несколько сотен человек скандировали «Питер, ты негодяй, убирайся с «Местальи», «Мы и так уже намучились», «Гаттузо – котенок». Последняя фраза – отсылка к презентации Гаттузо в качестве тренера «Валенсии», где журналист спросил тренера, кто он – лев или милый котенок. Дженнаро ответил: «А вы как думаете? Поговорим об этом через пару месяцев».

Лим почти не покупает игроков. Отсюда и тренерская карусель, недавно из-за этого ушел Гаттузо

Одна из главных претензий к Лиму – он почти не инвестирует в состав. Летом «Валенсия» продала группу лидеров: Гонсалу Гедеш ушел в «Вулверхэмптон», Карлос Солер – в «ПСЖ», Макси Гомес – в «Трабзонспор». Зимой сломался и Нико Гонсалес, основной полузащитник вылетел минимум до марта. Тренер Дженнаро Гаттузо ждал, что подпишут хоть кого-то (в составе осталось всего 4 здоровых полузащитника) – говорили об интересе к Саулю и Коклену, обсуждали аренду Факундо Пельистри из «МЮ». Но никого этой зимой так и не подписали.

После вылета из Кубка Гаттузо заверил, что не бросит команду, но затем проиграл «Вальядолиду», конкуренту в борьбе за выживание. Тогда же команду в аэропорту встретили ультрас, с которыми Гаттузо пообщался лично и сорвался на журналистов, пытавшихся записать разговор на камеру.

Вскоре после этого Гаттузо подал в отставку. Он уже 11-й тренер при Питере Лиме – и только двое из них проработали больше одного сезона (Нуну Эшпириту Санту и Марселино Гарсия Тораль). Второго, кстати, уволили из-за того, что он открыто выступил против Лима.

Причиной тоже были трансферы. Точнее их отсутствие.

Гаттузо ушел из «Валенсии». Надоело, что вообще не покупают игроков

Фото: Biel Alino/El Pais; East News/Jose Miguel Fernandez / NurPhoto / NurPhoto via AFP, JOSE JORDAN / AFP; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde

12 комментариев

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Совесть Черданцева
После слов дочери Лима мне захотелось врезать ей что есть силы
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Demyan Grachev
шепну...просто не ходите на стадион! 0 болельщиков 0 поддержки
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-1
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JealousNobody
Ответ Ramil_27
Бедная футбольная Валенсия...у третьего города Испании клуб давно уже не то что середняк, а на грани вылета стоит. Новый стадион так и не могут достроить аж с 2007. На месте местных я бы тоже ненавидел президента клуба...нафига спрашивается покупал
а у второго города Великобритании клуб тожн стал давно кже середняком-вылетпльщиком, и что? кому-то от этого хуже стало?
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Antokoff
Ответ Георгий Михеев
Ну владелец Лим и он имеет право делать с командой все что хочет, хоть в любителях сгноить -)))
Владелец, но если город будет игнорировать игры Валенсии, перестанет покупать атрибутику, что владельцу с того толку?
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п╔я┐п╟п╫
не всем везет на нефтяников
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Алексей Полиенков
Ответ Ramil_27
Бедная футбольная Валенсия...у третьего города Испании клуб давно уже не то что середняк, а на грани вылета стоит. Новый стадион так и не могут достроить аж с 2007. На месте местных я бы тоже ненавидел президента клуба...нафига спрашивается покупал
Ради коммерческой выгоды. Он же там какие-то мутки со строительством мутит, и ему нужна была земля. Вроде как новый стадион строят чтобы на месте Местальи жилой комплекс потом построить.
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Алексей Полиенков
Вот у кого правительство клуб отнять должно было, а не у Абрамовича.
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-1
-1
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Георгий Михеев
Ну владелец Лим и он имеет право делать с командой все что хочет, хоть в любителях сгноить -)))
+1
-2
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Ramil_27
Бедная футбольная Валенсия...у третьего города Испании клуб давно уже не то что середняк, а на грани вылета стоит. Новый стадион так и не могут достроить аж с 2007. На месте местных я бы тоже ненавидел президента клуба...нафига спрашивается покупал
+6
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+6
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Goldstream
В футболе бизнесмены часто покупают общественное мнение, но забывают, что общественное мнение может обернуться против них.
+1
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+1
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Evgeny Trifonov
Лим наверное держится за клуб из за земли. Там вроде какие то мутки с новым стадионом который уже побил рекорды долгостроя Крестовского. А на месте Местальи жилой комплекс должен быть.
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+14
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Homelender_666
Жаль фанов Валенсии. Клуб со славной историей. Теперь их ждёт судьба Малаги.
+22
-1
+21
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