Ооочень много травм «ПСЖ» перед ЛЧ + кишечная инфекция. Возможно, не сыграет Мбаппе, хотя «Бавария не верит

А вот Месси уже восстановится.

На днях «ПСЖ» не только вылетел из Кубка Франции (1:2 с «Марселем»), но и потерял Лео Месси – он повредил заднюю поверхность бедра. Это продолжение жуткой эпидемии травм, которая обрушилась на «Париж» – вот ее главные элементы.

Травмы накрыли «Париж» совсем не вовремя: 14 февраля команду ждет первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Но не все так ужасно: Месси к ЛЧ восстановится, Неймар и Рамос уже играют

Раскроем каждый случай отдельно.

❌ Месси точно пропустит игру с «Монако» (11 февраля), но сыграет с «Баварией». Лео вернется к тренировкам в понедельник, за день до матча Лиги чемпионов. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уже подтвердил.

❌ Килиан Мбаппе повредил левое бедро в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) и выбыл на три недели. Судя по таким срокам, нападающий не сыграет с «Баварией», хотя он прикладывает максимум сил для скорейшего возвращения.

❌ У Ренату Саншеша тоже проблемы с бедром, его заменили уже на 14-й минуте игры с «Тулузой». Португалец покинул поле в слезах и сразу направился в подтрибунное помещение. Как сообщает французский L’Équipe, Ренату вылетел на несколько недель. «ПСЖ» не будет торопиться, чтобы не спровоцировать очередной рецидив (это уже четвертая травма в сезоне).

❌ Марко Верратти почти не играет в 2023-м – только 3 матча, удаление с «Реймсом» (1:1). Сначала у итальянца были проблемы с четырехглавой мышцей бедра, потом он отбыл дисквалификацию (2 игры), а теперь испытывает небольшой мышечный дискомфорт в левом бедре. Уже восстанавливается на тренировочной базе «ПСЖ».

❌ Норди Мукиеле повредил подколенное сухожилие, вернется уже в конце февраля, возможно – к «Марселю» 26 числа.

❌ Преснель Кимпембе травмирован с ноября – сейчас продолжает групповые тренировки и хочет попасть в заявку на матч с «Баварией». Но еще непонятно, сможет ли французский защитник сыграть.

✅ Серхио Рамос и Неймар повредили приводящую мышцу, но быстро восстановились. Их можно ждать в старте на матчи с «Монако» и «Баварией».

✅ Ашраф Хакими, как и Месси, испытывал боль в задней поверхности бедра. Гальтье объяснил, что защитник перенапрягся, много работал в зале и прошел через руки физиотерапевтов. У него все в порядке, в Монако поедет.

🦠 И на этом проблемы «ПСЖ» не заканчиваются: по информации RMC Sport, в раздевалке парижан циркулирует вирус, игроков косит кишечный грипп. Точно заболели Витинья и Руис, по другим есть вопросы. У некоторых наблюдаются симптомы рвоты, боли в животе и усталость. Это может сильно повлиять на стартовый состав против «Монако».

Итого: если пока не учитывать вирус (это только инсайд), матч с «Баварией» точно пропустят Мукиеле, Саншеш и, возможно, Мбаппе. Все остальные, скорее всего, будут доступны.

Травму Мбаппе обсуждают в «Баварии» и не верят, что Килиан пропустит 1/8 ЛЧ

Юлиан Нагельсманн говорит про блеф парижан и готовится закрывать Мбаппе. «Формулировка на сайте «ПСЖ» довольно туманная. Что-то около трех недель. Если это не структурное повреждение, то я не думаю, что Мбаппе пропустит игру. Поэтому я готовлюсь как обычно, считая, что он сыграет.

Конечно, они могут скрыть информацию о травме, словно играя в покер. Но, может быть, и наоборот: они говорят, что он выбыл, а он сыграет», – сказал главный тренер «Баварии».

Гальтье тут же отреагировал: «Я не обязан отвечать ему. Я прочитал его комментарии, на этом все. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моем стиле».

Но Нагельсманн все равно стоит на своем. «Я много читал о нападках, но на самом деле мои слова не были таковыми. Если игрок «выбывает», а потом он играет, все говорят: «Что за идиот этот Нагельсманн? Он позволил ослепить себя».

Мой ответ просто заключался вот в чем: я готовлюсь так, будто Мбаппе будет играть, то же самое касается и Месси, я готовлю команду так, как будто они оба будут играть, потому что у них есть другие хорошие игроки, которые могут занять эти позиции», – сказал Нагельсманн.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard