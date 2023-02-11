Ооочень много травм «ПСЖ» перед ЛЧ + кишечная инфекция. Возможно, не сыграет Мбаппе, хотя «Бавария не верит
А вот Месси уже восстановится.
На днях «ПСЖ» не только вылетел из Кубка Франции (1:2 с «Марселем»), но и потерял Лео Месси – он повредил заднюю поверхность бедра. Это продолжение жуткой эпидемии травм, которая обрушилась на «Париж» – вот ее главные элементы.
Травмы накрыли «Париж» совсем не вовремя: 14 февраля команду ждет первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Но не все так ужасно: Месси к ЛЧ восстановится, Неймар и Рамос уже играют
Раскроем каждый случай отдельно.
❌ Месси точно пропустит игру с «Монако» (11 февраля), но сыграет с «Баварией». Лео вернется к тренировкам в понедельник, за день до матча Лиги чемпионов. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уже подтвердил.
❌ Килиан Мбаппе повредил левое бедро в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) и выбыл на три недели. Судя по таким срокам, нападающий не сыграет с «Баварией», хотя он прикладывает максимум сил для скорейшего возвращения.
❌ У Ренату Саншеша тоже проблемы с бедром, его заменили уже на 14-й минуте игры с «Тулузой». Португалец покинул поле в слезах и сразу направился в подтрибунное помещение. Как сообщает французский L’Équipe, Ренату вылетел на несколько недель. «ПСЖ» не будет торопиться, чтобы не спровоцировать очередной рецидив (это уже четвертая травма в сезоне).
❌ Марко Верратти почти не играет в 2023-м – только 3 матча, удаление с «Реймсом» (1:1). Сначала у итальянца были проблемы с четырехглавой мышцей бедра, потом он отбыл дисквалификацию (2 игры), а теперь испытывает небольшой мышечный дискомфорт в левом бедре. Уже восстанавливается на тренировочной базе «ПСЖ».
❌ Норди Мукиеле повредил подколенное сухожилие, вернется уже в конце февраля, возможно – к «Марселю» 26 числа.
❌ Преснель Кимпембе травмирован с ноября – сейчас продолжает групповые тренировки и хочет попасть в заявку на матч с «Баварией». Но еще непонятно, сможет ли французский защитник сыграть.
✅ Серхио Рамос и Неймар повредили приводящую мышцу, но быстро восстановились. Их можно ждать в старте на матчи с «Монако» и «Баварией».
✅ Ашраф Хакими, как и Месси, испытывал боль в задней поверхности бедра. Гальтье объяснил, что защитник перенапрягся, много работал в зале и прошел через руки физиотерапевтов. У него все в порядке, в Монако поедет.
🦠 И на этом проблемы «ПСЖ» не заканчиваются: по информации RMC Sport, в раздевалке парижан циркулирует вирус, игроков косит кишечный грипп. Точно заболели Витинья и Руис, по другим есть вопросы. У некоторых наблюдаются симптомы рвоты, боли в животе и усталость. Это может сильно повлиять на стартовый состав против «Монако».
Итого: если пока не учитывать вирус (это только инсайд), матч с «Баварией» точно пропустят Мукиеле, Саншеш и, возможно, Мбаппе. Все остальные, скорее всего, будут доступны.
Травму Мбаппе обсуждают в «Баварии» и не верят, что Килиан пропустит 1/8 ЛЧ
Юлиан Нагельсманн говорит про блеф парижан и готовится закрывать Мбаппе. «Формулировка на сайте «ПСЖ» довольно туманная. Что-то около трех недель. Если это не структурное повреждение, то я не думаю, что Мбаппе пропустит игру. Поэтому я готовлюсь как обычно, считая, что он сыграет.
Конечно, они могут скрыть информацию о травме, словно играя в покер. Но, может быть, и наоборот: они говорят, что он выбыл, а он сыграет», – сказал главный тренер «Баварии».
Гальтье тут же отреагировал: «Я не обязан отвечать ему. Я прочитал его комментарии, на этом все. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моем стиле».
Но Нагельсманн все равно стоит на своем. «Я много читал о нападках, но на самом деле мои слова не были таковыми. Если игрок «выбывает», а потом он играет, все говорят: «Что за идиот этот Нагельсманн? Он позволил ослепить себя».
Мой ответ просто заключался вот в чем: я готовлюсь так, будто Мбаппе будет играть, то же самое касается и Месси, я готовлю команду так, как будто они оба будут играть, потому что у них есть другие хорошие игроки, которые могут занять эти позиции», – сказал Нагельсманн.
Мошенник выдавал себя за отца Мбаппе. Прокололся из-за голоса, безграмотности и лишних денег на счетах
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Его как бы вообще небыло на поле. А ведь он отыграл все 90 минут. Уже тогда было ясно что это просто баласт.
Эштадиу ду Бенфика-Лиссабон
Четвертьфиналы
Барселона 2 : 8 (1 : 4) Бавария
00:00Начало первого тайма. Барселона вводит мяч в игру.
03:07Гол:Мюллер Томас (Бавария) бьёт левой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Левандовский Роберт (Бавария). Счёт 0:1.
ГОООООЛ! Открывает счет "Бавария"!!! Классной передачей нашел Мюллера около чужой штрафной Перишич, Томас не стал бить, отдал на Левандовского, получил ответный пас и отправил мяч в левый угол!
06:34Автогол:Алаба Давид (Бавария) бьёт правой ногой из штрафной в створ ворот. Счёт 1:1.
20:59Гол:Перишич Иван (Бавария) бьёт левой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Гнабри Серж (Бавария). Счёт 1:2.ГООООООЛ! Выходит "Бавария" вперед!!! Семедо теряет мяч неподалеку от своей штрафной под давлением Гнабри, затем следует передача налево на Перишича, Иван бьет низом, тер Штеген не сумел совладать с ударом.
26:59Гол:Гнабри Серж (Бавария) бьёт правой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Горецка Леон (Бавария). Счёт 1:3.ГООООООЛ! Третий пошел!!! После роскошной передачи от Горецки выскочил на чужие ворота Гнабри и пробил точно в дальний угол!!!
30:53Гол:Мюллер Томас (Бавария) бьёт правой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Киммих Джошуа (Бавария). Счёт 1:4.ГОООООООЛ! Четвертый пошел!!! Киммих с фланга простреливает на ближнюю штангу, Мюллер опередил Лангле и послал мяч в сетку!
+00:13Конец первого тайма. Продолжительность игрового времени — 45:13. Перерыв..
45:00Начало второго тайма. Бавария вводит мяч в игру.
56:47Гол:Суарес Луис (Барселона) бьёт левой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Альба Жорди (Барселона). Счёт 2:4.ГООООООЛ! Забивает «Барселона»! Суарес ворвался в чужую штрафную, обыграл Боатенга и пробил в дальний!!!
62:11Гол:Киммих Джошуа (Бавария) бьёт правой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Дэвис Альфонсо (Бавария). Счёт 2:5.ГООООООЛ!Пятый! Дэвис прошел в чужую штрафную слева и от лицевой выдал пас во вратарскую, там никто не помешал Киммиху замкнуть!
81:26Гол:Левандовский Роберт (Бавария) бьёт головой из штрафной в створ ворот. Ассистент Коутиньо Филиппе (Бавария). Счёт 2:6.ГООООООЛ! Шестой! Коутинью врывается в лицевую и делает передачу вдоль ворот, Левандовский вколачивает мяч в сетку!!!
84:58Гол:Коутиньо Филиппе (Бавария) бьёт правой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Мюллер Томас (Бавария). Счёт 2:7.ГООООООЛ! Это нечто. Коутинью получает пас от Мюллера со входа в штрафную, подрабатывает мяч на правую ногу и бьет в левый угол.
88:55Гол:Коутиньо Филиппе (Бавария) бьёт левой ногой из штрафной в створ ворот. Ассистент Эрнандес Люка (Бавария). Счёт 2:8.ГООООООЛ! Коутинью получает на углу вратарской пас от Эрнандеса, разворачивается и вколачивает мяч в сетку мимо тер Штегена.
Матч окончен. Итоговый счёт 2:8.
Финальный свисток. "Бавария" уничтожает "Барселону" со счетом 8:2 и выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Все, пока!
Аргентинец- баварка - 2:8 😆
Отсюда и все эти надуманные травмы.