Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга

В «Баварии» закипает: Мануэль Нойер не просто подставил команду лыжной травмой, теперь он устроил еще и публичный конфликт с клубом.

Увольнение тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича привело к ссоре: для Нойера это ближайший друг и коллега, с которым работали больше 10 лет.

Недовольство – уже не просто инсайды, кипер жестко высказался в интервью The Athletic.

«Это самое жестокое, что я испытал в карьере». Нойер утверждает, что в команде плакали после увольнения

Главные цитаты Мануэля:

«Эта новость пришла из ниоткуда. Для Тони это тоже было неожиданно. Я совсем не понял это решение. Оно сбило меня с ног.

Тони всегда был командным игроком. 11,5 лет он работал не на меня, а на всю группу вратарей, тренерский штаб и клуб. Я понимаю, что это может звучать так, будто я не объективен, но я могу разделять работу и личную жизнь.

Для меня это был удар, когда я и так уже лежал на земле. Словно мое сердце вырвали. Это было самое жестокое, что я испытал в карьере . А я многое пережил. У меня толстая кожа, но то, что произошло сейчас, находится на совершенно другом уровне.

Все в нашей группе вратарей были разорваны на куски. Люди плакали. Думаю, это говорит само за себя. Мы, вратари, команда в команде, но Тони был популярен среди всех игроков.

Большое разочарование. Речь идет о человеческой стороне – о том, как отнеслись к ценному сотруднику. Мы в «Баварии» хотим быть семьей. И тут происходит нечто такое, чего я никогда раньше не испытывал. Это печально для всех: для клуба, для Тапы, персонала и всех вратарей, включая меня.

Тем не менее я хочу сказать: с одной стороны, я человек, а с другой – профессионал. Я командный игрок, и как у капитана у меня есть особые обязанности».

«Тони никогда не передавал мне информацию из штаба». Нойер ответил на главные претензии к Тапаловичу

Bild ранее сообщал, что причиной увольнения тренера вратарей стали непримиримые разногласия с Юлианом Нагельсманном.

Sport1 расшифровывает: проблемы между Нагельсманном и Тапаловичем начались в прошлом сезоне. Юлиана очень беспокоило, что Тони передает внутреннюю информацию из тренерского штаба Нойеру . Транзитом через вратаря она попадала уже к другим игрокам «Баварии». Юлиана не устраивало и то, что вратари готовились по методикам Тони обособленно от всей команды – Нагельсманн почти не влиял на процесс.

Еще Bild писал, что в «Баварии» были недовольны излишней сосредоточенностью Тапаловича на Нойере и Свене Ульрайхе – молодых вратарей Тони оставлял практически без внимания . Похоже, это тоже близко к правде: в середине декабря был инсайд, что Александр Нюбель, арендованный «Монако», не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает Тапалович.

Еще один фактор – тяжелая травма Нойера. Bild уточнял, что перелом ноги может быть серьезнее, чем сообщалось официально – а «Бавария» не уверена, что голкипер вернется на прежний уровень. Вполне возможно, что мюнхенцы уменьшают громадное влияние Ману – и увольнение крайне лояльного тренера стало первым шагом.

В интервью The Athletic Ману прокомментировал несколько главных версий увольнения Тапаловича.

– Не было никакой причины, которую я мог бы понять. Были сказаны вещи, с которыми я не согласен. Ничто из того, что я слышал, не исключало возможности поговорить друг с другом и во всем разобраться.

– Это связано с утверждением вратаря Нюбеля о том, что Тапалович не общался с ним с тех пор, как он переехал в «Монако» (в аренду летом 2021-го)?

– Я не могу себе этого представить. Тапа ответственен за его переход в «Баварию» в 2020-м: он видел Алекса в «Шальке», когда ни один другой клуб не заметил его, и немедленно рекомендовал «Баварии». Он работал как на Алекса, так и на меня, на Ульрайха и Кристиана Фрюхтля. За все эти годы я никогда не слышал, чтобы какой-либо тренер говорил что-то негативное о Тони. Спросите Пепа Гвардиолу и его команду, Карло (Анчелотти) или Нико (Ковача).

– В новостях еще предполагалось, что Тапалович уволен, потому что якобы передавал вам информацию из тренерского штаба, и что из-за этого она попала в раздевалку.

– Нет. На сто процентов нет. Тони никогда не делал этого ни при каком тренере.

– Нагельсманн сказал, что он и Тапалович никогда не работали должным образом вместе. Как вы это объясните?

– Я ничего не могу сказать об этом. Я не часть тренерской команды.

«Это не соответствует ни статусу капитана, ни ценностям клуба». В «Баварии» недовольны выступлением Нойера

Вскоре после громкого интервью сначала появился инсайд Bild – о том, что клубу не понравились заявления Мануэля. Интервью не было согласовано, и теперь голкиперу грозят санкции – как минимум штраф.

Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан следом отреагировал жестко и прямо:

« То, что Мануэль сказал в связи с увольнением Тони Тапаловича, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии» . Кроме того, его заявления прозвучали в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные игры. Мы очень серьезно поговорим об этом».

Нойер знает Тапаловича со времен «Шальке». Ману и привел тренера в «Баварию»

Мануэль попрощался с Тапаловичем одним из первых.

«Дорогой Тони! Сегодня наступил конец твоей эпохи в «Баварии». Из клуба уходит не только пионер современной вратарской игры, но и, прежде всего, большой человек. Все знают, что без тебя все достижения клуба за последние годы были бы невозможны. Ты сформировал меня и вывел мою игру на новый уровень. Я буду скучать по тебе», – написал Нойер в соцсетях.

У Тони и Ману прекрасные отношения – они знакомы еще со времен игры за «Шальке». Когда Нойер в 2011-м перешел в «Баварию», он попросил клуб пригласить Тапаловича. Тони старше Нойера всего на пять лет, и они сблизились за годы становления Нойера в Гельзенкирхене.

«Когда он был вторым голкипером в «Шальке», я был очень молод, – рассказывал Нойер. – Он знал, что я совсем немного лучше него. Однако он всегда говорил мне, что я должен больше работать над собой. Он оставался на поле и занимался со мной, когда команда уходила в раздевалку. Тони был моим коллегой, так что мы дружили и помогали друг другу. У него было много травм – две травмы плеча, травма колена и бедра. Из-за этого он завершил карьеру игрока и начал помогать тренерам в «Шальке». Я рекомендовал его «Баварии». Мне кажется, он помог выйти на мой лучший уровень».

Для 36-летнего Нойера, который в Мюнхене уже 12-й год, наступают непростые времена.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Jasper Juinen; globallookpress.com/firo Sportphoto/Marcel Engelbrec, Frank Hoermann/ SVEN SIMON, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.