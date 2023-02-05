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Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга

Оливер Кан Оливер Кан
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Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Тони Тапалович
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Футбол Футбол

В «Баварии» закипает: Мануэль Нойер не просто подставил команду лыжной травмой, теперь он устроил еще и публичный конфликт с клубом.

Увольнение тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича привело к ссоре: для Нойера это ближайший друг и коллега, с которым работали больше 10 лет.

Недовольство – уже не просто инсайды, кипер жестко высказался в интервью The Athletic.

«Это самое жестокое, что я испытал в карьере». Нойер утверждает, что в команде плакали после увольнения

Главные цитаты Мануэля:

«Эта новость пришла из ниоткуда. Для Тони это тоже было неожиданно. Я совсем не понял это решение. Оно сбило меня с ног.

Тони всегда был командным игроком. 11,5 лет он работал не на меня, а на всю группу вратарей, тренерский штаб и клуб. Я понимаю, что это может звучать так, будто я не объективен, но я могу разделять работу и личную жизнь.

Для меня это был удар, когда я и так уже лежал на земле. Словно мое сердце вырвали. Это было самое жестокое, что я испытал в карьере. А я многое пережил. У меня толстая кожа, но то, что произошло сейчас, находится на совершенно другом уровне.

Все в нашей группе вратарей были разорваны на куски. Люди плакали. Думаю, это говорит само за себя. Мы, вратари, команда в команде, но Тони был популярен среди всех игроков.

Большое разочарование. Речь идет о человеческой стороне – о том, как отнеслись к ценному сотруднику. Мы в «Баварии» хотим быть семьей. И тут происходит нечто такое, чего я никогда раньше не испытывал. Это печально для всех: для клуба, для Тапы, персонала и всех вратарей, включая меня.

Тем не менее я хочу сказать: с одной стороны, я человек, а с другой – профессионал. Я командный игрок, и как у капитана у меня есть особые обязанности».

«Тони никогда не передавал мне информацию из штаба». Нойер ответил на главные претензии к Тапаловичу

Bild ранее сообщал, что причиной увольнения тренера вратарей стали непримиримые разногласия с Юлианом Нагельсманном.

Sport1 расшифровывает: проблемы между Нагельсманном и Тапаловичем начались в прошлом сезоне. Юлиана очень беспокоило, что Тони передает внутреннюю информацию из тренерского штаба Нойеру. Транзитом через вратаря она попадала уже к другим игрокам «Баварии». Юлиана не устраивало и то, что вратари готовились по методикам Тони обособленно от всей команды – Нагельсманн почти не влиял на процесс.

Еще Bild писал, что в «Баварии» были недовольны излишней сосредоточенностью Тапаловича на Нойере и Свене Ульрайхе – молодых вратарей Тони оставлял практически без внимания. Похоже, это тоже близко к правде: в середине декабря был инсайд, что Александр Нюбель, арендованный «Монако», не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает Тапалович.

Еще один фактор – тяжелая травма Нойера. Bild уточнял, что перелом ноги может быть серьезнее, чем сообщалось официально – а «Бавария» не уверена, что голкипер вернется на прежний уровень. Вполне возможно, что мюнхенцы уменьшают громадное влияние Ману – и увольнение крайне лояльного тренера стало первым шагом.

В интервью The Athletic Ману прокомментировал несколько главных версий увольнения Тапаловича.

– Не было никакой причины, которую я мог бы понять. Были сказаны вещи, с которыми я не согласен. Ничто из того, что я слышал, не исключало возможности поговорить друг с другом и во всем разобраться.

Это связано с утверждением вратаря Нюбеля о том, что Тапалович не общался с ним с тех пор, как он переехал в «Монако» (в аренду летом 2021-го)?

– Я не могу себе этого представить. Тапа ответственен за его переход в «Баварию» в 2020-м: он видел Алекса в «Шальке», когда ни один другой клуб не заметил его, и немедленно рекомендовал «Баварии». Он работал как на Алекса, так и на меня, на Ульрайха и Кристиана Фрюхтля. За все эти годы я никогда не слышал, чтобы какой-либо тренер говорил что-то негативное о Тони. Спросите Пепа Гвардиолу и его команду, Карло (Анчелотти) или Нико (Ковача).

– В новостях еще предполагалось, что Тапалович уволен, потому что якобы передавал вам информацию из тренерского штаба, и что из-за этого она попала в раздевалку.

– Нет. На сто процентов нет. Тони никогда не делал этого ни при каком тренере.

– Нагельсманн сказал, что он и Тапалович никогда не работали должным образом вместе. Как вы это объясните?

– Я ничего не могу сказать об этом. Я не часть тренерской команды.

«Это не соответствует ни статусу капитана, ни ценностям клуба». В «Баварии» недовольны выступлением Нойера

Вскоре после громкого интервью сначала появился инсайд Bild – о том, что клубу не понравились заявления Мануэля. Интервью не было согласовано, и теперь голкиперу грозят санкции – как минимум штраф. 

Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан следом отреагировал жестко и прямо:

«То, что Мануэль сказал в связи с увольнением Тони Тапаловича, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии». Кроме того, его заявления прозвучали в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные игры. Мы очень серьезно поговорим об этом».

Нойер знает Тапаловича со времен «Шальке». Ману и привел тренера в «Баварию»

Мануэль попрощался с Тапаловичем одним из первых. 

«Дорогой Тони! Сегодня наступил конец твоей эпохи в «Баварии». Из клуба уходит не только пионер современной вратарской игры, но и, прежде всего, большой человек. Все знают, что без тебя все достижения клуба за последние годы были бы невозможны. Ты сформировал меня и вывел мою игру на новый уровень. Я буду скучать по тебе», – написал Нойер в соцсетях.

У Тони и Ману прекрасные отношения – они знакомы еще со времен игры за «Шальке». Когда Нойер в 2011-м перешел в «Баварию», он попросил клуб пригласить Тапаловича. Тони старше Нойера всего на пять лет, и они сблизились за годы становления Нойера в Гельзенкирхене. 

«Когда он был вторым голкипером в «Шальке», я был очень молод, – рассказывал Нойер. – Он знал, что я совсем немного лучше него. Однако он всегда говорил мне, что я должен больше работать над собой. Он оставался на поле и занимался со мной, когда команда уходила в раздевалку. Тони был моим коллегой, так что мы дружили и помогали друг другу. У него было много травм – две травмы плеча, травма колена и бедра. Из-за этого он завершил карьеру игрока и начал помогать тренерам в «Шальке». Я рекомендовал его «Баварии». Мне кажется, он помог выйти на мой лучший уровень».

Для 36-летнего Нойера, который в Мюнхене уже 12-й год, наступают непростые времена.

«Бавария» купила Зоммера. Это хорошая срочная замена Нойеру

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Jasper Juinen; globallookpress.com/firo Sportphoto/Marcel Engelbrec, Frank Hoermann/ SVEN SIMON, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

19 комментариев

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Reigher
Назад в Шальке 04.
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filippa
знаем мы ваши ценности... небинарные.
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Siz170Ter
сейчас договорится и в Гамбург его отравят, самый любимый клуб для Баварии...
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Prokuror Prokurorov
Ответ Никита Самарин
Время Ману в Баварии потихоньку подходит к концу...
Интересно, на основании чего вы это решили? Нойер по прежнему входит в число 5-7 лучших вратарей мира. Нижнюю часть спины сборной Германии он тащил и спасал как мог на ЧМ, матч с Испанией - его перфоманс. Ну, а то что у Германии в защите проходной двор, явно не его вина и на его уровне это никак не отражается.
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Гусеконь
в «Баварии» были недовольны излишней сосредоточенностью Тапаловича на Нойере и Свене Ульрайхе – молодых вратарей Тони оставлял практически без внимания.

так наймите ещё одного тренера, который будет на молодых сосредоточен.
Лучше на пятерых внимание распылять или двух тренеров сделать, у которого будет по 2-3 игрока?
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Семён Жуйло
Вчера в Bild было опубликовано интервью Салихамиджича, а не Кана.
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Илья Игнатьев
Ответ Заяцволк
Не для плюсиков, а для истины ! ) Я за правду. Тут же не написано "Зенит в пердив", вот это было бы для плюсиков )
Ну это не правда же)
+1
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Заяцволк
Ответ Илья Игнатьев
Комментарий удален модератором
Не для плюсиков, а для истины ! ) Я за правду. Тут же не написано "Зенит в пердив", вот это было бы для плюсиков )
+1
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Илья Игнатьев
Ответ Заяцволк
Удивительно, один из самых донных вратарей мира чего-то там возбухает. То с Коста-Рикой оба гола привезёт как дворовый любитель, то 0:6 от Испании, то Мане из Ливерпуля в 1/8 ЛЧ его перекинет как ребёнка, когда он зачем-то побежит к линии вратарской, это уже не говоря про лыжи и поддержку ЭлДжиБиТи, сколько же стыда. В Баварии могли бы спокойно играть с Нюбелем и Ульрайхом, которые классом выше, а не вытирать попу вот этому
Комментарий удален
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Илья Игнатьев
Ответ Antonio Marcas
У него слишком большой вес клубе. (93)
Думаю, Де Лигт больше весит)
+3
0
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Илья Игнатьев
Ответ medox23
А ты, случаем, не русский?
А ты?
+2
0
+2
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Заяцволк
Удивительно, один из самых донных вратарей мира чего-то там возбухает. То с Коста-Рикой оба гола привезёт как дворовый любитель, то 0:6 от Испании, то Мане из Ливерпуля в 1/8 ЛЧ его перекинет как ребёнка, когда он зачем-то побежит к линии вратарской, это уже не говоря про лыжи и поддержку ЭлДжиБиТи, сколько же стыда. В Баварии могли бы спокойно играть с Нюбелем и Ульрайхом, которые классом выше, а не вытирать попу вот этому
+4
-7
-3
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medox23
Ответ trav
Нойер слишком много на себя берёт. Сначала вместо тренировок засирал с Горецкой всем мозги на ЧМ, потом сломал ногу, катаясь на лыжах (отличное хобби для футболиста). Затем вмешивается в работу руководства - если руководство решило уволить сотрудника, то у него на это есть право. Если тебя что-то не устраивает, ты либо соглашаешься и работаешь, либо уходишь. А сотрудник, какой бы ценный он не был, не должен (публично) критиковать своё начальство - ровно ноль компаний в мире это будут терпеть. За дверями всякое может быть, но не в прессе. Так что после травмы Нойеру дорога либо во вторую БЛ спасать Шальке либо идти в ЛГБТ депутаты. Бавария не будет терпеть такого отношения к себе.
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Antonio Marcas
Ответ trav
Нойер слишком много на себя берёт. Сначала вместо тренировок засирал с Горецкой всем мозги на ЧМ, потом сломал ногу, катаясь на лыжах (отличное хобби для футболиста). Затем вмешивается в работу руководства - если руководство решило уволить сотрудника, то у него на это есть право. Если тебя что-то не устраивает, ты либо соглашаешься и работаешь, либо уходишь. А сотрудник, какой бы ценный он не был, не должен (публично) критиковать своё начальство - ровно ноль компаний в мире это будут терпеть. За дверями всякое может быть, но не в прессе. Так что после травмы Нойеру дорога либо во вторую БЛ спасать Шальке либо идти в ЛГБТ депутаты. Бавария не будет терпеть такого отношения к себе.
У него слишком большой вес клубе.
(93)
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igls54
Ни один игрок, включая голкипера, не может быть важнее клуба и тренерского штаба. Тут Ману, при всем уважении к нему, явно берега попутал
+6
-1
+5
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Balt
Пирс Морган: Жду.
+4
0
+4
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Игорь Климов
Нойнеру после того как он залечит свою травму, нужно уже будет ехать доигрывать в дворовый чемпионат Саудовской Аравии за хорошую зарплату.
+1
-3
-2
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trav
Нойер слишком много на себя берёт. Сначала вместо тренировок засирал с Горецкой всем мозги на ЧМ, потом сломал ногу, катаясь на лыжах (отличное хобби для футболиста). Затем вмешивается в работу руководства - если руководство решило уволить сотрудника, то у него на это есть право. Если тебя что-то не устраивает, ты либо соглашаешься и работаешь, либо уходишь. А сотрудник, какой бы ценный он не был, не должен (публично) критиковать своё начальство - ровно ноль компаний в мире это будут терпеть. За дверями всякое может быть, но не в прессе.
Так что после травмы Нойеру дорога либо во вторую БЛ спасать Шальке либо идти в ЛГБТ депутаты.
Бавария не будет терпеть такого отношения к себе.
+23
-5
+18
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rigobersong
А чего еще ждать от клуба, чей воспитанник Хитцльспергер:))
+6
-8
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Никита Самарин
Время Ману в Баварии потихоньку подходит к концу...
+3
0
+3
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